Європарламент не відновить роботу в Страсбурзі до березня через пандемію
Європейський парламент не планує відновлювати свою роботу до березня через пандемію коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це йдеться в проєкті рішення, яке буде ухвалене сьогодні президентом ЄП Давидом Сассолі.
"Частково засідання в січні і лютому 2021 року відбудуться в Брюсселі... Парламенту небезпечно збиратися відповідно до звичайних процедур", - йдеться в проєкті рішення.
Зазначається, що президент Франції Емманюель Макрон неодноразово висловлював розчарування рішеннями Сассолі скасувати численні пленарні засідання, проте Сассолі запевняв, що для захисту здоров'я членів Європарламенту та персоналу і сприяння обмеженню поширенню коронавірусу подорожі мають бути зведені до мінімуму".
За словами президента ЄП, тепер потрібно запровадити режим дистанційної участі для сесій "та інших зустрічей".
