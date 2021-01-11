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Новини Тарифи ЖКГ
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У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Україні в низці міст влаштували акції протесту через підняття тарифів на газ. Люди перекривають траси і передають звернення головам міських рад.

Вимагають скасувати тарифи на газ у Полтаві, там майже 200 осіб зібралися біля будівлі обласної ради. Крім зменшення цін на газ, вони просять повернути пільговий тариф на електроенергію. Таке звернення учасники мітингу планують передати голові облради Олександру Біленькому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку 01

Через масову акцію було обмежено рух тролейбусів, але його вже відновили.

Проти підвищення тарифів сьогодні протестують і у Львові. Біля приміщення АТ "Львівгаз" відбувається акція протесту, у якій беруть участь майже сотня львів’ян.

Дивіться також: Підприємці в Тернополі вимагають скасування локдауну: "Ми працюватимемо". ВIДЕО

Також під офісом АТ "Івано-Франківськгаз" зібралися кілька десятків людей, які протестують проти зростання тарифів. Франківці спробували зайти до керівництва установи, однак їх не впустили. Дехто вважає, що треба діяти радикальніше, зокрема перекривати дороги.

Також в Одесі та Краматорську піднялися на протест через високі тарифи на газ.

У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку 02

У Прилуках містяни вийшли на акцію, щоб висловитися проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Депутати підготували звернення до президента Володимира Зеленського та глави уряду Дениса Шмигаля.

У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку 03

Також у місті Кропивницький на площі біля міської ради відбулася акція протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Проти підвищення комунальних тарифів в Івано-Франківській області на протест також вийшли мешканці Долини, які перекрили в’їзд у місто. Зазначається, що так само перекрили дорогу і в селі Голинь, біля Калуша.

Місцеві видання також повідомляють про акції протесту в Мелітополі, де перекрили трасу, а також у Херсоні та Вінниці.

У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку 04

Також дивіться: "Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", - у Чернівецькій області відбуваються акції протесту проти підвищення тарифів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, з 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію, такожу 2021 році українці будуть платити більше не тільки за газ, але і за його постачання.

Зазначимо, постанова Кабінету Міністрів про скасування пільгового тарифу на перші 100 кВт на рівні 90 копійок набула чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.

Автор: 

Вінниця (627) Івано-Франківськ (525) Кропивницький (350) Краматорськ (692) Львів (3093) Мелітополь (773) Одеса (5510) Полтава (565) Прилуки (39) протест (2409) тарифи (2064) Херсон (3449) електроенергія (6267) Тарифи на газ (1060)


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Топ коментарі
+34
В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку - Цензор.НЕТ 3518
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11.01.2021 14:37 Відповісти
+33
Бу-га-га, протесты в шапито ...за что голосовали - то и хавайТЕ
В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку - Цензор.НЕТ 6949
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11.01.2021 14:38 Відповісти
+32
В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку - Цензор.НЕТ 6340
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11.01.2021 14:39 Відповісти
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У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку - Цензор.НЕТ 3002
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11.01.2021 14:54 Відповісти
100% про Україну.Географічно у Європі,а соціально-економічно в Африці,тому що в черговий раз повелися на популіста,ще й за сумісництвом артиста жанру кабаре.
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11.01.2021 15:37 Відповісти


У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку - Цензор.НЕТ 7122
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11.01.2021 14:55 Відповісти
На каком основании эти люди оспаривают установленные на президентских и парламентских выборах подавляющим большинством нарида цены на коммуналку? Они не уважают волю этого большинства?
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11.01.2021 14:58 Відповісти
Я щитаю, их орлы Авакова должны прийти и усмирить, а желательно - отпиндить.
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11.01.2021 14:59 Відповісти
Вот я тоже так Щитаю.
Кто, как не они, должны подежать решения партии и этого, как его, правительства?
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11.01.2021 15:03 Відповісти
каждого! (с)
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11.01.2021 17:25 Відповісти
Обнаглел лохторат в конец.
Забыл, за кого сам голосовал.
Нет, чтобы митинг провести в поддежку решения партии и правительства, сволочи.
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11.01.2021 15:04 Відповісти
Вот волю они и уважают, а не свободу и нищету как раз и нет. Они тоже хотят с семьями в Буковель , Лондон, в Дубаи, а не быть спонсорами обарзевшей в край наглой олигархии и их слуг.
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11.01.2021 15:05 Відповісти
Так пусть "сметут" как обещали, или сметалка не выросла?
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11.01.2021 15:06 Відповісти
Сегодня будет рано, а завтра поздно. Тревожно. Сметут. Обязательно сметут, но тогда, когда будет такая ситуация. Одного товарища Че не хватило для олигофренов в Боливии. Надо созреть ситуации, и Слуги вместе с олигархией, МВФ, креатуры чужих центров влияния проводят как, например, Николай ІІ, поп Гапон, Азеф огромную работу что бы именно так и случилось.
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11.01.2021 15:43 Відповісти
лохи прозрели --- какое ничтожество они выбрали----- теперь давайте все вместе --- петро вернись и наведи в УКРАИНЕ порядок пока зеленый лохдаун не уничтожил то - что еще работает в стране
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12.01.2021 05:15 Відповісти
Вообще прекращайте! 73% умных и самых умных просто хором кричали,ХУже ну точно НЕ будет! Так оно и есть ,бене ,зеле ,просто отлично! Уже все просчитали и поделили.Теперь на лыжах гоняет и думает ,когда опять устать ,в конце этой недели или уже завтра?
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11.01.2021 15:10 Відповісти
Поднимать тарифы, еще и в карантин - это геноцид. Я считаю что критически важные инфраструктуры не могут быть приватными, облгаз и обленерго должны быть национализированны, так же все транзакции, доходы и растраты выше указанных структур должны быть публичными. Уверен что дохода им более чем хватает и тарифы подняли что бы олигархи и их дети смогли строить дворцы как в Ахметова.
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11.01.2021 15:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/480738 - свіженький зажопний або совковий логін
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11.01.2021 15:19 Відповісти
Чё ж доблесные воины Авакова не зарестуют лохторат "бубочки" и не отправят в кутузку?
Они что - боятся, что голоса перейдут к ОПЗЖ и лохторат выберет Киву?
Ой, как же накрасиво, где же ваша сознательность, аваковцы?
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11.01.2021 15:02 Відповісти
Низя, кому тогда в глаза сцать, их и так уже не много осталось, этих "верующих".
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11.01.2021 15:05 Відповісти
https://censor.net/ru/user/369927, Аваков проти Юлі не піде.
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11.01.2021 17:59 Відповісти
киву нельзя --- у него шизофрения в обостренной форме и триппер
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12.01.2021 05:17 Відповісти
У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку - Цензор.НЕТ 8100
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11.01.2021 15:03 Відповісти
Томосы "раздаются" один раз за столетия, а Параше так и за столетия не дали
Так что не надо ля-ля.
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11.01.2021 15:16 Відповісти
Шановні Зебіли, - Проблема ж не в піднятті комуналки, проблема в тому що буратіно клялось їх ЗНИЗИТИ коли пхалось на табурет
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11.01.2021 15:09 Відповісти
Так, это ж не табурентный виноват, а все - несознательные олигархи его "подводят"!
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11.01.2021 18:14 Відповісти
Хотелось бы верить, что граждане Украины вколачивают последние гвозди в труну Зе, как политика, надеюсь никому в голову не прийдет реанимировать антиукраинское чмо.
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11.01.2021 15:15 Відповісти
Но почему-то у протестующих на плакатиках нету обращения к ЗЄ.
К кому оне, собственно обращаются?
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11.01.2021 15:19 Відповісти
Думаю порохобот найдет лишние 200-500 гривен в месяц, а вот зелебобик...
Тут вот, должны же были все на шару раздавать, а не раздают почему-то... Странно, почему не раздают?
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11.01.2021 15:30 Відповісти
Когда разрешат отказываться от ненужных услуг, или услуг которые я немогу оплачивать?
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11.01.2021 15:41 Відповісти
Щось Юлії не чути?Чи подасть вона до суду Зе який обіцяв їх знизити?https://youtu.be/P_GaX5gXwhY?t=67 Тарифний геноцид треба негайно припинити, - Юлія Тимошенко
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11.01.2021 15:45 Відповісти
у жюльки полный рот зеленого лайна --- потому и не чирикает
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12.01.2021 05:20 Відповісти
Та нащо вам та комуналка? Повідрубуйте ті дроти і труби, опалюйте квартири дровами, готуйте на дровах, підсвічуйте каганцем, мийтеся у найближчих водоймах і пийте чисту дощову воду. Не купуйте те, що для вас дорого, або знайдіть дешевше.. Це ж ринок.
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11.01.2021 15:50 Відповісти
Що ти гониш ?
Де можна вибирати - та знайти дешевше ?
Та , ринкові умови таки багато- де вже є!
Можна вибрати між супермаркетом , спеціалізованим магазином , базаром чи ще більше пропозицій в інтернеті .
А як ти бачиш діючі ринкові відносини у комунальній сфері ?
Їх - ринкових умов - там просто немає А монополізм - є .
опалюйте квартири дровами, готуйте на дровах, підсвічуйте каганцем, мийтеся у найближчих водоймах і пийте чисту дощову воду. - ото і сам так роби
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11.01.2021 16:48 Відповісти
Люди ще незнають ,що у січні не буде субсидій за грудень 2020.Що буде далі , поки що не відомо.
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11.01.2021 15:57 Відповісти
а дальше будет ДЭФОЛТ --- беня мохнорылый приказал шимпан-зе сделать в УКРАИНЕ ХАОС И БАНКРОТСТВО ГОСУДАРСТВА--- неужели это так сложно понять зеленым лохам ---- доголосовались по приколу --- получите и распишитесь
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12.01.2021 05:31 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZXtuvyMN_kVRLY8x2De8glCpMpEwLhawg-************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 11 мин. ·

В Україні назріває «тарифний майдан». При чому в кожному місті і на кожній вулиці. Влада «готує» черговий «план порятунку», принаймі так каже Арахамія. Рятувати мають від самих себе, адже саме влада Зеленського і підвищила тарифи на все що тільки можна і не можна.

А поки Зеленський спускається з чергової гори та приходить до тями після двотижневого локдауну від державних справ, тарифи дійсно зростають. І підняли їх наші «рятівнички». Вперше газ може вартувати до 11 тисяч грн за тисячу кубів.

Неймовірно, скажете ви? Так він же не обіцяв? Він же казав? Забудьте. До його «обіцянок» додається ще підвищення цін на електроенергію, а отже на всі комунальні послуги. А отже - різке подорожчання всіх товарів. При чому все це відбувається на фоні масштабного подіння і ВВП, і економіки вцілому, коронакризи та масштабній корупції.

Вигодонабувачем цієї ситуації однозначно стає ОПЗЖ та вся п'ята колона кремля.

Влада Зеленського ніби несе в руки проросійським силам можливість все більшого нарощування рейтингів, адже в жодного органу влади, ні в Нацради, ні в СБУ немає жодних питань до медведчуківських ЗМІ та інших ресурсів ОПЗЖ.

А де зараз Зеленський і чому він не згадує про свої відеообіцянки на тренажері? Мабуть далі спускується зі своєї гори чи записує черговий «відосік» про попередню владу.
У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку - Цензор.НЕТ 3104
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11.01.2021 16:03 Відповісти
Хтось заважав купити газ у наприклад, Нафтогазу по 4,73 грн? Подобається годувати облгаззбути?
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11.01.2021 16:27 Відповісти
Интересно за кого они голосовали.
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11.01.2021 16:17 Відповісти
Нужно уважать выбор большенства. Большинство не может ошибаться))))))
У Слуг "мудрого" народа Кинець эпохи бидности, и за это нужно платить
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11.01.2021 16:21 Відповісти
Чьо как, за кого голосовали эти представители "мудрий нарід"?
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11.01.2021 16:38 Відповісти
А хуху не хохо?
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11.01.2021 16:47 Відповісти
Вважаю недоцільним перекриття трас, На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,необхідно змінити форму протесту.
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11.01.2021 16:55 Відповісти
.....сил больше нет , куплю СВИТЕР и пойду добывать ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ((((
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11.01.2021 17:17 Відповісти
Підвищення цін на газ і електрику викликає ланцюгову реакцію здорожчання всього-від зубочисток до нерухомості. Так проходить знецінення національної валюти.
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11.01.2021 17:27 Відповісти
У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку - Цензор.НЕТ 2898
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11.01.2021 17:44 Відповісти
Неповажні порохоботи, на скільки була піднята ціна на газ при сивочолому? Чому ви тоді не гавкали? Це не виправдання зєльоних, але не займайтесь лицемірством!!!
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11.01.2021 17:46 Відповісти
Не могли же они гавкать на своего работодателя.
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11.01.2021 20:07 Відповісти
Во первых,,гавкали,, как выражаются на криворожском зебуины. Во вторых посмотрите на цену газа на международной арене тогда и сравните с теперешней,если мозгов хватит хоть на это. Когда же вы,тра*нутые всеми думать наконец начнете головой а не ватными агитками?
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11.01.2021 20:18 Відповісти
В Украине в ряде городов устроили акции протесты из-за поднятия тарифов на газ. Люди перекрывают трассы и передают обращения главам городских советов. Источник: https://censor.net/ru/n3241065

Зе влада вже починає всиратись, отак і починаються Майдани
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11.01.2021 17:55 Відповісти
У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку - Цензор.НЕТ 7770
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11.01.2021 17:57 Відповісти
Це баланс, американці своїм навпаки знизили що могли та ще й всьому населенню по 1к доларів виплатили, у нас же локдаунять з 2х тарифами.
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11.01.2021 17:58 Відповісти
Бачили очі,що вибирали- те і жріть тепер,хоч повилазьте...
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11.01.2021 18:10 Відповісти
Можно греться возле горячего асфальта на великому крадIвництвi.
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11.01.2021 18:16 Відповісти
И его же на хлеб намазывать
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11.01.2021 20:19 Відповісти
Поддерживать идиотов, которые выбрали зелень нет смысла, тем более что они не обучаемы, они на генетическом уровне не способны думать и на следующие выборы опять выберут очередного балабола...
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11.01.2021 18:26 Відповісти
Ну что лошары, сделали себя вместе?
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11.01.2021 18:34 Відповісти
Всю власть в отставку! Это уже последняя капля!!! Нужна власть, как Платон писал, что власть должна делать благо для народа, то бишь власть должна уменьшать платежки, а эти подымают платежки людям, которые и так концы с концами не могут свети, то бишь эта власть не благо делает народу, а зло делают, а потому стало быть такая власть не нужна народу, а народ им дал право представлять свои интересы, а раз власть не представляет интересы народа, то значит - эта власть является НЕЛЕГИТИМНОЙ! Значит, что эта власть должна вся НЕМЕДЛЕННО отправится В ОТСТАВКУ!!! И значит народу можно требовать немедленную отставку этих не представителей народа! Эта власть вся должна валить нахер! В ОТСТАВКУ ВСЕХ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ!!! Жаль материться еще нельзя и это еще мягко все сказано. Смотришь на этих бабушек на кассе, которые покупают себе крошки и реально еле вышивают и просто на клочья разорвать всех этих чертей хочется на мерседесах грабящих страну. Этого терпеть дальше уже некуда!!!
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11.01.2021 18:44 Відповісти
У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку - Цензор.НЕТ 4111
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11.01.2021 18:51 Відповісти
Громадяни протестують через занадто часте підняття зарплат,пенсій та гострим дефіцитом елітних автомобілей в автосалонах на фоні різкого зниження тарифів!
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11.01.2021 21:17 Відповісти
зрада. при папереднике тарифы, цены и валюта только снижалась.
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11.01.2021 22:49 Відповісти
У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку - Цензор.НЕТ 69
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11.01.2021 23:33 Відповісти
25% госбюджета 20-го года это кредитные деньги. Посколько Зюзе уже в кредит не дают-он решил состричь деньги с народа
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12.01.2021 01:44 Відповісти
Ковбаса по 2.20 подоражает это гинацид мудрава народа!Срочно надо протестовать а то на денег на "самое вкусное"мароженое не хватит!
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12.01.2021 03:03 Відповісти
Эй, ЗЕбобики, доколе кацап Степан-ов будет измываться над вами, бандеровцами?
Али вы, ЗЕбилы, не потомки казаков?
Доколе москаль с фамилией на "ов" будет диктовать вам как, когда и в каком количестве покупать трусы, носки, лампочки электрические и прочие презервативы?

Степанов, выражаю Вам мою искреннюю благодарность, от всего сердца, за то, что засадили 73-процентный лохторат под замок без трусов, носков и шнурков для ботинок.
Так их, ЗЕбилов, так их, до Майских в лоХдауне их держите.
Так их, мало им, идиотам 73-процентным.
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12.01.2021 07:31 Відповісти
У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку - Цензор.НЕТ 2637
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12.01.2021 08:29 Відповісти
Зеленотарифы накрыли Украину,
Олигархи с Вовой Украину поделили,
Заставили на вечно народ гнуть спину...
Продолжение тут...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM
ТАРИФОГЕНОЦИД.
Дорога Украины ведет в СУИЦИД
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12.01.2021 09:50 Відповісти
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