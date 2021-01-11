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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Підприємці в Тернополі вимагають скасування локдауну: "Ми працюватимемо". ВIДЕО

У Тернополі 11 січня 2021 року підприємці вийшли під стіни ОДА на протест через запровадження локдауну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, акцію протесту на своїй сторінці у фейсбуці анонсувала голова ГО "Підприємці Галичини" Ольга Шахін.

Люди обурені тим, що в місті продовжують працювати окремі ресторани, власники яких мають "особливі" привілеї.

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"Ми втратили набагато більше ніж 8 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Ми працюватимемо, ми хочемо годувати нашу сім'ю, хочемо, щоб наші співробітники отримували заробітну плату. Ви подивіться, які черги в Буковелі. "Сільпо", АТБ працюють, ми не хочемо, щоб нас ділили", - сказала Шахін.

Протестувальники підписали звернення до представників влади з вимогою дозволити їм працювати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Тернополі посилять карантин із понеділка, - мер Надал

Нагадаємо, Кабінет Міністрів запровадив посилені протиепідемічні заходи на території України з 8 до 24 січня 2021 року включно.

Проте в Тернополі міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила не посилювати карантинні обмеження. Це рішення передбачало, що з 11 січня в тернопільських школах має продовжитися очне навчання.

Також у міській раді рекомендували суб'єктам господарювання не припиняти свою підприємницьку діяльність із 8 січня.

Водночас 9 січня Надал поскаржився, що поліція в Тернополі попри рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій почала масово штрафувати підприємців.

Автор: 

карантин (18172) протест (2409) Тернопіль (409) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Предприниматели в Тернополе требуют отмены локдауна: "Мы будем работать" - Цензор.НЕТ 6591
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11.01.2021 13:35 Відповісти
+5
Підприємці в Тернополі вимагають скасування локдауну: "Ми працюватимемо" - Цензор.НЕТ 2738
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11.01.2021 13:36 Відповісти
+4
Поднять тарифы ЖКХ и стоимость газа до такого уровня, что бы после уплаты ходить куда либо не за что было!
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11.01.2021 13:37 Відповісти
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Надо ехать в Тернополь за носками...
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11.01.2021 13:25 Відповісти
8 тыщ получили? Ну теперь можно и опять чего-нить потребовать. А вдруг еще дадут.
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11.01.2021 13:30 Відповісти
Предприниматели в Тернополе требуют отмены локдауна: "Мы будем работать" - Цензор.НЕТ 6591
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11.01.2021 13:35 Відповісти
Це логово Осла?
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11.01.2021 13:36 Відповісти
Там и без Ишака зубожилых хватает.
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11.01.2021 13:46 Відповісти
Закрыть все магазины. Выдать карточки в расписанием куда и когда можно сходить за продуктами. все. Все по хатах. запрет транспорта кроме служебного - пожарка милиция скорая. Арест Осла в Буковеле и держание под стражей до конца карантина.
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11.01.2021 13:35 Відповісти
Поднять тарифы ЖКХ и стоимость газа до такого уровня, что бы после уплаты ходить куда либо не за что было!
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11.01.2021 13:37 Відповісти
Это уже сделано. Слава Ослу!
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11.01.2021 13:40 Відповісти
Прикопать осла в Буковели, а еще лучше, с горы в бочке.
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11.01.2021 13:45 Відповісти
Можно и прикопать. Шоб не провоцировал.
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11.01.2021 13:46 Відповісти
Підприємці в Тернополі вимагають скасування локдауну: "Ми працюватимемо" - Цензор.НЕТ 2738
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11.01.2021 13:36 Відповісти
Также в городском совете рекомендовали субъектам хозяйствования не прекращать свою предпринимательскую деятельность с 8 январяИсточник: https://censor.net/ru/v3241039

Странные вы люди.
Рекомендациям городской власти не следуете, апеллируете к областной?
И что, думаете, если те "порекомендуют" не прекращать работу, то менты ходить перестанут?!
Быстро же вам память отшибло, кого вы выбрали президентом...
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11.01.2021 13:40 Відповісти
Тю... заведите базу "отказчиков" и разрешите им работать. Но в случае заболевания - в больницу не ложить.
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11.01.2021 13:43 Відповісти
Так в случае заболевания в больницу и не кладут. Туда только тяжелые попадают.
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11.01.2021 13:52 Відповісти
Тяжёлые - это подмножество множества "заболевшие". Вы понимаете, что я имею ввиду?
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11.01.2021 13:54 Відповісти
Та вроде как теория множеств некоторым образом мне как бы знакома. Я базовик.
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11.01.2021 15:26 Відповісти
Это хорошо, что вы меня понимаете!
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11.01.2021 15:31 Відповісти
Підприємці в Тернополі вимагають скасування локдауну: "Ми працюватимемо" - Цензор.НЕТ 1354
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11.01.2021 13:43 Відповісти
Народна прикмета: якщо ти голосуєш по приколу, то незабаром будеш перекривати дороги
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11.01.2021 13:47 Відповісти
Зато поржать можно. По хайпу.
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11.01.2021 13:49 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-10-01-21.html Мер Тернополя Надал - здався. Мэр Тернопол Надал после наезда на город «аваковских» решил придерживаться карантина. - «Не можешь - так и не начинай» (с) Шановні жителі славного Тернополя - ви обрали боягуза Наші співчуття …
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11.01.2021 13:47 Відповісти
Підприємці в Тернополі вимагають скасування локдауну: "Ми працюватимемо" - Цензор.НЕТ 3390
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11.01.2021 13:47 Відповісти
Как он мог?
Підприємці в Тернополі вимагають скасування локдауну: "Ми працюватимемо" - Цензор.НЕТ 8978
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11.01.2021 15:29 Відповісти
Галапогосскому надо возглавить протесты против локдауна и тарифов.Лучше его никто не справится Это же по Минску 1 и 2 видно!Даёшь Галапогосского.
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11.01.2021 13:49 Відповісти
 
 