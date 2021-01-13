В Одессе "заминировали" 26 детсадов, суд и прокуратуру

Утром 13 января в полицию поступило сообщение о массовом минировании детских садов, суда и прокуратуры в Одессе. Правоохранители проверяют информацию.

Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что информация о минировании 26 детских садов Приморском, Малиновском и Суворовском районах города, Малиновского районного суда Одессы и здания Одесской областной прокуратуры поступила на электронный адрес полиции сегодня в 10:30.

"На все объекты направлены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции", - говорится в сообщении.

