В Одесі "замінували" 26 дитсадків, суд і прокуратуру

Вранці 13 січня в поліцію надійшло повідомлення про масове мінування дитячих садків, суду і прокуратури в Одесі. Правоохоронці перевіряють інформацію.

Про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інформація про мінування 26 дитячих садків у Приморському, Малиновському та Суворовському районах міста, Малиновського районного суду Одеси і будівлі Одеської обласної прокуратури надійшла на електронну адресу поліції сьогодні о 10:30.

"На всі об'єкти спрямовані вибухотехніки, кінологи і слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції", - йдеться в повідомленні.

