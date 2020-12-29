Середня зарплата в Україні становить 11 987 грн, - Держстат
Реальна заробітна плата в Україні в листопаді 2020 року збільшилася на 8,1% порівняно з листопадом 2019 року і скоротилася на 2,8% до жовтня поточного року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у листопаді 2020 року порівняно з попереднім місяцем скоротилася на 1,5%, а в річному вимірі (до листопада 2019 року) зросла на 12,2%, і становить 11 987 грн, що в 2,4 раза вище за рівень мінімальної заробітної плати (5000 грн)
Відомство уточнило, що в жовтні поточного року середня номінальна зарплата становила 12 174 грн, у вересні - 11 998 грн, у серпні - 11 446 грн, липні - 10 804 грн, червні - 11 579 грн, травні - 10 542 грн, квітні - 10 430 грн, березні - 11 446 грн, лютому - 10 847 грн, січні - 10 727 грн.
За даними статвідомства, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у листопаді 2020 року порівняно з аналогічним місяцем роком раніше спостерігалося в Луганській (на 21,1%), Чернівецькій (на 20,7%), Тернопільській (на 20%), Миколаївській (на 19,7%), Хмельницькій (на 18,6%), Рівненській (на 18,5%), Івано-Франківській (на 18,2%), Херсонській (на 17,8%), Сумській (на 15,5%), Кіровоградській (на 15,2%) областях.
Найвищий рівень зарплат минулого місяця спостерігався в Києві (17 580 грн), найнижчий - у Чернігівській області (9615 грн).
У листопаді-2020 до листопада-2019 року заробітна плата зросла у сфері охорони здоров'я і соціального захисту - на 48,5%, надання інших послуг - на 43,0%, у сфері мистецтва, спорту і розваг - на 19,0%, інформації та телекомунікацій - на 17,1%, у професійній, науковій і технічній діяльності - на 16,5%, освіті - на 16,2%, у сфері адміністративного, допоміжного обслуговування та освіти - на 14,9%, у сільському господарстві - на 14,1%, держуправлінні та у сфері оборони, обов'язкового соцстрахування - на 11,2%, у будівництві - на 9,5%, на підприємствах промисловості - на 8,0%, у сфері операцій з нерухомістю - на 5,0 %, фінансової і страхової діяльності - на 3,5%, у сфері оптової та роздрібної торгівлі - на 3,5%.
Тоді як зарплати працівників у сфері тимчасового розміщення та організації харчування скоротилися на 6,8%, на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності - на 3,3%.
ДЕ МОЇ 450 дол., ЗЕбільні падлюки?
брехуни та покидьки, звісно зарплати по 3 млн, і ціна на газ тісно зв"язані, ви вирахуйте зарплатню середню у пересічних громадян а не у голів нафтогазів депутатів та іншого непотріпу
В садиках в Дании в месяц где-то 18 000 датских крон, точно не знаю , это 72 000 гривен. Один месяц , а в Украине почти год . Одна Европа , а два мира .
Голосуйте за ЗеЖопа, за Медведчука , Рабиновича, и будет ещё больше опа . 🤗
Да не хахахатайте Меня!!
🤣🤑🤪
Уговорить политиков отказаться от привилегий и обогащения во власти в Украине не получится. Не помогли уже два майдана. Уже всё валится в экономике, уже всё сыплется в национальном единстве. Уже образно говоря, скрипучая телега несется в финансовую пропасть. Но политики, находясь в этой телеге, продолжают тупо пилить бюджетное бабло. И что еще очень важно, так это то, что вскоре в предвыборной гонке начнется БИТВА ГИГАНТОВ. Битва за власть для одних и за справедливость для других. Конечно, Украина коррумпированная страна. Вводить прогрессивную шкалу налогообложения и делиться с нищим населением никто не хочет. А ведь давно подсчитано, чтобы не было бунтов и революций - разница в доходах между верхними 10% самых богатых и нижними самыми бедными гражданами не должна превышать 7 - 8 раз. У нас с вами эта разница - до 70 раз!
😇
Совсем немного, но приятно, как-никак.
Пускай бюджет семьи похож на вату,
Зато страна моя в заботливых руках.
Назло агрессорам, врагам и баламутам.
Назло тарифам, улетевшим до небес.
Растет доход у нас, ну просто по минутам.
У всех в карманах денег - просто пресс.
Зарплаты средней, ну и, даже, минимальной.
Почти хватает в месяц «на поесть»
Пустой желудок - высокоморальный.
В нам патриотов гордость, совесть, честь.
Война, коррупция, предательство, растраты,
И беззаконие - давно уже не шок.
Но, посмотрев сейчас правительства зарплаты.
Я обалдел. И вот вам мой стишок.
http://chtoikak.vsego.net/images/deklaraciiU-min.jpg
К огромному сожалению чуда так и не Произошло.
В окончательном варианте "Бюджета-2020" была заложена минимальная пенсия в размере... 1769 ГРИВЕН и прожиточный минимум в размере... 2270 ГРИВЕН.
Вы только вдумайтесь в эти страшные ЦИФРЫ., Пенсия которую получают СОТНИ ТЫСЯЧ наших стариков... будет на 501 ГРИВНУ МЕНЬШЕ прожиточного Минимума.
Все это грустно, печально и действительно Больно.
Ребята, неужели именно так, выглядит тот самый "Конец эпохи Бедности"?
Неужели в 21 веке, в самом центре Европы, может происходить такая ФАНТАСМАГОРИЯ...
Моя супруга , Почетный донор Украины, инвалид-1780..(??)..
На работе-3300 ...
Бійцям Неньки кров здавала...
не, ну тогда может быть
Пахари, вояки, каменщики и токари - то такэ .... Всё благополучие и безопасность страны держатся на плечах барменов, футболистов и клоунов!
Всех на выписку!
Если мой сосед миллионер съел курицу, а я ничего, тов среднем мы съели по пол-курицы.