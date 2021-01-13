РУС
4 711 28

Палата представителей США начала рассматривать импичмент Трампа

Палата представителей США начала рассматривать импичмент Трампа

Во второй раз за 13 месяцев Палата представителей США будет голосовать за импичмент президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Демократы в Конгрессе США обвиняют Трампа в "подстрекательстве мятежа" 6 января, когда толпа пошла на штурм Капитолия.

В проекте постановления об импичменте конгрессмены-демократы обвиняют Трампа в "умышленном подстрекательстве к насилию против правительства Соединенных Штатов". В частности речь идет о словах Трампа на акции протеста 6 января, где он утверждал, что выиграл президентские выборы и призвал сторонников идти к Капитолию.

Трамп резко осудил инициативу демократов объявить ему второй импичмент и назвал ее "продолжением охоты на ведьм".

Накануне Палата представителей США проголосовала за постановление, в котором призвала вице-президента США Майка Пенса начать процедуру отстранения Трампа от власти на основе 25 поправки к Конституции США, которая предусматривает такие полномочия в случае, если президент не способен выполнять свои обязанности.

Парламентский корреспондент Джейми Дюпри в Twitter сообщил, что конгрессмены в течение часа обсудят порядок дебатов, затем в течение двух часов будут проходить дебаты об импичменте.

импичмент (548) США (27941) Трамп Дональд (6651)
Топ комментарии
+20
Ну шо, помогли тобі твої москалі, трампушка?
13.01.2021 17:17 Ответить
13.01.2021 17:17 Ответить
+11
Пока еще нет. Но самое интересное в его жизни у него еще впереди. После 21 января 2021 года.
13.01.2021 17:42 Ответить
13.01.2021 17:42 Ответить
+9
Нагорода знайшла героя!
13.01.2021 17:17 Ответить
13.01.2021 17:17 Ответить
Нагорода знайшла героя!
13.01.2021 17:17 Ответить
13.01.2021 17:17 Ответить
Пока еще нет. Но самое интересное в его жизни у него еще впереди. После 21 января 2021 года.
13.01.2021 17:42 Ответить
13.01.2021 17:42 Ответить
Таки так . Трам-пам-пама вже злили "колеги" зі сходу...
13.01.2021 17:49 Ответить
13.01.2021 17:49 Ответить
Ну шо, помогли тобі твої москалі, трампушка?
13.01.2021 17:17 Ответить
13.01.2021 17:17 Ответить
Зря расслабляетесь. Как говорит опыт - всё ещё впереди. Захват Капитолия - только начало. 17 января в США готовится вооруженные захваты капитолий во всех 50 штатах. Америку раскачивают. Вы видите, троллей почти нет. Думаю все работают на США. Так что не расслабляйтесь.
13.01.2021 18:57 Ответить
13.01.2021 18:57 Ответить
а где штурмовики ,которых лапти обещали ?
13.01.2021 17:19 Ответить
13.01.2021 17:19 Ответить
Вони нервово гортають методички, там помирати не прописано ...🤣🤣
13.01.2021 17:24 Ответить
13.01.2021 17:24 Ответить
Залегли до часа х. Полиция США конечно сейчас активно работают, ищут склады оружия. Но вы знаете, что в Америке нет проблем, где взять оружие - почти в каждом доме. В Мариуполе к счастью им не удалось захватить оружие ни в военчасти, ни в милиции. А вот в Америке таких проблем нет.
13.01.2021 19:02 Ответить
13.01.2021 19:02 Ответить
Палата представителей США начала рассматривать импичмент Трампа - Цензор.НЕТ 3955
13.01.2021 17:20 Ответить
13.01.2021 17:20 Ответить
это не наш метод , где гуманизм ?
13.01.2021 17:22 Ответить
13.01.2021 17:22 Ответить
Гуманизм к антилюдям и их слугам?
13.01.2021 17:27 Ответить
13.01.2021 17:27 Ответить
Похоже США на грани большого шухера. Похоже ещё будет кровь. Боже, спаси Америку.
13.01.2021 19:07 Ответить
13.01.2021 19:07 Ответить
В добрый путь.
13.01.2021 17:40 Ответить
13.01.2021 17:40 Ответить
Вот так всегда: незаконченное дело (я про первый импичмент Трумпа, но можно ассоциировать и с двумя Майданами) вызывает необходимость вернуться к нему и все-таки закончить, но уже ценой гораздо бОльших потерь и лишений.
13.01.2021 17:42 Ответить
13.01.2021 17:42 Ответить
Пока жареный петух не клюнет.
13.01.2021 19:03 Ответить
13.01.2021 19:03 Ответить
Туго в них з цим питанням
13.01.2021 18:23 Ответить
13.01.2021 18:23 Ответить
Цілувався з Пукіном, цілувався з Ином, то єсть куди здриснуть!
13.01.2021 18:27 Ответить
13.01.2021 18:27 Ответить
по судах останні гроші прогуляє та піде на панель
13.01.2021 18:51 Ответить
13.01.2021 18:51 Ответить
Навряд чи буде результат. Можливо "чмирять" наостанок.
13.01.2021 18:59 Ответить
13.01.2021 18:59 Ответить
Проблема не в чмырении: если они все же успеют объявить Трампу импичмент,то он будет политический труп и не сможет больше никогда выставить ещё раз свою кандидатуру на Президенты.
13.01.2021 19:11 Ответить
13.01.2021 19:11 Ответить
Невже республіканська партія через 4 роки знову висуне його кандидатуру. Якось не віриться.
13.01.2021 19:41 Ответить
13.01.2021 19:41 Ответить
Он говорил о таком намерении
13.01.2021 20:22 Ответить
13.01.2021 20:22 Ответить
Заговаривается дедушка, что с него возьмёшь, ему ещё дожить надо до 2024 года.
14.01.2021 07:05 Ответить
14.01.2021 07:05 Ответить
Байден вас озолотит. Бу-га-га...
13.01.2021 19:10 Ответить
13.01.2021 19:10 Ответить
Мабуть імпічмент формально потрібен для підстав кримінального переслідування Трампа після інавгурації нового президента. І точно хрест на політичній кар'єрі Трампа як лідера партії і потенційного кандидата на наступних президентських виборах. Просто сьогодні забивають цвяхи у політичну труну.
13.01.2021 19:28 Ответить
13.01.2021 19:28 Ответить
 
 