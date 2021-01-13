УКР
ДТП з автобусом у Росії: МЗС підтвердило загибель двох українців

ДТП з автобусом у Росії: МЗС підтвердило загибель двох українців

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що в результаті ДТП з пасажирським автобусом в Росії загинули двоє громадян України. Ще двоє травмовані і госпіталізовані в місцеву лікарню.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, за інформацією Генерального консульства України в Ростові-на-Дону, в результаті ДТП на території Красносулінського району Ростовської області загинули двоє громадян України (чоловік і жінка).

"Ще двоє українських громадянок зазнали травм середнього ступеня тяжкості і госпіталізовані до Красносулінської районної лікарні. Їм надається медична допомога", - зазначив Ніколенко.

Загалом в автобусі, який їхав із Москви до окупованого Донецька, були 18 осіб, з них 15 громадян України. На цей момент триває встановлення обставин ДТП.

"Українське консульство поінформувало рідних загиблих і постраждалих українців. З іншими громадянами встановлено зв'язок. Прохань про надання консульської допомоги вони не висловлювали", - додав Ніколенко.

Як повідомлялося, вранці 13 січня в Красносулінському районі Ростовської області РФ перекинувся рейсовий автобус з українцями, які проживають на Донбасі.

+26
Та даже не хохлов. Донбасяне обыкновенные...
13.01.2021 16:36 Відповісти
+22
Хохлов, а не украинцев
13.01.2021 16:35 Відповісти
+16
т.е "украинцев" ? или с украинскими паспортами? или таки как бы ни то ни то...а сепары?
13.01.2021 16:38 Відповісти
Хохлов, а не украинцев
13.01.2021 16:35 Відповісти
Та даже не хохлов. Донбасяне обыкновенные...
13.01.2021 16:36 Відповісти
Елементарні.
13.01.2021 16:37 Відповісти
одноклеточные
13.01.2021 16:38 Відповісти
Від бандерівців-правосєків тікали?
13.01.2021 16:36 Відповісти
від укрохунти
13.01.2021 16:41 Відповісти
або від солдатів НАТО
13.01.2021 16:42 Відповісти
Граждане...У нас и мертвечук гражданин,мать его. Те "туристы" недалеко от него ускакали.
13.01.2021 16:36 Відповісти
жаль мертвечука не было в том автобусе... очень жаль...
13.01.2021 16:41 Відповісти
Мертветчук в автобусах не ездит ....
13.01.2021 16:46 Відповісти
т.е "украинцев" ? или с украинскими паспортами? или таки как бы ни то ни то...а сепары?
13.01.2021 16:38 Відповісти
Прошу не путати УКРАЇНЦІВ з просто жителями України.
13.01.2021 16:41 Відповісти
А с чего вы взяли что они украинцы? Они что в тылу врага партизанили?
13.01.2021 16:42 Відповісти
То були горді домбасіти, котрі працюють гастерами у кацапів, розваливши раніше промисловий Донбас, зробивши з нього Домбас.
13.01.2021 16:44 Відповісти
у них паспорта есть чтобы деньги от нас получать ..
13.01.2021 16:53 Відповісти
Тогда за незаконное пересечение гос. границы в неустановленных КПП, уголовное дело никто не отменял.
13.01.2021 17:00 Відповісти
чуєш, хрюндєль лапотний, ти вже якось відстав від реалій.
нові часи настали, але не для тебе , деграданте
13.01.2021 16:50 Відповісти
Очень грустно осознавать что у нас в стране быдло может быть не только мужского но и женского рода...
13.01.2021 19:32 Відповісти
Круто, это просто п...ц какой то! Я так понимаю что комментаторы обладают достоверной информацией, и лично знают что там были предатели. Комментарии настоящих Украинцев!
13.01.2021 16:43 Відповісти
Представитель Министерства транспорта Ростовской области в свою очередь сообщил, что автобус принадлежит перевозчику из ОРДО. "
Перевозчик из ДНР, большинство пассажиров - жители ДНР", - сказал собеседник агентства, уточнив, что автобус следовал из Москвы в Донецк.
Что не ясно ?
13.01.2021 16:51 Відповісти
І не кажи....Всім же відомо,що маршрутом москва-ростов в окупований Донецьк їздять справжні патріоти.
13.01.2021 16:51 Відповісти
А какое тебе дело до украинцев? Или натура кацапская, свое рыло везде сунуть, жить спокойно не дает?
13.01.2021 17:00 Відповісти
А тебе какое дело Федерофф?
13.01.2021 17:03 Відповісти
Еще один недоумок. испарись, ватная рванина
13.01.2021 17:47 Відповісти
Молодой человек, подобные высказывания Вас не красят. Вы уподобляетесь быдлу.
13.01.2021 17:50 Відповісти
Чья бы корова мычала. Большего быдла чем раисяне просто не бывает.
Чья бы корова мычала. Большего быдла чем раисяне просто не бывает.
13.01.2021 17:54 Відповісти
И зачем тут твоя фотография? Хочешь пару найти выставь ее на однополых сайтах знакомств. Толерантность и терпимость это понятно, но не надо выставлять это на показ и хвастаться.
13.01.2021 19:19 Відповісти
Срань лишнехромосомная, твой вечный сцарь-хуйло, двавнро вас, амеб, в быдло превратил! Так что, не тужься здесь своей анальной пробкой! Гоу в чебурнет!Там весь твой, **************, высер гужуется!
14.01.2021 09:31 Відповісти
А с чего ты взял что у меня есть какой то царь? Это от твоего скудоумия? Подобные высеры может делать только быдло с очень ограниченным развитием. И из-за таких вот комментариев и патрЫотов, потом рассказывают про притеснение русского языка и прочую хрень. Только такие долб...бы как ты этого не понимают. Ты думаешь что если показал всю свою примитивность ты поступил патрЫотЫчно! Ползи дальше, улитка.
14.01.2021 12:17 Відповісти
масковские унитазы мыли?
13.01.2021 16:47 Відповісти
на рублевки жопы господам мыли и туалеты чистили....в порядке дружественной помощи республик братскому рашистскому народу.
13.01.2021 22:00 Відповісти
Ваш же предупреждали. Не ходите, детки, в Африку гулять. А Рашка - та же Африка
Ваш же предупреждали. Не ходите, детки, в Африку гулять. А Рашка - та же Африка
13.01.2021 16:56 Відповісти
Представитель Министерства транспорта Ростовской области в свою очередь сообщил, что автобус принадлежит перевозчику из ОРДО. "Перевозчик из ДНР, большинство пассажиров - жители ДНР", - сказал собеседник агентства, уточнив, что автобус следовал из Москвы в Донецк. Источник: https://censor.net/ru/n3241564
ДТП с автобусом в России: МИД подтвердил гибель двух украинцев - Цензор.НЕТ 9685

"Украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С остальными гражданами установлена ​​связь. Источник: https://censor.net/ru/n3241587
"Украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С остальными гражданами установлена ​​связь.
Звонили в Донецк??? Вот это забота.!!!
13.01.2021 17:15 Відповісти
и паспорта у них у всех рашисткие.... ну какие они украинцы? Кулеба на яух они нам нужны еще бабло на них тратить!!!
13.01.2021 21:57 Відповісти
Донбасятина дировська мабуть, але як звучить : українці...
13.01.2021 17:21 Відповісти
ДТП з автобусом у Росії: МЗС підтвердило загибель двох українців - Цензор.НЕТ 8336ДТП з автобусом у Росії: МЗС підтвердило загибель двох українців - Цензор.НЕТ 4486
13.01.2021 19:17 Відповісти
а почему они украинцы? я на 100% уверен что раз в мацкву шастают у всех этих пассажиров давно паспорта рашистские. не подумайте что злорадствую , но это ведь действительно так. они если в рашку едут то кругом паспорта стдвухголовой курицей на обложке суют, а если в Украину то достают из тайников и схоронов паспорта украинские... хитро ж о пые короче. у меня сокурсник по политеху живет в крыму в феодосии года два тому назад звонил мне. никогда особыми друзьями не были и ранее не общались, а тут **** и номер узнал- вопрос такой в 2014 от радости присоединения крыма к рашки напился и порвал украинский паспорт , не могу ли я узнать может ли он получить новый (старый вроде как потерял) общегражданский и заодно и закордонный чтобы ездить по Европам без визы везде.... вот борзота... слушал я слушал , потом послал этого Виталика на йух и положил слухалку. больше не беспокоил, понял наверное!
13.01.2021 21:52 Відповісти
Туда им и дорога. Что было делать у оккупантов?
14.01.2021 02:57 Відповісти
Загинуло навіть не двоє малоросів, чи хохлів, а двоє поліцаїв, які прислужували армії окупанта.
14.01.2021 10:01 Відповісти
 
 