Агрессия, хамство, лавирование, - Кулеба о поведении россиян на переговорах

Представители России активно проявляют агрессию в переговорах по Донбассу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в интервью "Обозревателю".

"Если свести их вместе, то в этих переговорах есть все: агрессия, хамство, лавирование. Описывая поведение России, невольно вспоминаешь известную скороговорку: "Корабли лавировали-лавировали, лавировали-лавировали, да так и не вылавировали", - сказал Кулеба.

Кулеба также напомнил, что у Украины есть 2 возможности общаться с Россией: через советников лидеров нормандского формата и Трехстороннюю контактную группу.

