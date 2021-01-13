Кабмин одобрил передислокацию воинской части ДШВ из Озерного в Житомир
Кабинет Министров Украины одобрил передислокацию воинской части из Озерного в военный городок в Житомире. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кабмин одобрил передислокацию воинской части десантно-штурмовых войск ВСУ А2298 из военного городка №84 (пгт Озерное Житомирской области) в военный городок №109 (Житомир).
Отмечается, что решение принято для наращивания возможностей десантно-штурмовых войск ВСУ по обеспечению национальной безопасности, осуществления обороны и отстаивания территориальной целостности.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вот только гражданского)))))