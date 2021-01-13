УКР
США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - Reuters

Держдепартамент до кінця тижня опублікує звіт про європейські компанії, які, за його оцінкою, допомагають у будівництві газопроводу "Північний потік-2". Компаніям, які потрапили до списку, загрожуватимуть санкції, якщо вони не припинять роботу над проєктом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes, про це повідомляє Reuters.

Держдепартамент у січні попередив європейські компанії, які він підозрює в участі в будівництві газопроводу "Північний потік-2", що вони стикаються з ризиком санкцій. Адміністрація Трампа готується запровадити їх найближчим часом, пише видання з посиланням на два джерела - в американському уряді та в галузі.

"Ми намагаємося поінформувати компанії про ризик і наполегливо закликаємо їх піти, поки не стало надто пізно", - розповів співрозмовник в уряді США на умовах анонімності. Він повідомив, що Держдепартамент у четвер або п'ятницю опублікує звіт про компанії, які, за його оцінкою, беруть участь у будівництві трубопроводу з Росії до Німеччини. Список компаній, які фігурують у звіті, містить компанії, які надають страховку, допомагають прокладати підводний трубопровід або перевіряють будівельне обладнання проєкту, сказав чиновник. Компанії можуть опинитися під загрозою санкцій США, якщо вони не припинять роботу над проєктом. За словами співрозмовника агентства, у звіті може бути вказана Цюрихська страхова група.

Співрозмовник агентства в американській промисловості, який ознайомився з попередженням Держдепартаменту, зазначив, що європейські компанії, зокрема німецькі, з жовтня отримували запити від адміністрації Трампа про їхню діяльність, пов'язану з "Північним потоком-2". У жовтні 2020 року Держдепартамент поцікавився в них про роботи, пов'язані з газопроводом після 15 липня 2020 року, а також вартістю наданих послуг. Держсекретар Майк Помпео в тому ж місяці попередив інвесторів у російські трубопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік", що вони можуть зіштовхнутися із санкціями. За словами галузевого співрозмовника, 1 січня Держдепартамент знову звернувся до компаній з наполегливим проханням обговорити із заступницею помічника секретаря Бюро енергетичних ресурсів Мелісою Сімпсон деталі згортання діяльності на трубопроводі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвезька компанія DNV GL відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" через санкції США

Трубопровід вартістю $11 млрд, один з найважливіших російських проєктів у Європі, нагадує агентство, викликав невдоволення адміністрації Трампа ще в 2017 році. Білий дім вважає, що газопровід позбавить Україну вигідних транзитних зборів за поставки газу з Росії в Європу через територію країни. Крім того, газ, який поставлятиметься з Росії трубопроводом, завадить експорту американського скрапленого природного газу в ЄС. У Кремлі і Берліні стверджують, що "Північний потік-2" є комерційним проєктом. Обраний президент США Джо Байден виступав проти цього проєкту, коли був віцепрезидентом за Барака Обами. "Газпром" призупинив будівництво трубопроводу на рік після запровадження санкцій США в грудні 2019 року. Але роботи поновилися наприкінці 2020 року, залишилося завершити укладання труб на 100-кілометровій ділянці в глибоких водах біля берегів Данії. Роботи планувалося почати 15 січня.

Автор: 

Європа (2019) санкції (12747) США (24353) Північний потік (2481)
+18
Цифра відкатів німцям від москалів не влазить в калькулятор. Ось і проста відповідь на "велике питання".
13.01.2021 07:56 Відповісти
+6
Меркель на короткому повідку в кремлівської гебні
13.01.2021 08:01 Відповісти
+5
Холодна війна США з Німеччиною із-за рашки це те, що найменше потрібно зараз демократичному світу. А от чому вони не можуть мирно домовитися з приводу "ПП-2" велике питання.
13.01.2021 07:42 Відповісти
Холодна війна США з Німеччиною із-за рашки це те, що найменше потрібно зараз демократичному світу. А от чому вони не можуть мирно домовитися з приводу "ПП-2" велике питання.
13.01.2021 07:42 Відповісти
Цифра відкатів німцям від москалів не влазить в калькулятор. Ось і проста відповідь на "велике питання".
13.01.2021 07:56 Відповісти
І США не можуть їх відстежити та оприлюднити факти хабарів? Не вірю.
13.01.2021 08:11 Відповісти
Звісно, знають. От оприлюднити можуть лише в дуже крайньому випадку. І то не факт, що спрацює. Та і в німців, мабуть, є пару козирів у відповідь. А втратити повністю партнера і протиставити собі весь Євросоюз можуть запросто. Тож залишаються взаємні лицемірні посмішки і стрільба санкціями по периферії, не зачіпаючи основного винуватця - це зветься політикою.
13.01.2021 08:25 Відповісти
Це зветься "підкилимною боротьбою".
13.01.2021 08:29 Відповісти
да достаточно показать набор цифры счетов... и номера сейфов хранилищь и названия банков...
13.01.2021 08:42 Відповісти
Меркель на короткому повідку в кремлівської гебні
13.01.2021 08:01 Відповісти
А навіщо США і німцям холодна війна та ще за засрашки? Ви думаєте що німці такі дурні? Просто деякі продажні шкури із бувших німецьких посадовців,які займають високооплачувальні посади у газпросі дурять народ Німеччини на свою користь. Бо як тільки засрашка зайде в Німеччину з дешевим і вонючим газом, то перекриє потік іншого загу з нормальних країн. А через два роки підвищить ціну і буде диктувати свої умови навіть не тільки на газ, а в чому ходити і куди вішати колорадські стрічки.
13.01.2021 11:22 Відповісти
До них питання.
13.01.2021 19:58 Відповісти
хороший инструмент козлить кацапа
13.01.2021 07:50 Відповісти
Давит Германию, внаглую перераспределяющую устоявшийся газовый рынок!
13.01.2021 07:55 Відповісти
13.01.2021 07:58 Відповісти
Трамп (огенд кримля) ты что творишь? Ты зачем рф прессуешь все 4 года?
13.01.2021 08:05 Відповісти
Чтобы пойти нах и передать пресс Байдену.
13.01.2021 08:21 Відповісти
нит. то байден снимет пресс и пойдёт нах.
13.01.2021 21:55 Відповісти
Ага. Размечтался.
13.01.2021 23:34 Відповісти
да. ты ага размечтался.
14.01.2021 02:32 Відповісти
шо то мне кажется кацапы все же достроят северный поток, плохо они делают или нет,но если хотят то доводят свое до конца,сколько было смеху и санкций на счет крымского моста а кацапы взяли да сделали,сколько санкций из за крыма а он 7 год под ряд все равно у кацапов, сколько санкций и поддержки Украины из за Донбасса а он и дальше подерживается россией техникой,боеприпасами,военными кадрами,нашим зесоплям стоило бы поучится у кацапов как надо не взирая ни на что делать то что запланировал не взирая ни на что
13.01.2021 08:07 Відповісти
Логічно.
13.01.2021 08:12 Відповісти
Ось ЗЕсопля задіє план Б і тоді взнають по чому фунт лиха.
13.01.2021 08:12 Відповісти
реальных санкций еще не было, эмбарго там, свифты, запреты инвесторам и т.д.
13.01.2021 08:15 Відповісти
Не достроять . Міст кацапня будувала самотужки , газопровід не можуть ,, його будують і обслуговують европейські компанії ,, по яким і б'є Америка . .
13.01.2021 08:19 Відповісти
Рукожопью нет границ
13.01.2021 08:20 Відповісти
А кто по твоему строил гозопровод на дальнем востоке и в прибрежных водах Балтики СП-2?
13.01.2021 08:34 Відповісти
Европейські компанії . Але це було ще ДО санкцій США . Тепер ім той газопровід пох , бо вони можуть втратити від санкцій набагато більше ніж отримають . .
13.01.2021 08:50 Відповісти
Этому лучше поучиться у совка.) Они очень хорошо показали как нужно идти к своей цели. В их случае к коммунизму.... Не смотря ни на какие санкции. Давайте давайте казламордые, доведите до конца..... не смотря ни на что))
13.01.2021 16:16 Відповісти
13.01.2021 08:09 Відповісти
13.01.2021 08:09 Відповісти
"помешает экспорту американского сжиженного природного газа в ЕС" - вот главное. Украина и все прочее - отмазки
13.01.2021 08:11 Відповісти
Да. Но в данном случае наши интересы совпадают.
13.01.2021 08:14 Відповісти
Хаб американского СГ в польше и никак не зависит от Украины. Как только этот хаб станет доминирующим поставщиком газа в ЕС. украинский ГТС станет им прямым конкурентом. Стало быть интересы, если и есть, то короткие во времени
13.01.2021 08:19 Відповісти
Сомневаюсь, что ваши интересы совпадают. Со временем, когда инфраструктура по приемке и доставке сжиженого газа будет достаточной, чтобы заменить Украинскую ГТС интересы США и Украины не будут совпадать.
13.01.2021 08:25 Відповісти
Нужно решать вопросы по мере их поступления. Рашкина труба- это не только деньги, это их гарантированное влияние на Европу. Газ у них не только товар, но и оружие, метод влияния, инструмент подкупа - вспомнить классический случай Герхарда Шрёдера, бывший канцлер на службе кацапстана.
13.01.2021 10:05 Відповісти
Будет работать в реверсном режима и качать амерский СПГ на рашестан. Лет так через 5-10, когда совковые месторождения йок, а разработать новые не будет ни денег ни технологий....
13.01.2021 16:21 Відповісти
Главноє , що газопровода не буде , інше пофіг . .
13.01.2021 08:23 Відповісти
Думаю по иному. Пусть влетят еще на десяток ярдов, достроят, а потом ( ) он перестанет быть кому либо нужен.
13.01.2021 08:27 Відповісти
Увы, достроят. Потом на год-два уронят цены на газ до демпинговых, предприятия и инфраструктура СПГ штатов сдуются. И последний гвоздь - дешевый СПГ из Луги от Новотэка.
13.01.2021 08:47 Від
В них немає чим - строіть ,, це по перше . "Черський" заслабий для такого газогону ,, його треба фактично перебудовувати заново . .
По друге - сертифікація . У кацапів немає компаній які можуть сертифікувати европейські газопроводи , це можуть робити тільки компанії з Европи . Але вони бояться санкцій як вогню . Американці , якщо вже вчепляться - то вже всьо . !! Пиши - пропало . А вони вміють бути , ну ДУЖЕ наполегливими і переконливими . . Якраз саме це і сталося .
13.01.2021 09:04 Відповісти
Как уронят, так и тут же потеряют. А по части руцкага СГ так не в нем и дело, а в инфраструктуре, которой у рукожопных даже не предвидитсч
13.01.2021 09:25 Відповісти
Время рассудит.
13.01.2021 09:38 Відповісти
Ох, эти влажные ванькины мечты 😀
13.01.2021 10:02 Відповісти
Рашка фсе? Влажней этой мечты не бывает.
13.01.2021 10:14 Відповісти


Это ты из "совка" вещаешь, да, казламордае ???
13.01.2021 10:18 Відповісти
Слабак! А остро и весело подискутировать ? Или "казламордое" это верх твоего лексикона?
13.01.2021 10:38 Відповісти
Дискутировать с казламордым себя не уважать !!!
Нах... В спам, Ванька...
13.01.2021 13:15 Відповісти
Так и скажи, что мозгов не хватает. Хоть и "патриот". Вся беда из-за таких. Патриотичный чудак - все равно "чудак".
13.01.2021 14:19 Відповісти
Я ж тебе, казламордому, уже сказал: в спам, дибил !!!
13.01.2021 14:21 Відповісти
Шо- то не спамлюсь,, неужто ты рукожоп? Не, скорее мозгожоп.
13.01.2021 14:30 Відповісти
Час давно вже показав хто є хто. Думаєте німці забули блокаду кацапами західного Берліну? Забули, як американці своїми літаками доставляли всі прлодукти харчування з повітря, а навколо Берліна стояли радянські танки? Вистояли, то що самі добровільно хочуть здати кацапу? Не думаю! Бо за газом підтягнуться ваньки терористи і "миротворці", підкуповуючи деяких посадовців американськими доларами залитих кров'ю, бо відібрані у мирних людей, які не змогли себе захистити, які ще не вступили в НАТО.
13.01.2021 11:32 Відповісти
Уронят-уронят, а бабло ге в это время брать будут?
13.01.2021 10:00 Відповісти
Уронят)) Они и с нынешними ценами с долгами расплатиться не могут. Шутка ли, доходы от продажи газа на внутреннем рынке больше чем на внешнем. Пусть роняют, а остальные на это посмотрят))
13.01.2021 16:24 Відповісти
Якщо Путін добудує ПП-2, то українські газо і нафтопроводи стануть йому непотрібні. І тоді він почне повномасштабну війну в Україні. А гроші на війну буде отримувати з продажу газу з ПП-1, ПП-2 та білоруської гілки.
13.01.2021 08:55 Відповісти
Бред
13.01.2021 09:51 Відповісти
Ти б ще інтерв'ю у скабейчихи взяв і виклав сюди ,, пц . !! Або у жиріновського .
13.01.2021 09:16 Відповісти
Не знаю, как там америка, но ты точно из барака не вышел....
13.01.2021 09:27 Відповісти
Мощная дурь у тебя, у зенелоха ***** одолжил ?
13.01.2021 10:03 Відповісти
цікаво, а куди піде працювати фрау рібентроп після закінчення терміну ?
13.01.2021 11:04 Відповісти
бюргеры рейха, которые повелись на заманухи *****, уже столько вкинули денег в эту трубу, что будут достраивать любой кровью. никакие санкции не помешают.
13.01.2021 11:11 Відповісти
Так всё примитивно. Почему Вы, почти все понять не можете? Решающую роль играет себестоимость товара. Чья продукция, будет хоть на копеечку дешевле, тот и хороводит миром. Российский или Американский газ, обеспечивает перевес на мировой чаше весов. Европа или Америка, вот в чем вопрос.
13.01.2021 19:13 Відповісти
 
 