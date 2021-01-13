Агрессия, хамство, лавирование, - Кулеба о поведении россиян на переговорах
Представители России активно проявляют агрессию в переговорах по Донбассу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в интервью "Обозревателю".
"Если свести их вместе, то в этих переговорах есть все: агрессия, хамство, лавирование. Описывая поведение России, невольно вспоминаешь известную скороговорку: "Корабли лавировали-лавировали, лавировали-лавировали, да так и не вылавировали", - сказал Кулеба.
Кулеба также напомнил, что у Украины есть 2 возможности общаться с Россией: через советников лидеров нормандского формата и Трехстороннюю контактную группу.
Топ комментарии
+27 Rhodesian
показать весь комментарий13.01.2021 10:19 Ответить Ссылка
+25 Garry Grant
показать весь комментарий13.01.2021 10:16 Ответить Ссылка
+20 Анатолик
показать весь комментарий13.01.2021 10:29 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Майже оригінал - додано лише підпис.
Do MINS'KA treba Ameriku !!!