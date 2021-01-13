Тихановская призвала провести 7 февраля акции солидарности с Беларусью
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала провести 7 февраля Международный день солидарности с Беларусью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Почти полгода белорусы борются за демократию после сфальсифицированных выборов 9 августа. Светлана Тихановская призывает диаспоры и всех, кто поддерживает беларусов, 7 февраля проводить акции солидарности с Беларусью с учетом всех ограничений по COVID", - говорится в сообщении.
В пресс-службе экс-кандидата уточнили, что также политики и известные люди могут поддержать кампанию в соцсетях с хэштегом #standwithbelarus.
"А 6 февраля в сотрудничестве с белорусской диаспорой и инициативой "Беларусы Замежжа" будет запущена большая конференция солидарности. Вы можете присоединиться к ней онлайн", - рассказали в пресс-службе Тихановской.
Там отметили, что конференция будет включать в себя круглые столы по вопросам Беларуси и запуску новых народных посольств. Среди спикеров – Светлана Тихановская, Павел Латушко, другие политики, представители диаспор, народных посольств, международных фондов и известные артисты.
Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Запад не признает Лукашенко законно избранным президентом.
Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.
Пріоритет Білоруського кризового центру у Львові - допомога білорусам, яких переслідує влада з політичних мотивів.
У Львові вчора, 11 січня, запрацював «Білоруський кризовий центр» для тих громадян Білорусі, які покинули свою країну через репресії з боку підконтрольних Олександру Лукашенку органів влади. Про це https://belaruscentr.tilda.ws/ukr йдеться на сайті центру.
«Білоруський кризовий центр» у Львові надаватиме юридичну, психологічну допомогу, також допомогу в пошуку житла, роботи і навчання, оформленні посвідки на проживання в Україні. Окрім цього:
- допомогу у подачі заяви про надання притулку;
- допомогу сім'ям з дітьми в пошуку шкіл і дитячих садків;
- допомогу в пошуку сімейного лікаря.
http://belaruscentr.tilda.ws/ Беларускi крызiсны цэнтр у Львове
Львів, вулиця Дорошенка, 32
Тэл: +38 (068) 325 61 44 (telegram)
E-mail: [email protected]
https://nash-dim.com.ua/ Сайт БО "МВФ "НАШ ДIМ"