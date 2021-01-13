ДТП з автобусом у Росії: МЗС підтвердило загибель двох українців
Міністерство закордонних справ України підтвердило, що в результаті ДТП з пасажирським автобусом в Росії загинули двоє громадян України. Ще двоє травмовані і госпіталізовані в місцеву лікарню.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, за інформацією Генерального консульства України в Ростові-на-Дону, в результаті ДТП на території Красносулінського району Ростовської області загинули двоє громадян України (чоловік і жінка).
"Ще двоє українських громадянок зазнали травм середнього ступеня тяжкості і госпіталізовані до Красносулінської районної лікарні. Їм надається медична допомога", - зазначив Ніколенко.
Загалом в автобусі, який їхав із Москви до окупованого Донецька, були 18 осіб, з них 15 громадян України. На цей момент триває встановлення обставин ДТП.
"Українське консульство поінформувало рідних загиблих і постраждалих українців. З іншими громадянами встановлено зв'язок. Прохань про надання консульської допомоги вони не висловлювали", - додав Ніколенко.
Як повідомлялося, вранці 13 січня в Красносулінському районі Ростовської області РФ перекинувся рейсовий автобус з українцями, які проживають на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нові часи настали, але не для тебе , деграданте
Перевозчик из ДНР, большинство пассажиров - жители ДНР", - сказал собеседник агентства, уточнив, что автобус следовал из Москвы в Донецк. Источник: https://censor.net/ru/n3241564
Что не ясно ?
"Украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С остальными гражданами установлена связь. Источник: https://censor.net/ru/n3241587
Звонили в Донецк??? Вот это забота.!!!