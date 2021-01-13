Палата представників США почала розглядати імпічмент Трампа
Вдруге за 13 місяців Палата представників США голосуватиме за імпічмент президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Демократи в Конгресі США закидають Трампу "підбурювання заколоту" 6 січня, коли натовп пішов на штурм Капітолію.
В проекті постанови про імпічмент конгресмени-демократи звинувачують Трампа у "навмисному підбурюванні до насильства проти уряду Сполучених Штатів". Зокрема йдеться про промову Трампа на акції протесту 6 січня, де він стверджував, що виграв президентські вибори і закликав прихильників йти до Капітолію.
Трамп різко засудив ініціативу демократів оголосити йому другий імпічмент і назвав її "продовженням полювання на відьом".
Напередодні Палата представників США проголосувала за постанову, в якій закликала віцепрезидента США Майка Пенса почати процедуру відсторонення Трампа від влади на основі 25 поправки до Конституції США, яка передбачає такі повноваження в разі, якщо президент не здатний виконувати свої обов'язки.
Парламентський кореспондент Джеймі Дюпрі в Twitter повідомив, що конгресмени впродовж години обговорять порядок дебатів, потім упродовж двох годин триватимуть дебати про імпічмент.
