Средняя зарплата в Украине составляет 11 987 грн, - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2020 года увеличилась на 8,1% по сравнению с ноябрем 2019 года и сократилась на 2,8% к октябрю текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре-2020 по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 1,5%, а в годовом измерении (к ноябрю-2019) возросла на 12,2%, составив 11 987 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (5 000 грн)

Ведомство уточнило, что в октябре текущего года средняя номинальная зарплата составляла 12 174 грн, сентябре - 11 998 грн, августе - 11 446 грн, июле - 10 804 грн, июне – 11 579 грн, мае – 10 542 грн, апреле – 10 430 грн, марте – 11 446 грн, феврале – 10 847 грн, январе – 10 727 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее наблюдался в Луганской (на 21,1%), Черновицкой (на 20,7%), Тернопольской (на 20%), Николаевской (на 19,7%), Хмельницкой (на 18,6%), Ривненской (на 18,5%), Ивано-Франковской (на 18,2%), Херсонской (на 17,8%), Сумской (на 15,5%), Кировоградской (на 15,2%) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков, - Шмыгаль

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался в Киеве (17 580 грн), самый низкий - в Черниговской области (9 615 грн).

В ноябре-2020 к ноябрю-2019 года заработная плата выросла в сфере здравоохранения и социальной защиты – на 48,5%, предоставлении других услуг - на 43,0%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 19,0%, информации и телекоммуникаций – на 17,1%, в профессиональной, научной и технической деятельности – на 16,5%,образовании – на 16,2%, в сфере административного, вспомогательного обслуживания и образования - на 14,9%, в сельском хозяйстве – на 14,1%, госуправлении и в сфере обороны, обязательном соцстраховании – на 11,2%, в строительстве – на 9,5%, на предприятиях промышленности – на 8,0%, в сфере операций с недвижимостью – на 5,0%, финансовой и страховой деятельности – на 3,5%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 3,5%.

Тогда как зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 6,8%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 3,3%.

Также читайте: Средняя зарплата в Академии наук - 9 тысяч гривен, - президент НАНУ Загородний