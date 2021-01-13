В Венгрии обнаружили первые случаи "британского" штамма коронавируса
В Венгрии впервые зафиксировали случаи заражения британским штаммом коронавируса.
Об этом заявила главный санитарный врач Венгрии Сесилия Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Мои коллеги обнаружили британский тип вируса, уже обнаруженный ранее в соседних странах, в образцах трех пациентов… Было очевидно, что Венгрия тоже не сможет избежать этого варианта", - сказала Мюллер.
