Международные правозащитники критикуют Украину за депортацию двух турецких учителей
Самета Гюра и Салиха Фидана власти Турции задержали после приземления, и сейчас их держат под домашним арестом. В Госпогранслужбе говорят, что мужчины пытались незаконно перейти украинско-польскую границу. Сами они утверждают, что их задержали во время празднования Нового года на центральной площади города Рава-Русская.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Директор офиса Freedom House в Украине Мэтью Шааф подчеркнул, что Украина имеет правовые обязательства не выдавать людей в те страны, где они могут столкнуться с пытками или нарушением своих прав.
"Можно с уверенностью предположить, что в Турции Гюр и Фидан не получат справедливого суда и защиты своих прав. Депортировав Гюра и Фидана, Украина помогла современной кампании транснациональных репрессий против тех, кого воспринимают как политических оппонентов турецких властей", - подчеркнул Шааф.
Читайте на Цензор.НЕТ: Из Украины выдворят 2 иностранцев, через которых "авторитеты" пытались влиять на криминогенную обстановку в Одессе, - Нацполиция. ФОТО
По данным правозащитников, за последние годы Украина депортировала как минимум 5 человек в Турцию и еще многих - в другие авторитарные государства.
Бывшая депутат Европарламента Ребекка Хармс в Твиттере заявила: "Украина не должна экстрадировать людей - таких как эти учителя - в страны, где их ждет политическое преследование. Вместо этого Украина должна гарантировать верховенство права и права человека".
Также на Цензор.НЕТ: В Турции нашли мертвой 25-летнюю украинку
Гюра и Фидана задержали в новогоднюю ночь. В Госпогранслужбе утверждают, что они в составе группы иностранцев пытались незаконно перейти украинскую-польскую границу.
Однако по версии мужчин, их возвращение на родину инициировало турецкое консульство, ведь они являются сторонниками запрещенного в Турции оппозиционного движения Гюлена. Учителя-гюленисты убеждены, что дома им грозит тюремное заключение или даже смерть.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А як же вони потрапили на територію України? "Граніца на замкє"....
Да, в данной статье ничего не говориться о заявление этих людей на статус. Но, нужно понимать, что даже если человек заявился в Украине на статус, то вероятность получить во всех инстанциях отказ - предельно высока. Ну и потом экстрадиция (в самой статье, кстати, их экстрадиция почему-то указана как депортация)в страну от которой человек пытался получить статус беженца. Поэтому, если интересует вопрос получения (именно получения, а не заявления) статуса беженца, то нужно рассматривать иные государства.
Але чому вони мовчать, коли нехтують тим самим "верховенством права і правами людини", порушуючи права українців?
Можливо, для цього треба отримати якийсь "паспорт міжнародної людини"?
Хоча, тепер "міжнародні правозахисники" захищають тільки расово-кольорових, сексуально-збочених і феміністично-озабочених.
І який мали статус ?
Не знала.
На 90 днів ?