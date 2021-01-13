Кабмін схвалив передислокацію військової частини ДШВ з Озерного в Житомир
Кабінет Міністрів України схвалив передислокацію військової частини з Озерного у військове містечко в Житомирі. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Кабмін схвалив передислокацію військової частини десантно-штурмових військ ЗСУ А2298 з військового містечка №84 (смт Озерне Житомирської області) у військове містечко №109 (Житомир).
Зазначається, що рішення прийнято для нарощування можливостей десантно-штурмових військ ЗСУ щодо забезпечення національної безпеки, здійснення оборони і відстоювання територіальної цілісності.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот только гражданского)))))