Фирма "Лекхим" не имела конкурентов в тендере на поставку вакцины Sinovac

В тендере на поставку 1,9 млн доз вакцины от COVID-19, который ГП "Медзакупки" объявило 30 декабря, у ОАО "Лекхим" не было конкурентов.

Об этом стало известно из документации, опубликованной в системе закупок Prozorro, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Согласно объявленному тендеру, за государственные средства закупят 1 913 316 доз вакцины против коронавируса на сумму 964 311 264 грн. Компания "Лекхим" стала единственным участником закупки, поэтому аукциона не было.

По условиям, срок годности вакцины на момент поставки должен быть не менее 70% от общего срока годности, а хранение и транспортировка должны сопровождаться индикаторами замораживания и/или приборами контроля температуры. Ожидается, что будет две поставки препарата - до 31 марта и до 31 мая.

Отмечается, что вакцина должна быть зарегистрирована компетентным органом Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза. Также в документации указано, что "эффективность продукции на момент поставки должна быть подтверждена в плацебо-контролируемом клиническом испытании, в котором достигнута эффективность на уровне не менее 70% снижения заболеваемости в исследуемой группе по сравнению с контролируемой группой".

Напомним, ранее в интервью "Настоящему времени" нынешний глава Минздрава Максим Степанов заявил, что поставка вакцины Sinovac через "Лекхим" была "условием китайской стороны".