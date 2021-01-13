УКР
Фірма "Лекхім" не мала конкурентів у тендері на поставку вакцини Sinovac

У тендері на поставку 1,9 млн доз вакцини проти COVID-19, який ДП "Медзакупівлі" оголосило 30 грудня, у ВАТ "Лекхім" не було конкурентів.

Про це стало відомо з документації, опублікованої в системі закупівель Prozorro, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Згідно з оголошеним тендером, державним коштом закуплять 1 913 316 доз вакцини проти коронавірусу на суму 964 311 264 грн. Компанія "Лекхім" стала єдиним учасником закупівлі, тож аукціону не було.

За умовами, термін придатності вакцини на момент поставки повинен бути не меншим, ніж 70% від загального терміну придатності, а зберігання та транспортування повинні супроводжуватися індикаторами заморожування та/або приладами контролю температури. Очікується, що буде дві поставки препарату – до 31 березня та до 31 травня.

Читайте: Вартість китайської COVID-вакцини Sinovac становитиме 504 грн: для всіх буде єдина ціна, - постачальник "Лекхім"

Зазначається, що вакцина має бути зареєстрована компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу. Також у документації вказано, що "ефективність продукції на момент поставки має бути підтверджена в плацебо-контрольованому клінічному випробуванні, в якому досягнуто ефективність на рівні не менше 70% зниження захворюваності в досліджуваній групі порівняно з контрольованою групою".

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю "Настоящему времени" нинішній глава МОЗ Максим Степанов заявив, що поставка вакцини Sinovac через "Лекхім" була "умовою китайської сторони".

Богатирьова Раїса (183) вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+21
Вітаємо ;Доктора Жізнь; Раїсу Боґатирьову з кінцем епохи бідності!
13.01.2021 15:35
+13
кто-то хорошо прибарахлился
13.01.2021 15:30
+13
Синовак переводится как спутник?
13.01.2021 15:31
кто-то хорошо прибарахлился
13.01.2021 15:30
Это условие поставщика, поэтому и не было тендера .... и это совсем не секрет ..
13.01.2021 15:35
Кацап, ты в смысл написанного не умеешь, все верно? Только в буквы
13.01.2021 17:19
Только вот беда: утверждение "это было условием поставщика" ничем кроме слов Степанова не подтверждено.
13.01.2021 17:19
Отмечается, что вакцина должна быть зарегистрирована компетентным органом Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.
Также в документации указано, что "эффективность продукции на момент поставки должна быть подтверждена в плацебо-контролируемом клиническом испытании, в котором достигнута эффективность на уровне не менее 70% снижения заболеваемости в исследуемой группе по сравнению с контролируемой группой".
================

На третьем этапе испытаний в Бразилии китайская вакцина производства Sinovac Biotech показала клинический результат эффективности 50,34%.
У больных с ОЧЕНЬ легкой стадией заболевания.
Вакцины с такой эффективностью не могут использоваться в медицинских целях.
Следовательно - проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная 31.12.2020 является абсолютно коррупционным актом в результате сговора должностных лиц Кабинета министров и лиц компании АО «Лекхим». и должна быть расследована соответствующими антикоррупционными органами.



п.с. После того, как Китай не допустил экспертов ВООЗ , прибывших для расследования первичных случаев заболевания COVID-19, на свою территорию надежд на международную сертификации китайской вакцины практически нет.
Решение Минздрава о закупке вакцины - коррупционно обусловленное действие и намеренное использование не сертифицированного препарата в медицинских целях. Почему на это не обращает внимание НАБУ и МВД - вопрос риторический.
13.01.2021 18:29
Группа фармкомпаний "Лекхим" (Киев) планирует зарегистрировать в Украине вакцину от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech до 5 февраля - после регистрации вакцины в Бразилии.
Об этом сообщил председатель наблюдательного совета группы Валерий Печаев в ходе пресс-конференции в "https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина " в среду, передает https://censor.net/.
"Компания получила подтверждение от Минздрава, что при регистрации вакцины в Бразилии Украина зарегистрирует вакцину. С 25 января в Бразилии начинается иммунизация вакциной Sinovac, они должны зарегистрировать вакцину до 25 января. Как только пройдет регистрация в Бразилии, мы подадим документы в Государственный экспертный центр. Думаю, мы зарегистрируем вакцину до 1-5 февраля",- сказал он.
Печаев отметил, что "Лекхим" получила от Sinovac квоту на 5 млн доз вакцин для продажи в Украине в первом полугодии 2021 года, из них 1,913 млн доз планирует закупить Минздрав.
"До 15 февраля "Лекхим" собирает заявки от предприятий на поставку вакцин. "Лекхим" будет проверять заказчиков на соблюдение холодовой цепочки", - добавил он.
В свою очередь, директор департамента по развитию группы "Лекхим" Михаил Ренский отметил, что пока о сроках поставки вакцины говорить сложно, поскольку они прописаны только для контракта с Минздравом.
Как сообщил глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ), детский иммунолог Федор Лапий, согласно клинисследованиям в Бразилии, эффективность вакцины по предотвращению смертности составила 100%.
"Есть эффективность в плане госпитализаций, тяжелых форм, в плане смерти. Вакцина компании Sinovac показала эффективность 100% по предотвращению смерти (в группе вакцинированных не было случаев смерти, в группе не вакцинированных зафиксировано семь таких случаев), около 92% эффективности по тяжелым случаям (предотвращение госпитализаций и смерти), 55% эффективности при любом заражении. Эти показатели абсолютно приемлемые. Я бы смотрел (на показатели. - Ред.) на предотвращение смерти и сложных случаев", - сказал он, добавив: выборка составила 13 тыс. медработников.
Лапий отметил, что обобщенного отчета по клинисследованиям нет ни по одной из вакцин от COVID-19. "После клинисследований производители берут данные из разных стран и их объединяют. Таких данных пока нет ни от одного производителя",- сказал он.
При этом Лапий подчеркнул, что оценивать эффективность российской вакцины от COVID-19 невозможно, поскольку она провалила третью фазу клиниспытаний.Источник: https://censor.net/ru/n3241574
13.01.2021 18:45
Прі парАшенкє такоє вапіюшьчєє нарушєніє била би нєвазможно. Ібо толька Он смоґ пабароть каррупцию, вазґлавів єйо. Армійамовавіра, армійамовавіра!
14.01.2021 08:02
Соя ,чому публікуєш свої заготовки всього лиш із літерами, виділеними курсивом? Чого не з натиснутим капсом? Щоб було одразу і здалеку помітно: "тут була соя", "Обережно тут працює вальцманів холуй"
14.01.2021 08:05
Синовак переводится как спутник?
13.01.2021 15:31
Зелёные чмошники и тут сп@здели
13.01.2021 15:31
Зебанутые - это диагноз, который не лечится.
14.01.2021 08:01
Китайська вакцина проти коронавірусу Sinovac показала "загальну ефективність" 50,38% під час останнього етапу тестувань у Бразилії, передає https://www.reuters.com/article/healthcoronavirus-brazil-coronavirus-idUSE5N2HA01G Reuters .
13.01.2021 15:32
Клас.
Як в анекдоті, - шанси стріти динозавра на вулиці - 50 на 50, - можу стріти, можу не стріти.
13.01.2021 15:37
Зелёные мрази начали вакцинный геноцид украинского народа. Китайской фуфло вместо настоящей вакцины, и то неизвестно когда. Через полтора (!) года!
Надо называть вещи своими именами.
13.01.2021 15:33
Який ще тендер ????
ВИ МАЛИ СТАВАТИ В ЧЕРГУ.
От дибіли....
13.01.2021 15:35
На закупку 50%-го китайского фуфломицина очередь?
13.01.2021 15:39
На закупку від перевірених виробників.
а вони сиділи сидьма в очікуванні що їм пропозицію принесуть.
13.01.2021 15:44
Мабуть, первині виробники не погоджувались поставляти вакцину через фірми-прокладки з відкатами. Тому наші владні зебуїни особливо не напружувались, а потихеньку пиляли ковідний фонд через дороги. А за китайський фуфломіцин їм запропонували відкат через ригоанальну фірму богатирьової. І все миттєво "срослось".
13.01.2021 16:26
Идиоты *** - "Украина не будет закупать вакцину Sinovac, если ее эффективность будет менее 70%, - Степанов" ..

На третьем этапе испытаний в Бразилии китайская вакцина производства Sinovac Biotech показала клинический результат эффективности 50,34%. Вакцины с такой эффективностью не могут использоваться в медицинских целях. Следовательно - проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная 31.12.2020 является абсолютно коррупционным актом в результате сговора должностных лиц Кабинета министров и лиц компании АО «Лекхим» и должна быть расследована соответствующими антикоррупционными органами. (с)
Мы не знаем, то ты еще будешь покупать, но то что ты будешь сидеть - это однозначно. И не один !!!
13.01.2021 15:35
Лох хим- и название в тему , с юмором
13.01.2021 15:41
Вітаємо ;Доктора Жізнь; Раїсу Боґатирьову з кінцем епохи бідності!
13.01.2021 15:35
Сумуєш за косатою потворною? Вона перевела закупки таким чином, щоб на них заробляли іноземні олігархи. Тепер, при Стєпашкє, насадженому анусом на зелену пляшку, заробляють українсько-еурейські пейсаті олігархи. То яка між двома потворами, стєпановим і супрунярою, різниця? Як у лайна, що смердить по-різному?
14.01.2021 08:11
Тут еще круче свежачок подъехал, за этот китайский фуфломецин еще https://www.dymka.com.ua/suspilstvo/vartist-vaktsinatsiyi-proti-covid-19-dlya-ukrayintsiv-bude-bilshe-500-griven/ каждый должен будет заплатить по 504 грн за одну дозу , а колоть надо два раза и того 1008 грн с каждого, никаких скидок для пенсионеров или малообеспеченных. Зеленая банда решила устроить дойку "мудрого надиру" по полной!
13.01.2021 15:41
Нахрен нада та вакцина, 73% надо только Спутником прививать. Хотели прикацапка преЗедента, берите уж и их продукцию
13.01.2021 15:46
і ще чемодан та вокзал
13.01.2021 15:47
а "дохтор смерть" чомусь - Супрун
зедрисня така зедрисня...
13.01.2021 15:46
Где зеля с автоматом? Перезаряжает?
13.01.2021 16:05
А шо, ЗЕбанько умеет им пользоваться?
14.01.2021 08:03
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1349352041458626560 20 мин

Сброс денег на "Лекхим" Богатыревой срочно начали "полировать" Оказывается конкурс на закупку объявлен был ! 30 декабря .... А 31 счастливый победитель получил приз Г-н Степанов ... нельзя так откровенно показывать свои трясущиеся ручки
13.01.2021 16:08
Коррупция - мать родная у зеленского
13.01.2021 16:17
Cтепанов цеприклад великого грабунку бюджету, через відкати .
13.01.2021 16:34
Зебилы молодцы
13.01.2021 16:36
Степашка, ну зачем так тупо подставляться? Ну сказал бы что решил на безбедную старость подзаработать, все бы тебе поверили и многие бы даже поняли - все ведь знают как трудно приходится пенсионерам если они не олигархи и не судьи.
13.01.2021 16:48
Степанова нужно арестовать пока население Украины не начало массово загибаться от его рыгоанальных вакцин
13.01.2021 17:16
Это уже торговля на крови или пока нет , а зебилы ?
13.01.2021 16:56
Зебилы, вы там как? ЗеБарыги или ЗеМародеры? Или какая разница?
13.01.2021 18:39
В Євросоюзі схвалили використання вакцини виробництва компаній Pfizer і BioNTech, яка https://nv.ua/ukr/world/countries/vakcina-vid-koronavirusu-pfizer-viyavilasya-bilsh-efektivnoyu-ostanni-novini-50124815.html показала ефективність в 95% .
В кінці грудня https://nv.ua/ukr/world/countries/vakcinu-vid-koronavirusu-otrimali-vsi-krajini-yes-ostanni-novini-50132565.html почалася масова вакцинація .

а тут тривае розпил чый то тендер за 50% ефектывнсть)))))) страна404
13.01.2021 19:22
Предлагаю этим дерьмом в первую очередь вакцинировать всех депутатов и все их семьи,
Как можно покупать это китайское фуфло когда страны многие от него отказываются?Да что бл@ть с нами не так?Мы совсем @бонутые?
13.01.2021 21:49
Умова китаянки БО ГАТИ РЕВА!!!
13.01.2021 22:04
Всех причастных к закупке данной вакцины, а также о п привить в первую очередь, разом с семьями
13.01.2021 22:51
Сволочь этот Степанов и вор.
14.01.2021 04:44
14.01.2021 07:21
https://censor.net/ru/news/3217364/kabmin_vydelil_sredstva_na_zakupku_preparata_remdesivir_dlya_lecheniya_patsientov_s_covid19_stepanov

https://censor.net/ru/news/3224488/bolnitsy_cherez_nedelyu_poluchat_preparat_remdesivir_ispolzuemyyi_dlya_lecheniya_koronavirusa_stepanov

https://censor.net/ru/news/3230195/remdesivir_nachali_raspredelyat_po_bolnitsam_v_oblastyah_stepanov

https://censor.net/ru/news/3232200/voz_rekomenduet_ne_ispolzovat_remdesivir_dlya_gospitalizirovannyh_bolnyh_covid19

Сколько ещё эти негодяи будут переводить из госбюджета на ничто наши деньги?
14.01.2021 07:42
Треба розпилювати бабло, не відходячи від каси. Пандемія не вічна, ще закінчиться, плебс перестане помирати,а зелені виродкии не встигнуть на ній нажертись.
14.01.2021 08:25
 
 