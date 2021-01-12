Міжнародні правозахисники критикують Україну за депортацію двох турецьких учителів

Самета Гюра і Саліха Фідана влада Туреччини затримала після приземлення, і зараз їх тримають під домашнім арештом. У Держприкордонслужбі кажуть, що чоловіки намагалися незаконно перейти українсько-польський кордон. Самі вони стверджують, що їх затримали під час святкування Нового року на центральній площі міста Рава-Руська.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Директор офісу Freedom House в Україні Метью Шааф підкреслив, що Україна має правові зобов’язання не видавати людей до тих країн, де вони можуть зіткнутися з тортурами чи порушенням своїх прав.

"Можна із впевненістю припустити, що у Туреччині Гюр та Фідан не отримають справедливого суду та захисту своїх прав. Депортувавши Гюра та Фідана, Україна посприяла сучасній кампанії транснаціональних репресій проти тих, кого сприймають як політичних опонентів турецької влади", – підкреслив Шааф.

За даними правозахисників, за останні роки Україна депортувала щонайменше п’ятьох людей до Туреччини та ще багатьох – до інших авторитарних держав.

Читайте також: Двох паломників з Ізраїлю, які влаштували дебош на могилі цадика Нахмана в Умані, видворять з України, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТО

Колишня депутатка Європарламенту Ребекка Хармс у Твіттері заявила: "Україна не повинна екстрадувати людей - таких як ці вчителі - в країни, де їх чекає політичне переслідування. Замість цього Україна має гарантувати верховенство права і права людини".

Гюра і Фідана затримали в новорічну ніч. У Держприкордонслужбі стверджують, що вони в складі групи іноземців намагалися незаконно перейти українсько-польський кордон.

Однак за версією чоловіків, їхнє повернення на батьківщину ініціювало турецьке консульство, адже вони є прихильниками забороненого в Туреччині опозиційного руху Ґюлена. Вчителі-гюленісти переконані, що вдома їм загрожує тюремне ув'язнення або навіть смерть.