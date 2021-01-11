У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Україні в низці міст влаштували акції протесту через підняття тарифів на газ. Люди перекривають траси і передають звернення головам міських рад.

Вимагають скасувати тарифи на газ у Полтаві, там майже 200 осіб зібралися біля будівлі обласної ради. Крім зменшення цін на газ, вони просять повернути пільговий тариф на електроенергію. Таке звернення учасники мітингу планують передати голові облради Олександру Біленькому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Через масову акцію було обмежено рух тролейбусів, але його вже відновили.

Проти підвищення тарифів сьогодні протестують і у Львові. Біля приміщення АТ "Львівгаз" відбувається акція протесту, у якій беруть участь майже сотня львів’ян.

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Також під офісом АТ "Івано-Франківськгаз" зібралися кілька десятків людей, які протестують проти зростання тарифів. Франківці спробували зайти до керівництва установи, однак їх не впустили. Дехто вважає, що треба діяти радикальніше, зокрема перекривати дороги.

Також в Одесі та Краматорську піднялися на протест через високі тарифи на газ.

У Прилуках містяни вийшли на акцію, щоб висловитися проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Депутати підготували звернення до президента Володимира Зеленського та глави уряду Дениса Шмигаля.

Також у місті Кропивницький на площі біля міської ради відбулася акція протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Проти підвищення комунальних тарифів в Івано-Франківській області на протест також вийшли мешканці Долини, які перекрили в’їзд у місто. Зазначається, що так само перекрили дорогу і в селі Голинь, біля Калуша.

Місцеві видання також повідомляють про акції протесту в Мелітополі, де перекрили трасу, а також у Херсоні та Вінниці.

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Нагадаємо, з 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію, такожу 2021 році українці будуть платити більше не тільки за газ, але і за його постачання.

Зазначимо, постанова Кабінету Міністрів про скасування пільгового тарифу на перші 100 кВт на рівні 90 копійок набула чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.