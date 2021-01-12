Двое россиян объявлены в розыск Интерполом из-за взрывов в Бейруте

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в розыск двух граждан Россия и одного португальца по делу о смертельных взрывах в порту ливанской столицы Бейрута в августе прошлого года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

По данным ливанских СМИ, речь идет о российском владельце судна Rhosus Игоре Гречушкине и о Борисе Прокошевом, капитане судна, на котором в Ливан в 2013 году было перевезено 2 750 тонн нитрата аммония.

Также Интерпол объявил в розыск гражданина Португалии Жоржи Мануэля Нету Морейру, который, будучи продавцом аммония, в 2014 году совершил визит на склад порта, где хранились материалы, и осматривал груз.

Отмечается, что речь идет именно о запросе Интерпола, который не требует ареста указанных лиц.

Напомним, 4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

Взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд. Среди жертв трагедии есть гражданин Украины.