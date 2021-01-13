ДТП з автобусом у Росії: МЗС підтвердило загибель двох українців

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що в результаті ДТП з пасажирським автобусом в Росії загинули двоє громадян України. Ще двоє травмовані і госпіталізовані в місцеву лікарню.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, за інформацією Генерального консульства України в Ростові-на-Дону, в результаті ДТП на території Красносулінського району Ростовської області загинули двоє громадян України (чоловік і жінка).

"Ще двоє українських громадянок зазнали травм середнього ступеня тяжкості і госпіталізовані до Красносулінської районної лікарні. Їм надається медична допомога", - зазначив Ніколенко.

Загалом в автобусі, який їхав із Москви до окупованого Донецька, були 18 осіб, з них 15 громадян України. На цей момент триває встановлення обставин ДТП.

"Українське консульство поінформувало рідних загиблих і постраждалих українців. З іншими громадянами встановлено зв'язок. Прохань про надання консульської допомоги вони не висловлювали", - додав Ніколенко.

Як повідомлялося, вранці 13 січня в Красносулінському районі Ростовської області РФ перекинувся рейсовий автобус з українцями, які проживають на Донбасі.