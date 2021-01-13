"Лекхим" планирует зарегистрировать в Украине китайскую COVID-вакцину Sinovac до 5 февраля

Группа фармкомпаний "Лекхим" (Киев) планирует зарегистрировать в Украине вакцину от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech до 5 февраля - после регистрации вакцины в Бразилии.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета группы Валерий Печаев в ходе пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Компания получила подтверждение от Минздрава, что при регистрации вакцины в Бразилии Украина зарегистрирует вакцину. С 25 января в Бразилии начинается иммунизация вакциной Sinovac, они должны зарегистрировать вакцину до 25 января. Как только пройдет регистрация в Бразилии, мы подадим документы в Государственный экспертный центр. Думаю, мы зарегистрируем вакцину до 1-5 февраля",- сказал он.

Печаев отметил, что "Лекхим" получила от Sinovac квоту на 5 млн доз вакцин для продажи в Украине в первом полугодии 2021 года, из них 1,913 млн доз планирует закупить Минздрав.

"До 15 февраля "Лекхим" собирает заявки от предприятий на поставку вакцин. "Лекхим" будет проверять заказчиков на соблюдение холодовой цепочки", - добавил он.

В свою очередь, директор департамента по развитию группы "Лекхим" Михаил Ренский отметил, что пока о сроках поставки вакцины говорить сложно, поскольку они прописаны только для контракта с Минздравом.

Как сообщил глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ), детский иммунолог Федор Лапий, согласно клинисследованиям в Бразилии, эффективность вакцины по предотвращению смертности составила 100%.

"Есть эффективность в плане госпитализаций, тяжелых форм, в плане смерти. Вакцина компании Sinovac показала эффективность 100% по предотвращению смерти (в группе вакцинированных не было случаев смерти, в группе не вакцинированных зафиксировано семь таких случаев), около 92% эффективности по тяжелым случаям (предотвращение госпитализаций и смерти), 55% эффективности при любом заражении. Эти показатели абсолютно приемлемые. Я бы смотрел (на показатели. – Ред.) на предотвращение смерти и сложных случаев", - сказал он, добавив: выборка составила 13 тыс. медработников.

Лапий отметил, что обобщенного отчета по клинисследованиям нет ни по одной из вакцин от COVID-19. "После клинисследований производители берут данные из разных стран и их объединяют. Таких данных пока нет ни от одного производителя",- сказал он.

При этом Лапий подчеркнул, что оценивать эффективность российской вакцины от COVID-19 невозможно, поскольку она провалила третью фазу клиниспытаний.