РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7639 посетителей онлайн
Новости
6 264 59

США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters

США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters

Госдепартамент до конца недели опубликует отчет о европейских компаниях, которые, по его оценке, помогают в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Попавшим в список компаниям будут грозить санкции, если они не прекратят работу над проектом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes, об этом сообщает Reuters.

Госдепартамент в январе предупредил европейские компании, которые он подозревает в участии в строительстве газопровода "Северный поток - 2", что они сталкиваются с риском санкций. Администрация Трампа готовится ввести их в ближайшее время, пишет издание со ссылкой на два источника — в американском правительстве и в отрасли.

"Мы пытаемся проинформировать компании о риске и настоятельно призываем их уйти, пока не стало слишком поздно", — рассказал собеседник в правительстве США на условиях анонимности. Он сообщил, что Госдепартамент в четверг или пятницу опубликует отчет о компаниях, которые, по его оценке, участвуют в строительстве трубопровода из России в Германию. Список компаний, которые фигурируют в отчете, включает в себя компании, которые предоставляют страховку, помогают прокладывать подводный трубопровод или проверяют строительное оборудование проекта, сказал чиновник. Компании могут оказаться под угрозой санкций США, если они не прекратят работу над проектом. По словам собеседника агентства, в отчете может быть указана Цюрихская страховая группа.

Собеседник агентства в американской промышленности, который ознакомился с предупреждения Госдепартамента, отметил, что европейские компании, в том числе немецкие, с октября получали запросы от администрации Трампа об их деятельности, связанной с "Северным потоком — 2". В октябре 2020 года Госдепартамент поинтересовался у них о работах, связанных с газопроводом после 15 июля 2020 года, а также стоимостью предоставленных услуг. Госсекретарь Майк Помпео в том же месяце предупредил инвесторов в российские трубопроводы "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", что они могут столкнуться с санкциями. По словам отраслевого собеседника, 1 января Госдепартамент снова обратился к компаниям с настоятельной просьбой обсудить с заместителем помощника секретаря Бюро энергетических ресурсов Мелиссой Симпсон детали сворачивания деятельности на трубопроводе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать "Северный поток-2" из-за санкций США

Трубопровод стоимостью $11 млрд, один из самых важных российских проектов в Европе, напоминает агентство, вызвал недовольство администрации Трампа еще в 2017 году. Белый дом считает, что газопровод лишит Украину выгодных транзитных сборов за поставки газа из России в Европу через территорию страны. Кроме того, газ, который будет поставляться из России по трубопроводу, помешает экспорту американского сжиженного природного газа в ЕС. В Кремле и Берлине утверждают, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом. Избранный президент США Джо Байден выступал против этого проекта, когда был вице-президентом при Бараке Обаме. "Газпром" приостановил строительство трубопровода на год после введения санкций США в декабре 2019 года. Но работы возобновились в конце 2020 года, осталось завершить укладку труб на 100-километровом участке в глубоких водах у берегов Дании. Работы планировалось начать 15 января.

Европа (2037) санкции (11871) США (27938) Северный поток (1463)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Цифра відкатів німцям від москалів не влазить в калькулятор. Ось і проста відповідь на "велике питання".
показать весь комментарий
13.01.2021 07:56 Ответить
+6
Меркель на короткому повідку в кремлівської гебні
показать весь комментарий
13.01.2021 08:01 Ответить
+5
Холодна війна США з Німеччиною із-за рашки це те, що найменше потрібно зараз демократичному світу. А от чому вони не можуть мирно домовитися з приводу "ПП-2" велике питання.
показать весь комментарий
13.01.2021 07:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Холодна війна США з Німеччиною із-за рашки це те, що найменше потрібно зараз демократичному світу. А от чому вони не можуть мирно домовитися з приводу "ПП-2" велике питання.
показать весь комментарий
13.01.2021 07:42 Ответить
Цифра відкатів німцям від москалів не влазить в калькулятор. Ось і проста відповідь на "велике питання".
показать весь комментарий
13.01.2021 07:56 Ответить
І США не можуть їх відстежити та оприлюднити факти хабарів? Не вірю.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:11 Ответить
Звісно, знають. От оприлюднити можуть лише в дуже крайньому випадку. І то не факт, що спрацює. Та і в німців, мабуть, є пару козирів у відповідь. А втратити повністю партнера і протиставити собі весь Євросоюз можуть запросто. Тож залишаються взаємні лицемірні посмішки і стрільба санкціями по периферії, не зачіпаючи основного винуватця - це зветься політикою.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:25 Ответить
Це зветься "підкилимною боротьбою".
показать весь комментарий
13.01.2021 08:29 Ответить
да достаточно показать набор цифры счетов... и номера сейфов хранилищь и названия банков...
показать весь комментарий
13.01.2021 08:42 Ответить
Меркель на короткому повідку в кремлівської гебні
показать весь комментарий
13.01.2021 08:01 Ответить
А навіщо США і німцям холодна війна та ще за засрашки? Ви думаєте що німці такі дурні? Просто деякі продажні шкури із бувших німецьких посадовців,які займають високооплачувальні посади у газпросі дурять народ Німеччини на свою користь. Бо як тільки засрашка зайде в Німеччину з дешевим і вонючим газом, то перекриє потік іншого загу з нормальних країн. А через два роки підвищить ціну і буде диктувати свої умови навіть не тільки на газ, а в чому ходити і куди вішати колорадські стрічки.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:22 Ответить
До них питання.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:58 Ответить
хороший инструмент козлить кацапа
показать весь комментарий
13.01.2021 07:50 Ответить
Давить Германию, внаглую перераспределяющую устоявшийся газовый рынок!
показать весь комментарий
13.01.2021 07:55 Ответить
США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters - Цензор.НЕТ 7836
показать весь комментарий
13.01.2021 07:58 Ответить
Трамп (огенд кримля) ты что творишь? Ты зачем рф прессуешь все 4 года?
показать весь комментарий
13.01.2021 08:05 Ответить
Чтобы пойти нах и передать пресс Байдену.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:21 Ответить
нит. то байден снимет пресс и пойдёт нах.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:55 Ответить
Ага. Размечтался.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:34 Ответить
да. ты ага размечтался.
показать весь комментарий
14.01.2021 02:32 Ответить
шо то мне кажется кацапы все же достроят северный поток, плохо они делают или нет,но если хотят то доводят свое до конца,сколько было смеху и санкций на счет крымского моста а кацапы взяли да сделали,сколько санкций из за крыма а он 7 год под ряд все равно у кацапов, сколько санкций и поддержки Украины из за Донбасса а он и дальше подерживается россией техникой,боеприпасами,военными кадрами,нашим зесоплям стоило бы поучится у кацапов как надо не взирая ни на что делать то что запланировал не взирая ни на что
показать весь комментарий
13.01.2021 08:07 Ответить
Логічно.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:12 Ответить
Ось ЗЕсопля задіє план Б і тоді взнають по чому фунт лиха.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:12 Ответить
реальных санкций еще не было, эмбарго там, свифты, запреты инвесторам и т.д.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:15 Ответить
Не достроять . Міст кацапня будувала самотужки , газопровід не можуть ,, його будують і обслуговують европейські компанії ,, по яким і б'є Америка . .
показать весь комментарий
13.01.2021 08:19 Ответить
Рукожопью нет границ
показать весь комментарий
13.01.2021 08:20 Ответить
А кто по твоему строил гозопровод на дальнем востоке и в прибрежных водах Балтики СП-2?
показать весь комментарий
13.01.2021 08:34 Ответить
Европейські компанії . Але це було ще ДО санкцій США . Тепер ім той газопровід пох , бо вони можуть втратити від санкцій набагато більше ніж отримають . .
показать весь комментарий
13.01.2021 08:50 Ответить
Этому лучше поучиться у совка.) Они очень хорошо показали как нужно идти к своей цели. В их случае к коммунизму.... Не смотря ни на какие санкции. Давайте давайте казламордые, доведите до конца..... не смотря ни на что))
показать весь комментарий
13.01.2021 16:16 Ответить
США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - Reuters - Цензор.НЕТ 7415
показать весь комментарий
13.01.2021 08:09 Ответить
"помешает экспорту американского сжиженного природного газа в ЕС" - вот главное. Украина и все прочее - отмазки
показать весь комментарий
13.01.2021 08:11 Ответить
Да. Но в данном случае наши интересы совпадают.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:14 Ответить
Хаб американского СГ в польше и никак не зависит от Украины. Как только этот хаб станет доминирующим поставщиком газа в ЕС. украинский ГТС станет им прямым конкурентом. Стало быть интересы, если и есть, то короткие во времени
показать весь комментарий
13.01.2021 08:19 Ответить
Сомневаюсь, что ваши интересы совпадают. Со временем, когда инфраструктура по приемке и доставке сжиженого газа будет достаточной, чтобы заменить Украинскую ГТС интересы США и Украины не будут совпадать.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:25 Ответить
Нужно решать вопросы по мере их поступления. Рашкина труба- это не только деньги, это их гарантированное влияние на Европу. Газ у них не только товар, но и оружие, метод влияния, инструмент подкупа - вспомнить классический случай Герхарда Шрёдера, бывший канцлер на службе кацапстана.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:05 Ответить
Будет работать в реверсном режима и качать амерский СПГ на рашестан. Лет так через 5-10, когда совковые месторождения йок, а разработать новые не будет ни денег ни технологий....
показать весь комментарий
13.01.2021 16:21 Ответить
Главноє , що газопровода не буде , інше пофіг . .
показать весь комментарий
13.01.2021 08:23 Ответить
Думаю по иному. Пусть влетят еще на десяток ярдов, достроят, а потом ( ) он перестанет быть кому либо нужен.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:27 Ответить
Увы, достроят. Потом на год-два уронят цены на газ до демпинговых, предприятия и инфраструктура СПГ штатов сдуются. И последний гвоздь - дешевый СПГ из Луги от Новотэка.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:47 Ответить
В них немає чим - строіть ,, це по перше . "Черський" заслабий для такого газогону ,, його треба фактично перебудовувати заново . .
По друге - сертифікація . У кацапів немає компаній які можуть сертифікувати европейські газопроводи , це можуть робити тільки компанії з Европи . Але вони бояться санкцій як вогню . Американці , якщо вже вчепляться - то вже всьо . !! Пиши - пропало . А вони вміють бути , ну ДУЖЕ наполегливими і переконливими . . Якраз саме це і сталося .
показать весь комментарий
13.01.2021 09:04 Ответить
Как уронят, так и тут же потеряют. А по части руцкага СГ так не в нем и дело, а в инфраструктуре, которой у рукожопных даже не предвидитсч
показать весь комментарий
13.01.2021 09:25 Ответить
Время рассудит.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:38 Ответить
Ох, эти влажные ванькины мечты 😀
показать весь комментарий
13.01.2021 10:02 Ответить
Рашка фсе? Влажней этой мечты не бывает.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:14 Ответить


Это ты из "совка" вещаешь, да, казламордае ???
показать весь комментарий
13.01.2021 10:18 Ответить
Слабак! А остро и весело подискутировать ? Или "казламордое" это верх твоего лексикона?
показать весь комментарий
13.01.2021 10:38 Ответить
Дискутировать с казламордым себя не уважать !!!
Нах... В спам, Ванька...
показать весь комментарий
13.01.2021 13:15 Ответить
Так и скажи, что мозгов не хватает. Хоть и "патриот". Вся беда из-за таких. Патриотичный чудак - все равно "чудак".
показать весь комментарий
13.01.2021 14:19 Ответить
Я ж тебе, казламордому, уже сказал: в спам, дибил !!!
показать весь комментарий
13.01.2021 14:21 Ответить
Шо- то не спамлюсь,, неужто ты рукожоп? Не, скорее мозгожоп.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:30 Ответить
Час давно вже показав хто є хто. Думаєте німці забули блокаду кацапами західного Берліну? Забули, як американці своїми літаками доставляли всі прлодукти харчування з повітря, а навколо Берліна стояли радянські танки? Вистояли, то що самі добровільно хочуть здати кацапу? Не думаю! Бо за газом підтягнуться ваньки терористи і "миротворці", підкуповуючи деяких посадовців американськими доларами залитих кров'ю, бо відібрані у мирних людей, які не змогли себе захистити, які ще не вступили в НАТО.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:32 Ответить
Уронят-уронят, а бабло ге в это время брать будут?
показать весь комментарий
13.01.2021 10:00 Ответить
Уронят)) Они и с нынешними ценами с долгами расплатиться не могут. Шутка ли, доходы от продажи газа на внутреннем рынке больше чем на внешнем. Пусть роняют, а остальные на это посмотрят))
показать весь комментарий
13.01.2021 16:24 Ответить
Якщо Путін добудує ПП-2, то українські газо і нафтопроводи стануть йому непотрібні. І тоді він почне повномасштабну війну в Україні. А гроші на війну буде отримувати з продажу газу з ПП-1, ПП-2 та білоруської гілки.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:55 Ответить
Бред
показать весь комментарий
13.01.2021 09:51 Ответить
Ти б ще інтерв'ю у скабейчихи взяв і виклав сюди ,, пц . !! Або у жиріновського .
показать весь комментарий
13.01.2021 09:16 Ответить
Не знаю, как там америка, но ты точно из барака не вышел....
показать весь комментарий
13.01.2021 09:27 Ответить
Мощная дурь у тебя, у зенелоха ***** одолжил ?
показать весь комментарий
13.01.2021 10:03 Ответить
цікаво, а куди піде працювати фрау рібентроп після закінчення терміну ?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:04 Ответить
бюргеры рейха, которые повелись на заманухи *****, уже столько вкинули денег в эту трубу, что будут достраивать любой кровью. никакие санкции не помешают.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:11 Ответить
Так всё примитивно. Почему Вы, почти все понять не можете? Решающую роль играет себестоимость товара. Чья продукция, будет хоть на копеечку дешевле, тот и хороводит миром. Российский или Американский газ, обеспечивает перевес на мировой чаше весов. Европа или Америка, вот в чем вопрос.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:13 Ответить
 
 