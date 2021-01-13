"Лекхім" планує зареєструвати в Україні китайську COVID-вакцину Sinovac до 5 лютого

Група фармкомпаній "Лекхім" (Київ) планує зареєструвати в Україні вакцину проти COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac Biotech до 5 лютого - після реєстрації вакцини у Бразилії.

Про це повідомив голова наглядової ради групи Валерій Печаєв під час пресконференції в "Інтерфакс-Україна" в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Компанія отримала підтвердження від Мінохорони здоров'я, що після реєстрації вакцини у Бразилії Україна зареєструє вакцину. З 25 січня у Бразилії розпочинається імунізація вакциною Sinovac, вони мають зареєструвати вакцину до 25 січня. Щойно відбудеться реєстрація у Бразилії, ми подамо документи до Державного експертного центру. Думаю, ми зареєструємо вакцину до 1-5 лютого", - сказав він.

Печаєв зазначив, що "Лекхім" отримала від Sinovac квоту на 5 млн доз вакцин для продажу в Україні в першому півріччі 2021 року, з них 1,913 млн доз планує закупити МОЗ.

"До 15 лютого "Лекхім" збирає заявки від підприємств на постачання вакцин. "Лекхім" перевірятиме замовників на дотримання холодового ланцюга", - додав він.

У свою чергу директор департаменту з розвитку групи "Лекхім" Михайло Ренський зазначив, що наразі про терміни постачання вакцини говорити складно, оскільки вони прописані тільки для контракту з МОЗ.

Як повідомив глава Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ), дитячий імунолог Федір Лапій, згідно з клінічними дослідженнями у Бразилії, ефективність вакцини із запобігання становить 100%.

"Є ефективність у плані госпіталізацій, важких форм, у плані смерті. Вакцина компанії Sinovac показала ефективність 100% із запобігання смерті (у групі вакцинованих не було випадків смерті, в групі не вакцинованих зафіксовано сім таких випадків), близько 92% ефективності щодо важких випадків (запобігання госпіталізаціям і смерті), 55% ефективності за будь-якого зараження. Ці показники цілком прийнятні. Я дивився б (на показники - ред.) на запобігання смерті та складним випадкам", - сказав він, додавши: вибірка становила 13 тис. медпрацівників.

Лапій зазначив, що узагальненого звіту щодо кліндосліджень немає стосовно жодної з вакцин від COVID-19. "Після кліндосліджень виробники беруть дані з різних країн і їх об'єднують. Таких даних наразі немає від жодного виробника", - сказав він.

При цьому Лапій наголосив, що оцінювати ефективність російської вакцини від COVID-19 неможливо, оскільки вона провалила третю фазу кліндосліджень.