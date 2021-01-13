Тихановская призвала провести 7 февраля акции солидарности с Беларусью

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала провести 7 февраля Международный день солидарности с Беларусью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Почти полгода белорусы борются за демократию после сфальсифицированных выборов 9 августа. Светлана Тихановская призывает диаспоры и всех, кто поддерживает беларусов, 7 февраля проводить акции солидарности с Беларусью с учетом всех ограничений по COVID", - говорится в сообщении.

В пресс-службе экс-кандидата уточнили, что также политики и известные люди могут поддержать кампанию в соцсетях с хэштегом #standwithbelarus.

"А 6 февраля в сотрудничестве с белорусской диаспорой и инициативой "Беларусы Замежжа" будет запущена большая конференция солидарности. Вы можете присоединиться к ней онлайн", - рассказали в пресс-службе Тихановской.

Там отметили, что конференция будет включать в себя круглые столы по вопросам Беларуси и запуску новых народных посольств. Среди спикеров – Светлана Тихановская, Павел Латушко, другие политики, представители диаспор, народных посольств, международных фондов и известные артисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская: Новые выборы в Беларуси должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко

Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Запад не признает Лукашенко законно избранным президентом.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.