Двох росіян оголошено в розшук Інтерполом через вибухи в Бейруті

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) оголосила в розшук двох громадян Росії та одного португальця у справі про смертельні вибухи в порту ліванської столиці Бейрута в серпні минулого року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

За даними ліванських ЗМІ, йдеться про російського власника судна Rhosus Ігоря Гречушкіна й Бориса Прокошева, капітана судна, на якому до Лівану у 2013 році було перевезено 2750 тонн нітрату амонію.

Також Інтерпол оголосив у розшук громадянина Португалії Жоржі Мануеля Нету Морейру, який як трейдер амонію, у 2014 році здійснив візит до складу порту, де зберігалися матеріали, й оглядав вантаж.

Також читайте: Вибух у порту Бейрута: Ліван заочно заарештував двох росіян

Зазначається, що йдеться саме про запит Інтерполу, який не вимагає арешту вказаних осіб.

Нагадаємо, 4 серпня 2020 року в порту Бейрута стався потужний вибух. Вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації у російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

У результаті трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $ 5 млрд. Серед жертв трагедії є громадянин України.

Как неудивительно...
12.01.2021 16:21 Відповісти
12.01.2021 16:21 Відповісти
ти ба, яка несподіванка! террористичний акт - і з нього стричать росіянські рога
ніколи такого не було - і тут, раптом, знову!
12.01.2021 16:50 Відповісти
12.01.2021 16:50 Відповісти
Этой селитрой начиняли бочковые бомбы и сбрасывали на головы сирийцам с вертолётов.
Напрямую типа нельзя - Сирия под санкциями. Так они в соседний Ливан притаранили и вручили террористам хезболлы. Всё закончилось в общем закономерно.
12.01.2021 17:08 Відповісти
12.01.2021 17:08 Відповісти
на дешевому газі обєднання азот з усієї україни нароблять стільки аміачної селітри, що дівати не буде куди...доведеться складувати
12.01.2021 16:25 Відповісти
12.01.2021 16:25 Відповісти
Нееее, лучше на кацапию отправлять и подрывать там.
12.01.2021 16:35 Відповісти
12.01.2021 16:35 Відповісти
просто мания какая взрывать, только цель именно этого взрыва мне непонятна
12.01.2021 16:28 Відповісти
12.01.2021 16:28 Відповісти
как обычно, комментаторы новости не читают
Про теракт речь не идет, претензии по нарушениям правил перевозки опасного груза. Российские владельцы решили сэкономить и зайти на хаправку в Бейрут потому что там топливо дешевле чем в Европе. Там их взяли за дупу и отказались выпускать в море без оплаты определенной мзды, в результате судно вместе с грузом тупо было брошено.
12.01.2021 16:55 Відповісти
12.01.2021 16:55 Відповісти
 
 