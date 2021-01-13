Агресія, хамство, лавірування, - Кулеба про поведінку росіян на переговорах
Представники Росії активно проявляють агресію в переговорах щодо Донбасу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в інтерв'ю "Обозревателю".
"Якщо звести їх разом, то в цих переговорах є все: агресія, хамство, лавірування. Описуючи поведінку Росії, мимоволі згадуєш відому скоромовку:"Кораблі лавірували-лавірували, лавірували-лавірували, та так і не вилавірували", - сказав Кулеба.
Кулеба також нагадав, що в України є 2 можливості спілкуватися з Росією: через радників лідерів нормандського формату і Тристоронню контактну групу.
