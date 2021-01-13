Тіхановська закликала провести 7 лютого акції солідарності з Білоруссю
Екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська закликала провести 7 лютого Міжнародний день солідарності з Білоруссю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Майже пів року білоруси борються за демократію після сфальсифікованих виборів 9 серпня. Світлана Тіхановська закликає діаспори та всіх, хто підтримує білорусів, 7 лютого проводити акції солідарності з Білоруссю з урахуванням всіх обмежень щодо COVID", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі екскандидатки уточнили, що також політики і відомі люди можуть підтримати кампанію в соцмережах з хештегом #standwithbelarus.
"А 6 лютого в співпраці з білоруської діаспорою та ініціативою "Білоруси Замежжа" буде запущена велика конференція солідарності. Ви можете приєднатися до неї онлайн", - розповіли в пресслужбі Тіхановської.
Там зазначили, що конференція буде включати в себе круглі столи з питань Білорусі та запуску нових народних посольств. Серед спікерів - Світлана Тіхановська, Павло Латушко, інші політики, представники діаспор, народних посольств, міжнародних фондів та відомі артисти.
Світлана Тіхановська брала участь у президентських виборах у Білорусі після відмови ЦВК зареєструвати ініціативну групу її чоловіка Сергія Тіхановського, який згодом був затриманий. Згідно з офіційно оголошеним результатам виборів, Тіхановська набрала трохи більш як 10% голосів виборців, посівши друге місце. Переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який займає цей пост з 1994 року. Захід не визнає Лукашенко законно обраним президентом.
Кілька країн ЄС визнає Тіхановську як лідерку опозиційних сил Білорусі.
Пріоритет Білоруського кризового центру у Львові - допомога білорусам, яких переслідує влада з політичних мотивів.
У Львові вчора, 11 січня, запрацював «Білоруський кризовий центр» для тих громадян Білорусі, які покинули свою країну через репресії з боку підконтрольних Олександру Лукашенку органів влади. Про це https://belaruscentr.tilda.ws/ukr йдеться на сайті центру.
«Білоруський кризовий центр» у Львові надаватиме юридичну, психологічну допомогу, також допомогу в пошуку житла, роботи і навчання, оформленні посвідки на проживання в Україні. Окрім цього:
- допомогу у подачі заяви про надання притулку;
- допомогу сім'ям з дітьми в пошуку шкіл і дитячих садків;
- допомогу в пошуку сімейного лікаря.
http://belaruscentr.tilda.ws/ Беларускi крызiсны цэнтр у Львове
Львів, вулиця Дорошенка, 32
Тэл: +38 (068) 325 61 44 (telegram)
E-mail: [email protected]
https://nash-dim.com.ua/ Сайт БО "МВФ "НАШ ДIМ"