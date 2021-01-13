УКР
Палата представників США почала розглядати імпічмент Трампа

Вдруге за 13 місяців Палата представників США голосуватиме за імпічмент президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Демократи в Конгресі США закидають Трампу "підбурювання заколоту" 6 січня, коли натовп пішов на штурм Капітолію.

В проекті постанови про імпічмент конгресмени-демократи звинувачують Трампа у "навмисному підбурюванні до насильства проти уряду Сполучених Штатів". Зокрема йдеться про промову Трампа на акції протесту 6 січня, де він стверджував, що виграв президентські вибори і закликав прихильників йти до Капітолію.

Читайте також: Пенс відмовився усувати Трампа за допомогою 25-ї поправки: Це може створити "жахливий прецедент"

Трамп різко засудив ініціативу демократів оголосити йому другий імпічмент і назвав її "продовженням полювання на відьом".

Напередодні Палата представників США проголосувала за постанову, в якій закликала віцепрезидента США Майка Пенса почати процедуру відсторонення Трампа від влади на основі 25 поправки до Конституції США, яка передбачає такі повноваження в разі, якщо президент не здатний виконувати свої обов'язки.

Парламентський кореспондент Джеймі Дюпрі в Twitter повідомив, що конгресмени впродовж години обговорять порядок дебатів, потім упродовж двох годин триватимуть дебати про імпічмент.

імпічмент (284) США (24357) Трамп Дональд (7188)
+20
Ну шо, помогли тобі твої москалі, трампушка?
13.01.2021 17:17
+11
Пока еще нет. Но самое интересное в его жизни у него еще впереди. После 21 января 2021 года.
13.01.2021 17:42
+9
Нагорода знайшла героя!
13.01.2021 17:17
Нагорода знайшла героя!
13.01.2021 17:17
Пока еще нет. Но самое интересное в его жизни у него еще впереди. После 21 января 2021 года.
13.01.2021 17:42
Таки так . Трам-пам-пама вже злили "колеги" зі сходу...
13.01.2021 17:49
Зря расслабляетесь. Как говорит опыт - всё ещё впереди. Захват Капитолия - только начало. 17 января в США готовится вооруженные захваты капитолий во всех 50 штатах. Америку раскачивают. Вы видите, троллей почти нет. Думаю все работают на США. Так что не расслабляйтесь.
13.01.2021 18:57
а где штурмовики ,которых лапти обещали ?
13.01.2021 17:19
Вони нервово гортають методички, там помирати не прописано ...🤣🤣
13.01.2021 17:24
Залегли до часа х. Полиция США конечно сейчас активно работают, ищут склады оружия. Но вы знаете, что в Америке нет проблем, где взять оружие - почти в каждом доме. В Мариуполе к счастью им не удалось захватить оружие ни в военчасти, ни в милиции. А вот в Америке таких проблем нет.
13.01.2021 19:02
Палата представителей США начала рассматривать импичмент Трампа - Цензор.НЕТ 3955
13.01.2021 17:20
это не наш метод , где гуманизм ?
13.01.2021 17:22
Гуманизм к антилюдям и их слугам?
13.01.2021 17:27
Похоже США на грани большого шухера. Похоже ещё будет кровь. Боже, спаси Америку.
13.01.2021 19:07
В добрый путь.
13.01.2021 17:40
Вот так всегда: незаконченное дело (я про первый импичмент Трумпа, но можно ассоциировать и с двумя Майданами) вызывает необходимость вернуться к нему и все-таки закончить, но уже ценой гораздо бОльших потерь и лишений.
13.01.2021 17:42
Пока жареный петух не клюнет.
13.01.2021 19:03
Туго в них з цим питанням
13.01.2021 18:23
Цілувався з Пукіном, цілувався з Ином, то єсть куди здриснуть!
13.01.2021 18:27
по судах останні гроші прогуляє та піде на панель
13.01.2021 18:51
Навряд чи буде результат. Можливо "чмирять" наостанок.
13.01.2021 18:59
Проблема не в чмырении: если они все же успеют объявить Трампу импичмент,то он будет политический труп и не сможет больше никогда выставить ещё раз свою кандидатуру на Президенты.
13.01.2021 19:11
Невже республіканська партія через 4 роки знову висуне його кандидатуру. Якось не віриться.
13.01.2021 19:41
Он говорил о таком намерении
13.01.2021 20:22
Заговаривается дедушка, что с него возьмёшь, ему ещё дожить надо до 2024 года.
14.01.2021 07:05
Байден вас озолотит. Бу-га-га...
13.01.2021 19:10
Мабуть імпічмент формально потрібен для підстав кримінального переслідування Трампа після інавгурації нового президента. І точно хрест на політичній кар'єрі Трампа як лідера партії і потенційного кандидата на наступних президентських виборах. Просто сьогодні забивають цвяхи у політичну труну.
13.01.2021 19:28
 
 