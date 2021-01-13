УКР
Європарламент не відновить роботу в Страсбурзі до березня через пандемію

Європейський парламент не планує відновлювати свою роботу до березня через пандемію коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це йдеться в проєкті рішення, яке буде ухвалене сьогодні президентом ЄП Давидом Сассолі.

"Частково засідання в січні і лютому 2021 року відбудуться в Брюсселі... Парламенту небезпечно збиратися відповідно до звичайних процедур", - йдеться в проєкті рішення.

Зазначається, що президент Франції Емманюель Макрон неодноразово висловлював розчарування рішеннями Сассолі скасувати численні пленарні засідання, проте Сассолі запевняв, що для захисту здоров'я членів Європарламенту та персоналу і сприяння обмеженню поширенню коронавірусу подорожі мають бути зведені до мінімуму".

За словами президента ЄП, тепер потрібно запровадити режим дистанційної участі для сесій "та інших зустрічей".

Європарламент (1076) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
