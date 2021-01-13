РУС
Все овощи "борщевого набора" за год подешевели, - Госстат

С декабря 2019 года по декабрь 2020 года все овощи "борщового набора" подешевели на 6,3-42,9%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба статистики.

Все овощи "борщового набора" с декабря 2019 года по декабрь 2020 года подешевели: картофель - на 24,9%, до 10,15 грн за кг, репчатый лук - на 42,9% (до 5,12 грн за кг), свекла - на 17,3% (до 5,39 грн за кг), капуста - на 21,5% (до 4,76 грн за кг), морковь - на 6,3% (до 6,0 грн за кг).

К слову, яблоки за указанный период подорожали на 11,4% и в декабре 2020 года в среднем по Украине стоили 18,21 грн за кг.

Топ комментарии
+20
А борщ подорожал!

Все овощи "борщевого набора" за год подешевели, - Госстат - Цензор.НЕТ 8664
13.01.2021 14:33 Ответить
+17
да вода и та подорожала!
13.01.2021 14:33 Ответить
+16
А ЧТО СКАЖЕТ ЭТА ГНИДА?
Все овощи "борщевого набора" за год подешевели, - Госстат - Цензор.НЕТ 7665
13.01.2021 14:37 Ответить
Это борщ -вегетарианский.
13.01.2021 15:02 Ответить
А куда дальше, дешевле будет скинутся и в Польшу за овощами ездить.
13.01.2021 15:01 Ответить
а можно адресок, где это картошка по 10?
в первой половине года была по 25, сейчас - 15.
13.01.2021 15:01 Ответить
В Billa зараз по акції.

Сьогодні купив.
13.01.2021 18:09 Ответить
Как говорят: есть ложь, есть наглая ложь, а еще есть статистика.....
13.01.2021 15:02 Ответить
є брехня, є нахабна брехня і є статистика
13.01.2021 15:04 Ответить
После оплаты коммуналки и борщ роскош
13.01.2021 15:14 Ответить
е вони побачили такі ціни?
картопля - 10,15 грн за кг);
ріпчаста цибуля - 5,12 грн за кг);

буряк - 5,39 грн за кг);
капуста - 4,76 грн за кг);
морква - 6,0 грн за кг).
????
В якому супермаркеті? Я вже не кажу за базар, на руках в людей-селян - які торгують власним вирощеним, і збивають ціни на лотках і прилавках... Хоча би тому що базари закрили...
13.01.2021 15:21 Ответить
Борщ без мяса - совсем не борщ.
13.01.2021 15:22 Ответить
и даже не только мясо, а мясо на кости - там кость должна вывариться в борщ
13.01.2021 15:56 Ответить
Борщ без м'яса то є зупа, хлоп без вусів то є дупа.
13.01.2021 19:27 Ответить
Если ктота в УКРАИНЕ не пробовал УКРАИНСКИЙ БОРГ - он ешо не понемает шо такое БОРШ.ЕСЛИ дойти до точки прикосновение.САМОЕ ВКУСНОЕ БОРШ ГАТОВЛЯТ В ЛЬВОВЕ !!Я это знаю.на шот того "подивишели" .В УКРАИНЕ подишевел слова БОРШ !!!
13.01.2021 15:32 Ответить
А я більше м'ясо люблю. Сири...
Фрукти.
Наприклад, раніше купувала щонайменше півкіло сиру. Тепер 150 грам на ті гроші. Про якість і слів немає. Тому перейшла на європейських виробників.
13.01.2021 15:39 Ответить
А мясо ?
13.01.2021 15:39 Ответить
а давайте примем закон - если гражданин Украины находит овощи борщевого набора в любом магазине дороже цены Госстата, он имеет право набрать 10кг овощей БЕСПЛАТНО. И сразу это н@**@лово от Госстата - кончится...
13.01.2021 15:50 Ответить
тільки тоді держстат не зможе задекларувати річну інфляцію в розмірі 5%.
13.01.2021 16:01 Ответить
как говорят иностранцы "зачем вы варите такой классный салат?"))
13.01.2021 15:54 Ответить
выдавать зарплату работникам госстата и всей власти ,еквивалентной цене просчитанной госстатом ,из двух порций борща в день на каждый нос в семье.
13.01.2021 15:55 Ответить
ну так, м"ясо ж із нього прибрали.
13.01.2021 16:06 Ответить
и сметану
13.01.2021 21:04 Ответить
Если борщевой набор подешевел, то чего тогда не урезают бюджет офиса зеленского?!
13.01.2021 16:35 Ответить
Т.е. всё подорожало, и селяне тянутся из последних сил?
Цены должны быть европейские.
13.01.2021 17:22 Ответить
шоб ви слуги народні тільки й їли,картоплю,цибулю,буряк та морковку. І сіль вам в рот.
13.01.2021 17:51 Ответить
Людонькі добрі, що ж це коїться, коли ж це яйця курячі були за десяток по 37 гривень. І де - у найдешевшому АТБ. Це ж не цибуля, яку майже ніхто не вживає, це продукт кожноденного вжитку. ☺️😉
13.01.2021 17:57 Ответить
Где то я уже ето слышал. Жрите побольше капусты и поменьше мяса. Только вы наверное забыли про сметану и мясо в борщ. Да и газ или електроенергию на приготовление борща тоже видимов учет не приняли. Или вы буряк с капустой сырыми жрать по-новому будете? У нас уже продукты дороже чем в той же Рашке или США. Дожили бл****
13.01.2021 21:04 Ответить
чет не заметил, ток подорожание (((
13.01.2021 22:17 Ответить
зрада.
14.01.2021 07:16 Ответить
