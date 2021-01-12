Визначено лауреатів Держпремії для перекладачів імені Максима Рильського за 2020 рік

Комітет з присудження премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського визначив лауреатів 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

У номінації "За переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів" серед 18 книг, представлених 13 перекладачами, перемогу здобув Тарас Лучук та його переклад з давньогрецької мови на українську книги "Перші поетеси: Кодекс давньогрецької жіночої поезії".

У номінації "За переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу" члени Комітету одноголосно визначили переможцем Валерія Кіора, який переклав з української мови на грецьку (урумську) "Кобзар" Тараса Шевченка. Всього у цій номінації за премію змагалося три роботи.

Члени комітету відзначили великий професійний рівень представлених робіт. Серед претендентів на премію увагу привернули, зокрема, дві перекладацькі роботи з англійської мови Олени О’Лір – "Таємна троянда" Вільяма Батлера Єйтса та "Ностромо: Приморське сказання" Джозефа Конрада. Але голоси поділилися на дві книги, тому в результаті жодна не набрала більшості.

Тепер відповідні документи будуть направлені Міністерству культури та інформаційної політики України для внесення до Уряду проекту постанови про присудження премії.

Нагадаємо, Премія імені М. Рильського була заснована 1972 року і відновлена 2013 року. Присуджується щороку на конкурсних засадах письменникам і поетам за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів або за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу. З 2020 рік премія вперше присуджується у двох номінаціях. Розмір грошової частини Премії становить 20 тисяч гривень у кожній номінації.

Читайте також: Авторів із Росії, Білорусі та Вірменії більше не публікуватимуть у виданнях Спілки письменників України