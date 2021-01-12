Определены лауреаты госпремии для переводчиков имени Максима Рыльского за 2020 год
Комитет по присуждению премии Кабинета Министров Украины имени Максима Рыльского определил лауреатов 2020 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
В номинации "За перевод на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов" среди 18 книг, представленных 13 переводчиками, победил Тарас Лучук и его перевод с древнегреческого языка на украинский книги "Первые поэтессы: Кодекс древнегреческой женской поэзии".
В номинации "За перевод произведений украинских классиков и современных авторов на языки народов мира" члены Комитета единогласно определили победителем Валерия Киора, который перевел с украинского языка на греческий (урумский) "Кобзарь" Тараса Шевченко. Всего в этой номинации за премию боролись три работы.
Члены комитета отметили большой профессиональный уровень представленных работ. Среди претендентов на премию внимание привлекли, в частности, две переводческие работы с английского языка Елены О'Лир - "Тайная роза" Уильяма Батлера Йейтса и "Ностромо: Приморское сказания" Джозефа Конрада. Но голоса разделились на две книги, поэтому в результате ни одна не набрала большинства.
Теперь соответствующие документы будут направлены в Министерство культуры и информационной политики для внесения на Кабмин проекта постановления о присуждении премии.
Напомним, Премия имени М. Рыльского была основана в 1972 году и восстановлена 2013 году. Присуждается ежегодно на конкурсной основе писателям и поэтам за перевод на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов или перевод произведений украинских классиков и современных авторов на языки народов мира. С 2020 премия впервые присуждается в двух номинациях. Размер денежной части Премии составляет 20 тыс. гривен в каждой номинации.
