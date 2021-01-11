Підприємці в Тернополі вимагають скасування локдауну: "Ми працюватимемо". ВIДЕО

У Тернополі 11 січня 2021 року підприємці вийшли під стіни ОДА на протест через запровадження локдауну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, акцію протесту на своїй сторінці у фейсбуці анонсувала голова ГО "Підприємці Галичини" Ольга Шахін.

Люди обурені тим, що в місті продовжують працювати окремі ресторани, власники яких мають "особливі" привілеї.

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"Ми втратили набагато більше ніж 8 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Ми працюватимемо, ми хочемо годувати нашу сім'ю, хочемо, щоб наші співробітники отримували заробітну плату. Ви подивіться, які черги в Буковелі. "Сільпо", АТБ працюють, ми не хочемо, щоб нас ділили", - сказала Шахін.

Протестувальники підписали звернення до представників влади з вимогою дозволити їм працювати.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів запровадив посилені протиепідемічні заходи на території України з 8 до 24 січня 2021 року включно.

Проте в Тернополі міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила не посилювати карантинні обмеження. Це рішення передбачало, що з 11 січня в тернопільських школах має продовжитися очне навчання.

Також у міській раді рекомендували суб'єктам господарювання не припиняти свою підприємницьку діяльність із 8 січня.

Водночас 9 січня Надал поскаржився, що поліція в Тернополі попри рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій почала масово штрафувати підприємців.