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Предприниматели в Тернополе требуют отмены локдауна: "Мы будем работать". ВИДЕО

В Тернополе 11 января 2021 года предприниматели вышли под стены ОГА на протест из-за введения локдауна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, акцию протеста на своей странице в фейсбуке анонсировала председатель ОО "Предприниматели Галичины" Ольга Шахин.

Люди возмущены тем, что в городе продолжают работать отдельные рестораны, собственники которых имеют "особые" привилегии.

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"Мы потеряли гораздо больше чем 8 тысяч единоразовой материальной помощи. Мы будем работать, мы хотим кормить нашу семью, хотим, чтобы наши сотрудники получали заработную плату. Вы посмотрите, какие очереди в Буковеле. "Сильпо", АТБ работают, мы не хотим, чтобы нас делили", - сказала Шахин.

Протестующие подписали обращение к представителям власти с требованием разрешить им работать.

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Напомним, Кабинет Министров ввел усиленные противоэпидемические меры на территории Украины с 8 по 24 января 2021 года.

Однако в Тернополе городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила не усиливать карантинные ограничения. Это решение предусматривало, что с 11 января в тернопольских школах должно продолжиться очное обучение.

Также в городском совете рекомендовали субъектам хозяйствования не прекращать свою предпринимательскую деятельность с 8 января.

В то же время 9 января Надал пожаловался, что полиция в Тернополе, несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, начала массово штрафовать предпринимателей.

карантин (16729) протест (5868) Тернополь (777) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Предприниматели в Тернополе требуют отмены локдауна: "Мы будем работать" - Цензор.НЕТ 6591
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11.01.2021 13:35 Ответить
+5
Підприємці в Тернополі вимагають скасування локдауну: "Ми працюватимемо" - Цензор.НЕТ 2738
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11.01.2021 13:36 Ответить
+4
Поднять тарифы ЖКХ и стоимость газа до такого уровня, что бы после уплаты ходить куда либо не за что было!
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11.01.2021 13:37 Ответить
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Надо ехать в Тернополь за носками...
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11.01.2021 13:25 Ответить
8 тыщ получили? Ну теперь можно и опять чего-нить потребовать. А вдруг еще дадут.
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11.01.2021 13:30 Ответить
Предприниматели в Тернополе требуют отмены локдауна: "Мы будем работать" - Цензор.НЕТ 6591
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11.01.2021 13:35 Ответить
Це логово Осла?
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11.01.2021 13:36 Ответить
Там и без Ишака зубожилых хватает.
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11.01.2021 13:46 Ответить
Закрыть все магазины. Выдать карточки в расписанием куда и когда можно сходить за продуктами. все. Все по хатах. запрет транспорта кроме служебного - пожарка милиция скорая. Арест Осла в Буковеле и держание под стражей до конца карантина.
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11.01.2021 13:35 Ответить
Поднять тарифы ЖКХ и стоимость газа до такого уровня, что бы после уплаты ходить куда либо не за что было!
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11.01.2021 13:37 Ответить
Это уже сделано. Слава Ослу!
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11.01.2021 13:40 Ответить
Прикопать осла в Буковели, а еще лучше, с горы в бочке.
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11.01.2021 13:45 Ответить
Можно и прикопать. Шоб не провоцировал.
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11.01.2021 13:46 Ответить
Підприємці в Тернополі вимагають скасування локдауну: "Ми працюватимемо" - Цензор.НЕТ 2738
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11.01.2021 13:36 Ответить
Также в городском совете рекомендовали субъектам хозяйствования не прекращать свою предпринимательскую деятельность с 8 январяИсточник: https://censor.net/ru/v3241039

Странные вы люди.
Рекомендациям городской власти не следуете, апеллируете к областной?
И что, думаете, если те "порекомендуют" не прекращать работу, то менты ходить перестанут?!
Быстро же вам память отшибло, кого вы выбрали президентом...
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11.01.2021 13:40 Ответить
Тю... заведите базу "отказчиков" и разрешите им работать. Но в случае заболевания - в больницу не ложить.
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11.01.2021 13:43 Ответить
Так в случае заболевания в больницу и не кладут. Туда только тяжелые попадают.
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11.01.2021 13:52 Ответить
Тяжёлые - это подмножество множества "заболевшие". Вы понимаете, что я имею ввиду?
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11.01.2021 13:54 Ответить
Та вроде как теория множеств некоторым образом мне как бы знакома. Я базовик.
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11.01.2021 15:26 Ответить
Это хорошо, что вы меня понимаете!
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11.01.2021 15:31 Ответить
Підприємці в Тернополі вимагають скасування локдауну: "Ми працюватимемо" - Цензор.НЕТ 1354
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11.01.2021 13:43 Ответить
Народна прикмета: якщо ти голосуєш по приколу, то незабаром будеш перекривати дороги
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11.01.2021 13:47 Ответить
Зато поржать можно. По хайпу.
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11.01.2021 13:49 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-10-01-21.html Мер Тернополя Надал - здався. Мэр Тернопол Надал после наезда на город «аваковских» решил придерживаться карантина. - «Не можешь - так и не начинай» (с) Шановні жителі славного Тернополя - ви обрали боягуза Наші співчуття …
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11.01.2021 13:47 Ответить
Підприємці в Тернополі вимагають скасування локдауну: "Ми працюватимемо" - Цензор.НЕТ 3390
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11.01.2021 13:47 Ответить
Как он мог?
Підприємці в Тернополі вимагають скасування локдауну: "Ми працюватимемо" - Цензор.НЕТ 8978
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11.01.2021 15:29 Ответить
Галапогосскому надо возглавить протесты против локдауна и тарифов.Лучше его никто не справится Это же по Минску 1 и 2 видно!Даёшь Галапогосского.
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11.01.2021 13:49 Ответить
 
 