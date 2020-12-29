Середня зарплата в Україні становить 11 987 грн, - Держстат

Реальна заробітна плата в Україні в листопаді 2020 року збільшилася на 8,1% порівняно з листопадом 2019 року і скоротилася на 2,8% до жовтня поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у листопаді 2020 року порівняно з попереднім місяцем скоротилася на 1,5%, а в річному вимірі (до листопада 2019 року) зросла на 12,2%, і становить 11 987 грн, що в 2,4 раза вище за рівень мінімальної заробітної плати (5000 грн)

Відомство уточнило, що в жовтні поточного року середня номінальна зарплата становила 12 174 грн, у вересні - 11 998 грн, у серпні - 11 446 грн, липні - 10 804 грн, червні - 11 579 грн, травні - 10 542 грн, квітні - 10 430 грн, березні - 11 446 грн, лютому - 10 847 грн, січні - 10 727 грн.

За даними статвідомства, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у листопаді 2020 року порівняно з аналогічним місяцем роком раніше спостерігалося в Луганській (на 21,1%), Чернівецькій (на 20,7%), Тернопільській (на 20%), Миколаївській (на 19,7%), Хмельницькій (на 18,6%), Рівненській (на 18,5%), Івано-Франківській (на 18,2%), Херсонській (на 17,8%), Сумській (на 15,5%), Кіровоградській (на 15,2%) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У держбюджеті-2021 передбачено збільшення зарплат для всіх медиків, - Шмигаль

Найвищий рівень зарплат минулого місяця спостерігався в Києві (17 580 грн), найнижчий - у Чернігівській області (9615 грн).

У листопаді-2020 до листопада-2019 року заробітна плата зросла у сфері охорони здоров'я і соціального захисту - на 48,5%, надання інших послуг - на 43,0%, у сфері мистецтва, спорту і розваг - на 19,0%, інформації та телекомунікацій - на 17,1%, у професійній, науковій і технічній діяльності - на 16,5%, освіті - на 16,2%, у сфері адміністративного, допоміжного обслуговування та освіти - на 14,9%, у сільському господарстві - на 14,1%, держуправлінні та у сфері оборони, обов'язкового соцстрахування - на 11,2%, у будівництві - на 9,5%, на підприємствах промисловості - на 8,0%, у сфері операцій з нерухомістю - на 5,0 %, фінансової і страхової діяльності - на 3,5%, у сфері оптової та роздрібної торгівлі - на 3,5%.

Тоді як зарплати працівників у сфері тимчасового розміщення та організації харчування скоротилися на 6,8%, на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності - на 3,3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Середня зарплата в Академії наук - 9 тисяч гривень, - президент НАНУ Загородній