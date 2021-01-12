РУС
Двое россиян объявлены в розыск Интерполом из-за взрывов в Бейруте

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в розыск двух граждан Россия и одного португальца по делу о смертельных взрывах в порту ливанской столицы Бейрута в августе прошлого года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

По данным ливанских СМИ, речь идет о российском владельце судна Rhosus Игоре Гречушкине и о Борисе Прокошевом, капитане судна, на котором в Ливан в 2013 году было перевезено 2 750 тонн нитрата аммония.

Также Интерпол объявил в розыск гражданина Португалии Жоржи Мануэля Нету Морейру, который, будучи продавцом аммония, в 2014 году совершил визит на склад порта, где хранились материалы, и осматривал груз.

Читайте на Цензор.НЕТ: Взрыв в порту Бейрута: Ливан заочно арестовал двух россиян

Отмечается, что речь идет именно о запросе Интерпола, который не требует ареста указанных лиц.

Напомним, 4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

Взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

Также на Цензор.НЕТ: Украина направила в Бейрут пять тонн гуманитарной помощи, - замглавы МВД Яровой. ФОТОрепортаж

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд. Среди жертв трагедии есть гражданин Украины.

Автор: 

Как неудивительно...
показать весь комментарий
12.01.2021 16:21 Ответить
ти ба, яка несподіванка! террористичний акт - і з нього стричать росіянські рога
ніколи такого не було - і тут, раптом, знову!
показать весь комментарий
12.01.2021 16:50 Ответить
Этой селитрой начиняли бочковые бомбы и сбрасывали на головы сирийцам с вертолётов.
Напрямую типа нельзя - Сирия под санкциями. Так они в соседний Ливан притаранили и вручили террористам хезболлы. Всё закончилось в общем закономерно.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:08 Ответить
на дешевому газі обєднання азот з усієї україни нароблять стільки аміачної селітри, що дівати не буде куди...доведеться складувати
показать весь комментарий
12.01.2021 16:25 Ответить
Нееее, лучше на кацапию отправлять и подрывать там.
показать весь комментарий
12.01.2021 16:35 Ответить
просто мания какая взрывать, только цель именно этого взрыва мне непонятна
показать весь комментарий
12.01.2021 16:28 Ответить
как обычно, комментаторы новости не читают
Про теракт речь не идет, претензии по нарушениям правил перевозки опасного груза. Российские владельцы решили сэкономить и зайти на хаправку в Бейрут потому что там топливо дешевле чем в Европе. Там их взяли за дупу и отказались выпускать в море без оплаты определенной мзды, в результате судно вместе с грузом тупо было брошено.
показать весь комментарий
12.01.2021 16:55 Ответить
 
 