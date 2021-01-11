У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Україні в низці міст влаштували акції протесту через підняття тарифів на газ. Люди перекривають траси і передають звернення головам міських рад.
Вимагають скасувати тарифи на газ у Полтаві, там майже 200 осіб зібралися біля будівлі обласної ради. Крім зменшення цін на газ, вони просять повернути пільговий тариф на електроенергію. Таке звернення учасники мітингу планують передати голові облради Олександру Біленькому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Через масову акцію було обмежено рух тролейбусів, але його вже відновили.
Проти підвищення тарифів сьогодні протестують і у Львові. Біля приміщення АТ "Львівгаз" відбувається акція протесту, у якій беруть участь майже сотня львів’ян.
Також під офісом АТ "Івано-Франківськгаз" зібралися кілька десятків людей, які протестують проти зростання тарифів. Франківці спробували зайти до керівництва установи, однак їх не впустили. Дехто вважає, що треба діяти радикальніше, зокрема перекривати дороги.
Також в Одесі та Краматорську піднялися на протест через високі тарифи на газ.
У Прилуках містяни вийшли на акцію, щоб висловитися проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Депутати підготували звернення до президента Володимира Зеленського та глави уряду Дениса Шмигаля.
Також у місті Кропивницький на площі біля міської ради відбулася акція протесту проти підвищення комунальних тарифів.
Проти підвищення комунальних тарифів в Івано-Франківській області на протест також вийшли мешканці Долини, які перекрили в’їзд у місто. Зазначається, що так само перекрили дорогу і в селі Голинь, біля Калуша.
Місцеві видання також повідомляють про акції протесту в Мелітополі, де перекрили трасу, а також у Херсоні та Вінниці.
Нагадаємо, з 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію, такожу 2021 році українці будуть платити більше не тільки за газ, але і за його постачання.
Зазначимо, постанова Кабінету Міністрів про скасування пільгового тарифу на перші 100 кВт на рівні 90 копійок набула чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.
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Кто, как не они, должны подежать решения партии и этого, как его, правительства?
Забыл, за кого сам голосовал.
Нет, чтобы митинг провести в поддежку решения партии и правительства, сволочи.
Они что - боятся, что голоса перейдут к ОПЗЖ и лохторат выберет Киву?
Ой, как же накрасиво, где же ваша сознательность, аваковцы?
Так что не надо ля-ля.
К кому оне, собственно обращаются?
Тут вот, должны же были все на шару раздавать, а не раздают почему-то... Странно, почему не раздают?
Де можна вибирати - та знайти дешевше ?
Та , ринкові умови таки багато- де вже є!
Можна вибрати між супермаркетом , спеціалізованим магазином , базаром чи ще більше пропозицій в інтернеті .
А як ти бачиш діючі ринкові відносини у комунальній сфері ?
Їх - ринкових умов - там просто немає А монополізм - є .
опалюйте квартири дровами, готуйте на дровах, підсвічуйте каганцем, мийтеся у найближчих водоймах і пийте чисту дощову воду. - ото і сам так роби
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В Україні назріває «тарифний майдан». При чому в кожному місті і на кожній вулиці. Влада «готує» черговий «план порятунку», принаймі так каже Арахамія. Рятувати мають від самих себе, адже саме влада Зеленського і підвищила тарифи на все що тільки можна і не можна.
А поки Зеленський спускається з чергової гори та приходить до тями після двотижневого локдауну від державних справ, тарифи дійсно зростають. І підняли їх наші «рятівнички». Вперше газ може вартувати до 11 тисяч грн за тисячу кубів.
Неймовірно, скажете ви? Так він же не обіцяв? Він же казав? Забудьте. До його «обіцянок» додається ще підвищення цін на електроенергію, а отже на всі комунальні послуги. А отже - різке подорожчання всіх товарів. При чому все це відбувається на фоні масштабного подіння і ВВП, і економіки вцілому, коронакризи та масштабній корупції.
Вигодонабувачем цієї ситуації однозначно стає ОПЗЖ та вся п'ята колона кремля.
Влада Зеленського ніби несе в руки проросійським силам можливість все більшого нарощування рейтингів, адже в жодного органу влади, ні в Нацради, ні в СБУ немає жодних питань до медведчуківських ЗМІ та інших ресурсів ОПЗЖ.
А де зараз Зеленський і чому він не згадує про свої відеообіцянки на тренажері? Мабуть далі спускується зі своєї гори чи записує черговий «відосік» про попередню владу.
У Слуг "мудрого" народа Кинець эпохи бидности, и за это нужно платить
Зе влада вже починає всиратись, отак і починаються Майдани
Али вы, ЗЕбилы, не потомки казаков?
Доколе москаль с фамилией на "ов" будет диктовать вам как, когда и в каком количестве покупать трусы, носки, лампочки электрические и прочие презервативы?
Степанов, выражаю Вам мою искреннюю благодарность, от всего сердца, за то, что засадили 73-процентный лохторат под замок без трусов, носков и шнурков для ботинок.
Так их, ЗЕбилов, так их, до Майских в лоХдауне их держите.
Так их, мало им, идиотам 73-процентным.
Олигархи с Вовой Украину поделили,
Заставили на вечно народ гнуть спину...
Продолжение тут...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM
ТАРИФОГЕНОЦИД.
Дорога Украины ведет в СУИЦИД