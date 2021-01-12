РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7300 посетителей онлайн
Новости
5 892 18

Международные правозащитники критикуют Украину за депортацию двух турецких учителей

Международные правозащитники критикуют Украину за депортацию двух турецких учителей

Самета Гюра и Салиха Фидана власти Турции задержали после приземления, и сейчас их держат под домашним арестом. В Госпогранслужбе говорят, что мужчины пытались незаконно перейти украинско-польскую границу. Сами они утверждают, что их задержали во время празднования Нового года на центральной площади города Рава-Русская.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Директор офиса Freedom House в Украине Мэтью Шааф подчеркнул, что Украина имеет правовые обязательства не выдавать людей в те страны, где они могут столкнуться с пытками или нарушением своих прав.

"Можно с уверенностью предположить, что в Турции Гюр и Фидан не получат справедливого суда и защиты своих прав. Депортировав Гюра и Фидана, Украина помогла современной кампании транснациональных репрессий против тех, кого воспринимают как политических оппонентов турецких властей", - подчеркнул Шааф.

Читайте на Цензор.НЕТ: Из Украины выдворят 2 иностранцев, через которых "авторитеты" пытались влиять на криминогенную обстановку в Одессе, - Нацполиция. ФОТО

По данным правозащитников, за последние годы Украина депортировала как минимум 5 человек в Турцию и еще многих - в другие авторитарные государства.

Бывшая депутат Европарламента Ребекка Хармс в Твиттере заявила: "Украина не должна экстрадировать людей - таких как эти учителя - в страны, где их ждет политическое преследование. Вместо этого Украина должна гарантировать верховенство права и права человека".

Также на Цензор.НЕТ: В Турции нашли мертвой 25-летнюю украинку

Гюра и Фидана задержали в новогоднюю ночь. В Госпогранслужбе утверждают, что они в составе группы иностранцев пытались незаконно перейти украинскую-польскую границу.

Однако по версии мужчин, их возвращение на родину инициировало турецкое консульство, ведь они являются сторонниками запрещенного в Турции оппозиционного движения Гюлена. Учителя-гюленисты убеждены, что дома им грозит тюремное заключение или даже смерть.

Автор: 

депортация (703) правозащитники (678) Турция (3541)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
У нас Додон так сдал учителей Эрдогану в 2018 году взамен на деньги, и ему придётся за это ответить в ближайшем будущем.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:49 Ответить
+6
Чей заказ так рьяно выполняли эти "стражи закона"? У людей были подлинные паспорта, действующие визы. На каком основании их не только не пустили в страну, но еще и депортировали не в страну, откуда они прибыли, а туда, куда был заказ? Не слишком ли Украинские чиновники зарвались, показывая свое продажное лицо на мировой арене?
показать весь комментарий
12.01.2021 18:10 Ответить
+5
ЗЕчетно подлизнул Эрдогану
показать весь комментарий
12.01.2021 17:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗЕчетно подлизнул Эрдогану
показать весь комментарий
12.01.2021 17:47 Ответить
ЄС, досить критикувати ЗЕ- вводьте санкції проти ЗЕ і його банди...
показать весь комментарий
12.01.2021 19:07 Ответить
У нас Додон так сдал учителей Эрдогану в 2018 году взамен на деньги, и ему придётся за это ответить в ближайшем будущем.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:49 Ответить
Более 700 просмотров и всего 3 коммента. В упор не вижу массового негодования о том, что международные правозащитники куплены пуйлом, а Эрдоган, ну и Алиев, как бонус - светочи мировой демократии
показать весь комментарий
12.01.2021 18:00 Ответить
Чей заказ так рьяно выполняли эти "стражи закона"? У людей были подлинные паспорта, действующие визы. На каком основании их не только не пустили в страну, но еще и депортировали не в страну, откуда они прибыли, а туда, куда был заказ? Не слишком ли Украинские чиновники зарвались, показывая свое продажное лицо на мировой арене?
показать весь комментарий
12.01.2021 18:10 Ответить
"вони в складі групи іноземців намагалися незаконно перейти українсько-польський кордон"

А як же вони потрапили на територію України? "Граніца на замкє"....
показать весь комментарий
12.01.2021 18:12 Ответить
Что ЗЕк, что Парашенко. Одним миром мазаны. Фактически они убийцы депортированных людей.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:19 Ответить
а хто їх в румунію без візи пустить,тому й йшли нелегалами
показать весь комментарий
12.01.2021 20:23 Ответить
Еще одно доказательство того, что не нужно искать убежище в Украине. Украина практически всегда в угоду политике выдает граждан, запросивших убежище.
Да, в данной статье ничего не говориться о заявление этих людей на статус. Но, нужно понимать, что даже если человек заявился в Украине на статус, то вероятность получить во всех инстанциях отказ - предельно высока. Ну и потом экстрадиция (в самой статье, кстати, их экстрадиция почему-то указана как депортация)в страну от которой человек пытался получить статус беженца. Поэтому, если интересует вопрос получения (именно получения, а не заявления) статуса беженца, то нужно рассматривать иные государства.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:06 Ответить
Міжнародні правозахисники критикують Україну за недотримання "верховенства права і прав людини" щодо іноземних громадян.
Але чому вони мовчать, коли нехтують тим самим "верховенством права і правами людини", порушуючи права українців?
Можливо, для цього треба отримати якийсь "паспорт міжнародної людини"?
Хоча, тепер "міжнародні правозахисники" захищають тільки расово-кольорових, сексуально-збочених і феміністично-озабочених.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:08 Ответить
Як вони опинилися в Україні - для початку ?
І який мали статус ?
показать весь комментарий
13.01.2021 00:55 Ответить
Ну, як опинилися? В 2012г. Турция и Украина ввели безвизовый режим.
показать весь комментарий
13.01.2021 07:47 Ответить
???
Не знала.
На 90 днів ?
показать весь комментарий
13.01.2021 07:53 Ответить
Да.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:21 Ответить
 
 