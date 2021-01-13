США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - Reuters

Держдепартамент до кінця тижня опублікує звіт про європейські компанії, які, за його оцінкою, допомагають у будівництві газопроводу "Північний потік-2". Компаніям, які потрапили до списку, загрожуватимуть санкції, якщо вони не припинять роботу над проєктом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes, про це повідомляє Reuters.

Держдепартамент у січні попередив європейські компанії, які він підозрює в участі в будівництві газопроводу "Північний потік-2", що вони стикаються з ризиком санкцій. Адміністрація Трампа готується запровадити їх найближчим часом, пише видання з посиланням на два джерела - в американському уряді та в галузі.

"Ми намагаємося поінформувати компанії про ризик і наполегливо закликаємо їх піти, поки не стало надто пізно", - розповів співрозмовник в уряді США на умовах анонімності. Він повідомив, що Держдепартамент у четвер або п'ятницю опублікує звіт про компанії, які, за його оцінкою, беруть участь у будівництві трубопроводу з Росії до Німеччини. Список компаній, які фігурують у звіті, містить компанії, які надають страховку, допомагають прокладати підводний трубопровід або перевіряють будівельне обладнання проєкту, сказав чиновник. Компанії можуть опинитися під загрозою санкцій США, якщо вони не припинять роботу над проєктом. За словами співрозмовника агентства, у звіті може бути вказана Цюрихська страхова група.

Співрозмовник агентства в американській промисловості, який ознайомився з попередженням Держдепартаменту, зазначив, що європейські компанії, зокрема німецькі, з жовтня отримували запити від адміністрації Трампа про їхню діяльність, пов'язану з "Північним потоком-2". У жовтні 2020 року Держдепартамент поцікавився в них про роботи, пов'язані з газопроводом після 15 липня 2020 року, а також вартістю наданих послуг. Держсекретар Майк Помпео в тому ж місяці попередив інвесторів у російські трубопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік", що вони можуть зіштовхнутися із санкціями. За словами галузевого співрозмовника, 1 січня Держдепартамент знову звернувся до компаній з наполегливим проханням обговорити із заступницею помічника секретаря Бюро енергетичних ресурсів Мелісою Сімпсон деталі згортання діяльності на трубопроводі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвезька компанія DNV GL відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" через санкції США

Трубопровід вартістю $11 млрд, один з найважливіших російських проєктів у Європі, нагадує агентство, викликав невдоволення адміністрації Трампа ще в 2017 році. Білий дім вважає, що газопровід позбавить Україну вигідних транзитних зборів за поставки газу з Росії в Європу через територію країни. Крім того, газ, який поставлятиметься з Росії трубопроводом, завадить експорту американського скрапленого природного газу в ЄС. У Кремлі і Берліні стверджують, що "Північний потік-2" є комерційним проєктом. Обраний президент США Джо Байден виступав проти цього проєкту, коли був віцепрезидентом за Барака Обами. "Газпром" призупинив будівництво трубопроводу на рік після запровадження санкцій США в грудні 2019 року. Але роботи поновилися наприкінці 2020 року, залишилося завершити укладання труб на 100-кілометровій ділянці в глибоких водах біля берегів Данії. Роботи планувалося почати 15 січня.