Фірма "Лекхім" не мала конкурентів у тендері на поставку вакцини Sinovac
У тендері на поставку 1,9 млн доз вакцини проти COVID-19, який ДП "Медзакупівлі" оголосило 30 грудня, у ВАТ "Лекхім" не було конкурентів.
Про це стало відомо з документації, опублікованої в системі закупівель Prozorro, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Згідно з оголошеним тендером, державним коштом закуплять 1 913 316 доз вакцини проти коронавірусу на суму 964 311 264 грн. Компанія "Лекхім" стала єдиним учасником закупівлі, тож аукціону не було.
За умовами, термін придатності вакцини на момент поставки повинен бути не меншим, ніж 70% від загального терміну придатності, а зберігання та транспортування повинні супроводжуватися індикаторами заморожування та/або приладами контролю температури. Очікується, що буде дві поставки препарату – до 31 березня та до 31 травня.
Зазначається, що вакцина має бути зареєстрована компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу. Також у документації вказано, що "ефективність продукції на момент поставки має бути підтверджена в плацебо-контрольованому клінічному випробуванні, в якому досягнуто ефективність на рівні не менше 70% зниження захворюваності в досліджуваній групі порівняно з контрольованою групою".
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю "Настоящему времени" нинішній глава МОЗ Максим Степанов заявив, що поставка вакцини Sinovac через "Лекхім" була "умовою китайської сторони".
На третьем этапе испытаний в Бразилии китайская вакцина производства Sinovac Biotech показала клинический результат эффективности 50,34%.
У больных с ОЧЕНЬ легкой стадией заболевания.
Вакцины с такой эффективностью не могут использоваться в медицинских целях.
Следовательно - проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная 31.12.2020 является абсолютно коррупционным актом в результате сговора должностных лиц Кабинета министров и лиц компании АО «Лекхим». и должна быть расследована соответствующими антикоррупционными органами.
п.с. После того, как Китай не допустил экспертов ВООЗ , прибывших для расследования первичных случаев заболевания COVID-19, на свою территорию надежд на международную сертификации китайской вакцины практически нет.
Решение Минздрава о закупке вакцины - коррупционно обусловленное действие и намеренное использование не сертифицированного препарата в медицинских целях. Почему на это не обращает внимание НАБУ и МВД - вопрос риторический.
Об этом сообщил председатель наблюдательного совета группы Валерий Печаев в ходе пресс-конференции в "https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина " в среду, передает https://censor.net/.
"Компания получила подтверждение от Минздрава, что при регистрации вакцины в Бразилии Украина зарегистрирует вакцину. С 25 января в Бразилии начинается иммунизация вакциной Sinovac, они должны зарегистрировать вакцину до 25 января. Как только пройдет регистрация в Бразилии, мы подадим документы в Государственный экспертный центр. Думаю, мы зарегистрируем вакцину до 1-5 февраля",- сказал он.
Печаев отметил, что "Лекхим" получила от Sinovac квоту на 5 млн доз вакцин для продажи в Украине в первом полугодии 2021 года, из них 1,913 млн доз планирует закупить Минздрав.
"До 15 февраля "Лекхим" собирает заявки от предприятий на поставку вакцин. "Лекхим" будет проверять заказчиков на соблюдение холодовой цепочки", - добавил он.
В свою очередь, директор департамента по развитию группы "Лекхим" Михаил Ренский отметил, что пока о сроках поставки вакцины говорить сложно, поскольку они прописаны только для контракта с Минздравом.
Как сообщил глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ), детский иммунолог Федор Лапий, согласно клинисследованиям в Бразилии, эффективность вакцины по предотвращению смертности составила 100%.
"Есть эффективность в плане госпитализаций, тяжелых форм, в плане смерти. Вакцина компании Sinovac показала эффективность 100% по предотвращению смерти (в группе вакцинированных не было случаев смерти, в группе не вакцинированных зафиксировано семь таких случаев), около 92% эффективности по тяжелым случаям (предотвращение госпитализаций и смерти), 55% эффективности при любом заражении. Эти показатели абсолютно приемлемые. Я бы смотрел (на показатели. - Ред.) на предотвращение смерти и сложных случаев", - сказал он, добавив: выборка составила 13 тыс. медработников.
Лапий отметил, что обобщенного отчета по клинисследованиям нет ни по одной из вакцин от COVID-19. "После клинисследований производители берут данные из разных стран и их объединяют. Таких данных пока нет ни от одного производителя",- сказал он.
При этом Лапий подчеркнул, что оценивать эффективность российской вакцины от COVID-19 невозможно, поскольку она провалила третью фазу клиниспытаний.Источник: https://censor.net/ru/n3241574
Як в анекдоті, - шанси стріти динозавра на вулиці - 50 на 50, - можу стріти, можу не стріти.
Надо называть вещи своими именами.
ВИ МАЛИ СТАВАТИ В ЧЕРГУ.
От дибіли....
а вони сиділи сидьма в очікуванні що їм пропозицію принесуть.
Мы не знаем, то ты еще будешь покупать, но то что ты будешь сидеть - это однозначно. И не один !!!
зедрисня така зедрисня...
Сброс денег на "Лекхим" Богатыревой срочно начали "полировать" Оказывается конкурс на закупку объявлен был ! 30 декабря .... А 31 счастливый победитель получил приз Г-н Степанов ... нельзя так откровенно показывать свои трясущиеся ручки
В кінці грудня https://nv.ua/ukr/world/countries/vakcinu-vid-koronavirusu-otrimali-vsi-krajini-yes-ostanni-novini-50132565.html почалася масова вакцинація .
а тут тривае розпил чый то тендер за 50% ефектывнсть)))))) страна404
Как можно покупать это китайское фуфло когда страны многие от него отказываются?Да что бл@ть с нами не так?Мы совсем @бонутые?
https://censor.net/ru/news/3224488/bolnitsy_cherez_nedelyu_poluchat_preparat_remdesivir_ispolzuemyyi_dlya_lecheniya_koronavirusa_stepanov
https://censor.net/ru/news/3230195/remdesivir_nachali_raspredelyat_po_bolnitsam_v_oblastyah_stepanov
https://censor.net/ru/news/3232200/voz_rekomenduet_ne_ispolzovat_remdesivir_dlya_gospitalizirovannyh_bolnyh_covid19
Сколько ещё эти негодяи будут переводить из госбюджета на ничто наши деньги?