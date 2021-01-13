США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters

Госдепартамент до конца недели опубликует отчет о европейских компаниях, которые, по его оценке, помогают в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Попавшим в список компаниям будут грозить санкции, если они не прекратят работу над проектом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes, об этом сообщает Reuters.

Госдепартамент в январе предупредил европейские компании, которые он подозревает в участии в строительстве газопровода "Северный поток - 2", что они сталкиваются с риском санкций. Администрация Трампа готовится ввести их в ближайшее время, пишет издание со ссылкой на два источника — в американском правительстве и в отрасли.

"Мы пытаемся проинформировать компании о риске и настоятельно призываем их уйти, пока не стало слишком поздно", — рассказал собеседник в правительстве США на условиях анонимности. Он сообщил, что Госдепартамент в четверг или пятницу опубликует отчет о компаниях, которые, по его оценке, участвуют в строительстве трубопровода из России в Германию. Список компаний, которые фигурируют в отчете, включает в себя компании, которые предоставляют страховку, помогают прокладывать подводный трубопровод или проверяют строительное оборудование проекта, сказал чиновник. Компании могут оказаться под угрозой санкций США, если они не прекратят работу над проектом. По словам собеседника агентства, в отчете может быть указана Цюрихская страховая группа.

Собеседник агентства в американской промышленности, который ознакомился с предупреждения Госдепартамента, отметил, что европейские компании, в том числе немецкие, с октября получали запросы от администрации Трампа об их деятельности, связанной с "Северным потоком — 2". В октябре 2020 года Госдепартамент поинтересовался у них о работах, связанных с газопроводом после 15 июля 2020 года, а также стоимостью предоставленных услуг. Госсекретарь Майк Помпео в том же месяце предупредил инвесторов в российские трубопроводы "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", что они могут столкнуться с санкциями. По словам отраслевого собеседника, 1 января Госдепартамент снова обратился к компаниям с настоятельной просьбой обсудить с заместителем помощника секретаря Бюро энергетических ресурсов Мелиссой Симпсон детали сворачивания деятельности на трубопроводе.

Трубопровод стоимостью $11 млрд, один из самых важных российских проектов в Европе, напоминает агентство, вызвал недовольство администрации Трампа еще в 2017 году. Белый дом считает, что газопровод лишит Украину выгодных транзитных сборов за поставки газа из России в Европу через территорию страны. Кроме того, газ, который будет поставляться из России по трубопроводу, помешает экспорту американского сжиженного природного газа в ЕС. В Кремле и Берлине утверждают, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом. Избранный президент США Джо Байден выступал против этого проекта, когда был вице-президентом при Бараке Обаме. "Газпром" приостановил строительство трубопровода на год после введения санкций США в декабре 2019 года. Но работы возобновились в конце 2020 года, осталось завершить укладку труб на 100-километровом участке в глубоких водах у берегов Дании. Работы планировалось начать 15 января.