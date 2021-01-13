Тіхановська закликала провести 7 лютого акції солідарності з Білоруссю

Екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська закликала провести 7 лютого Міжнародний день солідарності з Білоруссю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Майже пів року білоруси борються за демократію після сфальсифікованих виборів 9 серпня. Світлана Тіхановська закликає діаспори та всіх, хто підтримує білорусів, 7 лютого проводити акції солідарності з Білоруссю з урахуванням всіх обмежень щодо COVID", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі екскандидатки уточнили, що також політики і відомі люди можуть підтримати кампанію в соцмережах з хештегом #standwithbelarus.

"А 6 лютого в співпраці з білоруської діаспорою та ініціативою "Білоруси Замежжа" буде запущена велика конференція солідарності. Ви можете приєднатися до неї онлайн", - розповіли в пресслужбі Тіхановської.

Там зазначили, що конференція буде включати в себе круглі столи з питань Білорусі та запуску нових народних посольств. Серед спікерів - Світлана Тіхановська, Павло Латушко, інші політики, представники діаспор, народних посольств, міжнародних фондів та відомі артисти.

Світлана Тіхановська брала участь у президентських виборах у Білорусі після відмови ЦВК зареєструвати ініціативну групу її чоловіка Сергія Тіхановського, який згодом був затриманий. Згідно з офіційно оголошеним результатам виборів, Тіхановська набрала трохи більш як 10% голосів виборців, посівши друге місце. Переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який займає цей пост з 1994 року. Захід не визнає Лукашенко законно обраним президентом.

Кілька країн ЄС визнає Тіхановську як лідерку опозиційних сил Білорусі.