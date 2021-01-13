Усі овочі "борщового набору" за рік подешевшали, - Держстат

Із грудня 2019 року по грудень 2020 року всі овочі "борщового набору" подешевшали на 6,3-42,9%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Усі овочі "борщового набору" з грудня 2019 року по грудень 2020 року подешевшали: картопля - на 24,9%, до 10,15 грн за кг, ріпчаста цибуля - на 42,9% (до 5,12 грн за кг), буряк - на 17,3% (до 5,39 грн за кг), капуста - на 21,5% (до 4,76 грн за кг), морква - на 6,3% (до 6,0 грн за кг) .

До слова, яблука за розглядуваний період подорожчали на 11,4% і в грудні 2020 року в середньому по Україні коштували 18,21 грн за кг.

