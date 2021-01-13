РУС
Новости Коронавирус и карантин
1 189 12

"Лекхим" планирует зарегистрировать в Украине китайскую COVID-вакцину Sinovac до 5 февраля

Группа фармкомпаний "Лекхим" (Киев) планирует зарегистрировать в Украине вакцину от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech до 5 февраля - после регистрации вакцины в Бразилии.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета группы Валерий Печаев в ходе пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Компания получила подтверждение от Минздрава, что при регистрации вакцины в Бразилии Украина зарегистрирует вакцину. С 25 января в Бразилии начинается иммунизация вакциной Sinovac, они должны зарегистрировать вакцину до 25 января. Как только пройдет регистрация в Бразилии, мы подадим документы в Государственный экспертный центр. Думаю, мы зарегистрируем вакцину до 1-5 февраля",- сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стоимость китайской COVID-вакцины Sinovac составит 504 грн: для всех будет единая цена, - поставщик "Лекхим"

Печаев отметил, что "Лекхим" получила от Sinovac квоту на 5 млн доз вакцин для продажи в Украине в первом полугодии 2021 года, из них 1,913 млн доз планирует закупить Минздрав.

"До 15 февраля "Лекхим" собирает заявки от предприятий на поставку вакцин. "Лекхим" будет проверять заказчиков на соблюдение холодовой цепочки", - добавил он.

В свою очередь, директор департамента по развитию группы "Лекхим" Михаил Ренский отметил, что пока о сроках поставки вакцины говорить сложно, поскольку они прописаны только для контракта с Минздравом.

Как сообщил глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ), детский иммунолог Федор Лапий, согласно клинисследованиям в Бразилии, эффективность вакцины по предотвращению смертности составила 100%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фирма "Лекхим" не имела конкурентов в тендере на поставку вакцины Sinovac

"Есть эффективность в плане госпитализаций, тяжелых форм, в плане смерти. Вакцина компании Sinovac показала эффективность 100% по предотвращению смерти (в группе вакцинированных не было случаев смерти, в группе не вакцинированных зафиксировано семь таких случаев), около 92% эффективности по тяжелым случаям (предотвращение госпитализаций и смерти), 55% эффективности при любом заражении. Эти показатели абсолютно приемлемые. Я бы смотрел (на показатели. – Ред.) на предотвращение смерти и сложных случаев", - сказал он, добавив: выборка составила 13 тыс. медработников.

Лапий отметил, что обобщенного отчета по клинисследованиям нет ни по одной из вакцин от COVID-19. "После клинисследований производители берут данные из разных стран и их объединяют. Таких данных пока нет ни от одного производителя",- сказал он.

При этом Лапий подчеркнул, что оценивать эффективность российской вакцины от COVID-19 невозможно, поскольку она провалила третью фазу клиниспытаний.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+3
"Лекхім" планує зареєструвати в Україні китайську COVID-вакцину Sinovac до 5 лютого - Цензор.НЕТ 9150
13.01.2021 16:37 Ответить
+1
Вот 73% как раз пусть коляться китайской бормотухой причем ещё за деньги,за выбор Зебила нужно платить и отвечать он не не снеба свалился все знали что он слуга олигархов и марионетка,не переживайте 73 процентные "хуженебудет" "хотьпоржем" ну как и сейчас смешно? + вишенка на торте цены на свет,газ чтоб не расслаблялись
13.01.2021 16:21 Ответить
+1
Почему вакцинацией страны занимается какой-то частник????
13.01.2021 16:33 Ответить
Воду дистилированную можно и без регистрации.
13.01.2021 16:11 Ответить


"Лекхим" планирует зарегистрировать в Украине китайскую COVID-вакцину Sinovac до 5 февраля - Цензор.НЕТ 3204
13.01.2021 16:12 Ответить
Пацієнка нічого так. Можна пару вакцинацій зробити.
13.01.2021 16:47 Ответить
Зелёные суки приступили к безвакцинному геноциду украинского народа.
13.01.2021 16:12 Ответить
Вот 73% как раз пусть коляться китайской бормотухой причем ещё за деньги,за выбор Зебила нужно платить и отвечать он не не снеба свалился все знали что он слуга олигархов и марионетка,не переживайте 73 процентные "хуженебудет" "хотьпоржем" ну как и сейчас смешно? + вишенка на торте цены на свет,газ чтоб не расслаблялись
13.01.2021 16:21 Ответить
Почему вакцинацией страны занимается какой-то частник????
13.01.2021 16:33 Ответить
Это не частник. Это доктор "Жизнь"!
13.01.2021 16:37 Ответить
"Лекхім" планує зареєструвати в Україні китайську COVID-вакцину Sinovac до 5 лютого - Цензор.НЕТ 9150
13.01.2021 16:37 Ответить
"Ви зареєструвались у Ритуальному бюро для вакцинації"!
13.01.2021 16:45 Ответить
Вибачте за мою французьку, А НА@УЯ те гімно взагалі?
13.01.2021 16:46 Ответить
Как в той притче мальчик кричал волки волки...
Так и вы вопели доктор смерть смерть..
Обсуждали что она еесиликоновая не накрашенная
Вот к вам и пришла радость ваша долгожданная...
13.01.2021 21:33 Ответить
 
 