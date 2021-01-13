Фірма "Лекхім" не мала конкурентів у тендері на поставку вакцини Sinovac

У тендері на поставку 1,9 млн доз вакцини проти COVID-19, який ДП "Медзакупівлі" оголосило 30 грудня, у ВАТ "Лекхім" не було конкурентів.

Про це стало відомо з документації, опублікованої в системі закупівель Prozorro, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Згідно з оголошеним тендером, державним коштом закуплять 1 913 316 доз вакцини проти коронавірусу на суму 964 311 264 грн. Компанія "Лекхім" стала єдиним учасником закупівлі, тож аукціону не було.

За умовами, термін придатності вакцини на момент поставки повинен бути не меншим, ніж 70% від загального терміну придатності, а зберігання та транспортування повинні супроводжуватися індикаторами заморожування та/або приладами контролю температури. Очікується, що буде дві поставки препарату – до 31 березня та до 31 травня.

Зазначається, що вакцина має бути зареєстрована компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу. Також у документації вказано, що "ефективність продукції на момент поставки має бути підтверджена в плацебо-контрольованому клінічному випробуванні, в якому досягнуто ефективність на рівні не менше 70% зниження захворюваності в досліджуваній групі порівняно з контрольованою групою".

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю "Настоящему времени" нинішній глава МОЗ Максим Степанов заявив, що поставка вакцини Sinovac через "Лекхім" була "умовою китайської сторони".