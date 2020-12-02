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Киберполиция разоблачила группировку наркоторговцев, продававших особо опасный психотроп через Интернет. Стоимость изъятого - более 4 млн грн. ВИДЕО+ФОТО

Фигуранты через Интернет продавали психотропные и наркотические вещества. Деньги от покупателей они получали на электронные кошельки, а товар распространяли методом так называемых "закладок". В ходе обысков полицейские изъяли психотропы более чем на 4 миллиона гривен. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Сотрудники Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области совместно с Главным следственным управлением Нацполиции и полицейскими Харьковщины разоблачили преступную группировку в торговле наркотическими и психотропными веществами в сети Интернет.

Киберполиции установила, что к такой деятельности причастны 17 граждан. Организатор - 23-летний харьковчанин.

Фигуранты создали собственный вебсайт и канал в мессенджере по продаже наркотиков, которые распространяли на территории Харьковской, Киевской и Сумской областей методом "закладок".

Киберполиция разоблачила группировку наркоторговцев, продававших особо опасный психотроп через Интернет. Стоимость изъятого - более 4 млн грн 01

Установлено, что злоумышленники закупали "оптовые" партии наркотических веществ, фасовали и перепродавали. Оборот продаж составлял от 5 до 10 кг в месяц.

Деньги от покупателей получали на анонимные кошельки электронной платежной системы, которые в дальнейшем конвертировали в криптовалюту Bitcoin и обналичивали в пунктах обмена валют.

Сейчас правоохранители устанавливают пути поставок наркотиков.

Киберполиция разоблачила группировку наркоторговцев, продававших особо опасный психотроп через Интернет. Стоимость изъятого - более 4 млн грн 02

В целом работники полиции провели 33 обыска по местам проживания подозреваемых. Изъято 4 кг вещества, которое по заключению экспертизы является особо опасным психотропным веществом PVP, и полкилограмма каннабиса. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более 4 млн гривен.

Также изъята компьютерная техника, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовались в преступной деятельности.

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В проведении обысков было задействовано спецподразделение "КОРД" и бойцы полка полиции особого назначения.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.

Киберполиция разоблачила группировку наркоторговцев, продававших особо опасный психотроп через Интернет. Стоимость изъятого - более 4 млн грн 03
Фото: сайт Нацполиции

Девяти фигурантам сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 255 (Создание, руководство преступной сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, - лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас четырем подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Решается вопрос об избрании меры пресечения другим фигурантам.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

наркотики (2144) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) торговля (953) киберполиция (327)


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И как теперь переваривать решения Рады и Кабмина? Без кислоты?
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02.12.2020 15:26 Ответить
Наркомафія це вбивці.Підлітки підсідають на усіляке лайно.В 90-х страшно що творилося,та і зараз також.Дуже багато молоді померло і помирає.Жорсткі потрібні покарання.через вмовляння нічого не буде.І не кажіть.що наркомафію не можливо перемогти.просто в інших країнах також недостатньо борються.Проти наркомафії повинна бути проведена війна,бо вони вороги і знищують людей.
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02.12.2020 15:32 Ответить
12 лет малый срок, я бы таких вешал публично!!!
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02.12.2020 15:33 Ответить
выйдет в 35 в полном расцвете сил
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02.12.2020 23:11 Ответить
От то теперь полицаев будет плющить ...
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02.12.2020 15:37 Ответить
Каждый месяц громят наркоторговцев, молодцы!
Должны быть и ежемесячные результаты "посадок". И где?
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02.12.2020 16:09 Ответить
Опа! Синий мет? местные хайзенберги?))
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02.12.2020 19:54 Ответить
 
 