Призначення Лебедка в ДФС пролобіював новий начальник податкової міліції Мельник, призначений за підтримки Татарова, - Бутусов

В.о. начальника Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби призначено Сергія Лебедка, затриманого на місці злочину під час одержання хабаря в 66 мільйонів гривень і звільненого в 2017 році.

Про це йдеться в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

"Суд триває три роки, 18 січня нове засідання. Уявіть здивування судді, який побачить, що підсудного підвищили на посаді і призначили на ще важливіший пост? В цю історію просто неможливо повірити, але це Україна", - зазначає журналіст.

Він нагадав, що в 2017 році Цензор.НЕТ написав про вражаючий злочин - виконувач обов'язків начальника управління внутрішньої безпеки ДФС Сергій Лебедко, найближча довірена особа тодішнього глави ДФС Романа Насірова, затриманий СБУ на вимаганні хабаря за відшкодування податку на додану вартість! 24 лютого 2017 року Лебедка заарештували на місці злочину, він отримав 66 мільйонів гривень.

"Лебедка тоді негайно звільнили. А проти Насірова було відкрито кримінальну справу НАБУ. І ось Насіров продовжує перебувати під прицілом НАБУ, його справа передана до Вищого антикорупційного суду. Але його найближчий співробітник Сергій Лебедко став при президенті Зеленському "новим обличчям" і успішно зробив кар'єру!" - констатує Бутусов.

"Лебедка взяли на хабарі на відшкодування ПДВ по одній з великих компаній, але тепер через три роки, Лебедка призначили керувати відшкодуванням ПДВ для всіх великих компаній. Немає слів. Невже керівництво ДФС і керівництво Міністерства фінансів не провело елементарну перевірку співробітників, яких призначають на вищі посаді? Чи в Мінфіні відключили гугл? Адже будь-який запит показує, що справа про вимагання Лебедком № 420170000000000168 за статтею 190 (шахрайство) не закрита, суд тягнеться за різними формальними причинами. 18 січня Голосіївський районний суд Києва оголосив чергове засідання щодо Лебедка", - підкреслює журналіст.

"Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Лебедко - цінний фахівець з вимагання ПДВ. Зараз автоматичне повернення ПДВ фактично працює тільки для вузької групи компаній, схеми з відшкодування за відкати знову поновилися. Саме для цього і закликали Лебедка в лави фіскальних здирників", - пише журналіст.

За даними Бутусова, призначення Лебедка пролобіював новий начальник податкової міліції Вадим Мельник - колишній помічник ексдепутата БПП Курячого, зараз призначений за підтримки заступника голови Офісу Президента з питань правоохоронних органів Олега Татарова. Вони знають один одного багато років.

"Також сприяння Лебедку надають і політики - кажуть про лобіювання кандидатури Лебедка з боку "слуги народу" Андрія Холодова. Зрозуміло, призначення підтримано і керівництвом Міністерства фінансів, якому підпорядкована ДФС. Джерела кажуть, що перший заступник міністра фінансів Денис Улютін підтримує Лебедка через контакти з товаришем по службі Лебедка Костянтином Заманою (син ексначальника Генштабу в армію не пішов, вибрав кар'єру податкового інспектора і теж працював у внутрішній безпеці ДФС)", - зазначає журналіст.

"Це Лебедко для вас нове "нове обличчя", пане Зеленський? Це ось така ваша "боротьба з корупцією"? Чи хто такий Лебедко вам вже наплювати, вам потрібні "фахівці", які ось так, як він вміють наповнювати банківські комірки "кешем"? Фото Лебедка і банківської комірки з хабарем - офіційні, справа в СБУ, президент може в будь-який момент запитати Баканова як про "цього чорта", так і про інших своїх співробітників", - резюмував Бутусов.

