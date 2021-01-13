РУС
Новости
1 457 12

В Одессе "заминировали" 26 детсадов, суд и прокуратуру

Утром 13 января в полицию поступило сообщение о массовом минировании детских садов, суда и прокуратуры в Одессе. Правоохранители проверяют информацию.

Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что информация о минировании 26 детских садов Приморском, Малиновском и Суворовском районах города, Малиновского районного суда Одессы и здания Одесской областной прокуратуры поступила на электронный адрес полиции сегодня в 10:30.

"На все объекты направлены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неизвестный сообщил о минировании Черновицкой ОГА. Проводится эвакуация, - Нацполиция. ФОТО

минирование (1449) Одесса (8025) Нацполиция (16771)
+3
Минировать детские садики.. скрепно скрепно
13.01.2021 13:14 Ответить
+3
Жаль, не все кацапське падло спалили 2 травня 2014 року. Настпним разом будемо не палити, а топити.
13.01.2021 13:22 Ответить
+2
Учения)))
13.01.2021 13:13 Ответить
13.01.2021 13:13 Ответить
13.01.2021 13:14 Ответить
Ну не бордели же минировать . "Шутник" может круто на "крышу" нарваться
13.01.2021 13:26 Ответить
13.01.2021 13:22 Ответить
Скучно на карантине сидеть....
13.01.2021 13:23 Ответить
Ну детсады зачем?
13.01.2021 13:25 Ответить
Да успокойся....Тот кто реально хочет взорвать,никогда никуда не позвонит.Либо кто то стебется с ментов,либо кто то "работает"и переключил их внимания на другие объекты.
13.01.2021 18:14 Ответить
Питайте з місцевих осередків ОПЗЖ. Вони точно знають хто "мінує" і хто замовляє...
13.01.2021 13:27 Ответить
Суд и прокуратуру я бы не предупреждал...
13.01.2021 13:27 Ответить
Так!
13.01.2021 16:55 Ответить
Интересно,- "минер"сообщал с одного номера ? И что за мода - "заминируют" и сообщают !? Как-то малопродуктивно...потратились на взрывчатку,дрожали при закладке и на тебе . Нет! Манеры нынешних диверсантов просто поражают простотой.
13.01.2021 13:38 Ответить
Вот за детсады - наказать!!! Остальное - "понять и простить"...
13.01.2021 16:47 Ответить
 
 