ДТП с автобусом в России: МИД подтвердил гибель двух украинцев

Министертсво иностранных дел Украины подтвердило, что в результате ДТП с пассажирским автобусом в России погибли двое граждан Украины. Еще двое получили травмы и госпитализированы в местную больницу.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, по информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате ДТП на территории Красносулинского района Ростовской области погибли двое граждан Украины (мужчина и женщина).

"Еще двое украинских граждан получили травмы средней степени тяжести и госпитализированы в Красносулинскую районную больницу. Им оказывается медицинская помощь", - отметил Николенко.

Всего в автобусе, который ехал из Москвы в оккупированный Донецк, были 18 человек, из них 15 граждан Украины. На данный момент продолжается установление обстоятельств ДТП.

"Украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С остальными гражданами установлена ​​связь. Просьб о предоставлении консульской помощи они не высказывали", - добавил Николенко.

Как сообщалось, утром 13 января в Красносулинском районе Ростовской области РФ опрокинулся рейсовый автобус с украинцами, проживающими на Донбассе.

