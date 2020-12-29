РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10282 посетителя онлайн
Новости
5 117 80

Средняя зарплата в Украине составляет 11 987 грн, - Госстат

Средняя зарплата в Украине составляет 11 987 грн, - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2020 года увеличилась на 8,1% по сравнению с ноябрем 2019 года и сократилась на 2,8% к октябрю текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре-2020 по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 1,5%, а в годовом измерении (к ноябрю-2019) возросла на 12,2%, составив 11 987 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (5 000 грн)

Ведомство уточнило, что в октябре текущего года средняя номинальная зарплата составляла 12 174 грн, сентябре - 11 998 грн, августе - 11 446 грн, июле - 10 804 грн, июне – 11 579 грн, мае – 10 542 грн, апреле – 10 430 грн, марте – 11 446 грн, феврале – 10 847 грн, январе – 10 727 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее наблюдался в Луганской (на 21,1%), Черновицкой (на 20,7%), Тернопольской (на 20%), Николаевской (на 19,7%), Хмельницкой (на 18,6%), Ривненской (на 18,5%), Ивано-Франковской (на 18,2%), Херсонской (на 17,8%), Сумской (на 15,5%), Кировоградской (на 15,2%) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков, - Шмыгаль

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался в Киеве (17 580 грн), самый низкий - в Черниговской области (9 615 грн).

В ноябре-2020 к ноябрю-2019 года заработная плата выросла в сфере здравоохранения и социальной защиты – на 48,5%, предоставлении других услуг - на 43,0%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 19,0%, информации и телекоммуникаций – на 17,1%, в профессиональной, научной и технической деятельности – на 16,5%,образовании – на 16,2%, в сфере административного, вспомогательного обслуживания и образования - на 14,9%, в сельском хозяйстве – на 14,1%, госуправлении и в сфере обороны, обязательном соцстраховании – на 11,2%, в строительстве – на 9,5%, на предприятиях промышленности – на 8,0%, в сфере операций с недвижимостью – на 5,0%, финансовой и страховой деятельности – на 3,5%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 3,5%.

Тогда как зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 6,8%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 3,3%.

Также читайте: Средняя зарплата в Академии наук - 9 тысяч гривен, - президент НАНУ Загородний

Автор: 

Госстат (221) заработная плата (2400)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
чому тоді в мене в дитячому садочку заробітна плата 4 тис на руки????????????
брехуни та покидьки, звісно зарплати по 3 млн, і ціна на газ тісно зв"язані, ви вирахуйте зарплатню середню у пересічних громадян а не у голів нафтогазів депутатів та іншого непотріпу
показать весь комментарий
29.12.2020 01:59 Ответить
+24
4000 гривен это 1 000 датских крон и это один день работы , а если говорить о таких как адвокат который в час берет 3 500 датских крон то в Украине надо 3 месяца работать .
В садиках в Дании в месяц где-то 18 000 датских крон, точно не знаю , это 72 000 гривен. Один месяц , а в Украине почти год . Одна Европа , а два мира .
Голосуйте за ЗеЖопа, за Медведчука , Рабиновича, и будет ещё больше опа . 🤗
показать весь комментарий
29.12.2020 02:20 Ответить
+16
Кому що- а донбасянину одне на думці.
показать весь комментарий
29.12.2020 06:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де перерахунок пенсій у звязку з підвищенням середньої заробітной плати? Не чую відповіді
показать весь комментарий
29.12.2020 01:54 Ответить
А шо каже Королева Великої Британії?
показать весь комментарий
29.12.2020 06:04 Ответить
она танцует
показать весь комментарий
29.12.2020 06:14 Ответить
Потрібна не індексація пенсій, а *********** пенсій , тоді буде врахована середня зарплата по країні . Останній раз ********** пенсіі в жовтні 2017 року . Зараз пенсіонери отримують пенсії, де середня зарплата 3765 грн ,що в ТРИ рази менше ніж сьогодні .
показать весь комментарий
29.12.2020 07:06 Ответить
Ото ж мені цікаво! При розрахунку пенсії враховується середня зарплата по країні за рік перед виходом на пенсію помножена на коєф. зарплати (коєфіцієнт стажу скасований). Мій персональний коєф.зарплати був трошкі більше 6. В рік виходу на пенсію (2008р.) моя пенсія складала 750 дол. США. Зараз всього 300 дол..
ДЕ МОЇ 450 дол., ЗЕбільні падлюки?
показать весь комментарий
29.12.2020 08:22 Ответить
чому тоді в мене в дитячому садочку заробітна плата 4 тис на руки????????????
брехуни та покидьки, звісно зарплати по 3 млн, і ціна на газ тісно зв"язані, ви вирахуйте зарплатню середню у пересічних громадян а не у голів нафтогазів депутатів та іншого непотріпу
показать весь комментарий
29.12.2020 01:59 Ответить
так то ж середня зп: у вас 4 тис.. а депутатам, мусорам, чінушам та мінистрам підняли в 2-3 рази.. ось й росте середня зп..
показать весь комментарий
29.12.2020 02:01 Ответить
4000 гривен это 1 000 датских крон и это один день работы , а если говорить о таких как адвокат который в час берет 3 500 датских крон то в Украине надо 3 месяца работать .
В садиках в Дании в месяц где-то 18 000 датских крон, точно не знаю , это 72 000 гривен. Один месяц , а в Украине почти год . Одна Европа , а два мира .
Голосуйте за ЗеЖопа, за Медведчука , Рабиновича, и будет ещё больше опа . 🤗
показать весь комментарий
29.12.2020 02:20 Ответить
А за скільки крон в годину ти свою дупу продаєш у Попєнгагені?
показать весь комментарий
29.12.2020 06:07 Ответить
Кому що- а донбасянину одне на думці.
показать весь комментарий
29.12.2020 06:35 Ответить
не мешай, у человека намечается старт-ап
показать весь комментарий
29.12.2020 07:28 Ответить
Я так розумію ти з цим данцем з однієї бригади.
показать весь комментарий
29.12.2020 07:36 Ответить
Кротусику, ти сам не помітив що з тебе данбасс останнім часом так і лізе?- То заробітчани дупами торгують, то данбасс всєх корміт, то тобі ;майданіть нєкагда-я работаю!;? Реально, так і смердить донбасятиною.
показать весь комментарий
29.12.2020 07:59 Ответить
Так я мешкаю на Українському Донбасі,і цього не приховую.Ось тільки це ти там верещав про те шо "Донбасс корме" а не я.Я згоден шо охоронці магазинів кормлять Україну.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:04 Ответить
Каждый думает о наболевшем: работница детсада о гривнах, заробитчанин (возможно уже и житель Дании) о кронах и только малороссы с кацапами в унисон о жопах.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:11 Ответить
Коболев получает 1,5млн. грн в месяц. Вы и еще тысяча воспитателей получаете 4тыс. грн/месяц. Вот в среднем и получается 11тыс. грн. А вообще советую вам уволиться с вашей работы и найти нормальную. У меня мама тоже всю жизнь работала на копейки воспитателем, теперь получает чуть более 2тыс. грн пенсии за 39лет стажа. И то ето 500грн добавили только в етом году, а при Парашенке было 1500грн. Порохоботы еще и смеялись, мол не заработала вот и пенсия мизерная. Так что бросайте вы етих детей, не благодарное ето дело и никто не оценит, пускай их волки воспитывают и ищите нормальную работу чтобы хоть нормальная пенсия была.
показать весь комментарий
29.12.2020 02:14 Ответить
тов суров кющапйте и спрашивайте с вашего вібора как и что оно нашло Средняя зарплата в Украине составляет 11 987 грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 6678
показать весь комментарий
29.12.2020 02:41 Ответить
https://censor.net/ru/user/461407 у Зебила своего спрашивай почему 5 раз отдыхал за год и в основном за гос счет за твои ж бабки тогда когда Порошенко всего один раз на Мальдивы за свой счет но жлобье не может простить и упрекает и до сих пор Порошенко виноват что ты лузер? спрашивай со своего гуснявого а подачки и популистские подачки толи 8 000 грн предпринимателям что равно где то пол зарплаты обычного официанта понятно дело не компенсируют убытки на содержание персонала аренду и вообще бизнеса за эти 285 долларов подачки (кафе ресторан салон)и тд и доплаты 500 грн и больше та показуха показала дыру в бюджете и цену такого популистского шага в скором времени все увидим подорожанием всего и запуска печатного станка и уже есть чисто ваш Зебильно-олигархичный результат при Порошенко электроэнергия была до 0.90 коп за квлт до 100 сейчас лафы с 1 января не будет будем все и ты в том числе платить для Ахметова 1,60 как говориться сделали себя вместеСредняя зарплата в Украине составляет 11 987 грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 6831
показать весь комментарий
29.12.2020 06:48 Ответить
якщо один їсть одну капусту, а другий їсть тільки мясо, то в середньому вони їдять голубці.
показать весь комментарий
29.12.2020 05:04 Ответить
А які зарплати в голів, наприклад, в "Львівенергозбут", якщо вони продають газ майже в 1,5 рази дорожче, ніж продає для населення Нафтогаз? Чому вже тоді не згадати реальних постачальників газу, от такі фірмочки-прокладки, які є по всій Україні?
показать весь комментарий
29.12.2020 11:58 Ответить
Кака средняя температура в лікарні..
Да не хахахатайте Меня!!
🤣🤑🤪
показать весь комментарий
29.12.2020 02:01 Ответить
Чтобы не было бунтов и революций - разница в доходах 10% самых богатых и самых бедных не должна превышать 7 - 8 раз. У нас разница - до 70 раз!
Уговорить политиков отказаться от привилегий и обогащения во власти в Украине не получится. Не помогли уже два майдана. Уже всё валится в экономике, уже всё сыплется в национальном единстве. Уже образно говоря, скрипучая телега несется в финансовую пропасть. Но политики, находясь в этой телеге, продолжают тупо пилить бюджетное бабло. И что еще очень важно, так это то, что вскоре в предвыборной гонке начнется БИТВА ГИГАНТОВ. Битва за власть для одних и за справедливость для других. Конечно, Украина коррумпированная страна. Вводить прогрессивную шкалу налогообложения и делиться с нищим населением никто не хочет. А ведь давно подсчитано, чтобы не было бунтов и революций - разница в доходах между верхними 10% самых богатых и нижними самыми бедными гражданами не должна превышать 7 - 8 раз. У нас с вами эта разница - до 70 раз!

😇
показать весь комментарий
29.12.2020 02:06 Ответить
Как говорил один одиозный деятель, больше налегайте на капусту. А чиновники и мусора будут есть мясо. В среднем в Украине едят голубцы.
показать весь комментарий
29.12.2020 02:08 Ответить
А нам на днях опять повысили зарплату!
Совсем немного, но приятно, как-никак.
Пускай бюджет семьи похож на вату,
Зато страна моя в заботливых руках.

Назло агрессорам, врагам и баламутам.
Назло тарифам, улетевшим до небес.
Растет доход у нас, ну просто по минутам.
У всех в карманах денег - просто пресс.
Зарплаты средней, ну и, даже, минимальной.
Почти хватает в месяц «на поесть»
Пустой желудок - высокоморальный.
В нам патриотов гордость, совесть, честь.
Война, коррупция, предательство, растраты,
И беззаконие - давно уже не шок.
Но, посмотрев сейчас правительства зарплаты.
Я обалдел. И вот вам мой стишок.
http://chtoikak.vsego.net/images/deklaraciiU-min.jpg
показать весь комментарий
29.12.2020 02:08 Ответить
Госстат работает.. Жрет бабки с налогов. Выставляет цифру с потолка. Главное заняты. И таких гандонов- тьма
показать весь комментарий
29.12.2020 02:29 Ответить
Несколько дней назад в парламенте все-таки был принят бюджет на следующий Год.
К огромному сожалению чуда так и не Произошло.
В окончательном варианте "Бюджета-2020" была заложена минимальная пенсия в размере... 1769 ГРИВЕН и прожиточный минимум в размере... 2270 ГРИВЕН.
Вы только вдумайтесь в эти страшные ЦИФРЫ., Пенсия которую получают СОТНИ ТЫСЯЧ наших стариков... будет на 501 ГРИВНУ МЕНЬШЕ прожиточного Минимума.
Все это грустно, печально и действительно Больно.
Ребята, неужели именно так, выглядит тот самый "Конец эпохи Бедности"?
Неужели в 21 веке, в самом центре Европы, может происходить такая ФАНТАСМАГОРИЯ...

Моя супруга , Почетный донор Украины, инвалид-1780..(??)..
На работе-3300 ...
Бійцям Неньки кров здавала...
показать весь комментарий
29.12.2020 02:34 Ответить
Благосостояние евпропейцев - это результат многовековой непрерывной борьбы. Если бы они не боролись как мы, то и жили бы также как мы.
показать весь комментарий
29.12.2020 05:16 Ответить
Отвечу так: Благосостояние Европы - результат многовекового колониального господства. Если мы хотим жить как европейцы - нужно бороться за это. Будущее России - всего лишь вопрос границ между Украиной и Китаем.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:08 Ответить
И почему медики бегут от таких высоких зарплат? Нипанятна 🤔
показать весь комментарий
29.12.2020 02:51 Ответить
Бо дуже балувані.
показать весь комментарий
29.12.2020 03:11 Ответить
Та вааще, им панимашь дороги построили, а они по ним в Польшу сваливают🙄
показать весь комментарий
29.12.2020 03:18 Ответить
Правильно роблять, що тікають з цієї зебілятні, нехай хоч поживуть нормально, отримуючи за свою працю нормальну зарплатню. Життя одне і воно дуже швидко закінчується не тільки у пацієнтів, а і у самих лікарів.
показать весь комментарий
29.12.2020 03:24 Ответить
А з Польщі по таким же якісним дорогам бігуть до Німеччини,Британії та Швеції,чому?
показать весь комментарий
29.12.2020 06:13 Ответить
Действительно, у них там чё, в Гермашке своих медиков нет?🤔
показать весь комментарий
29.12.2020 13:06 Ответить
Это какой то сюр , даже обсуждать не хочется , и так все 30- ть лет ,чуть лучше ,чуть хуже , при любом короле, феодалы грабят Украину , а покорные холопы ,все время за них голосуют ,посмотрев в телеке ,всякие страшилки про бендеровцев и украiньску мову ,так и жевете 🙄👀🤔🤦☹️
показать весь комментарий
29.12.2020 03:58 Ответить
это типа у Зеленского заплата в месяц 5 миллионов,а у меня 10 000 гривен,а в среднем это 2 мильона 505 ьысч...
показать весь комментарий
29.12.2020 05:00 Ответить
Вся верхушка страны готовится сорпчнр слинять. Именно этим объясняется беспрецедентный дерибан на фоне полного беззакония. Вся эта свора собирается уйти от ответствкнности организовав нечто масштабное, типа голода 1932 годв непоследок, для отвлечения внимания. Я не имею в виду, что это будет именно голод.
показать весь комментарий
29.12.2020 05:09 Ответить
они не настолько умные. за власть будут держаться до последнего, как Кернес. и детей из университетов Англии привезут назад на хлебное место (хотя в реальности конечно те вряд ли географически куда-то захотят переместиться). вон как отпрыск Королевской, депутат, и иже с ним. так что нужно учитывать ошибки Майдана и не отпускать дорвавшихся (потому что они никуда и не уходили на самом деле) в идеале и закороном искать. да и бежать по большому счету некуда. это у Х#йла все в шоколаде - территории большие, народ распорошен, опричники и вооружение имеются, если что - спрятаться можно. разе что официальные граждане других стран которые все-таки "там" на порядок дольше чем здесь оперативно свалят, но их не слишком то и слышно сейчас - относительно "мелкий" бизнес + крыша.
показать весь комментарий
29.12.2020 07:48 Ответить
Я согласен с вами. Поэтому Украине нужен свой Робеспьер и кровавая революция. Кромвель, впрочем, тоже подойдет.
показать весь комментарий
29.12.2020 08:29 Ответить
кровавой может и не надо, да и вряд ли получится, но ограничить пребывание у власти одним годом наверное стоит сделать, а то четыре-пять лет ждать пока утырки порешают свои вопросы это дохрена (на всяческие "программы" они кажется официально все давно забили)
показать весь комментарий
29.12.2020 09:37 Ответить
Опыт двух майданов показал, что все эти полумеры приводят лишь к победе контрреволюции. И что мешало участникам второго майдана перейти через дорогу и уничтожить это здание вместе с его обитателями?
показать весь комментарий
29.12.2020 09:50 Ответить
наверное то, что народ стоял не против них. изначально Овощ элементарно мог пойти на еще один срок. да и Х#йло был бы немного поумнее - сидели бы сейчас в "русском мире" и не вякали.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:18 Ответить
на столе лежали две колбаски ,а вы рассказывали Мне сказки
показать весь комментарий
29.12.2020 05:24 Ответить
это с учётом выплат Коболеву и Витренко?
не, ну тогда может быть
показать весь комментарий
29.12.2020 05:45 Ответить
халва-халва
показать весь комментарий
29.12.2020 05:49 Ответить
если ещё министра в госстат добавить с окладом на пару лямов, то ышо вырастет
показать весь комментарий
29.12.2020 05:54 Ответить
еще введите в статистику средний размер члена и все будет понятно
показать весь комментарий
29.12.2020 06:35 Ответить
Брехстат.Куча утриманців на шиях українців,які догоджуючи любій владі за чималі суспільні кошти подають брехливу статистику,геть відірвану від реальності,думаючи при цьому що хтось повірив в їхні побрехеньки...Навіщо ми годуємо цих і тисячі подібних їм шахраїв і пристосуванців?Хай дома рідним,сусідам та знайомим брешуть,а не суспільству його ж коштом.Всі ці гниди які кучкуються по різним державним кабінетам своїм окозамилюванням,підлабузницитвом,безхребетністю зробили значний внесок до приведення держави в нинішній жалюгідний стан,і на відміну від роботящої України ніяк від цього не постраджали.Треба відрівняти.
показать весь комментарий
29.12.2020 06:51 Ответить
Средняя зарплата в Украине составляет 11 987 грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 495
показать весь комментарий
29.12.2020 06:53 Ответить
В середньому - це не показник. Звісно, якщо до сукупності додали зарплати Вітренка, Коболєва, Ахметова, Коломойського та інших подібних, то, можливо, так і є. Але якщо робити, наприклад, галузевий зріз, то картина буде нерадісною.
показать весь комментарий
29.12.2020 07:07 Ответить
У нас теперь статистика как в кацапстане, зебильониш из-зо всех сил старается на своего кумира путлера бить похожим.
показать весь комментарий
29.12.2020 07:17 Ответить
средняя номинальная -это наверное без учета налогов. на руки наверное еще -20% минимум.
показать весь комментарий
29.12.2020 07:30 Ответить
это Бред для лохов.Нужно разделять сектора экономики и чиновничью братию.
показать весь комментарий
29.12.2020 07:55 Ответить
БРЕХУНЫ СРАНЫЕ!!!!!!!
показать весь комментарий
29.12.2020 09:01 Ответить
ТВАРИ ИЗ РАДЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЖРУТ МЯСО, А ПРОСТЫЕ СМЕРТНЫЕ КАПУСТУ - В СРЕДНЕМ ЭТО ГОЛУБЦЫ...
показать весь комментарий
29.12.2020 09:14 Ответить
Простых смертных в целлофановых мешках хоронят, а тёщу Порошенка и Кернеса хоронили как людей.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:24 Ответить
ШО?
показать весь комментарий
29.12.2020 09:17 Ответить
"Средняя зарплата в Украине составляет 11 987 грн, - Госстат" - 11987 грн = 422,7 $. Минимальная пенсия 62 $, а при Януковиче, который вывозил доллары КамАЗами, минимальная пенсия была 119 $. Нынешние переплюнули Януковича и воруют эшелонами, хотя мама Рима, пропихивая своего сынулю в президенты, говорила, чтоhttps://www.youtube.com/watch?v=_yuG_QkWuck он не будет воровать и не даст никому воровать.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:20 Ответить
Санитарка в отделении с больными на ковид получает 3000 гр. в месяц, медсестра 5000 гр. в месяц. Коломойский с Ахметовым, делясь немножко с Зеленским, только от возврата старых, существовавших до 2017 года схем, в сфере энергетики, и возвращённых фигляром в 2019 году, получают 36 000 000 000 (тридцать шесть миллиардов) в год. Это 3 000 000 000 в месяц. Зарплата из бюджета Мендель 50 000 гр. в месяц, депутата из слуг 100 000 гр. в месяц. А в среднем получается, с учётом Бени и Гудка с санитаркой и медсестрой 11 987 гр. на человека в месяц.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:25 Ответить
Все вірно, наприклад громадянин США, який є начальник Украпошти отримує в місяць 1 млн гривень, і поштарка з вбитого села 2000 грн, отже середня заробітня оплата по Укрпошті 50 000. Теж саме і в іншіх галузях.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:33 Ответить
чем дальше - тем фантастичнее! это при средней зарплате врача узкой специализации высокой категории и большущим стажем работы что-то около 5,5 тыс...
показать весь комментарий
29.12.2020 09:34 Ответить
В ноябре-2020 к ноябрю-2019 года заработная плата выросла в сфере ....., в сфере искусства, спорта и развлечений - на 19,0%, .... в сельском хозяйстве - на 14,1%, .....в сфере обороны, .... - на 11,2%, в строительстве - на 9,5%, на предприятиях промышленности - на 8,0%, ...... Источник: https://censor.net/ru/n3239563

Пахари, вояки, каменщики и токари - то такэ .... Всё благополучие и безопасность страны держатся на плечах барменов, футболистов и клоунов!
показать весь комментарий
29.12.2020 09:36 Ответить
...@%&***$#@%&***$#@%&***$#@vv%&***$#@WWWw ///ну и т.д. - выражаю чистый восторг, но слова, сори, не из словаря....
показать весь комментарий
29.12.2020 09:39 Ответить
этот Госстат пора разогнать .чушь разную придумывают .совок отстойный
показать весь комментарий
29.12.2020 09:39 Ответить
да-да, у одного пациента температура 40, у 2-х 35 градусов, а в среднем по палате, 36,6.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:02 Ответить
Средняя температура больных по больнице - 36,8.
Всех на выписку!
показать весь комментарий
29.12.2020 10:08 Ответить
а какая зарплата у Госстата никто не знает?
показать весь комментарий
29.12.2020 10:13 Ответить
грязными то есть грязнючими и то
показать весь комментарий
29.12.2020 10:15 Ответить
Средняя зарплата получается как? Берут зарплату директора Оборонпрома -400 000 гривен и 80зарплат медсестёр делят на 81 и получют среднюю 11987 гр в месяц. Вообще в ЕС максимальная зарплата госслужащего не бывает больш 8 минимальны. Только у нас она бывает 100 минимальных и больше.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:58 Ответить
У нас бывает и значительно больше - до 1000%, как у бывшего начальника ГФС Д.Гутенко, который теперь рассказывает, что это не правильно поняли, но сам же тут же проговаривается про очень интересные моменты в их зарплатах типа - "...."Выплата надбавок на госслужбе, по крайней мере в центральных органах, может идти в сотнях процентов к окладу.". Вот оказывается в чем секрет! В прежние времена в бюджетных организациях надбавка и премия не превышала 30% и это ещё нужно было обосновывать и согласовывать с профсоюзом. А сегодня "верхи" сами себе назначают и начисляют выплаты.
показать весь комментарий
29.12.2020 12:41 Ответить
Хохма советских пропагандистов в совковые времена:
Если мой сосед миллионер съел курицу, а я ничего, тов среднем мы съели по пол-курицы.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:19 Ответить
Спасибо что сообщили!!!! Теперь будем знать!!!!!!
показать весь комментарий
29.12.2020 11:43 Ответить
Очередной лохотрон - средняя температура по больнице! Совсем совесть потеряли от брехни! А если ее посчитать без миллионных и чуть ли не миллиардных ( в гривнях!) зарплат нескольких сот счастливчиков из "верхнего эшелона" и членов так называемых Наблюдательных советов, функции и объем работы которых вообще не известны??? Навряд ли она вытянет даже на 6-8 тыс.!!!
показать весь комментарий
29.12.2020 12:19 Ответить
Это если взять зарплату сотни украинцев и зарплату екс-начальника ГФС с премией в 1000 (1000!!!!) процентов.
показать весь комментарий
29.12.2020 12:51 Ответить
неучи и брехуны
показать весь комментарий
29.12.2020 13:31 Ответить
 
 