Киберполиция разоблачила группировку наркоторговцев, продававших особо опасный психотроп через Интернет. Стоимость изъятого - более 4 млн грн. ВИДЕО+ФОТО

Фигуранты через Интернет продавали психотропные и наркотические вещества. Деньги от покупателей они получали на электронные кошельки, а товар распространяли методом так называемых "закладок". В ходе обысков полицейские изъяли психотропы более чем на 4 миллиона гривен. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Сотрудники Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области совместно с Главным следственным управлением Нацполиции и полицейскими Харьковщины разоблачили преступную группировку в торговле наркотическими и психотропными веществами в сети Интернет.

Киберполиции установила, что к такой деятельности причастны 17 граждан. Организатор - 23-летний харьковчанин.

Фигуранты создали собственный вебсайт и канал в мессенджере по продаже наркотиков, которые распространяли на территории Харьковской, Киевской и Сумской областей методом "закладок".

Установлено, что злоумышленники закупали "оптовые" партии наркотических веществ, фасовали и перепродавали. Оборот продаж составлял от 5 до 10 кг в месяц.

Деньги от покупателей получали на анонимные кошельки электронной платежной системы, которые в дальнейшем конвертировали в криптовалюту Bitcoin и обналичивали в пунктах обмена валют.

Сейчас правоохранители устанавливают пути поставок наркотиков.

В целом работники полиции провели 33 обыска по местам проживания подозреваемых. Изъято 4 кг вещества, которое по заключению экспертизы является особо опасным психотропным веществом PVP, и полкилограмма каннабиса. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более 4 млн гривен.

Также изъята компьютерная техника, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовались в преступной деятельности.

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В проведении обысков было задействовано спецподразделение "КОРД" и бойцы полка полиции особого назначения.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.



Фото: сайт Нацполиции

Девяти фигурантам сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 255 (Создание, руководство преступной сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, - лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас четырем подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Решается вопрос об избрании меры пресечения другим фигурантам.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.