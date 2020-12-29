Средняя зарплата в Украине составляет 11 987 грн, - Госстат
Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2020 года увеличилась на 8,1% по сравнению с ноябрем 2019 года и сократилась на 2,8% к октябрю текущего года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре-2020 по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 1,5%, а в годовом измерении (к ноябрю-2019) возросла на 12,2%, составив 11 987 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (5 000 грн)
Ведомство уточнило, что в октябре текущего года средняя номинальная зарплата составляла 12 174 грн, сентябре - 11 998 грн, августе - 11 446 грн, июле - 10 804 грн, июне – 11 579 грн, мае – 10 542 грн, апреле – 10 430 грн, марте – 11 446 грн, феврале – 10 847 грн, январе – 10 727 грн.
По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее наблюдался в Луганской (на 21,1%), Черновицкой (на 20,7%), Тернопольской (на 20%), Николаевской (на 19,7%), Хмельницкой (на 18,6%), Ривненской (на 18,5%), Ивано-Франковской (на 18,2%), Херсонской (на 17,8%), Сумской (на 15,5%), Кировоградской (на 15,2%) областях.
Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался в Киеве (17 580 грн), самый низкий - в Черниговской области (9 615 грн).
В ноябре-2020 к ноябрю-2019 года заработная плата выросла в сфере здравоохранения и социальной защиты – на 48,5%, предоставлении других услуг - на 43,0%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 19,0%, информации и телекоммуникаций – на 17,1%, в профессиональной, научной и технической деятельности – на 16,5%,образовании – на 16,2%, в сфере административного, вспомогательного обслуживания и образования - на 14,9%, в сельском хозяйстве – на 14,1%, госуправлении и в сфере обороны, обязательном соцстраховании – на 11,2%, в строительстве – на 9,5%, на предприятиях промышленности – на 8,0%, в сфере операций с недвижимостью – на 5,0%, финансовой и страховой деятельности – на 3,5%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 3,5%.
Тогда как зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 6,8%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 3,3%.
ДЕ МОЇ 450 дол., ЗЕбільні падлюки?
брехуни та покидьки, звісно зарплати по 3 млн, і ціна на газ тісно зв"язані, ви вирахуйте зарплатню середню у пересічних громадян а не у голів нафтогазів депутатів та іншого непотріпу
В садиках в Дании в месяц где-то 18 000 датских крон, точно не знаю , это 72 000 гривен. Один месяц , а в Украине почти год . Одна Европа , а два мира .
Голосуйте за ЗеЖопа, за Медведчука , Рабиновича, и будет ещё больше опа . 🤗
Да не хахахатайте Меня!!
🤣🤑🤪
Уговорить политиков отказаться от привилегий и обогащения во власти в Украине не получится. Не помогли уже два майдана. Уже всё валится в экономике, уже всё сыплется в национальном единстве. Уже образно говоря, скрипучая телега несется в финансовую пропасть. Но политики, находясь в этой телеге, продолжают тупо пилить бюджетное бабло. И что еще очень важно, так это то, что вскоре в предвыборной гонке начнется БИТВА ГИГАНТОВ. Битва за власть для одних и за справедливость для других. Конечно, Украина коррумпированная страна. Вводить прогрессивную шкалу налогообложения и делиться с нищим населением никто не хочет. А ведь давно подсчитано, чтобы не было бунтов и революций - разница в доходах между верхними 10% самых богатых и нижними самыми бедными гражданами не должна превышать 7 - 8 раз. У нас с вами эта разница - до 70 раз!
😇
Совсем немного, но приятно, как-никак.
Пускай бюджет семьи похож на вату,
Зато страна моя в заботливых руках.
Назло агрессорам, врагам и баламутам.
Назло тарифам, улетевшим до небес.
Растет доход у нас, ну просто по минутам.
У всех в карманах денег - просто пресс.
Зарплаты средней, ну и, даже, минимальной.
Почти хватает в месяц «на поесть»
Пустой желудок - высокоморальный.
В нам патриотов гордость, совесть, честь.
Война, коррупция, предательство, растраты,
И беззаконие - давно уже не шок.
Но, посмотрев сейчас правительства зарплаты.
Я обалдел. И вот вам мой стишок.
http://chtoikak.vsego.net/images/deklaraciiU-min.jpg
К огромному сожалению чуда так и не Произошло.
В окончательном варианте "Бюджета-2020" была заложена минимальная пенсия в размере... 1769 ГРИВЕН и прожиточный минимум в размере... 2270 ГРИВЕН.
Вы только вдумайтесь в эти страшные ЦИФРЫ., Пенсия которую получают СОТНИ ТЫСЯЧ наших стариков... будет на 501 ГРИВНУ МЕНЬШЕ прожиточного Минимума.
Все это грустно, печально и действительно Больно.
Ребята, неужели именно так, выглядит тот самый "Конец эпохи Бедности"?
Неужели в 21 веке, в самом центре Европы, может происходить такая ФАНТАСМАГОРИЯ...
Моя супруга , Почетный донор Украины, инвалид-1780..(??)..
На работе-3300 ...
Бійцям Неньки кров здавала...
не, ну тогда может быть
Пахари, вояки, каменщики и токари - то такэ .... Всё благополучие и безопасность страны держатся на плечах барменов, футболистов и клоунов!
Всех на выписку!
Если мой сосед миллионер съел курицу, а я ничего, тов среднем мы съели по пол-курицы.