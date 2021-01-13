РУС
В Венгрии обнаружили первые случаи "британского" штамма коронавируса

В Венгрии впервые зафиксировали случаи заражения британским штаммом коронавируса.

Об этом заявила главный санитарный врач Венгрии Сесилия Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мои коллеги обнаружили британский тип вируса, уже обнаруженный ранее в соседних странах, в образцах трех пациентов… Было очевидно, что Венгрия тоже не сможет избежать этого варианта", - сказала Мюллер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Британский" штамм коронавируса зафиксировали минимум в 50 странах, - ВОЗ

Автор: 

Хотелось бы, чтобы первым стал сиярто....
13.01.2021 14:40 Ответить
В кавычки надо брать не слово "британский" , а "ОБНАРУЖИЛИ".ВОЗ в навоз.А запускает этот вирус Мировое правительство( в сговоре с Китаем).ОНИ ПОЛУЧАТ ОДНАЖДЫ ТО ЧТО И ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ.Одно Святое место на Кавказе спасет весь мир!
13.01.2021 16:32 Ответить
 
 