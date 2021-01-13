УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9484 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
7 776 9

Кабмін схвалив передислокацію військової частини ДШВ з Озерного в Житомир

Кабмін схвалив передислокацію військової частини ДШВ з Озерного в Житомир

Кабінет Міністрів України схвалив передислокацію військової частини з Озерного у військове містечко в Житомирі. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кабмін схвалив передислокацію військової частини десантно-штурмових військ ЗСУ А2298 з військового містечка №84 (смт Озерне Житомирської області) у військове містечко №109 (Житомир).

Зазначається, що рішення прийнято для нарощування можливостей десантно-штурмових військ ЗСУ щодо забезпечення національної безпеки, здійснення оборони і відстоювання територіальної цілісності.

Також дивіться: Військовослужбовці 25-ї ОПДБр відпрацювали безпарашутне десантування з вертольота. ФОТО

Автор: 

Кабмін (14384) оборона (4908) ЗСУ (7929) Десантно-штурмові війська ДШВ (241) Житомирська область (1313)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дачи наверное кто-то строить собрался?
показати весь коментар
13.01.2021 16:50 Відповісти
Там ничего построить невозможно. Есть ограничения. Существенные.
показати весь коментар
13.01.2021 23:41 Відповісти
А вы что не знали, что переезд в город резко увеличивает боеспособность подразделений? Это украинскон ноу-хау. Умри от зависти, НАТО! Мордор, дрожи от страха!
показати весь коментар
13.01.2021 17:06 Відповісти
И самое ударное подразделение в данном случае это КЭЧ....не был в КЭЧи стой и молчи...
показати весь коментар
13.01.2021 17:09 Відповісти
а що поганого, що будуть в Житомирі? Чи в угоду "какаяразніцістам" вивести в чісто полє, як наших в 14-му році, щоб кацапи могли градами накрити за раз? Прикольно, коли засвітились градові зарніци, і ти біжиш в ямку, яку сам вирив під насмішки решти товаришів, а вона вже ними забита до отказу і ти тупо плигаєш прямо на них зверху, а потім разом регочете, що весь пакет розмазало навкруги а навіть бензовоз неподалік не підірвало і всі цілі... А кацапи в ті часи сиділи спокійно по містам і селам і строчили отчьоти в мааскву про очєрєдную весеушную брігаду, которой уже нє сущєствуєт.
показати весь коментар
13.01.2021 19:52 Відповісти
Щось зовсім не зрозуміло. Я думав, що десантно-штурмові підрозділи повинні знаходитися біля місць дислокації десантної авіації, а саме в Озерне. А вийшло НІ, вони мають бути розташовані недалеко від центральних гастрономів.
показати весь коментар
13.01.2021 20:52 Відповісти
Они и будут находиться у аэродрома.
Вот только гражданского)))))
показати весь коментар
13.01.2021 23:42 Відповісти
А мені здається що малороси ламають традиції самої боєздатної частини в Україні. А ще там правильно підмітили, що їх змістили подалі від військового аєродрому і літунів, які є в Озерному. Все було відшліфовано у військових і сюди всунули свою морду уклоністи.
показати весь коментар
14.01.2021 10:00 Відповісти
 
 