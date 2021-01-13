Все овощи "борщевого набора" за год подешевели, - Госстат
С декабря 2019 года по декабрь 2020 года все овощи "борщового набора" подешевели на 6,3-42,9%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба статистики.
Все овощи "борщового набора" с декабря 2019 года по декабрь 2020 года подешевели: картофель - на 24,9%, до 10,15 грн за кг, репчатый лук - на 42,9% (до 5,12 грн за кг), свекла - на 17,3% (до 5,39 грн за кг), капуста - на 21,5% (до 4,76 грн за кг), морковь - на 6,3% (до 6,0 грн за кг).
К слову, яблоки за указанный период подорожали на 11,4% и в декабре 2020 года в среднем по Украине стоили 18,21 грн за кг.
в первой половине года была по 25, сейчас - 15.
Сьогодні купив.
картопля - 10,15 грн за кг);
ріпчаста цибуля - 5,12 грн за кг);
буряк - 5,39 грн за кг);
капуста - 4,76 грн за кг);
морква - 6,0 грн за кг).
????
В якому супермаркеті? Я вже не кажу за базар, на руках в людей-селян - які торгують власним вирощеним, і збивають ціни на лотках і прилавках... Хоча би тому що базари закрили...
Фрукти.
Наприклад, раніше купувала щонайменше півкіло сиру. Тепер 150 грам на ті гроші. Про якість і слів немає. Тому перейшла на європейських виробників.
Цены должны быть европейские.