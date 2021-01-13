УКР
Новини
Німеччина заблокувала найбільший магазин даркнету, сервери якого розташовувалися в Україні та Молдові

Німецькі правоохоронці заблокували і відключили сервери найбільшого в даркнеті торгового майданчика DarkMarket. Його сервери розташовувалися в Україні та Молдові.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури в німецькому Кобленці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на liga.net.

На торговому майданчику продавалися наркотики всіх видів, а також фальшиві гроші, вкрадені або підроблені дані кредитних карт, анонімні SIM-картки і шкідливе ПЗ.

На сайті було 500 000 користувачів і 2400 торговців. Всього на платформі провели 320 000 транзакцій і перемістили понад 4650 Bitcoin і 12800 XMR, двох популярних криптовалют. За поточним курсом це - понад 140 млн євро.

34-річного оператора торговельної мережі було заарештовано. Розслідування велося Генпрокуратурою Кобленца і Центральною кримінальною інспекцією Ольденбурга.

Правоохоронці співпрацювали з американськими держструктурами, а також із поліцією Австралії, Великої Британії, Данії, Швейцарії, України і Молдови.

+9
Ну как вам *криптовалюта* как инвестиционный вклад? Сегодня вы миллионер завтра сервер закрыли или хакнули и вы в дырявых труселях посреди улицы.
13.01.2021 22:50 Відповісти
+5
Ну, если не считать физического расположения сайта в Бельгии - то почти все правда
13.01.2021 22:38 Відповісти
+5
Ты путаешь палец с другой частью тела.
Тут совершенно о другом
Если не хочеш в труселях гулять - купи себе "холодный" кошелек
13.01.2021 22:52 Відповісти
Ну, если не считать физического расположения сайта в Бельгии - то почти все правда
13.01.2021 22:38 Відповісти
Сраный какой-то даркнет, если так просто его серваки вычисляются.
13.01.2021 22:44 Відповісти
Скорее всего тот, которого арестовали (он австралиец) прокололся. Что-то обналичил
13.01.2021 22:48 Відповісти
Ну как вам *криптовалюта* как инвестиционный вклад? Сегодня вы миллионер завтра сервер закрыли или хакнули и вы в дырявых труселях посреди улицы.
13.01.2021 22:50 Відповісти
Ты путаешь палец с другой частью тела.
Тут совершенно о другом
Если не хочеш в труселях гулять - купи себе "холодный" кошелек
13.01.2021 22:52 Відповісти
ты ж про распределенный реестр ничего не слышал, верно?
13.01.2021 23:06 Відповісти
Абсолютне нерозуміння принципів будови крипти. З ножем та бітою вас можуть хакнути і в реалі, на реальні гроші. Проте як і в реальному житті є методи протидії: не тримати все на одному рахунку, зберігати ключ на захищеній флешці, використовувати операційки на базі Linux, і так далі. Тоді ризик втратити кошти буде дорівнювати ризику в реалі, або навіть буде меншим. Ну і до речи закриття будь-яких серверів ніяк не вплине на ваш гаманець, якщо мова саме про криптовалюту.
14.01.2021 00:03 Відповісти
Показательно.. Эволюционируем. Дяка!
13.01.2021 23:07 Відповісти
всех не отключат
13.01.2021 23:11 Відповісти
так вот на что биткоины тратят...
14.01.2021 01:45 Відповісти
Полмиллиона пользователей и только 320 тыс. сделок. Остальные получается только приценивались, вот как бы за биткоины купить анонимную симку или фальшивые деньги ?💰💰💰🖥️
14.01.2021 03:05 Відповісти
Там довольно много и халявного контента - например порнуха.
Вернее там просто віложены ссылки, где это можно скачать - а скачивание уже платное
Да и большая часть - просто любопытствующие
14.01.2021 12:06 Відповісти
Наверное,все таки "...в Украине и где-то,между Украиной и Молдовой..." .
14.01.2021 08:11 Відповісти
 
 