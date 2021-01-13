Німеччина заблокувала найбільший магазин даркнету, сервери якого розташовувалися в Україні та Молдові
Німецькі правоохоронці заблокували і відключили сервери найбільшого в даркнеті торгового майданчика DarkMarket. Його сервери розташовувалися в Україні та Молдові.
Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури в німецькому Кобленці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на liga.net.
На торговому майданчику продавалися наркотики всіх видів, а також фальшиві гроші, вкрадені або підроблені дані кредитних карт, анонімні SIM-картки і шкідливе ПЗ.
На сайті було 500 000 користувачів і 2400 торговців. Всього на платформі провели 320 000 транзакцій і перемістили понад 4650 Bitcoin і 12800 XMR, двох популярних криптовалют. За поточним курсом це - понад 140 млн євро.
34-річного оператора торговельної мережі було заарештовано. Розслідування велося Генпрокуратурою Кобленца і Центральною кримінальною інспекцією Ольденбурга.
Правоохоронці співпрацювали з американськими держструктурами, а також із поліцією Австралії, Великої Британії, Данії, Швейцарії, України і Молдови.
Тут совершенно о другом
Если не хочеш в труселях гулять - купи себе "холодный" кошелек
Вернее там просто віложены ссылки, где это можно скачать - а скачивание уже платное
Да и большая часть - просто любопытствующие