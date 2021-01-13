РУС
Европарламент не возобновит работу в Страсбурге до марта из-за пандемии

Европейский парламент не планирует возобновлять свою работу до марта из-за пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом говорится в проекте решения, которое будет принято сегодня президентом ЕП Давидом Сассоли.

"Частично заседания в январе и феврале 2021 года пройдут в Брюсселе... Парламенту опасно собираться в соответствии с обычными процедурами", - говорится в проекте решения.

Отмечается, что президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно высказывал разочарование решениями Сассоли отменить многочисленные пленарные заседания, однако Сассоли уверял, что для защиты здоровья членов Европарламента и персонала и содействия ограничению распространения коронавируса путешествия должны быть сведены к минимуму".

По словам президента ЕП, теперь нужно ввести режим дистанционного участия для сессий" и других встреч.

