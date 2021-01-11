Предприниматели в Тернополе требуют отмены локдауна: "Мы будем работать". ВИДЕО

В Тернополе 11 января 2021 года предприниматели вышли под стены ОГА на протест из-за введения локдауна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, акцию протеста на своей странице в фейсбуке анонсировала председатель ОО "Предприниматели Галичины" Ольга Шахин.

Люди возмущены тем, что в городе продолжают работать отдельные рестораны, собственники которых имеют "особые" привилегии.

Читайте также: Глава Тернопольской ОГА Труш во второй раз заразился коронавирусом

"Мы потеряли гораздо больше чем 8 тысяч единоразовой материальной помощи. Мы будем работать, мы хотим кормить нашу семью, хотим, чтобы наши сотрудники получали заработную плату. Вы посмотрите, какие очереди в Буковеле. "Сильпо", АТБ работают, мы не хотим, чтобы нас делили", - сказала Шахин.

Протестующие подписали обращение к представителям власти с требованием разрешить им работать.

Читайте также: В Тернополе усилят карантин с понедельника, - мэр Надал

Напомним, Кабинет Министров ввел усиленные противоэпидемические меры на территории Украины с 8 по 24 января 2021 года.

Однако в Тернополе городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила не усиливать карантинные ограничения. Это решение предусматривало, что с 11 января в тернопольских школах должно продолжиться очное обучение.

Также в городском совете рекомендовали субъектам хозяйствования не прекращать свою предпринимательскую деятельность с 8 января.

В то же время 9 января Надал пожаловался, что полиция в Тернополе, несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, начала массово штрафовать предпринимателей.