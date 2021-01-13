РУС
ДТП с автобусом в России: МИД подтвердил гибель двух украинцев

ДТП с автобусом в России: МИД подтвердил гибель двух украинцев

Министертсво иностранных дел Украины подтвердило, что в результате ДТП с пассажирским автобусом в России погибли двое граждан Украины. Еще двое получили травмы и госпитализированы в местную больницу.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, по информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате ДТП на территории Красносулинского района Ростовской области погибли двое граждан Украины (мужчина и женщина).

"Еще двое украинских граждан получили травмы средней степени тяжести и госпитализированы в Красносулинскую районную больницу. Им оказывается медицинская помощь", - отметил Николенко.

Всего в автобусе, который ехал из Москвы в оккупированный Донецк, были 18 человек, из них 15 граждан Украины. На данный момент продолжается установление обстоятельств ДТП.

"Украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С остальными гражданами установлена ​​связь. Просьб о предоставлении консульской помощи они не высказывали", - добавил Николенко.

Как сообщалось, утром 13 января в Красносулинском районе Ростовской области РФ опрокинулся рейсовый автобус с украинцами, проживающими на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Женщина погибла в ДТП на Хмельнитчине, пять человек госпитализированы, в том числе трое детей, - полиция. ФОТО

ДТП (7745) МИД (7108) россия (97292)
+26
13.01.2021 16:36 Ответить
+22
13.01.2021 16:35 Ответить
+16
т.е "украинцев" ? или с украинскими паспортами? или таки как бы ни то ни то...а сепары?
13.01.2021 16:38 Ответить
Хохлов, а не украинцев
13.01.2021 16:35 Ответить
Та даже не хохлов. Донбасяне обыкновенные...
13.01.2021 16:36 Ответить
Елементарні.
13.01.2021 16:37 Ответить
одноклеточные
13.01.2021 16:38 Ответить
Від бандерівців-правосєків тікали?
13.01.2021 16:36 Ответить
від укрохунти
13.01.2021 16:41 Ответить
або від солдатів НАТО
13.01.2021 16:42 Ответить
Граждане...У нас и мертвечук гражданин,мать его. Те "туристы" недалеко от него ускакали.
13.01.2021 16:36 Ответить
жаль мертвечука не было в том автобусе... очень жаль...
13.01.2021 16:41 Ответить
Мертветчук в автобусах не ездит ....
13.01.2021 16:46 Ответить
13.01.2021 16:38 Ответить
Прошу не путати УКРАЇНЦІВ з просто жителями України.
13.01.2021 16:41 Ответить
А с чего вы взяли что они украинцы? Они что в тылу врага партизанили?
13.01.2021 16:42 Ответить
То були горді домбасіти, котрі працюють гастерами у кацапів, розваливши раніше промисловий Донбас, зробивши з нього Домбас.
13.01.2021 16:44 Ответить
у них паспорта есть чтобы деньги от нас получать ..
13.01.2021 16:53 Ответить
Тогда за незаконное пересечение гос. границы в неустановленных КПП, уголовное дело никто не отменял.
13.01.2021 17:00 Ответить
чуєш, хрюндєль лапотний, ти вже якось відстав від реалій.
нові часи настали, але не для тебе , деграданте
13.01.2021 16:50 Ответить
Очень грустно осознавать что у нас в стране быдло может быть не только мужского но и женского рода...
13.01.2021 19:32 Ответить
Круто, это просто п...ц какой то! Я так понимаю что комментаторы обладают достоверной информацией, и лично знают что там были предатели. Комментарии настоящих Украинцев!
13.01.2021 16:43 Ответить
Представитель Министерства транспорта Ростовской области в свою очередь сообщил, что автобус принадлежит перевозчику из ОРДО. "
Перевозчик из ДНР, большинство пассажиров - жители ДНР", - сказал собеседник агентства, уточнив, что автобус следовал из Москвы в Донецк. Источник: https://censor.net/ru/n3241564
Что не ясно ?
13.01.2021 16:51 Ответить
І не кажи....Всім же відомо,що маршрутом москва-ростов в окупований Донецьк їздять справжні патріоти.
13.01.2021 16:51 Ответить
А какое тебе дело до украинцев? Или натура кацапская, свое рыло везде сунуть, жить спокойно не дает?
13.01.2021 17:00 Ответить
А тебе какое дело Федерофф?
13.01.2021 17:03 Ответить
Еще один недоумок. испарись, ватная рванина
13.01.2021 17:47 Ответить
Молодой человек, подобные высказывания Вас не красят. Вы уподобляетесь быдлу.
13.01.2021 17:50 Ответить
Чья бы корова мычала. Большего быдла чем раисяне просто не бывает.
ДТП з автобусом у Росії: МЗС підтвердило загибель двох українців - Цензор.НЕТ 3145
13.01.2021 17:54 Ответить
И зачем тут твоя фотография? Хочешь пару найти выставь ее на однополых сайтах знакомств. Толерантность и терпимость это понятно, но не надо выставлять это на показ и хвастаться.
13.01.2021 19:19 Ответить
Срань лишнехромосомная, твой вечный сцарь-хуйло, двавнро вас, амеб, в быдло превратил! Так что, не тужься здесь своей анальной пробкой! Гоу в чебурнет!Там весь твой, **************, высер гужуется!
14.01.2021 09:31 Ответить
А с чего ты взял что у меня есть какой то царь? Это от твоего скудоумия? Подобные высеры может делать только быдло с очень ограниченным развитием. И из-за таких вот комментариев и патрЫотов, потом рассказывают про притеснение русского языка и прочую хрень. Только такие долб...бы как ты этого не понимают. Ты думаешь что если показал всю свою примитивность ты поступил патрЫотЫчно! Ползи дальше, улитка.
14.01.2021 12:17 Ответить
масковские унитазы мыли?
13.01.2021 16:47 Ответить
на рублевки жопы господам мыли и туалеты чистили....в порядке дружественной помощи республик братскому рашистскому народу.
13.01.2021 22:00 Ответить
Ваш же предупреждали. Не ходите, детки, в Африку гулять. А Рашка - та же Африка
ДТП с автобусом в России: МИД подтвердил гибель двух украинцев - Цензор.НЕТ 5225
13.01.2021 16:56 Ответить
Представитель Министерства транспорта Ростовской области в свою очередь сообщил, что автобус принадлежит перевозчику из ОРДО. "Перевозчик из ДНР, большинство пассажиров - жители ДНР", - сказал собеседник агентства, уточнив, что автобус следовал из Москвы в Донецк. Источник: https://censor.net/ru/n3241564
ДТП с автобусом в России: МИД подтвердил гибель двух украинцев - Цензор.НЕТ 9685

"Украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С остальными гражданами установлена ​​связь. Источник: https://censor.net/ru/n3241587
Звонили в Донецк??? Вот это забота.!!!ДТП с автобусом в России: МИД подтвердил гибель двух украинцев - Цензор.НЕТ 5267
13.01.2021 17:15 Ответить
и паспорта у них у всех рашисткие.... ну какие они украинцы? Кулеба на яух они нам нужны еще бабло на них тратить!!!
13.01.2021 21:57 Ответить
Донбасятина дировська мабуть, але як звучить : українці...
13.01.2021 17:21 Ответить
ДТП з автобусом у Росії: МЗС підтвердило загибель двох українців - Цензор.НЕТ 8336ДТП з автобусом у Росії: МЗС підтвердило загибель двох українців - Цензор.НЕТ 4486
13.01.2021 19:17 Ответить
а почему они украинцы? я на 100% уверен что раз в мацкву шастают у всех этих пассажиров давно паспорта рашистские. не подумайте что злорадствую , но это ведь действительно так. они если в рашку едут то кругом паспорта стдвухголовой курицей на обложке суют, а если в Украину то достают из тайников и схоронов паспорта украинские... хитро ж о пые короче. у меня сокурсник по политеху живет в крыму в феодосии года два тому назад звонил мне. никогда особыми друзьями не были и ранее не общались, а тут **** и номер узнал- вопрос такой в 2014 от радости присоединения крыма к рашки напился и порвал украинский паспорт , не могу ли я узнать может ли он получить новый (старый вроде как потерял) общегражданский и заодно и закордонный чтобы ездить по Европам без визы везде.... вот борзота... слушал я слушал , потом послал этого Виталика на йух и положил слухалку. больше не беспокоил, понял наверное!
13.01.2021 21:52 Ответить
Туда им и дорога. Что было делать у оккупантов?
14.01.2021 02:57 Ответить
Загинуло навіть не двоє малоросів, чи хохлів, а двоє поліцаїв, які прислужували армії окупанта.
14.01.2021 10:01 Ответить
 
 