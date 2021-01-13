ДТП с автобусом в России: МИД подтвердил гибель двух украинцев
Министертсво иностранных дел Украины подтвердило, что в результате ДТП с пассажирским автобусом в России погибли двое граждан Украины. Еще двое получили травмы и госпитализированы в местную больницу.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, по информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате ДТП на территории Красносулинского района Ростовской области погибли двое граждан Украины (мужчина и женщина).
"Еще двое украинских граждан получили травмы средней степени тяжести и госпитализированы в Красносулинскую районную больницу. Им оказывается медицинская помощь", - отметил Николенко.
Всего в автобусе, который ехал из Москвы в оккупированный Донецк, были 18 человек, из них 15 граждан Украины. На данный момент продолжается установление обстоятельств ДТП.
"Украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С остальными гражданами установлена связь. Просьб о предоставлении консульской помощи они не высказывали", - добавил Николенко.
Как сообщалось, утром 13 января в Красносулинском районе Ростовской области РФ опрокинулся рейсовый автобус с украинцами, проживающими на Донбассе.
