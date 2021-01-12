Двое россиян объявлены в розыск Интерполом из-за взрывов в Бейруте
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в розыск двух граждан Россия и одного португальца по делу о смертельных взрывах в порту ливанской столицы Бейрута в августе прошлого года.
По данным ливанских СМИ, речь идет о российском владельце судна Rhosus Игоре Гречушкине и о Борисе Прокошевом, капитане судна, на котором в Ливан в 2013 году было перевезено 2 750 тонн нитрата аммония.
Также Интерпол объявил в розыск гражданина Португалии Жоржи Мануэля Нету Морейру, который, будучи продавцом аммония, в 2014 году совершил визит на склад порта, где хранились материалы, и осматривал груз.
Отмечается, что речь идет именно о запросе Интерпола, который не требует ареста указанных лиц.
Напомним, 4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел мощный взрыв.
Взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.
Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.
В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд. Среди жертв трагедии есть гражданин Украины.
ніколи такого не було - і тут, раптом, знову!
Напрямую типа нельзя - Сирия под санкциями. Так они в соседний Ливан притаранили и вручили террористам хезболлы. Всё закончилось в общем закономерно.
Про теракт речь не идет, претензии по нарушениям правил перевозки опасного груза. Российские владельцы решили сэкономить и зайти на хаправку в Бейрут потому что там топливо дешевле чем в Европе. Там их взяли за дупу и отказались выпускать в море без оплаты определенной мзды, в результате судно вместе с грузом тупо было брошено.