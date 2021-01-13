УКР
Новини
В Одесі "замінували" 26 дитсадків, суд і прокуратуру

Вранці 13 січня в поліцію надійшло повідомлення про масове мінування дитячих садків, суду і прокуратури в Одесі. Правоохоронці перевіряють інформацію.

Про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інформація про мінування 26 дитячих садків у Приморському, Малиновському та Суворовському районах міста, Малиновського районного суду Одеси і будівлі Одеської обласної прокуратури надійшла на електронну адресу поліції сьогодні о 10:30.

"На всі об'єкти спрямовані вибухотехніки, кінологи і слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції", - йдеться в повідомленні.

мінування (1221) Одеса (5616) Нацполіція (15499)
+3
Минировать детские садики.. скрепно скрепно
13.01.2021 13:14 Відповісти
+3
Жаль, не все кацапське падло спалили 2 травня 2014 року. Настпним разом будемо не палити, а топити.
13.01.2021 13:22 Відповісти
+2
Учения)))
13.01.2021 13:13 Відповісти
Учения)))
13.01.2021 13:13 Відповісти
Ну не бордели же минировать . "Шутник" может круто на "крышу" нарваться
показати весь коментар
13.01.2021 13:26 Відповісти
Скучно на карантине сидеть....
показати весь коментар
13.01.2021 13:23 Відповісти
Ну детсады зачем?
показати весь коментар
13.01.2021 13:25 Відповісти
Да успокойся....Тот кто реально хочет взорвать,никогда никуда не позвонит.Либо кто то стебется с ментов,либо кто то "работает"и переключил их внимания на другие объекты.
показати весь коментар
13.01.2021 18:14 Відповісти
Питайте з місцевих осередків ОПЗЖ. Вони точно знають хто "мінує" і хто замовляє...
показати весь коментар
13.01.2021 13:27 Відповісти
Суд и прокуратуру я бы не предупреждал...
показати весь коментар
13.01.2021 13:27 Відповісти
Так!
показати весь коментар
13.01.2021 16:55 Відповісти
Интересно,- "минер"сообщал с одного номера ? И что за мода - "заминируют" и сообщают !? Как-то малопродуктивно...потратились на взрывчатку,дрожали при закладке и на тебе . Нет! Манеры нынешних диверсантов просто поражают простотой.
показати весь коментар
13.01.2021 13:38 Відповісти
Вот за детсады - наказать!!! Остальное - "понять и простить"...
показати весь коментар
13.01.2021 16:47 Відповісти
 
 