УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5285 відвідувачів онлайн
Новини
5 117 80

Середня зарплата в Україні становить 11 987 грн, - Держстат

Середня зарплата в Україні становить 11 987 грн, - Держстат

Реальна заробітна плата в Україні в листопаді 2020 року збільшилася на 8,1% порівняно з листопадом 2019 року і скоротилася на 2,8% до жовтня поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у листопаді 2020 року порівняно з попереднім місяцем скоротилася на 1,5%, а в річному вимірі (до листопада 2019 року) зросла на 12,2%, і становить 11 987 грн, що в 2,4 раза вище за рівень мінімальної заробітної плати (5000 грн)

Відомство уточнило, що в жовтні поточного року середня номінальна зарплата становила 12 174 грн, у вересні - 11 998 грн, у серпні - 11 446 грн, липні - 10 804 грн, червні - 11 579 грн, травні - 10 542 грн, квітні - 10 430 грн, березні - 11 446 грн, лютому - 10 847 грн, січні - 10 727 грн.

За даними статвідомства, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у листопаді 2020 року порівняно з аналогічним місяцем роком раніше спостерігалося в Луганській (на 21,1%), Чернівецькій (на 20,7%), Тернопільській (на 20%), Миколаївській (на 19,7%), Хмельницькій (на 18,6%), Рівненській (на 18,5%), Івано-Франківській (на 18,2%), Херсонській (на 17,8%), Сумській (на 15,5%), Кіровоградській (на 15,2%) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У держбюджеті-2021 передбачено збільшення зарплат для всіх медиків, - Шмигаль

Найвищий рівень зарплат минулого місяця спостерігався в Києві (17 580 грн), найнижчий - у Чернігівській області (9615 грн).

У листопаді-2020 до листопада-2019 року заробітна плата зросла у сфері охорони здоров'я і соціального захисту - на 48,5%, надання інших послуг - на 43,0%, у сфері мистецтва, спорту і розваг - на 19,0%, інформації та телекомунікацій - на 17,1%, у професійній, науковій і технічній діяльності - на 16,5%, освіті - на 16,2%, у сфері адміністративного, допоміжного обслуговування та освіти - на 14,9%, у сільському господарстві - на 14,1%, держуправлінні та у сфері оборони, обов'язкового соцстрахування - на 11,2%, у будівництві - на 9,5%, на підприємствах промисловості - на 8,0%, у сфері операцій з нерухомістю - на 5,0 %, фінансової і страхової діяльності - на 3,5%, у сфері оптової та роздрібної торгівлі - на 3,5%.

Тоді як зарплати працівників у сфері тимчасового розміщення та організації харчування скоротилися на 6,8%, на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності - на 3,3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Середня зарплата в Академії наук - 9 тисяч гривень, - президент НАНУ Загородній

Автор: 

Держстат (1626) зарплата (2286)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
чому тоді в мене в дитячому садочку заробітна плата 4 тис на руки????????????
брехуни та покидьки, звісно зарплати по 3 млн, і ціна на газ тісно зв"язані, ви вирахуйте зарплатню середню у пересічних громадян а не у голів нафтогазів депутатів та іншого непотріпу
показати весь коментар
29.12.2020 01:59 Відповісти
+24
4000 гривен это 1 000 датских крон и это один день работы , а если говорить о таких как адвокат который в час берет 3 500 датских крон то в Украине надо 3 месяца работать .
В садиках в Дании в месяц где-то 18 000 датских крон, точно не знаю , это 72 000 гривен. Один месяц , а в Украине почти год . Одна Европа , а два мира .
Голосуйте за ЗеЖопа, за Медведчука , Рабиновича, и будет ещё больше опа . 🤗
показати весь коментар
29.12.2020 02:20 Відповісти
+16
Кому що- а донбасянину одне на думці.
показати весь коментар
29.12.2020 06:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де перерахунок пенсій у звязку з підвищенням середньої заробітной плати? Не чую відповіді
показати весь коментар
29.12.2020 01:54 Відповісти
А шо каже Королева Великої Британії?
показати весь коментар
29.12.2020 06:04 Відповісти
она танцует
показати весь коментар
29.12.2020 06:14 Відповісти
Потрібна не індексація пенсій, а *********** пенсій , тоді буде врахована середня зарплата по країні . Останній раз ********** пенсіі в жовтні 2017 року . Зараз пенсіонери отримують пенсії, де середня зарплата 3765 грн ,що в ТРИ рази менше ніж сьогодні .
показати весь коментар
29.12.2020 07:06 Відповісти
Ото ж мені цікаво! При розрахунку пенсії враховується середня зарплата по країні за рік перед виходом на пенсію помножена на коєф. зарплати (коєфіцієнт стажу скасований). Мій персональний коєф.зарплати був трошкі більше 6. В рік виходу на пенсію (2008р.) моя пенсія складала 750 дол. США. Зараз всього 300 дол..
ДЕ МОЇ 450 дол., ЗЕбільні падлюки?
показати весь коментар
29.12.2020 08:22 Відповісти
чому тоді в мене в дитячому садочку заробітна плата 4 тис на руки????????????
брехуни та покидьки, звісно зарплати по 3 млн, і ціна на газ тісно зв"язані, ви вирахуйте зарплатню середню у пересічних громадян а не у голів нафтогазів депутатів та іншого непотріпу
показати весь коментар
29.12.2020 01:59 Відповісти
так то ж середня зп: у вас 4 тис.. а депутатам, мусорам, чінушам та мінистрам підняли в 2-3 рази.. ось й росте середня зп..
показати весь коментар
29.12.2020 02:01 Відповісти
4000 гривен это 1 000 датских крон и это один день работы , а если говорить о таких как адвокат который в час берет 3 500 датских крон то в Украине надо 3 месяца работать .
В садиках в Дании в месяц где-то 18 000 датских крон, точно не знаю , это 72 000 гривен. Один месяц , а в Украине почти год . Одна Европа , а два мира .
Голосуйте за ЗеЖопа, за Медведчука , Рабиновича, и будет ещё больше опа . 🤗
показати весь коментар
29.12.2020 02:20 Відповісти
А за скільки крон в годину ти свою дупу продаєш у Попєнгагені?
показати весь коментар
29.12.2020 06:07 Відповісти
Кому що- а донбасянину одне на думці.
показати весь коментар
29.12.2020 06:35 Відповісти
не мешай, у человека намечается старт-ап
показати весь коментар
29.12.2020 07:28 Відповісти
Я так розумію ти з цим данцем з однієї бригади.
показати весь коментар
29.12.2020 07:36 Відповісти
Кротусику, ти сам не помітив що з тебе данбасс останнім часом так і лізе?- То заробітчани дупами торгують, то данбасс всєх корміт, то тобі ;майданіть нєкагда-я работаю!;? Реально, так і смердить донбасятиною.
показати весь коментар
29.12.2020 07:59 Відповісти
Так я мешкаю на Українському Донбасі,і цього не приховую.Ось тільки це ти там верещав про те шо "Донбасс корме" а не я.Я згоден шо охоронці магазинів кормлять Україну.
показати весь коментар
29.12.2020 09:04 Відповісти
Каждый думает о наболевшем: работница детсада о гривнах, заробитчанин (возможно уже и житель Дании) о кронах и только малороссы с кацапами в унисон о жопах.
показати весь коментар
29.12.2020 10:11 Відповісти
Коболев получает 1,5млн. грн в месяц. Вы и еще тысяча воспитателей получаете 4тыс. грн/месяц. Вот в среднем и получается 11тыс. грн. А вообще советую вам уволиться с вашей работы и найти нормальную. У меня мама тоже всю жизнь работала на копейки воспитателем, теперь получает чуть более 2тыс. грн пенсии за 39лет стажа. И то ето 500грн добавили только в етом году, а при Парашенке было 1500грн. Порохоботы еще и смеялись, мол не заработала вот и пенсия мизерная. Так что бросайте вы етих детей, не благодарное ето дело и никто не оценит, пускай их волки воспитывают и ищите нормальную работу чтобы хоть нормальная пенсия была.
показати весь коментар
29.12.2020 02:14 Відповісти
тов суров кющапйте и спрашивайте с вашего вібора как и что оно нашло Средняя зарплата в Украине составляет 11 987 грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 6678
показати весь коментар
29.12.2020 02:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/461407 у Зебила своего спрашивай почему 5 раз отдыхал за год и в основном за гос счет за твои ж бабки тогда когда Порошенко всего один раз на Мальдивы за свой счет но жлобье не может простить и упрекает и до сих пор Порошенко виноват что ты лузер? спрашивай со своего гуснявого а подачки и популистские подачки толи 8 000 грн предпринимателям что равно где то пол зарплаты обычного официанта понятно дело не компенсируют убытки на содержание персонала аренду и вообще бизнеса за эти 285 долларов подачки (кафе ресторан салон)и тд и доплаты 500 грн и больше та показуха показала дыру в бюджете и цену такого популистского шага в скором времени все увидим подорожанием всего и запуска печатного станка и уже есть чисто ваш Зебильно-олигархичный результат при Порошенко электроэнергия была до 0.90 коп за квлт до 100 сейчас лафы с 1 января не будет будем все и ты в том числе платить для Ахметова 1,60 как говориться сделали себя вместеСредняя зарплата в Украине составляет 11 987 грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 6831
показати весь коментар
29.12.2020 06:48 Відповісти
якщо один їсть одну капусту, а другий їсть тільки мясо, то в середньому вони їдять голубці.
показати весь коментар
29.12.2020 05:04 Відповісти
А які зарплати в голів, наприклад, в "Львівенергозбут", якщо вони продають газ майже в 1,5 рази дорожче, ніж продає для населення Нафтогаз? Чому вже тоді не згадати реальних постачальників газу, от такі фірмочки-прокладки, які є по всій Україні?
показати весь коментар
29.12.2020 11:58 Відповісти
Кака средняя температура в лікарні..
Да не хахахатайте Меня!!
🤣🤑🤪
показати весь коментар
29.12.2020 02:01 Відповісти
Чтобы не было бунтов и революций - разница в доходах 10% самых богатых и самых бедных не должна превышать 7 - 8 раз. У нас разница - до 70 раз!
Уговорить политиков отказаться от привилегий и обогащения во власти в Украине не получится. Не помогли уже два майдана. Уже всё валится в экономике, уже всё сыплется в национальном единстве. Уже образно говоря, скрипучая телега несется в финансовую пропасть. Но политики, находясь в этой телеге, продолжают тупо пилить бюджетное бабло. И что еще очень важно, так это то, что вскоре в предвыборной гонке начнется БИТВА ГИГАНТОВ. Битва за власть для одних и за справедливость для других. Конечно, Украина коррумпированная страна. Вводить прогрессивную шкалу налогообложения и делиться с нищим населением никто не хочет. А ведь давно подсчитано, чтобы не было бунтов и революций - разница в доходах между верхними 10% самых богатых и нижними самыми бедными гражданами не должна превышать 7 - 8 раз. У нас с вами эта разница - до 70 раз!

😇
показати весь коментар
29.12.2020 02:06 Відповісти
Как говорил один одиозный деятель, больше налегайте на капусту. А чиновники и мусора будут есть мясо. В среднем в Украине едят голубцы.
показати весь коментар
29.12.2020 02:08 Відповісти
А нам на днях опять повысили зарплату!
Совсем немного, но приятно, как-никак.
Пускай бюджет семьи похож на вату,
Зато страна моя в заботливых руках.

Назло агрессорам, врагам и баламутам.
Назло тарифам, улетевшим до небес.
Растет доход у нас, ну просто по минутам.
У всех в карманах денег - просто пресс.
Зарплаты средней, ну и, даже, минимальной.
Почти хватает в месяц «на поесть»
Пустой желудок - высокоморальный.
В нам патриотов гордость, совесть, честь.
Война, коррупция, предательство, растраты,
И беззаконие - давно уже не шок.
Но, посмотрев сейчас правительства зарплаты.
Я обалдел. И вот вам мой стишок.
http://chtoikak.vsego.net/images/deklaraciiU-min.jpg
показати весь коментар
29.12.2020 02:08 Відповісти
Госстат работает.. Жрет бабки с налогов. Выставляет цифру с потолка. Главное заняты. И таких гандонов- тьма
показати весь коментар
29.12.2020 02:29 Відповісти
Несколько дней назад в парламенте все-таки был принят бюджет на следующий Год.
К огромному сожалению чуда так и не Произошло.
В окончательном варианте "Бюджета-2020" была заложена минимальная пенсия в размере... 1769 ГРИВЕН и прожиточный минимум в размере... 2270 ГРИВЕН.
Вы только вдумайтесь в эти страшные ЦИФРЫ., Пенсия которую получают СОТНИ ТЫСЯЧ наших стариков... будет на 501 ГРИВНУ МЕНЬШЕ прожиточного Минимума.
Все это грустно, печально и действительно Больно.
Ребята, неужели именно так, выглядит тот самый "Конец эпохи Бедности"?
Неужели в 21 веке, в самом центре Европы, может происходить такая ФАНТАСМАГОРИЯ...

Моя супруга , Почетный донор Украины, инвалид-1780..(??)..
На работе-3300 ...
Бійцям Неньки кров здавала...
показати весь коментар
29.12.2020 02:34 Відповісти
Благосостояние евпропейцев - это результат многовековой непрерывной борьбы. Если бы они не боролись как мы, то и жили бы также как мы.
показати весь коментар
29.12.2020 05:16 Відповісти
Отвечу так: Благосостояние Европы - результат многовекового колониального господства. Если мы хотим жить как европейцы - нужно бороться за это. Будущее России - всего лишь вопрос границ между Украиной и Китаем.
показати весь коментар
29.12.2020 10:08 Відповісти
И почему медики бегут от таких высоких зарплат? Нипанятна 🤔
показати весь коментар
29.12.2020 02:51 Відповісти
Бо дуже балувані.
показати весь коментар
29.12.2020 03:11 Відповісти
Та вааще, им панимашь дороги построили, а они по ним в Польшу сваливают🙄
показати весь коментар
29.12.2020 03:18 Відповісти
Правильно роблять, що тікають з цієї зебілятні, нехай хоч поживуть нормально, отримуючи за свою працю нормальну зарплатню. Життя одне і воно дуже швидко закінчується не тільки у пацієнтів, а і у самих лікарів.
показати весь коментар
29.12.2020 03:24 Відповісти
А з Польщі по таким же якісним дорогам бігуть до Німеччини,Британії та Швеції,чому?
показати весь коментар
29.12.2020 06:13 Відповісти
Действительно, у них там чё, в Гермашке своих медиков нет?🤔
показати весь коментар
29.12.2020 13:06 Відповісти
Это какой то сюр , даже обсуждать не хочется , и так все 30- ть лет ,чуть лучше ,чуть хуже , при любом короле, феодалы грабят Украину , а покорные холопы ,все время за них голосуют ,посмотрев в телеке ,всякие страшилки про бендеровцев и украiньску мову ,так и жевете 🙄👀🤔🤦☹️
показати весь коментар
29.12.2020 03:58 Відповісти
это типа у Зеленского заплата в месяц 5 миллионов,а у меня 10 000 гривен,а в среднем это 2 мильона 505 ьысч...
показати весь коментар
29.12.2020 05:00 Відповісти
Вся верхушка страны готовится сорпчнр слинять. Именно этим объясняется беспрецедентный дерибан на фоне полного беззакония. Вся эта свора собирается уйти от ответствкнности организовав нечто масштабное, типа голода 1932 годв непоследок, для отвлечения внимания. Я не имею в виду, что это будет именно голод.
показати весь коментар
29.12.2020 05:09 Відповісти
они не настолько умные. за власть будут держаться до последнего, как Кернес. и детей из университетов Англии привезут назад на хлебное место (хотя в реальности конечно те вряд ли географически куда-то захотят переместиться). вон как отпрыск Королевской, депутат, и иже с ним. так что нужно учитывать ошибки Майдана и не отпускать дорвавшихся (потому что они никуда и не уходили на самом деле) в идеале и закороном искать. да и бежать по большому счету некуда. это у Х#йла все в шоколаде - территории большие, народ распорошен, опричники и вооружение имеются, если что - спрятаться можно. разе что официальные граждане других стран которые все-таки "там" на порядок дольше чем здесь оперативно свалят, но их не слишком то и слышно сейчас - относительно "мелкий" бизнес + крыша.
показати весь коментар
29.12.2020 07:48 Відповісти
Я согласен с вами. Поэтому Украине нужен свой Робеспьер и кровавая революция. Кромвель, впрочем, тоже подойдет.
показати весь коментар
29.12.2020 08:29 Відповісти
кровавой может и не надо, да и вряд ли получится, но ограничить пребывание у власти одним годом наверное стоит сделать, а то четыре-пять лет ждать пока утырки порешают свои вопросы это дохрена (на всяческие "программы" они кажется официально все давно забили)
показати весь коментар
29.12.2020 09:37 Відповісти
Опыт двух майданов показал, что все эти полумеры приводят лишь к победе контрреволюции. И что мешало участникам второго майдана перейти через дорогу и уничтожить это здание вместе с его обитателями?
показати весь коментар
29.12.2020 09:50 Відповісти
наверное то, что народ стоял не против них. изначально Овощ элементарно мог пойти на еще один срок. да и Х#йло был бы немного поумнее - сидели бы сейчас в "русском мире" и не вякали.
показати весь коментар
29.12.2020 11:18 Відповісти
на столе лежали две колбаски ,а вы рассказывали Мне сказки
показати весь коментар
29.12.2020 05:24 Відповісти
это с учётом выплат Коболеву и Витренко?
не, ну тогда может быть
показати весь коментар
29.12.2020 05:45 Відповісти
халва-халва
показати весь коментар
29.12.2020 05:49 Відповісти
если ещё министра в госстат добавить с окладом на пару лямов, то ышо вырастет
показати весь коментар
29.12.2020 05:54 Відповісти
еще введите в статистику средний размер члена и все будет понятно
показати весь коментар
29.12.2020 06:35 Відповісти
Брехстат.Куча утриманців на шиях українців,які догоджуючи любій владі за чималі суспільні кошти подають брехливу статистику,геть відірвану від реальності,думаючи при цьому що хтось повірив в їхні побрехеньки...Навіщо ми годуємо цих і тисячі подібних їм шахраїв і пристосуванців?Хай дома рідним,сусідам та знайомим брешуть,а не суспільству його ж коштом.Всі ці гниди які кучкуються по різним державним кабінетам своїм окозамилюванням,підлабузницитвом,безхребетністю зробили значний внесок до приведення держави в нинішній жалюгідний стан,і на відміну від роботящої України ніяк від цього не постраджали.Треба відрівняти.
показати весь коментар
29.12.2020 06:51 Відповісти
Средняя зарплата в Украине составляет 11 987 грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 495
показати весь коментар
29.12.2020 06:53 Відповісти
В середньому - це не показник. Звісно, якщо до сукупності додали зарплати Вітренка, Коболєва, Ахметова, Коломойського та інших подібних, то, можливо, так і є. Але якщо робити, наприклад, галузевий зріз, то картина буде нерадісною.
показати весь коментар
29.12.2020 07:07 Відповісти
У нас теперь статистика как в кацапстане, зебильониш из-зо всех сил старается на своего кумира путлера бить похожим.
показати весь коментар
29.12.2020 07:17 Відповісти
средняя номинальная -это наверное без учета налогов. на руки наверное еще -20% минимум.
показати весь коментар
29.12.2020 07:30 Відповісти
это Бред для лохов.Нужно разделять сектора экономики и чиновничью братию.
показати весь коментар
29.12.2020 07:55 Відповісти
БРЕХУНЫ СРАНЫЕ!!!!!!!
показати весь коментар
29.12.2020 09:01 Відповісти
ТВАРИ ИЗ РАДЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЖРУТ МЯСО, А ПРОСТЫЕ СМЕРТНЫЕ КАПУСТУ - В СРЕДНЕМ ЭТО ГОЛУБЦЫ...
показати весь коментар
29.12.2020 09:14 Відповісти
Простых смертных в целлофановых мешках хоронят, а тёщу Порошенка и Кернеса хоронили как людей.
показати весь коментар
29.12.2020 09:24 Відповісти
ШО?
показати весь коментар
29.12.2020 09:17 Відповісти
"Средняя зарплата в Украине составляет 11 987 грн, - Госстат" - 11987 грн = 422,7 $. Минимальная пенсия 62 $, а при Януковиче, который вывозил доллары КамАЗами, минимальная пенсия была 119 $. Нынешние переплюнули Януковича и воруют эшелонами, хотя мама Рима, пропихивая своего сынулю в президенты, говорила, чтоhttps://www.youtube.com/watch?v=_yuG_QkWuck он не будет воровать и не даст никому воровать.
показати весь коментар
29.12.2020 09:20 Відповісти
Санитарка в отделении с больными на ковид получает 3000 гр. в месяц, медсестра 5000 гр. в месяц. Коломойский с Ахметовым, делясь немножко с Зеленским, только от возврата старых, существовавших до 2017 года схем, в сфере энергетики, и возвращённых фигляром в 2019 году, получают 36 000 000 000 (тридцать шесть миллиардов) в год. Это 3 000 000 000 в месяц. Зарплата из бюджета Мендель 50 000 гр. в месяц, депутата из слуг 100 000 гр. в месяц. А в среднем получается, с учётом Бени и Гудка с санитаркой и медсестрой 11 987 гр. на человека в месяц.
показати весь коментар
29.12.2020 09:25 Відповісти
Все вірно, наприклад громадянин США, який є начальник Украпошти отримує в місяць 1 млн гривень, і поштарка з вбитого села 2000 грн, отже середня заробітня оплата по Укрпошті 50 000. Теж саме і в іншіх галузях.
показати весь коментар
29.12.2020 09:33 Відповісти
чем дальше - тем фантастичнее! это при средней зарплате врача узкой специализации высокой категории и большущим стажем работы что-то около 5,5 тыс...
показати весь коментар
29.12.2020 09:34 Відповісти
В ноябре-2020 к ноябрю-2019 года заработная плата выросла в сфере ....., в сфере искусства, спорта и развлечений - на 19,0%, .... в сельском хозяйстве - на 14,1%, .....в сфере обороны, .... - на 11,2%, в строительстве - на 9,5%, на предприятиях промышленности - на 8,0%, ...... Источник: https://censor.net/ru/n3239563

Пахари, вояки, каменщики и токари - то такэ .... Всё благополучие и безопасность страны держатся на плечах барменов, футболистов и клоунов!
показати весь коментар
29.12.2020 09:36 Відповісти
...@%&***$#@%&***$#@%&***$#@vv%&***$#@WWWw ///ну и т.д. - выражаю чистый восторг, но слова, сори, не из словаря....
показати весь коментар
29.12.2020 09:39 Відповісти
этот Госстат пора разогнать .чушь разную придумывают .совок отстойный
показати весь коментар
29.12.2020 09:39 Відповісти
да-да, у одного пациента температура 40, у 2-х 35 градусов, а в среднем по палате, 36,6.
показати весь коментар
29.12.2020 10:02 Відповісти
Средняя температура больных по больнице - 36,8.
Всех на выписку!
показати весь коментар
29.12.2020 10:08 Відповісти
а какая зарплата у Госстата никто не знает?
показати весь коментар
29.12.2020 10:13 Відповісти
грязными то есть грязнючими и то
показати весь коментар
29.12.2020 10:15 Відповісти
Средняя зарплата получается как? Берут зарплату директора Оборонпрома -400 000 гривен и 80зарплат медсестёр делят на 81 и получют среднюю 11987 гр в месяц. Вообще в ЕС максимальная зарплата госслужащего не бывает больш 8 минимальны. Только у нас она бывает 100 минимальных и больше.
показати весь коментар
29.12.2020 10:58 Відповісти
У нас бывает и значительно больше - до 1000%, как у бывшего начальника ГФС Д.Гутенко, который теперь рассказывает, что это не правильно поняли, но сам же тут же проговаривается про очень интересные моменты в их зарплатах типа - "...."Выплата надбавок на госслужбе, по крайней мере в центральных органах, может идти в сотнях процентов к окладу.". Вот оказывается в чем секрет! В прежние времена в бюджетных организациях надбавка и премия не превышала 30% и это ещё нужно было обосновывать и согласовывать с профсоюзом. А сегодня "верхи" сами себе назначают и начисляют выплаты.
показати весь коментар
29.12.2020 12:41 Відповісти
Хохма советских пропагандистов в совковые времена:
Если мой сосед миллионер съел курицу, а я ничего, тов среднем мы съели по пол-курицы.
показати весь коментар
29.12.2020 11:19 Відповісти
Спасибо что сообщили!!!! Теперь будем знать!!!!!!
показати весь коментар
29.12.2020 11:43 Відповісти
Очередной лохотрон - средняя температура по больнице! Совсем совесть потеряли от брехни! А если ее посчитать без миллионных и чуть ли не миллиардных ( в гривнях!) зарплат нескольких сот счастливчиков из "верхнего эшелона" и членов так называемых Наблюдательных советов, функции и объем работы которых вообще не известны??? Навряд ли она вытянет даже на 6-8 тыс.!!!
показати весь коментар
29.12.2020 12:19 Відповісти
Это если взять зарплату сотни украинцев и зарплату екс-начальника ГФС с премией в 1000 (1000!!!!) процентов.
показати весь коментар
29.12.2020 12:51 Відповісти
неучи и брехуны
показати весь коментар
29.12.2020 13:31 Відповісти
 
 