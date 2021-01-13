УКР
1 432 43

Тіхановська закликала провести 7 лютого акції солідарності з Білоруссю

Тіхановська закликала провести 7 лютого акції солідарності з Білоруссю

Екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська закликала провести 7 лютого Міжнародний день солідарності з Білоруссю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Майже пів року білоруси борються за демократію після сфальсифікованих виборів 9 серпня. Світлана Тіхановська закликає діаспори та всіх, хто підтримує білорусів, 7 лютого проводити акції солідарності з Білоруссю з урахуванням всіх обмежень щодо COVID", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі екскандидатки уточнили, що також політики і відомі люди можуть підтримати кампанію в соцмережах з хештегом #standwithbelarus.

Також читайте: Тіхановська: Нові вибори в Білорусі мають відбутися до кінця 2021 року і без Лукашенка

"А 6 лютого в співпраці з білоруської діаспорою та ініціативою "Білоруси Замежжа" буде запущена велика конференція солідарності. Ви можете приєднатися до неї онлайн", - розповіли в пресслужбі Тіхановської.

Там зазначили, що конференція буде включати в себе круглі столи з питань Білорусі та запуску нових народних посольств. Серед спікерів - Світлана Тіхановська, Павло Латушко, інші політики, представники діаспор, народних посольств, міжнародних фондів та відомі артисти.

Світлана Тіхановська брала участь у президентських виборах у Білорусі після відмови ЦВК зареєструвати ініціативну групу її чоловіка Сергія Тіхановського, який згодом був затриманий. Згідно з офіційно оголошеним результатам виборів, Тіхановська набрала трохи більш як 10% голосів виборців, посівши друге місце. Переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який займає цей пост з 1994 року. Захід не визнає Лукашенко законно обраним президентом.

Кілька країн ЄС визнає Тіхановську як лідерку опозиційних сил Білорусі.

Автор: 

+8
Пожалуй съем картохи 7 февраля, в знак солидарности.
13.01.2021 10:28 Відповісти
13.01.2021 10:28 Відповісти
+8
солідаризуватися із антибілоруською проросійською опозицією не маю ані якого бажання.
13.01.2021 10:56 Відповісти
13.01.2021 10:56 Відповісти
+6
Тіхановська мені нагадує здуту гумову ляльку яка ще є але вже давно здута і тому нікому не цікава.
13.01.2021 10:29 Відповісти
13.01.2021 10:29 Відповісти
13.01.2021 10:28 Відповісти
а путину она в глаза уже смотрела ?
13.01.2021 10:39 Відповісти
13.01.2021 10:39 Відповісти
Та вона ******* в інше місце дивиться )
13.01.2021 11:07 Відповісти
13.01.2021 11:07 Відповісти
Такога дзебiла-малароса, як ты - нам не трэба. Калi ласка не далучайся. Грызi бульбу, толькi у' сваей весцы. Нiкуды не выходзь з хаты.
13.01.2021 10:59 Відповісти
13.01.2021 10:59 Відповісти
Так а что я могу сделать? Поехать на ваши протесты? Я готов, тока вы сиськи мнете. Так что пюрешка в знак солидарности самое то.
13.01.2021 11:10 Відповісти
13.01.2021 11:10 Відповісти
Бацка проведет выборы в 2026 году или скоко там каденция. Выберете нового президента
13.01.2021 10:30 Відповісти
13.01.2021 10:30 Відповісти
Господин президент, ой, майор, Тихановская, слила всё, что можно было слить, отказалась принять присягу, а теперь призывает весь мир вспомнить о ней, а то начинают тётю забывать.
13.01.2021 10:31 Відповісти
13.01.2021 10:31 Відповісти
Ага, плакала, щоб випустили з країни і не посадили, бо вона слабка жінка, у неї діти, і вона нічого не розуміє в політиці і економіці, що вона вже не буде... Але там , за межею, знайшлися радники, чи самій сподобалася популярність і, -- знову лізе нещастя в політику... Це вірус влади.
13.01.2021 12:12 Відповісти
13.01.2021 12:12 Відповісти
Vot segodnia ona rec skazala pro sobytyje Litve 1991 goda kogda sovieti ubyli 13 celovek i mnogo ranilo.Vot osudila ona sssr rezim za prestuplenije,xoroso pogovorila.Vot Kuleba takogo ******** a ona zdelala,molodec ona
13.01.2021 12:20 Відповісти
13.01.2021 12:20 Відповісти
Na beloruskom jazyke pablogodorila Litvu za pomoc
13.01.2021 12:23 Відповісти
13.01.2021 12:23 Відповісти
Граждан её страны будут мутузить и сроки давать, а она шпроты жрать в Риге.
13.01.2021 10:33 Відповісти
13.01.2021 10:33 Відповісти
так же как ты баварские сосиски с пивом жрешь да фукс?
13.01.2021 10:51 Відповісти
13.01.2021 10:51 Відповісти
В отличии от неё, я никого не призываю к беспорядкам. К тому же баварские сосиски на любителя.
13.01.2021 10:56 Відповісти
13.01.2021 10:56 Відповісти
а шо ж ты на нашем сайте делаешь? мы тут только о безпорядках и разговариваем! а про баварские сосиски ты фукс не прав их все любят.
13.01.2021 11:12 Відповісти
13.01.2021 11:12 Відповісти
Сосиски як правило тут і не в фаворі, без різниці які - баварські або швабські, а ось ковбаски (!) це дуже гут ,їх всі ******* особливо з гриля)
13.01.2021 11:16 Відповісти
13.01.2021 11:16 Відповісти
Тут и нет аналога советских сосисок (вкус, цвет). В принципе эти немецкие колбаски и есть сосиски.
13.01.2021 11:25 Відповісти
13.01.2021 11:25 Відповісти
?Чому ? Сосиски це Боквурст а ковбаски це Братвурст, все конкретно і ясно ) На Аралі якось о то узяв каву і Боквурст - плювався, половину лише сьел, настільки схожий на стару совковську сосиску
13.01.2021 11:34 Відповісти
13.01.2021 11:34 Відповісти
Рига в Латвії, а вона в Литві. Білоруси й були литвинами, це москалі їх назвали белими русами, а нас українцями. Ми тоді теж належали до Литовського князівства, а пізніше разом з ними -- до Речі Посполитої. Нас тільки православ'я роз'єднало.
13.01.2021 12:20 Відповісти
13.01.2021 12:20 Відповісти
_Рассуждать надо так: прозападная Беларусь это хорошо для кремля или наоборот: делает ему больно? Всё что наносит вред и ущерб расие мы должны приветствовать.
13.01.2021 10:35 Відповісти
13.01.2021 10:35 Відповісти
Я же говорю, стадный инстинкт. Тут и рассуждать не нужно.
13.01.2021 10:38 Відповісти
13.01.2021 10:38 Відповісти
путін *****?
13.01.2021 10:43 Відповісти
13.01.2021 10:43 Відповісти
В тому то й корінь, що, за словами тіхановської, білоруси не хочуть ні Заходу, ні Сходу. Не хочуть в ЄС. Їм і так усе добре. Хочуть, аби не Лукашенко. Ото і все. Навіть прапор не хочуть міняти. Той, що носять -- він у них "протестний".
13.01.2021 12:29 Відповісти
13.01.2021 12:29 Відповісти
чий Крим, шляпа?
13.01.2021 10:38 Відповісти
13.01.2021 10:38 Відповісти
тихановская , так как вы боретесь с усатым п и д а р ом цветами ,воздушными шариками, плакатиками так еще никто не боролся! так можно бороться до тех пор пока рак на горе свиснет! я так понимаю ,что все ваши протесты (если их так назвать можно) на спад пошли, а усатый агрофюрер победил? так что праздновать а тихановская?
13.01.2021 10:45 Відповісти
13.01.2021 10:45 Відповісти
http://www.tvoemisto.tv/news/u_lvovi_stvoryly_kryzovyy_tsentr_dlya_bilorusiv_yakyh_peresliduie_vlada_116626.html У ЛЬВОВІ СТВОРИЛИ КРИЗОВИЙ ЦЕНТР ДЛЯ БІЛОРУСІВ, ЯКИХ ПЕРЕСЛІДУЄ ВЛАДА

Пріоритет Білоруського кризового центру у Львові - допомога білорусам, яких переслідує влада з політичних мотивів.




У Львові вчора, 11 січня, запрацював «Білоруський кризовий центр» для тих громадян Білорусі, які покинули свою країну через репресії з боку підконтрольних Олександру Лукашенку органів влади. Про це https://belaruscentr.tilda.ws/ukr йдеться на сайті центру.
«Білоруський кризовий центр» у Львові надаватиме юридичну, психологічну допомогу, також допомогу в пошуку житла, роботи і навчання, оформленні посвідки на проживання в Україні. Окрім цього:

- допомогу у подачі заяви про надання притулку;
- допомогу сім'ям з дітьми в пошуку шкіл і дитячих садків;
- допомогу в пошуку сімейного лікаря.



http://belaruscentr.tilda.ws/ Беларускi крызiсны цэнтр у Львове
13.01.2021 10:45 Відповісти
13.01.2021 10:45 Відповісти
Трэба дапамога? Звяртайцеся!
Львів, вулиця Дорошенка, 32
Тэл: +38 (068) 325 61 44 (telegram)
E-mail: [email protected]
https://nash-dim.com.ua/ Сайт БО "МВФ "НАШ ДIМ"
13.01.2021 10:46 Відповісти
13.01.2021 10:46 Відповісти
У Тихановской нету сисек. ФСБ на ней силикону сэкономил.
13.01.2021 10:52 Відповісти
13.01.2021 10:52 Відповісти
Возьмемся за руки друзья, чтобы танки РФ по всему периметру страны стояли....
13.01.2021 10:52 Відповісти
13.01.2021 10:52 Відповісти
солідаризуватися із антибілоруською проросійською опозицією не маю ані якого бажання.
13.01.2021 10:56 Відповісти
13.01.2021 10:56 Відповісти
Тіхановская, чий Крим?
13.01.2021 11:09 Відповісти
13.01.2021 11:09 Відповісти
Нехай вона для початку білоруську мову вивчить і конкретно скаже хто такий *****
13.01.2021 11:13 Відповісти
13.01.2021 11:13 Відповісти
она тоже мечтает посмотреть виглаза х у й лу...... тихановская ты у нашего гарантика поспрашивай результат он же как то раз смотрел......
13.01.2021 11:15 Відповісти
13.01.2021 11:15 Відповісти
Что то никакой солидарности с "бульбашами" не испытываю...
13.01.2021 11:30 Відповісти
13.01.2021 11:30 Відповісти
Солідарності з чим? Вийти на Майдан, і сказати: - Бацька, працівний, ухАдіііі!? Гидко...
13.01.2021 11:44 Відповісти
13.01.2021 11:44 Відповісти
Narodnyje posolstva,eto budet konkurijucije lukosenko ambasadam i tolko ot stran zavyset s kakoj budet obcatsia.Oficialnaja tenevaja vlast formirujestia zagranice so vsemi privilejgijami
13.01.2021 11:59 Відповісти
13.01.2021 11:59 Відповісти
Заберіть у свої привілеї нашу п'яту колону, бо вона нам тут дихати не дає. А у вас буде солідарна з білорусами.
13.01.2021 12:36 Відповісти
13.01.2021 12:36 Відповісти
Da jest u nas s Donbasa,kak to oni zdes pomeniali mnenije ,oni vse tut stali patriotami
13.01.2021 12:42 Відповісти
13.01.2021 12:42 Відповісти
U vas i 5 kolona ocen uze bolsaja jesli smotret na oprosi kakaja partija lydirujet tam Boiko ili Medvecuk.U nas takix net partiji ili za nix nikto nekogda negolosujet
13.01.2021 12:46 Відповісти
13.01.2021 12:46 Відповісти
Вернее сказать, выходите вместо Белоруси. Там уже даже в лесах всех отловили и посадили.
13.01.2021 12:19 Відповісти
13.01.2021 12:19 Відповісти
Подарить цветочки ОМОНУ?
13.01.2021 13:25 Відповісти
13.01.2021 13:25 Відповісти
 
 