Окупанти виставили на продаж кримський винзавод "Коктебель"

Окупанти виставили на продаж кримський винзавод "Коктебель"

Окупаційна влада Криму виставила на аукціон завод марочних вин "Коктебель". Стартова ціна підприємства - $1,4 млн.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Всього збираються продати 73 об'єкти, які належать винзаводу, в Щебетовці, Коктебелі, Курортному, Наниковому, а також земельні ділянки.

Проведення торгів заплановано на 26 січня.

Завод марочних вин "Коктебель" був заснований в 1879 році. Він володіє виноградниками на площі близько 1070 га і ємнісним парком не менше 5 мільйонів літрів для виробництва тихих вин і не менше 6 мільйонів літрів - для виробництва десертних вин і портвейнів.

Нагадаємо, торік окупаційна влада Криму продала винзавод Массандра. Його придбала дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проєкт" за 5 млрд 327 млн ​​рублів. У грудні 2017 року ця компанія купила завод шампанських вин "Новий Світ" у Судаку за 1,5 млрд рублів.

ТОВ "Південний проєкт" належить банку "Росія", основним акціонером якого є Юрій Ковальчук. ЗМІ називають його "касиром Путіна".

Читайте також: "При Україні пили, їли якісний продукт, а тепер хана. Немає Криму", - мешканець окупованого півострова. ВIДЕО

Редкие мудаки! И это предприятие угробили
13.01.2021 23:40 Відповісти
+5
Если с сохранением специализации---то бренд востановить---10 лет запросто. И такие вина уже не пьют как раньше при совдепии. Знаменитые крымские мускаты погибли давно. А ведь было практически одно вино в мире с двумя кубками гран-при и 12 медалей в придачу. Мускат белый красного камня. Протвейн *Южнобережный* марочный был в целом хорош. И конечно десертные вина! Крымская ночь, Чёрные глаза, Улыбка и много других. Понастроят виллы скорее всего.
13.01.2021 23:48 Відповісти
+5
У нас продається продукція Коктебелю, вироблена в Херсонській обл - саме туди виїхали законні власники заводу, які не підтримали анексію Криму!
14.01.2021 00:16 Відповісти
Надо подумать..
13.01.2021 23:36 Відповісти
Редкие мудаки! И это предприятие угробили
13.01.2021 23:40 Відповісти
Продукция производится и продается. Не так уж и угробили.
13.01.2021 23:54 Відповісти
У нас продається продукція Коктебелю, вироблена в Херсонській обл - саме туди виїхали законні власники заводу, які не підтримали анексію Криму!
14.01.2021 00:16 Відповісти
А мадера "Коктебель" производства Овидиопольского завода это еще одни выехавшие хозяева ?
14.01.2021 00:20 Відповісти
Да, пардон, Одеська область, поплутав, навіть на сайті в них про це є...
14.01.2021 00:22 Відповісти
Кстати, за последние несколько лет вина у них стали очень даже ничего!
14.01.2021 01:53 Відповісти
Це, здається, масандру на Херсонщині роблять...
14.01.2021 00:24 Відповісти
Если с сохранением специализации---то бренд востановить---10 лет запросто. И такие вина уже не пьют как раньше при совдепии. Знаменитые крымские мускаты погибли давно. А ведь было практически одно вино в мире с двумя кубками гран-при и 12 медалей в придачу. Мускат белый красного камня. Протвейн *Южнобережный* марочный был в целом хорош. И конечно десертные вина! Крымская ночь, Чёрные глаза, Улыбка и много других. Понастроят виллы скорее всего.
13.01.2021 23:48 Відповісти
Поправлю только, что "Чёрные глаза" - Геленджикский винзавод делал.
14.01.2021 00:12 Відповісти
Ну и краснокаменский мускат Коктебель никогда не делал.
14.01.2021 00:21 Відповісти
Да согласен. Их много тогда было десертных вин. Я как то даже спутал что известный завод *Абрау-Дюрсо* тоже в Крыму. Потом вспомнил что в Краснодарск-крае. Улыбку тоже выпускали другие винзаводы вне Крыма. Как ни странно, но при совдепии вино пили часто, креплёные были приличные относительно конечно. Ну и шмурдяк пошёл при позднем бровеносце по 96 коп. По югу Украины народ крепко свои вина делал и сухие в том числе.
14.01.2021 00:26 Відповісти
И "Черные глаза" и "Улыбка - это завод Абрау-Дюрсо. А в Крыму были уникальные вина "Черный доктор", "Бастардо" и еще многое другое. Так как сейчас кацапня, с крымскими винзаводами и коллекциями вин не поступали даже немцы во время оккупации.
14.01.2021 02:48 Відповісти
Не, Геленджик. Не знаю как сейчас, но по крайней мере до начала 2000-х в Абрау выпускали исключительно "шампанское".
14.01.2021 20:12 Відповісти
Та пох, будь-яке бордосськє вино (бутилірованнє на місці ) від 7-8 євро краще цих коктебельських
13.01.2021 23:49 Відповісти
Вино вивезуть до себе, а все інше продадуть. Робити вина на військовій базі вони не збираються.
13.01.2021 23:50 Відповісти
та 100%. Домишки гептила полония и новичка такое себе разнообразие букета.
Ото тока нам потом это все вычищать ...
13.01.2021 23:53 Відповісти
продается лишь винная часть того, что уже продано державой
13.01.2021 23:58 Відповісти
Якою державою?
14.01.2021 02:49 Відповісти
Той Коктебель, що у нас продають, не з Криму... Власники заводу НЕ ПІДТРИМАЛИ анексію і за це в них завод віджали. Їм довелося починати бізнес з нуля в Херсонській області - я спілкувався з представниками підприємства, мені це розповіли.
14.01.2021 00:15 Відповісти
В Одеській області*
14.01.2021 00:23 Відповісти
Кто его купит попадет под санкции.
14.01.2021 00:40 Відповісти
Скупщики краденного. Вино на экспорт делать не будут - никто в мире не купит подсанкционный продукт, а своим вино не нужно, их водка интересует. Пропал завод, виноградники, погреба...
14.01.2021 01:12 Відповісти
То что делал крымский Коктебель последние годы вином назвать можно только с натяжкой глаза на жопу.
14.01.2021 01:56 Відповісти
В рашке ещё до войны приняли такие законы, что выпускать вино не выгодно. Проще выпускать винные напитки, которые не являются продуктами натурального брожения. Пробовал тогда ещё и убедился, что это суррогат, Вы правы.
14.01.2021 02:32 Відповісти
Полуостров краденный
В Чёрном море есть.
Весь покрыт он базами,
Абсолютно весь.
Там живут несчастные
Люди-дикари.
Лица беспристрастные,
Хмурые внутри.
Что они ни делают,
Не идут дела.
Рук для виноделия
Мама не дала.
14.01.2021 01:44 Відповісти
Збувають крадене.
14.01.2021 02:02 Відповісти
Логично. Нет воды - нет вина.

Интересно, кто согласится отдать деньги за мертвый винзавод без ресурсов и перспектив в юрисдикции безправия и террора...
14.01.2021 02:54 Відповісти
от дє баригі
14.01.2021 04:39 Відповісти
Завод ожидает ребрендинг, - будет называться "Боярышник".
14.01.2021 07:28 Відповісти
Интересно,как новые владельцы без воды будут делать качественное вино. Как говорится:без воды и не туда и не сюда....
14.01.2021 07:30 Відповісти
Недавно пил портвейн белый Коктебель 2002 года, очень даже неплохо, Португальский на фоне - фуфло, и такое гады угробили...
14.01.2021 08:29 Відповісти
вы можете сколько угодно продавать краденое - придет Украина, и всё вернётся собственникам
14.01.2021 08:48 Відповісти
 
 