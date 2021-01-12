УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4346 відвідувачів онлайн
Новини
2 453 63

Чернівецька міськрада попросила Зеленського скасувати локдаун і знизити тарифи на газ

Чернівецька міськрада попросила Зеленського скасувати локдаун і знизити тарифи на газ

Депутати Чернівецької міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням скасувати січневий локдаун і знизити тарифи на газ.

Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне звернення підтримали депутати всіх фракцій.

Депутат від партії "Європейська солідарність" Сергій Бостан зазначив, що кількість випадків зараження коронавірусом порівняно з груднем скоротилася втричі. Тому необхідності в жорсткому карантині немає.

Читайте також: Штраф у 34 тис. грн виписали організаторці мітингу проти подорожчання газу на Дніпропетровщині Бонд, - соцмережі

Водночас депутати звернулися до Кабміну, регулятора і президента з проханням переглянути рішення про підвищення тарифів на газ і його доставку. У зверненні підкреслили, що новий тариф Чернівцігазу є одним із найвищих в Україні.

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) тарифи (2134) Чернівці (574)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Черновицкий горсовет попросил Зеленского отменить локдаун и снизить тарифы на газ - Цензор.НЕТ 7054 тут це буде доречно М.М.Жванецький
показати весь коментар
12.01.2021 17:48 Відповісти
+12
ви как лохобани царю чєлобітную падайьоте
показати весь коментар
12.01.2021 17:45 Відповісти
+9
Черновицкий горсовет попросил Зеленского отменить локдаун и снизить тарифы на газ - Цензор.НЕТ 8828
показати весь коментар
12.01.2021 17:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ви как лохобани царю чєлобітную падайьоте
показати весь коментар
12.01.2021 17:45 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2021 17:46 Відповісти
https://www.facebook.com/100004572460623/videos/1862618703900527
показати весь коментар
12.01.2021 17:46 Відповісти
Черновицкий горсовет попросил Зеленского отменить локдаун и снизить тарифы на газ - Цензор.НЕТ 8828
показати весь коментар
12.01.2021 17:47 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b2-%d1%80.html Тимошенко назвала уродов, виновных в росте тарифов, и потребовала их немедленного снижения 12 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b2-%d1%80.html#comments Комментарии: 3 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b2-%d1%80.html Черновицкий горсовет попросил Зеленского отменить локдаун и снизить тарифы на газ - Цензор.НЕТ 928 Вместо реализации стратегии по сохранению экономики, поддержки собственных граждан и внедрения национального патриотизма во все сферы общественной жизни, власть повышает и без того заоблачные тарифы и совершенствует коррупционные схемы предшественников (укр)…https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b2-%d1%80.html#more-122626 Читать далее
показати весь коментар
12.01.2021 18:32 Відповісти
Реклама Жужи на всех сайтах задолбала...
показати весь коментар
12.01.2021 18:55 Відповісти
ну а по сути?почему не дать ей пиариться и снизить тарифы ?
показати весь коментар
12.01.2021 19:35 Відповісти
Читайте той меморандум з МВФ, що підписала ТЮ. У тій частині, де йдеться про зрівняння ціни на газ власного видобутку і імпортований.
показати весь коментар
12.01.2021 20:08 Відповісти
к чему этот звиздешь при ней цена была в 20раз меньше накуя ты это мелешь про меморандумы?иди до людей которые перекрывают трассы раскажы как плохо им было с той ценой и про меморандум тоже раскажи и как их от воровки спасли и какая сейчас благодать
показати весь коментар
12.01.2021 20:23 Відповісти
Для ТЮкнутих "мереканців", які не можуть у причинно-наслідкові "штуки", повторюю: "Читайте той меморандум з МВФ, що підписала ТЮ. У тій частині, де йдеться про зрівняння ціни на газ власного видобутку і імпортований."
А для зЁлопів, які так само не можуть у ті самі "штуки" додам - треба було 2 роки тому думати, аби нині траси не перекривати.
показати весь коментар
12.01.2021 20:58 Відповісти
для недоумков абынеюлька нужно память включать и вспоминать цену при ней и при овоще порошенко и зебыдле и все -никуя больше не нужно а меморандумом подотрись ну или пойди к протестующим объясли что они понимают своего счастья -только стазу скорую вызывай бо тебя отписдят благодарные люди
показати весь коментар
12.01.2021 21:34 Відповісти
А що ж ти злився так швидко, ТЮкнутий? Може ТЮ нічого такого не підписувала? Тоді нагадаю: "для зЁлопів, які так само не можуть у ті самі "штуки" додам - треба було 2 роки тому думати, аби нині траси не перекривати".
До речі, Саме ТЮ зі своєю командою голосувала за бюджет 21. Отже, їй так само дякуй за підвищення цін, як і зЁ.
показати весь коментар
12.01.2021 21:42 Відповісти
Так і не зрозумів за який меморандум мова. За газові контракти памʼятаю. За меморандум з МВФ мабуть проґавив. Посилання можна на цей меморандум, що вона підписала?
показати весь коментар
12.01.2021 22:02 Відповісти
Про меморандум з МВФ 2008 року (п.16) у якому ТЮ підписала зобов'язання про зрівняння ціни на газ внутрішнього видобутку з ціною на імпортний, підняття цін на газ для теплоенерго тощо. Це досить просто гуглиться (наприклад тут https://www.epravda.com.ua/publications/2008/10/30/167436/ ) . Тим більше, що ТЮ підписала не так багато тих меморандумів з МВФ. Було б бажання.
PS Про голосування за Бюджет-21 посилань не треба?
показати весь коментар
12.01.2021 23:00 Відповісти
Дякую. За голосування я знаю - не знав за меморандум.
показати весь коментар
12.01.2021 23:22 Відповісти
Тебя не устраивают тарифы на Гамбургщине или на Чикагщине?
показати весь коментар
12.01.2021 20:33 Відповісти
Схоже, що це сЮЛІма перелогінився...
показати весь коментар
12.01.2021 21:43 Відповісти
"Тимошенко назвала уродов..."

А назвала она бывшего президента, Коболева и Витренко )))
показати весь коментар
12.01.2021 19:07 Відповісти
а где она соврала что там не правда?Юлька весь газ опять украла?
показати весь коментар
12.01.2021 19:37 Відповісти
То це Порошенко купив газ дешевше, ніж по 3 грн за куб, а нині продає по 10?
показати весь коментар
12.01.2021 20:09 Відповісти
Порошенко до того поднял в 12 раз и не только газ но и свет а эта гнида зеленая решила преумножить достижения папередника
показати весь коментар
12.01.2021 20:15 Відповісти
Сери більше - у 120! У БАКСАХ!!!
показати весь коментар
12.01.2021 20:59 Відповісти
в этом и есть ты весь -про сэры написать
показати весь коментар
12.01.2021 21:27 Відповісти
А що ж та ріденько, ТЮкнутий, колитебе утвоюбрехню пикоювмочили? Якихось цифр (накшталт у "20 разів") не наведеш? Лише на тупі емоції тиснути можеш і то з мутатички?
показати весь коментар
12.01.2021 21:36 Відповісти
Почему Зеленского просят?
Чьи там облгаз и Облэнерго?
Кто продал эти конторы?
показати весь коментар
12.01.2021 17:48 Відповісти
а кто продал ?
показати весь коментар
12.01.2021 17:50 Відповісти
Кто?
показати весь коментар
12.01.2021 17:52 Відповісти
действительно, кто бы это мог быть в 2011 году ?
показати весь коментар
12.01.2021 18:14 Відповісти
Точно шо не зєля. Він тоді ще на роялі лобав.😏
показати весь коментар
12.01.2021 17:56 Відповісти
Натякає на Порошенка. 😁 Виявляється, лише Порошенко був все сильним президентом - все міг і все і всюди встигав. А Бубачька - президент по приколу. Андрюга Українець під американським прапором не знає, що регулятором цін є державні структури, а не власники обленерго. Це НКРЕКП, Кабмін, міненерго. Дивний чоловік. 😊
показати весь коментар
12.01.2021 17:59 Відповісти
може він трампанутий ?
показати весь коментар
12.01.2021 18:17 Відповісти
Або кацапнутий. Злився.
показати весь коментар
12.01.2021 18:53 Відповісти
ТЮкнутий він.
показати весь коментар
12.01.2021 20:10 Відповісти
"********, сэр!"
показати весь коментар
12.01.2021 17:52 Відповісти
Тю, а шо так можно было?
показати весь коментар
12.01.2021 17:48 Відповісти
Черновицкий горсовет попросил Зеленского отменить локдаун и снизить тарифы на газ - Цензор.НЕТ 7054 тут це буде доречно М.М.Жванецький
показати весь коментар
12.01.2021 17:48 Відповісти
А что же ОН делал в роисе? А вот что он делал - вел передачу! "Дежурный по стране" на канале Россия, ТК "Россия 1". Первая передача датируется http://kinozal.tv/details.php?id=1199180 07.04.2014 годом.
Цитата - "Не стало дежурного по стране.
Российский писатель-сатирик, народный артист РФ Михаил Жванецкий..."
Вот так...
показати весь коментар
12.01.2021 19:03 Відповісти
..що це МІНЯЄ .. що по-ЗМІСТУ ...? .. важко зрозуміли товар-ІЩІ ..
показати весь коментар
12.01.2021 19:12 Відповісти
да ничего не меняет, просто Вы, я так понимаю. его боготворите)
показати весь коментар
13.01.2021 14:58 Відповісти
Черновицкий горсовет попросил Зеленского отменить локдаун и снизить тарифы на газ - Цензор.НЕТ 3444
показати весь коментар
12.01.2021 17:50 Відповісти
Надо не просить, а требовать экономически обоснованных доказательств для поднятия тарифов!
показати весь коментар
12.01.2021 17:50 Відповісти
а их кто-то скрывает ?
показати весь коментар
12.01.2021 18:02 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.gura/videos/5861890413852054
показати весь коментар
12.01.2021 17:50 Відповісти
Просіть у ахмета з хвірташем...
показати весь коментар
12.01.2021 17:52 Відповісти
Черновицкий горсовет попросил Зеленского отменить локдаун и снизить тарифы на газ - Цензор.НЕТ 1087
показати весь коментар
12.01.2021 17:58 Відповісти
И какой же будет ответ... Ладно, не при детях же.
показати весь коментар
12.01.2021 17:57 Відповісти
Кого Ві просите вот вам еще подарочек

https://twitter.com/Prizrak_opery
https://twitter.com/Prizrak_opery

Prizrak Opery

@Prizrak_opery

·https://twitter.com/Prizrak_opery/status/1348983734150844416 2 ч

Вице Премьер Михаил Федоров (ходячий кошелек Зеленского) повысил тарифы аренды на частотный диапазон. Интертелеком и Интелком ушли. Речь не только об операторах сотовой связи. Речь обо всей отрасли связи. Операторы не знают что делать. Не с кем разговаривать.
показати весь коментар
12.01.2021 18:03 Відповісти
https://twitter.com/Prizrak_opery
https://twitter.com/Prizrak_opery
https://twitter.com/Prizrak_opery


https://twitter.com/Prizrak_opery
https://twitter.com/Prizrak_opery

Prizrak Opery

@Prizrak_opery

·https://twitter.com/Prizrak_opery/status/1348983738433228802 2 ч

Пацаны, которые даже физику не знают, пытаются всем руководить, имеют право подписи. И очень хотят денег. К стати, утечка данных из "Диї" не случайна, - это не то что не защищенная система, она полностью открыта.
показати весь коментар
12.01.2021 18:04 Відповісти
Докумєнтікі б провєріть...(с)
показати весь коментар
12.01.2021 18:04 Відповісти
Во-первых почему просят, а не требуют, во-вторых что с электроэнергией, водой, канализацией и т.д. и т.п.?
показати весь коментар
12.01.2021 18:27 Відповісти
А еще надо было заказать соло на пеонини.
показати весь коментар
12.01.2021 18:33 Відповісти
Щас, він все кидане і понизить. Мрійники, що вже наприколювались? Чи ще не зовсім? Кінчайте ламати хатку Вальдимара, ти подивись, відбилися від рук. Ану скоренько дивитися посібник для лохів "Слуга наріду", там все показаноі показано.
показати весь коментар
12.01.2021 18:50 Відповісти
идиоты-просители, требовать надо его отставки.
показати весь коментар
12.01.2021 19:12 Відповісти
"Попросили"?!
Да вы гоните, гуцулы!
показати весь коментар
12.01.2021 20:38 Відповісти
Не зрозуміло, а на коліна вони ставали?
показати весь коментар
12.01.2021 21:44 Відповісти
Что-то немного мне не понятно. В августе как бы ввели рынок газа, было столько победных реляций: конкуренция, низкие цены, больше 50 поставщиков, выбирай любого. Теперь объясните, кто в курсе, каким образом какой-то регулятор имеет право вмешиваться в работу этого рынка и устанавливать цены и почему поставщики не могут устанавливать свои цены?
показати весь коментар
12.01.2021 23:00 Відповісти
нехай фирташу письма пишут.
показати весь коментар
13.01.2021 06:22 Відповісти
 
 