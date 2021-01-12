УКР
Призначення Лебедка в ДФС пролобіював новий начальник податкової міліції Мельник, призначений за підтримки Татарова, - Бутусов

В.о. начальника Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби призначено Сергія Лебедка, затриманого на місці злочину під час одержання хабаря в 66 мільйонів гривень і звільненого в 2017 році.

Про це йдеться в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

"Суд триває три роки, 18 січня нове засідання. Уявіть здивування судді, який побачить, що підсудного підвищили на посаді і призначили на ще важливіший пост? В цю історію просто неможливо повірити, але це Україна", - зазначає журналіст.

Він нагадав, що в 2017 році Цензор.НЕТ написав про вражаючий злочин - виконувач обов'язків начальника управління внутрішньої безпеки ДФС Сергій Лебедко, найближча довірена особа тодішнього глави ДФС Романа Насірова, затриманий СБУ на вимаганні хабаря за відшкодування податку на додану вартість! 24 лютого 2017 року Лебедка заарештували на місці злочину, він отримав 66 мільйонів гривень.

"Лебедка тоді негайно звільнили. А проти Насірова було відкрито кримінальну справу НАБУ. І ось Насіров продовжує перебувати під прицілом НАБУ, його справа передана до Вищого антикорупційного суду. Але його найближчий співробітник Сергій Лебедко став при президенті Зеленському "новим обличчям" і успішно зробив кар'єру!" - констатує Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Насіров не прийшов до суду через "різке загострення хронічних хвороб"

"Лебедка взяли на хабарі на відшкодування ПДВ по одній з великих компаній, але тепер через три роки, Лебедка призначили керувати відшкодуванням ПДВ для всіх великих компаній. Немає слів. Невже керівництво ДФС і керівництво Міністерства фінансів не провело елементарну перевірку співробітників, яких призначають на вищі посаді? Чи в Мінфіні відключили гугл? Адже будь-який запит показує, що справа про вимагання Лебедком № 420170000000000168 за статтею 190 (шахрайство) не закрита, суд тягнеться за різними формальними причинами. 18 січня Голосіївський районний суд Києва оголосив чергове засідання щодо Лебедка", - підкреслює журналіст.

"Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Лебедко - цінний фахівець з вимагання ПДВ. Зараз автоматичне повернення ПДВ фактично працює тільки для вузької групи компаній, схеми з відшкодування за відкати знову поновилися. Саме для цього і закликали Лебедка в лави фіскальних здирників", - пише журналіст.

За даними Бутусова, призначення Лебедка пролобіював новий начальник податкової міліції Вадим Мельник - колишній помічник ексдепутата БПП Курячого, зараз призначений за підтримки заступника голови Офісу Президента з питань правоохоронних органів Олега Татарова. Вони знають один одного багато років.

"Також сприяння Лебедку надають і політики - кажуть про лобіювання кандидатури Лебедка з боку "слуги народу" Андрія Холодова. Зрозуміло, призначення підтримано і керівництвом Міністерства фінансів, якому підпорядкована ДФС. Джерела кажуть, що перший заступник міністра фінансів Денис Улютін підтримує Лебедка через контакти з товаришем по службі Лебедка Костянтином Заманою (син ексначальника Генштабу в армію не пішов, вибрав кар'єру податкового інспектора і теж працював у внутрішній безпеці ДФС)", - зазначає журналіст.

Читайте: Суд визнав незаконним звільнення Насірова з поста глави ДФС, а не поновив його на посаді, - Малюська

"Це Лебедко для вас нове "нове обличчя", пане Зеленський? Це ось така ваша "боротьба з корупцією"? Чи хто такий Лебедко вам вже наплювати, вам потрібні "фахівці", які ось так, як він вміють наповнювати банківські комірки "кешем"? Фото Лебедка і банківської комірки з хабарем - офіційні, справа в СБУ, президент може в будь-який момент запитати Баканова як про "цього чорта", так і про інших своїх співробітників", - резюмував Бутусов.

Більш детально читайте в статті Юрія Бутусова "В.о. начальника Офісу великих платників податків ДФС призначено Сергія Лебедка, затриманого на місці злочину під час одержання хабаря в 66 млн гривень і звільненого в 2017 році".

+49
12.01.2021 16:25 Відповісти
+41
Знакомьтесь, зебилы. Это ваша няня. Только усов не хватает, а так вылитый нянь.
12.01.2021 16:23 Відповісти
+25
Свой в доску. Как-раз подходит этой власти.

12.01.2021 16:34 Відповісти
Знакомьтесь, зебилы. Это ваша няня. Только усов не хватает, а так вылитый нянь.
12.01.2021 16:23 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває!! Вселяка люстрована гидота повертається на держпосади !!!)))
12.01.2021 16:26 Відповісти
Инвестняня.
12.01.2021 16:26 Відповісти
Про які відкати, чи хабарі може турбуватися ЗЕ-банда...?

Он у своїй заяві держсекретар США Майка Помпео сказав:.- "Деркач більше 10 років є "активним російським агентом, що підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами".

На основі цього твердження Помпео в мене, як і у багатьох українських патріотів, виникли логічні запитання до СБУ:

-Якщо розвідувальні служби США встановили, що "Деркач більше 10 років є "активним російським агентом, що підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами". ТО чому таких зв'язків примудрилася й досі НЕ "замітити" в СБУ?

-А якщо замітили, то чому "деркачі" засідають в парламенті а не в камерах, ізоляторах строгого режиму?

-А по СН, ОПЗЖ, різних "шаріях- рабіновичах-медведчуках", олігархах хіба не та ж "сліпота" СБУ?

-За що СБУ отримує гроші з наших податків?

-На кого тоді працює СБУ на чолі з лейтенантом Бакановим?

Запитання - риторичні!
12.01.2021 19:20 Відповісти
Так он герой . Получил 66 млн и не сел . Зеля таких уважает .
показати весь коментар
Не лох на проверку оказался.
показати весь коментар
Свой в доску. Как-раз подходит этой власти.

12.01.2021 16:34 Відповісти
Зеленые заросли прикрывают всю мразь
12.01.2021 16:24 Відповісти
Гроші запаморочили очі.
показати весь коментар
12.01.2021 16:25 Відповісти
12.01.2021 16:25 Відповісти
Кто башляет за должность - того и назначают. Все что нужно знать о зе власти.
12.01.2021 16:25 Відповісти
Как будто те либидьки и насировы и прочие бриллиантовые появились при Зе,
Шоколадная власть не лучше была
12.01.2021 16:32 Відповісти
Т.е. шоколадная власть от них избавлялась, а зеленые снова эти отбросы вытягивают на свет божий и назначают во власть. Ну да, почти одно и то-же. Как хрен и палец.
12.01.2021 16:37 Відповісти
Порох сохранил ту систему рыгов к которой сам и принадлежал или при нем не восстанавливались на должностях люстринованых и отстранены ,и судьей не он поназначал
12.01.2021 17:35 Відповісти
ЗЕбил , так на кой нужно менять было , ваш « величайший членограй « обещал 🐑🐏🤥 , что больше никаких коррупционеров ?
12.01.2021 16:48 Відповісти
Уроды есть при любой власти,у человека на лбу не написано.Но зачем их опять тянуть на верх? Что не назначение,то гнилой хвост тянется. Это суть зеленой власти.
12.01.2021 16:58 Відповісти
А что поменялось при Зе ничего, власть такая же была гнилая и при шоколадных, забыли уже Югика плокулора
12.01.2021 17:39 Відповісти
Порох далек от идеала, но при нем вся эта нечесть потише была.Сейчас прут фронтом не глядя ни на что. Все вернулось откаты, взятки, покупка должностей.Все с шумом, видео, аудиозаписями. Реакции от власти ноль.Хотя на выборах это был один из основных постулатов. Кричал зе так,что народ услышал. Все кричат ,но так в наглую кидать это зе_прорыв.
12.01.2021 18:20 Відповісти
Югик ангел воплоти по сравнению с Венедиктовой.
12.01.2021 18:27 Відповісти
То так,вистава кремлівського балагана триває !!! Зелена пліснява нищить всі здобутки України на шляху євроінтеграціі !!)))
12.01.2021 16:29 Відповісти
зе ДНО
12.01.2021 16:26 Відповісти
Еще нет, снизу уже раздается очередное "Тук-тук". Только мы еще не отчетливо слышим.
12.01.2021 16:38 Відповісти
Каждый день стучат И не по разу.
12.01.2021 16:46 Відповісти
Дик он же ж будєт заносіть кому слєдуєт. А кому - секрет!
12.01.2021 16:26 Відповісти
Зачем им гугл, когда у пацана деньги есть, они смотрят на кейс с зеленью, уплаченной за назначение
12.01.2021 16:28 Відповісти
как нам сказала руководитель группы рекетиров на проверке - "Это у Вас и для Вас что-то меняется, а для нас все (возможности) остается по-прежнему"...
12.01.2021 16:28 Відповісти
Дніща у ВАЗеленського і його шобли немає. Там бездонна прірва.
12.01.2021 16:28 Відповісти
варто зауважити, межі тарпіння в цього наріду тоже, немає. там повна жопа. І кожному пройдисвіту, покидьку, агенту кремля, не скористатись цим це як осоромитись серед собі подібних.
12.01.2021 17:17 Відповісти
Сподівають
12.01.2021 17:21 Відповісти
Зеленский - враг и причём тупой , как пробка , даже не маскируется. Уже тысячи доказательств на лицо , с «вагнеровцами «, как вас дурачат !
Нельзя же быть таким наивным или это комедия ?
12.01.2021 16:54 Відповісти
це ментальність народу, яку сформувало і привило, криваве і людиноненавистницьке сталіно-кремлівське шобло на українській землі. потрібен час.......... , і цей час прийде, і фонарних стовбів на всіх не хватить.
12.01.2021 17:22 Відповісти
_Бутусов как с Луны упал, ей-богу! Уже злит. У власти уже 2 года бандиты, враги Украины и народа, а Бутусов всё деланно удивляется: как же так-то, куда ж царь-батюшка смотрит, караул!
12.01.2021 16:29 Відповісти
уже набридла виключно констатація ганебних фактів, пора вже і робити шось.
12.01.2021 17:24 Відповісти
12.01.2021 16:30 Відповісти
При чем тут Гуугл?!

Кто больше занес - того и назначили.
12.01.2021 16:32 Відповісти
"Гугл должен ..."

(с) Зеленский
12.01.2021 16:33 Відповісти
На верхнем фото только половина от 66 лямов гривень.

Где остальные ? !!!
12.01.2021 16:32 Відповісти
Да все они прекрасно знали. Им и нужен такой, который будет беспрекословно выполнять все хотелки хозяев и которого всегда можно кышнуть.
12.01.2021 16:33 Відповісти
А кому предъяву кидать за отмену автоматического возврата НДС? Кто сидеть будет?
12.01.2021 16:34 Відповісти
Весна придет, - будем сажать=)
12.01.2021 16:34 Відповісти
При оманском осле нужно верить в любые невероятные истории😁😁😁😁
12.01.2021 16:35 Відповісти
Весна еще не пришла, а урода уже посадили. На должность...
Еще и на какую!
12.01.2021 16:38 Відповісти
"Сергей Лебедко, ближайшее доверенное лицо тогдашнего главы ГФС Романа Насирова..."
12.01.2021 16:37 Відповісти
Его умения собирать «сумки» пригодились новым керувальникам ДФС.
12.01.2021 16:40 Відповісти
Просто Лебедко украинец ,а Курочкин он не такой украинец, по тому выбрали украинца....я бы Корейко назначил по финансам, он в уме такие цифры просчитывает, что Председателю Конституционного Суда хватает на отдыхи за рубежом
12.01.2021 16:41 Відповісти
Не розумію, що вам не подобається? Це ж типове зелене нове обличчя...
12.01.2021 16:44 Відповісти
12.01.2021 16:44 Відповісти
Влучно ! Дякую !
12.01.2021 16:58 Відповісти
Мы здесь хохочем, а у нас уже полтора года контрактная Украинская армия превращается в обычную советскую украинскую армию, которая через полтора года будет под командованием Генштаба Расии...
12.01.2021 16:46 Відповісти
Утром как то встанем ,а по радио будет звучать гимн московской Орды.
12.01.2021 16:48 Відповісти
Мы тут не хохочем. Это смех сквозь слёзы. Ибо если реально всерьёз воспринимать, что тобой/мной и страной управляет клоун без какого либо образования и его просоветская пророссийская Ко, то можно просто рехнуться.
12.01.2021 16:52 Відповісти
А вы интересовались как голосовала армия? А жаль
12.01.2021 17:06 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26123427.html Откровения разочаровавшегося глупца

Президент Украины Владимир Зеленский не осуществляет реформ в Украине поскольку у кого-то на него есть компромат.
Об этом заявил известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

Призначення Лебедка в ДФС пролобіював новий начальник податкової міліції Мельник, призначений за підтримки Татарова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 216

"Владимир Александрович ведет себя так не потому, что ему так хочется себя вести, а потому что у кого-то в руках кощеево яйцо", - сказал Комаровский.

Журналистка уточнила, правильно ли она поняла, что речь идет о компромате.
"Да, вне всякого сомнения", - ответил Комаровский.
Журналистка переспросила, какой может быть компромат на Зеленского, который до избрания на пост президента не занимался политикой и не был на государственной службе.

"Ты не знаешь, и я не знаю", - сказал Комаровский и предположил, что такой компромат может быть у спецслужб, например у Службы безопасности Украины.
Журналистка возразила, что СБУ подконтрольна президенту - ведомство возглавляет друг Зеленского Иван Баканов.

"Я не готов эти темы обсуждать - я не знаю. Но просто это единственное логическое построение, как я могу объяснить метаморфозы, которые случились (с Зеленским). Иначе я объяснить это не могу. Мои представления о логике и здравом смысле дальше этого объяснения не заходят. Потому что cложно представить себе, что человек, который готов был действительно менять страну, сохранил в этой стране все, что ее разрушает: тотальную коррупцию везде, где только можно, медицину нищенскую, постоянное вливание денег в дебильную пропаганду и так далее… Это ужас, я вообще этого не понимаю", - отметил доктор.
https://www.facebook.com/100001551209111/posts/3827326027329066/ Nick Vest
12.01.2021 16:49 Відповісти
Призначення Лебедка в ДФС пролобіював новий начальник податкової міліції Мельник, призначений за підтримки Татарова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5450
12.01.2021 16:58 Відповісти
і смішно, і жалко наївних недалеких виборців Зеленського із дитячими мізками.
12.01.2021 20:11 Відповісти
проверку провели, поэтому и взяли как ценного специалиста
12.01.2021 16:52 Відповісти
Я таки дико извиняюсь, что со своим рылом в калашный ряд. Но все же понимают, что Зеленскому после окончания президенсткого срока светит несколько уголовных дел? Думаю, понимает это и Зеленский. Поэтому независимые выборы президента Украине не светят. У украинцев, по сути, один выход. Немедленно начать процедуру импичмента президента.
12.01.2021 16:52 Відповісти
Закон про імпічмент є, але по ньому імпічмент неможливий: 3\4 голосів парламенті, конституційний суд, спеціальне розслідування, і т. д.
12.01.2021 20:08 Відповісти
я тоже думаю, что ищут именно таких "ценных кадров", чем "грязнее" кандидат, тем ценнее он при нынешней власти казнокрадов, проходимцев, защитников интересов олигархов и просто полезных идиотов...
12.01.2021 16:55 Відповісти
Ничего удивительного, про новую должность проворовавшегося чиновника уже даже и слушать скучно, спросите у любого "пересічного" на улице назначил ли он бы своего сына, кума, брата, свата на тёплую коррупционную должность, если бы имел такую возможность и если человек не соврёт, то скажет что это предел его мечтаний. При этом без колебаний он гневно будет требовать от избираемых им политиков и назначаемых ими чиновников справедливости и законности.
12.01.2021 16:57 Відповісти
Аха-ха...пан Бутусов становится похож на тещу из анекдота. Умную потом😂 Поздно. Последствия вьібора торчка криворожденного будут куда страшнее итогов правления якуневича.
12.01.2021 17:01 Відповісти
Подяка та повага Ю.Бутусову.
12.01.2021 17:04 Відповісти
https://twitter.com/baraban088

https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко



Новым, шестым по счету президентом Кыргызстана станет Садыр Жапаров, которого сравнивают с президентом США Дональдом Трампом из-за популизма и заигрываний с малообразованными избирателями.

Призначення Лебедка в ДФС пролобіював новий начальник податкової міліції Мельник, призначений за підтримки Татарова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5617
12.01.2021 17:07 Відповісти
вся корупційна ...здота збирається навколо зеленого квартального лайна.
12.01.2021 17:11 Відповісти
кримінальна шайка донбасят повертається у владні кабінети. Ви за це голосували дебіли 73%?
12.01.2021 17:14 Відповісти
«уважаемые люди»(((((((
12.01.2021 17:57 Відповісти
Нет слов. Только автоматная очередь поможет
12.01.2021 18:32 Відповісти
Та все це дрібнота - головне, що не порохобот...
12.01.2021 18:59 Відповісти
Таке враження, що ця команда робить всі дурниці і злочини нахабно і демонстративно спеціально, щоб довести суспільство до нового Майдану і допомогти немитим остаточно вирішити українське питання.
12.01.2021 20:03 Відповісти
Тихий ужас !
12.01.2021 22:30 Відповісти
*** не страна, а пропасть. Курицу спиз..л - посадят на 3 года, гуся - на 5, а 66 лямов дернул, так хоть бы х.. Он ещё работая у ВБ на новеньком GL катался, за кровные купленный. Учитесь, как надо страну как грушку трусить
13.01.2021 00:53 Відповісти
 
 