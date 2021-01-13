УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4003 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
620 2

В Угорщині виявили перші випадки "британського" штаму коронавірусу

В Угорщині виявили перші випадки "британського" штаму коронавірусу

В Угорщині вперше зафіксували випадки зараження британським штамом коронавірусу.

Про це заявила головна санітарна лікарка Угорщини Сесилія Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Мої колеги виявили британський тип вірусу, вже виявлений раніше в сусідніх країнах, у зразках трьох пацієнтів ... Було очевидно, що Угорщина теж не зможе уникнути цього варіанта", - сказала Мюллер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Британський" штам коронавірусу зафіксували мінімум в 50 країнах, - ВООЗ

Автор: 

Велика Британія (5797) Угорщина (2481) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хотелось бы, чтобы первым стал сиярто....
показати весь коментар
13.01.2021 14:40 Відповісти
В кавычки надо брать не слово "британский" , а "ОБНАРУЖИЛИ".ВОЗ в навоз.А запускает этот вирус Мировое правительство( в сговоре с Китаем).ОНИ ПОЛУЧАТ ОДНАЖДЫ ТО ЧТО И ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ.Одно Святое место на Кавказе спасет весь мир!
показати весь коментар
13.01.2021 16:32 Відповісти
 
 