Все овощи "борщевого набора" за год подешевели, - Госстат

С декабря 2019 года по декабрь 2020 года все овощи "борщового набора" подешевели на 6,3-42,9%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба статистики.

Все овощи "борщового набора" с декабря 2019 года по декабрь 2020 года подешевели: картофель - на 24,9%, до 10,15 грн за кг, репчатый лук - на 42,9% (до 5,12 грн за кг), свекла - на 17,3% (до 5,39 грн за кг), капуста - на 21,5% (до 4,76 грн за кг), морковь - на 6,3% (до 6,0 грн за кг).

К слову, яблоки за указанный период подорожали на 11,4% и в декабре 2020 года в среднем по Украине стоили 18,21 грн за кг.

