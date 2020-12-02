Кіберполіція викрила угруповання наркоторговців, які продавали особливо небезпечний психотроп через інтернет. Вартість вилученого - понад 4 млн грн. ВІДЕО+ФОТО

Фігуранти через інтернет продавали психотропні та наркотичні речовини. Гроші від покупців отримували на електронні гаманці, а товар розповсюджували методом так званих "закладок". В ході обшуків поліцейські вилучили психотропи на понад 4 мільйони гривень. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Харківській області спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції та поліцейськими Харківщини викрили злочинне угруповання у торгівлі наркотичними та психотропними речовинами в мережі "Інтернет".

Кіберполіція встановила, що до такої діяльності причетні 17 громадян. Організатор – 23-річний харків’янин.

Фігуранти створили власний вебсайт та канал у месенджері з продажу наркотиків, які розповсюджували на території Харківської, Київської та Сумської областей методом "закладок".

Встановлено, що зловмисники закуповували "оптові" партії наркотичних речовин, які фасували та перепродавали. Оборот продажів становив від 5 до 10 кілограмів на місяць.

Гроші від покупців отримували на анонімні гаманці електронної платіжної системи, які в подальшому конвертували в криптовалюту Bitcoin та обготівковували в пунктах обміну валют.

Наразі правоохоронці встановлюють шляхи постачання наркотиків.

Загалом працівники поліції провели 33 обшуки за місцями мешкання підозрюваних. Вилучено 4 кг речовини, яка за висновком експертизи є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, та пів кілограма канабісу. Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку сягає понад 4 мільйони гривень.

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Також вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони, які використовувалися у злочинній діяльності.

У проведенні обшуків було задіяно спецпідрозділ "КОРД" та бійців полку поліції особливого призначення.

Зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.



Фото: сайт Нацполіції

Дев'яти фігурантам повідомлено про підозру у вчинені правопорушень, передбачених ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам, – позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим фігурантам.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора України.

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