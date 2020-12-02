Киберполиция разоблачила группировку наркоторговцев, продававших особо опасный психотроп через Интернет. Стоимость изъятого - более 4 млн грн. ВИДЕО+ФОТО
Фигуранты через Интернет продавали психотропные и наркотические вещества. Деньги от покупателей они получали на электронные кошельки, а товар распространяли методом так называемых "закладок". В ходе обысков полицейские изъяли психотропы более чем на 4 миллиона гривен. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
Сотрудники Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области совместно с Главным следственным управлением Нацполиции и полицейскими Харьковщины разоблачили преступную группировку в торговле наркотическими и психотропными веществами в сети Интернет.
Киберполиции установила, что к такой деятельности причастны 17 граждан. Организатор - 23-летний харьковчанин.
Фигуранты создали собственный вебсайт и канал в мессенджере по продаже наркотиков, которые распространяли на территории Харьковской, Киевской и Сумской областей методом "закладок".
Установлено, что злоумышленники закупали "оптовые" партии наркотических веществ, фасовали и перепродавали. Оборот продаж составлял от 5 до 10 кг в месяц.
Деньги от покупателей получали на анонимные кошельки электронной платежной системы, которые в дальнейшем конвертировали в криптовалюту Bitcoin и обналичивали в пунктах обмена валют.
Сейчас правоохранители устанавливают пути поставок наркотиков.
В целом работники полиции провели 33 обыска по местам проживания подозреваемых. Изъято 4 кг вещества, которое по заключению экспертизы является особо опасным психотропным веществом PVP, и полкилограмма каннабиса. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более 4 млн гривен.
Также изъята компьютерная техника, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовались в преступной деятельности.
В проведении обысков было задействовано спецподразделение "КОРД" и бойцы полка полиции особого назначения.
Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.
Девяти фигурантам сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 255 (Создание, руководство преступной сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, - лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Сейчас четырем подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Решается вопрос об избрании меры пресечения другим фигурантам.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Должны быть и ежемесячные результаты "посадок". И где?