Двох росіян оголошено в розшук Інтерполом через вибухи в Бейруті
Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) оголосила в розшук двох громадян Росії та одного португальця у справі про смертельні вибухи в порту ліванської столиці Бейрута в серпні минулого року.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
За даними ліванських ЗМІ, йдеться про російського власника судна Rhosus Ігоря Гречушкіна й Бориса Прокошева, капітана судна, на якому до Лівану у 2013 році було перевезено 2750 тонн нітрату амонію.
Також Інтерпол оголосив у розшук громадянина Португалії Жоржі Мануеля Нету Морейру, який як трейдер амонію, у 2014 році здійснив візит до складу порту, де зберігалися матеріали, й оглядав вантаж.
Зазначається, що йдеться саме про запит Інтерполу, який не вимагає арешту вказаних осіб.
Нагадаємо, 4 серпня 2020 року в порту Бейрута стався потужний вибух. Вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації у російського бізнесмена Гречушкіна.
Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.
У результаті трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $ 5 млрд. Серед жертв трагедії є громадянин України.
ніколи такого не було - і тут, раптом, знову!
Напрямую типа нельзя - Сирия под санкциями. Так они в соседний Ливан притаранили и вручили террористам хезболлы. Всё закончилось в общем закономерно.
Про теракт речь не идет, претензии по нарушениям правил перевозки опасного груза. Российские владельцы решили сэкономить и зайти на хаправку в Бейрут потому что там топливо дешевле чем в Европе. Там их взяли за дупу и отказались выпускать в море без оплаты определенной мзды, в результате судно вместе с грузом тупо было брошено.