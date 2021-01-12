Чернівецька міськрада попросила Зеленського скасувати локдаун і знизити тарифи на газ
Депутати Чернівецької міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням скасувати січневий локдаун і знизити тарифи на газ.
Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.
Відповідне звернення підтримали депутати всіх фракцій.
Депутат від партії "Європейська солідарність" Сергій Бостан зазначив, що кількість випадків зараження коронавірусом порівняно з груднем скоротилася втричі. Тому необхідності в жорсткому карантині немає.
Водночас депутати звернулися до Кабміну, регулятора і президента з проханням переглянути рішення про підвищення тарифів на газ і його доставку. У зверненні підкреслили, що новий тариф Чернівцігазу є одним із найвищих в Україні.
А для зЁлопів, які так само не можуть у ті самі "штуки" додам - треба було 2 роки тому думати, аби нині траси не перекривати.
До речі, Саме ТЮ зі своєю командою голосувала за бюджет 21. Отже, їй так само дякуй за підвищення цін, як і зЁ.
PS Про голосування за Бюджет-21 посилань не треба?
А назвала она бывшего президента, Коболева и Витренко )))
Чьи там облгаз и Облэнерго?
Кто продал эти конторы?
Цитата - "Не стало дежурного по стране.
Российский писатель-сатирик, народный артист РФ Михаил Жванецкий..."
Вот так...
https://twitter.com/Prizrak_opery
https://twitter.com/Prizrak_opery
Prizrak Opery
@Prizrak_opery
·https://twitter.com/Prizrak_opery/status/1348983734150844416 2 ч
Вице Премьер Михаил Федоров (ходячий кошелек Зеленского) повысил тарифы аренды на частотный диапазон. Интертелеком и Интелком ушли. Речь не только об операторах сотовой связи. Речь обо всей отрасли связи. Операторы не знают что делать. Не с кем разговаривать.
https://twitter.com/Prizrak_opery
https://twitter.com/Prizrak_opery
https://twitter.com/Prizrak_opery
https://twitter.com/Prizrak_opery
Prizrak Opery
@Prizrak_opery
·https://twitter.com/Prizrak_opery/status/1348983738433228802 2 ч
Пацаны, которые даже физику не знают, пытаются всем руководить, имеют право подписи. И очень хотят денег. К стати, утечка данных из "Диї" не случайна, - это не то что не защищенная система, она полностью открыта.
Да вы гоните, гуцулы!