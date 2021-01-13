Палата представителей США начала рассматривать импичмент Трампа
Во второй раз за 13 месяцев Палата представителей США будет голосовать за импичмент президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Демократы в Конгрессе США обвиняют Трампа в "подстрекательстве мятежа" 6 января, когда толпа пошла на штурм Капитолия.
В проекте постановления об импичменте конгрессмены-демократы обвиняют Трампа в "умышленном подстрекательстве к насилию против правительства Соединенных Штатов". В частности речь идет о словах Трампа на акции протеста 6 января, где он утверждал, что выиграл президентские выборы и призвал сторонников идти к Капитолию.
Трамп резко осудил инициативу демократов объявить ему второй импичмент и назвал ее "продолжением охоты на ведьм".
Накануне Палата представителей США проголосовала за постановление, в котором призвала вице-президента США Майка Пенса начать процедуру отстранения Трампа от власти на основе 25 поправки к Конституции США, которая предусматривает такие полномочия в случае, если президент не способен выполнять свои обязанности.
Парламентский корреспондент Джейми Дюпри в Twitter сообщил, что конгрессмены в течение часа обсудят порядок дебатов, затем в течение двух часов будут проходить дебаты об импичменте.
