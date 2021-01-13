РУС
Агрессия, хамство, лавирование, - Кулеба о поведении россиян на переговорах

Представители России активно проявляют агрессию в переговорах по Донбассу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в интервью "Обозревателю".

"Если свести их вместе, то в этих переговорах есть все: агрессия, хамство, лавирование. Описывая поведение России, невольно вспоминаешь известную скороговорку: "Корабли лавировали-лавировали, лавировали-лавировали, да так и не вылавировали", - сказал Кулеба.

Кулеба также напомнил, что у Украины есть 2 возможности общаться с Россией: через советников лидеров нормандского формата и Трехстороннюю контактную группу.

Читайте также: Кулеба о переговорах по Донбассу: Прогресс одновременно есть и нет

+27
Скоро зеленый клоун уволит Кулебу, чтобы в глазах путина увидеть добрый огонек)
13.01.2021 10:19
+25
Одним словом-кацапизм.
13.01.2021 10:16
+20
Агресія, хамство, лавірування, - Кулеба про поведінку росіян на переговорах - Цензор.НЕТ 6436
13.01.2021 10:29
Одним словом-кацапизм.
13.01.2021 10:16
Там сложнее, развод лошья, за их же деньги. Результатов ноль, а денежки капают , и так много лет. Где это видано, что бы армия получала премии за то, что не выполняет свои Конституционные обязанности? И так во всем...
13.01.2021 10:25
Говноеды, они и за уралом говноеды
13.01.2021 11:19
Агресія, хамство, лавірування, - Кулеба про поведінку росіян на переговорах - Цензор.НЕТ 9905
13.01.2021 11:44 Ответить
снял з язіка
13.01.2021 10:28
Когда ЗЕльцман посмотрел ***** в глаза, то увидел сфинктер
13.01.2021 10:54
«Не дурачек какой-то « 🤢🤡 ему в очко заглядывал и «смешил « имитацией хером по- роялю
13.01.2021 12:10
Скоро зеленый клоун уволит Кулебу, чтобы в глазах путина увидеть добрый огонек)
13.01.2021 10:19
А шо, у ***** уже два шоколадных глаза, откуда зеле миром светит? Мутирует, ****, однако....
13.01.2021 10:22
Значит Порошенко мало конфет продает в рашу, нужно еще больше!
13.01.2021 11:02
Если действительно продаёт, то молодец. Пусть кацарылые платят, а Порох за их кошти и дальше будет помогать украинским медикам
13.01.2021 11:11
Да ладно.У завхоза ОП с ними все культурно и гладко
13.01.2021 10:20
Чего на самолетике не прокатиться по Европе. А дуракам расскажут про "трудные переговоры".
13.01.2021 10:27
Буша ст. взять за .... галстук и спросить: Ну что, Жор(п)а, посмотри кого ты выкормил. Развалились бы может себе и не гадили бы щас.
13.01.2021 10:21
кулебу же туда не приглашали.... домыслы и словоблудие бесполезного фейсбучного чиновника, пытающего оправдать свою нехилую зп....
13.01.2021 10:21
Домыслы...ты хоть среди кацапов когда то оказывался?во де быдло:"галькаааа!!!!валькааа!толькаааа!..."они даже нормально имя человека назвать не могут.
13.01.2021 10:34
Кулєба, я як ще може вести себе хазяїн щодо своїх холопів?
13.01.2021 10:22
Отто фон Бисмарк вам в учителя, пан Кулеба.
13.01.2021 10:22
Агресія, хамство, лавірування, - Кулеба про поведінку росіян на переговорах - Цензор.НЕТ 7782
13.01.2021 15:46
именно об этом
13.01.2021 15:55
кацапи, як кацапи... звичайні пі@ари
13.01.2021 10:23
таки да , русосвини везде насрут
13.01.2021 15:47
Где тот страшный план "Б" от ЗЕбизян? Или всё идёт по плану?
13.01.2021 10:27
Все по плану. Бюджет поделен, все ОК!
13.01.2021 10:28
Иного разве можно ждать от Кремля?Нужно искать противоядие.После Минсков авторства медведчуков и Галапагосских трудно ожидать другого .
13.01.2021 10:29
Агресія, хамство, лавірування, - Кулеба про поведінку росіян на переговорах - Цензор.НЕТ 6436
13.01.2021 10:29
Еще пятух из говна, и страшная баба из арматуры...
13.01.2021 10:35
так а президентский самолёт зачем в Берлин летал раз результатов вообще не каких нет? так прокатится и деньги налогоплательщиков потратить? на фига нам этот минский процесс, раз он не действует? это анонизм какой то! давно пора устроить сепарам заморозку полную - стену и ров с крокодилами.
13.01.2021 10:38
ШТА? ЭТА ЖЕ РААААССЕЯЯЯЯ. ПИЛЯТЬ.. ..

Агресія, хамство, лавірування, - Кулеба про поведінку росіян на переговорах - Цензор.НЕТ 9645
13.01.2021 10:45
О що ви чекаєте вагалі він тих хто вас придурків взагалі за людей не вважає, а вважає вас своїм скотом. Вони навіть свої расеян за скот тримають не кажучи про вас.
13.01.2021 12:16
Ось ще один малюнок Василя Шульженка.
Майже оригінал - додано лише підпис.

Агресія, хамство, лавірування, - Кулеба про поведінку росіян на переговорах - Цензор.НЕТ 7960
16.01.2021 01:21
Шо делает Кулеба на сходке резидентов ФСБ РФ в ЕС? Если он тоже не резидент. Орда реагирует только на дубину по голове, они человеческого языка не понимают! Это только сцикло янелох шо то там увидел и начал отводить войска. ********! вы готовы выполнять свой конституционный долг но защите Украины? Или валите в Ростов, предатели. Какой ублюдок выбрал эту нечисть?
13.01.2021 10:45
То це на перший погляд. А в очі дивилися? Тож подивіться, там один мир, правда "расейський".
13.01.2021 10:46
УДИВИТЕЛЬНО!!!!!! А ВЫ НЕ ЗНАЛИ???
13.01.2021 10:49
Агресія, хамство, лавірування, - Кулеба про поведінку росіян на переговорах - Цензор.НЕТ 9212
13.01.2021 10:50
У вас агент СЗР РФ прямо в ОПУ сидить, то чому б їм і не *************? Як ассасін при Зеленському, і при сліпий СБУ, і контрозвідці ГШ ЗСУ.
13.01.2021 10:55
А о чем вы вообще собираетесь договариваться с оккупантом? Вы или дебилы или предатели. Или и то и другое.
13.01.2021 10:55
Так, а чого ви ще очікували от кацапсячої гопоти? Вони розуміють тільки тоді коли їх харьою у власне лайно тикають. Або харю наб'ють...
13.01.2021 10:55
там помилка в заголовку -лавровоние ! по прізвищу сумної лошадки
13.01.2021 11:06
Do NORMANDI treba Ameriku !!!!
Do MINS'KA treba Ameriku !!!
13.01.2021 11:15
Агресія, хамство, лавірування, - Кулеба про поведінку росіян на переговорах - Цензор.НЕТ 2493
13.01.2021 11:18
Кулеба нагнет кацапов, если те разрешат честные переговоры...
13.01.2021 11:51
Ну вы же несмотря ни на что задали им перца?
13.01.2021 12:13
Вот если бы Кулеба "снял пленки" где во всей красе были показаны эти переговоры с кацапами, было бы очень полезно это показывать в программах про "русиш мир".
13.01.2021 14:28
Ну хоч літак президентський провітрили... Та й завхоз покатався. Гіркі та прикрі жарти виходять, але кращого немає. (((
13.01.2021 15:04
 
 