УКР
Новини
Агресія, хамство, лавірування, - Кулеба про поведінку росіян на переговорах

Представники Росії активно проявляють агресію в переговорах щодо Донбасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в інтерв'ю "Обозревателю".

"Якщо звести їх разом, то в цих переговорах є все: агресія, хамство, лавірування. Описуючи поведінку Росії, мимоволі згадуєш відому скоромовку:"Кораблі лавірували-лавірували, лавірували-лавірували, та так і не вилавірували", - сказав Кулеба.

Кулеба також нагадав, що в України є 2 можливості спілкуватися з Росією: через радників лідерів нормандського формату і Тристоронню контактну групу.

Читайте також: Глава МЗС Кулеба про зміну нормандського формату: залучення США буде ефективним

перемовини (3092) Донбас (22366) Кулеба Дмитро (3606) Тристороння контактна група (827)
Топ коментарі
+27
Скоро зеленый клоун уволит Кулебу, чтобы в глазах путина увидеть добрый огонек)
показати весь коментар
13.01.2021 10:19 Відповісти
+25
Одним словом-кацапизм.
показати весь коментар
13.01.2021 10:16 Відповісти
+20
показати весь коментар
13.01.2021 10:29 Відповісти
Одним словом-кацапизм.
показати весь коментар
13.01.2021 10:16 Відповісти
Там сложнее, развод лошья, за их же деньги. Результатов ноль, а денежки капают , и так много лет. Где это видано, что бы армия получала премии за то, что не выполняет свои Конституционные обязанности? И так во всем...
показати весь коментар
13.01.2021 10:25 Відповісти
Говноеды, они и за уралом говноеды
показати весь коментар
13.01.2021 11:19 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2021 11:44 Відповісти
снял с язіка
показати весь коментар
13.01.2021 10:28 Відповісти
Когда ЗЕльцман посмотрел ***** в глаза, то увидел сфинктер
показати весь коментар
13.01.2021 10:54 Відповісти
«Не дурачек какой-то « 🤢🤡 ему в очко заглядывал и «смешил « имитацией хером по- роялю
показати весь коментар
13.01.2021 12:10 Відповісти
Скоро зеленый клоун уволит Кулебу, чтобы в глазах путина увидеть добрый огонек)
показати весь коментар
13.01.2021 10:19 Відповісти
А шо, у ***** уже два шоколадных глаза, откуда зеле миром светит? Мутирует, ****, однако....
показати весь коментар
13.01.2021 10:22 Відповісти
Значит Порошенко мало конфет продает в рашу, нужно еще больше!
показати весь коментар
13.01.2021 11:02 Відповісти
Если действительно продаёт, то молодец. Пусть кацарылые платят, а Порох за их кошти и дальше будет помогать украинским медикам
показати весь коментар
13.01.2021 11:11 Відповісти
Да ладно.У завхоза ОП с ними все культурно и гладко
показати весь коментар
13.01.2021 10:20 Відповісти
Чего на самолетике не прокатиться по Европе. А дуракам расскажут про "трудные переговоры".
показати весь коментар
13.01.2021 10:27 Відповісти
Буша ст. взять за .... галстук и спросить: Ну что, Жор(п)а, посмотри кого ты выкормил. Развалились бы может себе и не гадили бы щас.
показати весь коментар
13.01.2021 10:21 Відповісти
кулебу же туда не приглашали.... домыслы и словоблудие бесполезного фейсбучного чиновника, пытающего оправдать свою нехилую зп....
показати весь коментар
13.01.2021 10:21 Відповісти
Домыслы...ты хоть среди кацапов когда то оказывался?во де быдло:"галькаааа!!!!валькааа!толькаааа!..."они даже нормально имя человека назвать не могут.
показати весь коментар
13.01.2021 10:34 Відповісти
Кулєба, я як ще може вести себе хазяїн щодо своїх холопів?
показати весь коментар
13.01.2021 10:22 Відповісти
Отто фон Бисмарк вам в учителя, пан Кулеба.
показати весь коментар
13.01.2021 10:22 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2021 15:46 Відповісти
именно об этом
показати весь коментар
13.01.2021 15:55 Відповісти
кацапи, як кацапи... звичайні пі@ари
показати весь коментар
13.01.2021 10:23 Відповісти
таки да , русосвини везде насрут
показати весь коментар
13.01.2021 15:47 Відповісти
Где тот страшный план "Б" от ЗЕбизян? Или всё идёт по плану?
показати весь коментар
13.01.2021 10:27 Відповісти
Все по плану. Бюджет поделен, все ОК!
показати весь коментар
13.01.2021 10:28 Відповісти
Иного разве можно ждать от Кремля?Нужно искать противоядие.После Минсков авторства медведчуков и Галапагосских трудно ожидать другого .
показати весь коментар
13.01.2021 10:29 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2021 10:29 Відповісти
Еще пятух из говна, и страшная баба из арматуры...
показати весь коментар
13.01.2021 10:35 Відповісти
так а президентский самолёт зачем в Берлин летал раз результатов вообще не каких нет? так прокатится и деньги налогоплательщиков потратить? на фига нам этот минский процесс, раз он не действует? это анонизм какой то! давно пора устроить сепарам заморозку полную - стену и ров с крокодилами.
показати весь коментар
13.01.2021 10:38 Відповісти
ШТА? ЭТА ЖЕ РААААССЕЯЯЯЯ. ПИЛЯТЬ.. ..

показати весь коментар
13.01.2021 10:45 Відповісти
О що ви чекаєте вагалі він тих хто вас придурків взагалі за людей не вважає, а вважає вас своїм скотом. Вони навіть свої расеян за скот тримають не кажучи про вас.
показати весь коментар
13.01.2021 12:16 Відповісти
Ось ще один малюнок Василя Шульженка.
Майже оригінал - додано лише підпис.

показати весь коментар
16.01.2021 01:21 Відповісти
Шо делает Кулеба на сходке резидентов ФСБ РФ в ЕС? Если он тоже не резидент. Орда реагирует только на дубину по голове, они человеческого языка не понимают! Это только сцикло янелох шо то там увидел и начал отводить войска. ********! вы готовы выполнять свой конституционный долг но защите Украины? Или валите в Ростов, предатели. Какой ублюдок выбрал эту нечисть?
показати весь коментар
13.01.2021 10:45 Відповісти
То це на перший погляд. А в очі дивилися? Тож подивіться, там один мир, правда "расейський".
показати весь коментар
13.01.2021 10:46 Відповісти
УДИВИТЕЛЬНО!!!!!! А ВЫ НЕ ЗНАЛИ???
показати весь коментар
13.01.2021 10:49 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2021 10:50 Відповісти
У вас агент СЗР РФ прямо в ОПУ сидить, то чому б їм і не *************? Як ассасін при Зеленському, і при сліпий СБУ, і контрозвідці ГШ ЗСУ.
показати весь коментар
13.01.2021 10:55 Відповісти
А о чем вы вообще собираетесь договариваться с оккупантом? Вы или дебилы или предатели. Или и то и другое.
показати весь коментар
13.01.2021 10:55 Відповісти
Так, а чого ви ще очікували от кацапсячої гопоти? Вони розуміють тільки тоді коли їх харьою у власне лайно тикають. Або харю наб'ють...
показати весь коментар
13.01.2021 10:55 Відповісти
там помилка в заголовку -лавровоние ! по прізвищу сумної лошадки
показати весь коментар
13.01.2021 11:06 Відповісти
Do NORMANDI treba Ameriku !!!!
Do MINS'KA treba Ameriku !!!
показати весь коментар
13.01.2021 11:15 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2021 11:18 Відповісти
Кулеба нагнет кацапов, если те разрешат честные переговоры...
показати весь коментар
13.01.2021 11:51 Відповісти
Ну вы же несмотря ни на что задали им перца?
показати весь коментар
13.01.2021 12:13 Відповісти
Вот если бы Кулеба "снял пленки" где во всей красе были показаны эти переговоры с кацапами, было бы очень полезно это показывать в программах про "русиш мир".
показати весь коментар
13.01.2021 14:28 Відповісти
Ну хоч літак президентський провітрили... Та й завхоз покатався. Гіркі та прикрі жарти виходять, але кращого немає. (((
показати весь коментар
13.01.2021 15:04 Відповісти
 
 