Кабмин одобрил передислокацию воинской части ДШВ из Озерного в Житомир

Кабинет Министров Украины одобрил передислокацию воинской части из Озерного в военный городок в Житомире. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кабмин одобрил передислокацию воинской части десантно-штурмовых войск ВСУ А2298 из военного городка №84 (пгт Озерное Житомирской области) в военный городок №109 (Житомир).

Отмечается, что решение принято для наращивания возможностей десантно-штурмовых войск ВСУ по обеспечению национальной безопасности, осуществления обороны и отстаивания территориальной целостности.

