Двох росіян оголошено в розшук Інтерполом через вибухи в Бейруті

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) оголосила в розшук двох громадян Росії та одного португальця у справі про смертельні вибухи в порту ліванської столиці Бейрута в серпні минулого року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

За даними ліванських ЗМІ, йдеться про російського власника судна Rhosus Ігоря Гречушкіна й Бориса Прокошева, капітана судна, на якому до Лівану у 2013 році було перевезено 2750 тонн нітрату амонію.

Також Інтерпол оголосив у розшук громадянина Португалії Жоржі Мануеля Нету Морейру, який як трейдер амонію, у 2014 році здійснив візит до складу порту, де зберігалися матеріали, й оглядав вантаж.

Зазначається, що йдеться саме про запит Інтерполу, який не вимагає арешту вказаних осіб.

Нагадаємо, 4 серпня 2020 року в порту Бейрута стався потужний вибух. Вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації у російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

У результаті трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $ 5 млрд. Серед жертв трагедії є громадянин України.