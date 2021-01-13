Кабмін схвалив передислокацію військової частини ДШВ з Озерного в Житомир

Кабінет Міністрів України схвалив передислокацію військової частини з Озерного у військове містечко в Житомирі. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Кабмін схвалив передислокацію військової частини десантно-штурмових військ ЗСУ А2298 з військового містечка №84 (смт Озерне Житомирської області) у військове містечко №109 (Житомир).

Зазначається, що рішення прийнято для нарощування можливостей десантно-штурмових військ ЗСУ щодо забезпечення національної безпеки, здійснення оборони і відстоювання територіальної цілісності.

