Усі овочі "борщового набору" за рік подешевшали, - Держстат

Усі овочі "борщового набору" за рік подешевшали, - Держстат

Із грудня 2019 року по грудень 2020 року всі овочі "борщового набору" подешевшали на 6,3-42,9%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Усі овочі "борщового набору" з грудня 2019 року по грудень 2020 року подешевшали: картопля - на 24,9%, до 10,15 грн за кг, ріпчаста цибуля - на 42,9% (до 5,12 грн за кг), буряк - на 17,3% (до 5,39 грн за кг), капуста - на 21,5% (до 4,76 грн за кг), морква - на 6,3% (до 6,0 грн за кг) .

До слова, яблука за розглядуваний період подорожчали на 11,4% і в грудні 2020 року в середньому по Україні коштували 18,21 грн за кг.

А борщ подорожал!

Все овощи "борщевого набора" за год подешевели, - Госстат - Цензор.НЕТ 8664
да вода и та подорожала!
А ЧТО СКАЖЕТ ЭТА ГНИДА?
Все овощи "борщевого набора" за год подешевели, - Госстат - Цензор.НЕТ 7665
Это борщ -вегетарианский.
А куда дальше, дешевле будет скинутся и в Польшу за овощами ездить.
а можно адресок, где это картошка по 10?
в первой половине года была по 25, сейчас - 15.
В Billa зараз по акції.

Сьогодні купив.
Как говорят: есть ложь, есть наглая ложь, а еще есть статистика.....
є брехня, є нахабна брехня і є статистика
После оплаты коммуналки и борщ роскош
е вони побачили такі ціни?
картопля - 10,15 грн за кг);
ріпчаста цибуля - 5,12 грн за кг);

буряк - 5,39 грн за кг);
капуста - 4,76 грн за кг);
морква - 6,0 грн за кг).
????
В якому супермаркеті? Я вже не кажу за базар, на руках в людей-селян - які торгують власним вирощеним, і збивають ціни на лотках і прилавках... Хоча би тому що базари закрили...
Борщ без мяса - совсем не борщ.
и даже не только мясо, а мясо на кости - там кость должна вывариться в борщ
Борщ без м'яса то є зупа, хлоп без вусів то є дупа.
Если ктота в УКРАИНЕ не пробовал УКРАИНСКИЙ БОРГ - он ешо не понемает шо такое БОРШ.ЕСЛИ дойти до точки прикосновение.САМОЕ ВКУСНОЕ БОРШ ГАТОВЛЯТ В ЛЬВОВЕ !!Я это знаю.на шот того "подивишели" .В УКРАИНЕ подишевел слова БОРШ !!!
А я більше м'ясо люблю. Сири...
Фрукти.
Наприклад, раніше купувала щонайменше півкіло сиру. Тепер 150 грам на ті гроші. Про якість і слів немає. Тому перейшла на європейських виробників.
А мясо ?
а давайте примем закон - если гражданин Украины находит овощи борщевого набора в любом магазине дороже цены Госстата, он имеет право набрать 10кг овощей БЕСПЛАТНО. И сразу это н@**@лово от Госстата - кончится...
тільки тоді держстат не зможе задекларувати річну інфляцію в розмірі 5%.
как говорят иностранцы "зачем вы варите такой классный салат?"))
выдавать зарплату работникам госстата и всей власти ,еквивалентной цене просчитанной госстатом ,из двух порций борща в день на каждый нос в семье.
ну так, м"ясо ж із нього прибрали.
и сметану
Если борщевой набор подешевел, то чего тогда не урезают бюджет офиса зеленского?!
Т.е. всё подорожало, и селяне тянутся из последних сил?
Цены должны быть европейские.
шоб ви слуги народні тільки й їли,картоплю,цибулю,буряк та морковку. І сіль вам в рот.
Людонькі добрі, що ж це коїться, коли ж це яйця курячі були за десяток по 37 гривень. І де - у найдешевшому АТБ. Це ж не цибуля, яку майже ніхто не вживає, це продукт кожноденного вжитку. ☺️😉
Где то я уже ето слышал. Жрите побольше капусты и поменьше мяса. Только вы наверное забыли про сметану и мясо в борщ. Да и газ или електроенергию на приготовление борща тоже видимов учет не приняли. Или вы буряк с капустой сырыми жрать по-новому будете? У нас уже продукты дороже чем в той же Рашке или США. Дожили бл****
чет не заметил, ток подорожание (((
зрада.
