Міжнародні правозахисники критикують Україну за депортацію двох турецьких учителів

Міжнародні правозахисники критикують Україну за депортацію двох турецьких учителів

Самета Гюра і Саліха Фідана влада Туреччини затримала після приземлення, і зараз їх тримають під домашнім арештом. У Держприкордонслужбі кажуть, що чоловіки намагалися незаконно перейти українсько-польський кордон. Самі вони стверджують, що їх затримали під час святкування Нового року на центральній площі міста Рава-Руська.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Директор офісу Freedom House в Україні Метью Шааф підкреслив, що Україна має правові зобов’язання не видавати людей до тих країн, де вони можуть зіткнутися з тортурами чи порушенням своїх прав.

"Можна із впевненістю припустити, що у Туреччині Гюр та Фідан не отримають справедливого суду та захисту своїх прав. Депортувавши Гюра та Фідана, Україна посприяла сучасній кампанії транснаціональних репресій проти тих, кого сприймають як політичних опонентів турецької влади", – підкреслив Шааф.

За даними правозахисників, за останні роки Україна депортувала щонайменше п’ятьох людей до Туреччини та ще багатьох – до інших авторитарних держав.

Читайте також: Двох паломників з Ізраїлю, які влаштували дебош на могилі цадика Нахмана в Умані, видворять з України, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТО

Колишня депутатка Європарламенту Ребекка Хармс у Твіттері заявила: "Україна не повинна екстрадувати людей - таких як ці вчителі - в країни, де їх чекає політичне переслідування. Замість цього Україна має гарантувати верховенство права і права людини".

Гюра і Фідана затримали в новорічну ніч. У Держприкордонслужбі стверджують, що вони в складі групи іноземців намагалися незаконно перейти українсько-польський кордон.

Однак за версією чоловіків, їхнє повернення на батьківщину ініціювало турецьке консульство, адже вони є прихильниками забороненого в Туреччині опозиційного руху Ґюлена. Вчителі-гюленісти переконані, що вдома їм загрожує тюремне ув'язнення або навіть смерть.

Топ коментарі
+6
У нас Додон так сдал учителей Эрдогану в 2018 году взамен на деньги, и ему придётся за это ответить в ближайшем будущем.
показати весь коментар
12.01.2021 17:49 Відповісти
+6
Чей заказ так рьяно выполняли эти "стражи закона"? У людей были подлинные паспорта, действующие визы. На каком основании их не только не пустили в страну, но еще и депортировали не в страну, откуда они прибыли, а туда, куда был заказ? Не слишком ли Украинские чиновники зарвались, показывая свое продажное лицо на мировой арене?
показати весь коментар
12.01.2021 18:10 Відповісти
+5
ЗЕчетно подлизнул Эрдогану
показати весь коментар
12.01.2021 17:47 Відповісти
ЗЕчетно подлизнул Эрдогану
показати весь коментар
12.01.2021 17:47 Відповісти
ЄС, досить критикувати ЗЕ- вводьте санкції проти ЗЕ і його банди...
показати весь коментар
12.01.2021 19:07 Відповісти
У нас Додон так сдал учителей Эрдогану в 2018 году взамен на деньги, и ему придётся за это ответить в ближайшем будущем.
показати весь коментар
12.01.2021 17:49 Відповісти
Более 700 просмотров и всего 3 коммента. В упор не вижу массового негодования о том, что международные правозащитники куплены пуйлом, а Эрдоган, ну и Алиев, как бонус - светочи мировой демократии
показати весь коментар
12.01.2021 18:00 Відповісти
Чей заказ так рьяно выполняли эти "стражи закона"? У людей были подлинные паспорта, действующие визы. На каком основании их не только не пустили в страну, но еще и депортировали не в страну, откуда они прибыли, а туда, куда был заказ? Не слишком ли Украинские чиновники зарвались, показывая свое продажное лицо на мировой арене?
показати весь коментар
12.01.2021 18:10 Відповісти
"вони в складі групи іноземців намагалися незаконно перейти українсько-польський кордон"

А як же вони потрапили на територію України? "Граніца на замкє"....
показати весь коментар
12.01.2021 18:12 Відповісти
Что ЗЕк, что Парашенко. Одним миром мазаны. Фактически они убийцы депортированных людей.
показати весь коментар
12.01.2021 18:19 Відповісти
а хто їх в румунію без візи пустить,тому й йшли нелегалами
показати весь коментар
12.01.2021 20:23 Відповісти
Еще одно доказательство того, что не нужно искать убежище в Украине. Украина практически всегда в угоду политике выдает граждан, запросивших убежище.
Да, в данной статье ничего не говориться о заявление этих людей на статус. Но, нужно понимать, что даже если человек заявился в Украине на статус, то вероятность получить во всех инстанциях отказ - предельно высока. Ну и потом экстрадиция (в самой статье, кстати, их экстрадиция почему-то указана как депортация)в страну от которой человек пытался получить статус беженца. Поэтому, если интересует вопрос получения (именно получения, а не заявления) статуса беженца, то нужно рассматривать иные государства.
показати весь коментар
12.01.2021 21:06 Відповісти
Міжнародні правозахисники критикують Україну за недотримання "верховенства права і прав людини" щодо іноземних громадян.
Але чому вони мовчать, коли нехтують тим самим "верховенством права і правами людини", порушуючи права українців?
Можливо, для цього треба отримати якийсь "паспорт міжнародної людини"?
Хоча, тепер "міжнародні правозахисники" захищають тільки расово-кольорових, сексуально-збочених і феміністично-озабочених.
показати весь коментар
12.01.2021 21:08 Відповісти
Як вони опинилися в Україні - для початку ?
І який мали статус ?
показати весь коментар
13.01.2021 00:55 Відповісти
Ну, як опинилися? В 2012г. Турция и Украина ввели безвизовый режим.
показати весь коментар
13.01.2021 07:47 Відповісти
???
Не знала.
На 90 днів ?
показати весь коментар
13.01.2021 07:53 Відповісти
Да.
показати весь коментар
13.01.2021 08:21 Відповісти
 
 