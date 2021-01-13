Усі овочі "борщового набору" за рік подешевшали, - Держстат
Із грудня 2019 року по грудень 2020 року всі овочі "борщового набору" подешевшали на 6,3-42,9%.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба статистики.
Усі овочі "борщового набору" з грудня 2019 року по грудень 2020 року подешевшали: картопля - на 24,9%, до 10,15 грн за кг, ріпчаста цибуля - на 42,9% (до 5,12 грн за кг), буряк - на 17,3% (до 5,39 грн за кг), капуста - на 21,5% (до 4,76 грн за кг), морква - на 6,3% (до 6,0 грн за кг) .
До слова, яблука за розглядуваний період подорожчали на 11,4% і в грудні 2020 року в середньому по Україні коштували 18,21 грн за кг.
Топ коментарі
+20 Valery Greff
показати весь коментар13.01.2021 14:33 Відповісти Посилання
+17 leshiy_com
показати весь коментар13.01.2021 14:33 Відповісти Посилання
+16 Старый зольдат
показати весь коментар13.01.2021 14:37 Відповісти Посилання
в первой половине года была по 25, сейчас - 15.
Сьогодні купив.
картопля - 10,15 грн за кг);
ріпчаста цибуля - 5,12 грн за кг);
буряк - 5,39 грн за кг);
капуста - 4,76 грн за кг);
морква - 6,0 грн за кг).
????
В якому супермаркеті? Я вже не кажу за базар, на руках в людей-селян - які торгують власним вирощеним, і збивають ціни на лотках і прилавках... Хоча би тому що базари закрили...
Фрукти.
Наприклад, раніше купувала щонайменше півкіло сиру. Тепер 150 грам на ті гроші. Про якість і слів немає. Тому перейшла на європейських виробників.
Цены должны быть европейские.