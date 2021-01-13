Агресія, хамство, лавірування, - Кулеба про поведінку росіян на переговорах

Представники Росії активно проявляють агресію в переговорах щодо Донбасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в інтерв'ю "Обозревателю".

"Якщо звести їх разом, то в цих переговорах є все: агресія, хамство, лавірування. Описуючи поведінку Росії, мимоволі згадуєш відому скоромовку:"Кораблі лавірували-лавірували, лавірували-лавірували, та так і не вилавірували", - сказав Кулеба.

Кулеба також нагадав, що в України є 2 можливості спілкуватися з Росією: через радників лідерів нормандського формату і Тристоронню контактну групу.

Читайте також: Глава МЗС Кулеба про зміну нормандського формату: залучення США буде ефективним