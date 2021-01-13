В Угорщині виявили перші випадки "британського" штаму коронавірусу

В Угорщині вперше зафіксували випадки зараження британським штамом коронавірусу.

Про це заявила головна санітарна лікарка Угорщини Сесилія Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Мої колеги виявили британський тип вірусу, вже виявлений раніше в сусідніх країнах, у зразках трьох пацієнтів ... Було очевидно, що Угорщина теж не зможе уникнути цього варіанта", - сказала Мюллер.

