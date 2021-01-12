Чернівецька міськрада попросила Зеленського скасувати локдаун і знизити тарифи на газ

Депутати Чернівецької міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням скасувати січневий локдаун і знизити тарифи на газ.

Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне звернення підтримали депутати всіх фракцій.

Депутат від партії "Європейська солідарність" Сергій Бостан зазначив, що кількість випадків зараження коронавірусом порівняно з груднем скоротилася втричі. Тому необхідності в жорсткому карантині немає.

Водночас депутати звернулися до Кабміну, регулятора і президента з проханням переглянути рішення про підвищення тарифів на газ і його доставку. У зверненні підкреслили, що новий тариф Чернівцігазу є одним із найвищих в Україні.