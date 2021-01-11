Підприємці в Тернополі вимагають скасування локдауну: "Ми працюватимемо". ВIДЕО
У Тернополі 11 січня 2021 року підприємці вийшли під стіни ОДА на протест через запровадження локдауну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, акцію протесту на своїй сторінці у фейсбуці анонсувала голова ГО "Підприємці Галичини" Ольга Шахін.
Люди обурені тим, що в місті продовжують працювати окремі ресторани, власники яких мають "особливі" привілеї.
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"Ми втратили набагато більше ніж 8 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Ми працюватимемо, ми хочемо годувати нашу сім'ю, хочемо, щоб наші співробітники отримували заробітну плату. Ви подивіться, які черги в Буковелі. "Сільпо", АТБ працюють, ми не хочемо, щоб нас ділили", - сказала Шахін.
Протестувальники підписали звернення до представників влади з вимогою дозволити їм працювати.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів запровадив посилені протиепідемічні заходи на території України з 8 до 24 січня 2021 року включно.
Проте в Тернополі міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила не посилювати карантинні обмеження. Це рішення передбачало, що з 11 січня в тернопільських школах має продовжитися очне навчання.
Також у міській раді рекомендували суб'єктам господарювання не припиняти свою підприємницьку діяльність із 8 січня.
Водночас 9 січня Надал поскаржився, що поліція в Тернополі попри рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій почала масово штрафувати підприємців.
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Странные вы люди.
Рекомендациям городской власти не следуете, апеллируете к областной?
И что, думаете, если те "порекомендуют" не прекращать работу, то менты ходить перестанут?!
Быстро же вам память отшибло, кого вы выбрали президентом...