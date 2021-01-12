Международные правозащитники критикуют Украину за депортацию двух турецких учителей

Самета Гюра и Салиха Фидана власти Турции задержали после приземления, и сейчас их держат под домашним арестом. В Госпогранслужбе говорят, что мужчины пытались незаконно перейти украинско-польскую границу. Сами они утверждают, что их задержали во время празднования Нового года на центральной площади города Рава-Русская.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Директор офиса Freedom House в Украине Мэтью Шааф подчеркнул, что Украина имеет правовые обязательства не выдавать людей в те страны, где они могут столкнуться с пытками или нарушением своих прав.

"Можно с уверенностью предположить, что в Турции Гюр и Фидан не получат справедливого суда и защиты своих прав. Депортировав Гюра и Фидана, Украина помогла современной кампании транснациональных репрессий против тех, кого воспринимают как политических оппонентов турецких властей", - подчеркнул Шааф.

По данным правозащитников, за последние годы Украина депортировала как минимум 5 человек в Турцию и еще многих - в другие авторитарные государства.

Бывшая депутат Европарламента Ребекка Хармс в Твиттере заявила: "Украина не должна экстрадировать людей - таких как эти учителя - в страны, где их ждет политическое преследование. Вместо этого Украина должна гарантировать верховенство права и права человека".

Гюра и Фидана задержали в новогоднюю ночь. В Госпогранслужбе утверждают, что они в составе группы иностранцев пытались незаконно перейти украинскую-польскую границу.

Однако по версии мужчин, их возвращение на родину инициировало турецкое консульство, ведь они являются сторонниками запрещенного в Турции оппозиционного движения Гюлена. Учителя-гюленисты убеждены, что дома им грозит тюремное заключение или даже смерть.