Кабмин одобрил передислокацию воинской части ДШВ из Озерного в Житомир

Кабмин одобрил передислокацию воинской части ДШВ из Озерного в Житомир

Кабинет Министров Украины одобрил передислокацию воинской части из Озерного в военный городок в Житомире. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кабмин одобрил передислокацию воинской части десантно-штурмовых войск ВСУ А2298 из военного городка №84 (пгт Озерное Житомирской области) в военный городок №109 (Житомир).

Отмечается, что решение принято для наращивания возможностей десантно-штурмовых войск ВСУ по обеспечению национальной безопасности, осуществления обороны и отстаивания территориальной целостности.

Дачи наверное кто-то строить собрался?
показать весь комментарий
13.01.2021 16:50 Ответить
Там ничего построить невозможно. Есть ограничения. Существенные.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:41 Ответить
А вы что не знали, что переезд в город резко увеличивает боеспособность подразделений? Это украинскон ноу-хау. Умри от зависти, НАТО! Мордор, дрожи от страха!
показать весь комментарий
13.01.2021 17:06 Ответить
И самое ударное подразделение в данном случае это КЭЧ....не был в КЭЧи стой и молчи...
показать весь комментарий
13.01.2021 17:09 Ответить
а що поганого, що будуть в Житомирі? Чи в угоду "какаяразніцістам" вивести в чісто полє, як наших в 14-му році, щоб кацапи могли градами накрити за раз? Прикольно, коли засвітились градові зарніци, і ти біжиш в ямку, яку сам вирив під насмішки решти товаришів, а вона вже ними забита до отказу і ти тупо плигаєш прямо на них зверху, а потім разом регочете, що весь пакет розмазало навкруги а навіть бензовоз неподалік не підірвало і всі цілі... А кацапи в ті часи сиділи спокійно по містам і селам і строчили отчьоти в мааскву про очєрєдную весеушную брігаду, которой уже нє сущєствуєт.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:52 Ответить
Щось зовсім не зрозуміло. Я думав, що десантно-штурмові підрозділи повинні знаходитися біля місць дислокації десантної авіації, а саме в Озерне. А вийшло НІ, вони мають бути розташовані недалеко від центральних гастрономів.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:52 Ответить
Они и будут находиться у аэродрома.
Вот только гражданского)))))
показать весь комментарий
13.01.2021 23:42 Ответить
А мені здається що малороси ламають традиції самої боєздатної частини в Україні. А ще там правильно підмітили, що їх змістили подалі від військового аєродрому і літунів, які є в Озерному. Все було відшліфовано у військових і сюди всунули свою морду уклоністи.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:00 Ответить
 
 