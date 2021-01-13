Окупанти виставили на продаж кримський винзавод "Коктебель"

Окупаційна влада Криму виставила на аукціон завод марочних вин "Коктебель". Стартова ціна підприємства - $1,4 млн.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Всього збираються продати 73 об'єкти, які належать винзаводу, в Щебетовці, Коктебелі, Курортному, Наниковому, а також земельні ділянки.

Проведення торгів заплановано на 26 січня.

Завод марочних вин "Коктебель" був заснований в 1879 році. Він володіє виноградниками на площі близько 1070 га і ємнісним парком не менше 5 мільйонів літрів для виробництва тихих вин і не менше 6 мільйонів літрів - для виробництва десертних вин і портвейнів.

Нагадаємо, торік окупаційна влада Криму продала винзавод Массандра. Його придбала дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проєкт" за 5 млрд 327 млн ​​рублів. У грудні 2017 року ця компанія купила завод шампанських вин "Новий Світ" у Судаку за 1,5 млрд рублів.

ТОВ "Південний проєкт" належить банку "Росія", основним акціонером якого є Юрій Ковальчук. ЗМІ називають його "касиром Путіна".

