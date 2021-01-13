Німеччина заблокувала найбільший магазин даркнету, сервери якого розташовувалися в Україні та Молдові

Німецькі правоохоронці заблокували і відключили сервери найбільшого в даркнеті торгового майданчика DarkMarket. Його сервери розташовувалися в Україні та Молдові.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури в німецькому Кобленці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на liga.net.

На торговому майданчику продавалися наркотики всіх видів, а також фальшиві гроші, вкрадені або підроблені дані кредитних карт, анонімні SIM-картки і шкідливе ПЗ.

На сайті було 500 000 користувачів і 2400 торговців. Всього на платформі провели 320 000 транзакцій і перемістили понад 4650 Bitcoin і 12800 XMR, двох популярних криптовалют. За поточним курсом це - понад 140 млн євро.

Читайте також: Кіберполіція викрила угруповання наркоторговців, які продавали особливо небезпечний психотроп через інтернет. Вартість вилученого - понад 4 млн грн. ВІДЕО+ФОТО

34-річного оператора торговельної мережі було заарештовано. Розслідування велося Генпрокуратурою Кобленца і Центральною кримінальною інспекцією Ольденбурга.

Правоохоронці співпрацювали з американськими держструктурами, а також із поліцією Австралії, Великої Британії, Данії, Швейцарії, України і Молдови.