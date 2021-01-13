В Одесі "замінували" 26 дитсадків, суд і прокуратуру
Вранці 13 січня в поліцію надійшло повідомлення про масове мінування дитячих садків, суду і прокуратури в Одесі. Правоохоронці перевіряють інформацію.
Про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що інформація про мінування 26 дитячих садків у Приморському, Малиновському та Суворовському районах міста, Малиновського районного суду Одеси і будівлі Одеської обласної прокуратури надійшла на електронну адресу поліції сьогодні о 10:30.
"На всі об'єкти спрямовані вибухотехніки, кінологи і слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції", - йдеться в повідомленні.
