В Одессе "заминировали" 26 детсадов, суд и прокуратуру
Утром 13 января в полицию поступило сообщение о массовом минировании детских садов, суда и прокуратуры в Одессе. Правоохранители проверяют информацию.
Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что информация о минировании 26 детских садов Приморском, Малиновском и Суворовском районах города, Малиновского районного суда Одессы и здания Одесской областной прокуратуры поступила на электронный адрес полиции сегодня в 10:30.
"На все объекты направлены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции", - говорится в сообщении.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль