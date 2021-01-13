РУС
Оккупанты выставили на продажу крымский винзавод "Коктебель"

Оккупационные власти Крыма выставили на аукцион завод марочных вин "Коктебель". Стартовая цена предприятия – $1,4 млн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Всего собираются продать 73 принадлежащих винзаводу объекта в Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Наниково, а также земельные участки.

Проведение торгов запланировано на 26 января.

Завод марочных вин "Коктебель" был основан в 1879 году. Он обладает виноградниками на площади около 1070 гектар и емкостным парком не менее 5 миллионов литров для производства тихих вин и не менее 6 миллионов литров – для производства десертных вин и портвейнов.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Массандру" продали структурам банка "Россия", принадлежащего "кассиру Путина" Ковальчуку

Напомним, в прошлом году оккупационные власти Крыма продали винзавод Массандра. Его приобрела дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" за 5 млрд 327 млн рублей.​ В декабре 2017 года эта компания купила завод шампанских вин "Новый Свет" в Судаке за 1,5 млрд рублей.

ООО "Южный проект" принадлежит банку "Россия", основным акционером которого является Юрий Ковальчук. СМИ называют его "кассиром Путина".

Также на Цензор.НЕТ: Резников о продаже "Массандры" оккупантами: "Санкционный пакет уже готовится"

Редкие мудаки! И это предприятие угробили
13.01.2021 23:40
+5
Если с сохранением специализации---то бренд востановить---10 лет запросто. И такие вина уже не пьют как раньше при совдепии. Знаменитые крымские мускаты погибли давно. А ведь было практически одно вино в мире с двумя кубками гран-при и 12 медалей в придачу. Мускат белый красного камня. Протвейн *Южнобережный* марочный был в целом хорош. И конечно десертные вина! Крымская ночь, Чёрные глаза, Улыбка и много других. Понастроят виллы скорее всего.
13.01.2021 23:48
+5
У нас продається продукція Коктебелю, вироблена в Херсонській обл - саме туди виїхали законні власники заводу, які не підтримали анексію Криму!
14.01.2021 00:16
Надо подумать..
13.01.2021 23:36
Редкие мудаки! И это предприятие угробили
13.01.2021 23:40
Продукция производится и продается. Не так уж и угробили.
13.01.2021 23:54
У нас продається продукція Коктебелю, вироблена в Херсонській обл - саме туди виїхали законні власники заводу, які не підтримали анексію Криму!
14.01.2021 00:16
А мадера "Коктебель" производства Овидиопольского завода это еще одни выехавшие хозяева ?
14.01.2021 00:20
Да, пардон, Одеська область, поплутав, навіть на сайті в них про це є...
14.01.2021 00:22
Кстати, за последние несколько лет вина у них стали очень даже ничего!
14.01.2021 01:53
Це, здається, масандру на Херсонщині роблять...
14.01.2021 00:24
Если с сохранением специализации---то бренд востановить---10 лет запросто. И такие вина уже не пьют как раньше при совдепии. Знаменитые крымские мускаты погибли давно. А ведь было практически одно вино в мире с двумя кубками гран-при и 12 медалей в придачу. Мускат белый красного камня. Протвейн *Южнобережный* марочный был в целом хорош. И конечно десертные вина! Крымская ночь, Чёрные глаза, Улыбка и много других. Понастроят виллы скорее всего.
13.01.2021 23:48
Поправлю только, что "Чёрные глаза" - Геленджикский винзавод делал.
14.01.2021 00:12
Ну и краснокаменский мускат Коктебель никогда не делал.
14.01.2021 00:21
Да согласен. Их много тогда было десертных вин. Я как то даже спутал что известный завод *Абрау-Дюрсо* тоже в Крыму. Потом вспомнил что в Краснодарск-крае. Улыбку тоже выпускали другие винзаводы вне Крыма. Как ни странно, но при совдепии вино пили часто, креплёные были приличные относительно конечно. Ну и шмурдяк пошёл при позднем бровеносце по 96 коп. По югу Украины народ крепко свои вина делал и сухие в том числе.
14.01.2021 00:26
И "Черные глаза" и "Улыбка - это завод Абрау-Дюрсо. А в Крыму были уникальные вина "Черный доктор", "Бастардо" и еще многое другое. Так как сейчас кацапня, с крымскими винзаводами и коллекциями вин не поступали даже немцы во время оккупации.
14.01.2021 02:48
Не, Геленджик. Не знаю как сейчас, но по крайней мере до начала 2000-х в Абрау выпускали исключительно "шампанское".
14.01.2021 20:12
Та пох, будь-яке бордосськє вино (бутилірованнє на місці ) від 7-8 євро краще цих коктебельських
13.01.2021 23:49
Вино вивезуть до себе, а все інше продадуть. Робити вина на військовій базі вони не збираються.
13.01.2021 23:50
та 100%. Домишки гептила полония и новичка такое себе разнообразие букета.
Ото тока нам потом это все вычищать ...
13.01.2021 23:53
продается лишь винная часть того, что уже продано державой
13.01.2021 23:58
Якою державою?
14.01.2021 02:49
Той Коктебель, що у нас продають, не з Криму... Власники заводу НЕ ПІДТРИМАЛИ анексію і за це в них завод віджали. Їм довелося починати бізнес з нуля в Херсонській області - я спілкувався з представниками підприємства, мені це розповіли.
14.01.2021 00:15
В Одеській області*
14.01.2021 00:23
Кто его купит попадет под санкции.
14.01.2021 00:40
Скупщики краденного. Вино на экспорт делать не будут - никто в мире не купит подсанкционный продукт, а своим вино не нужно, их водка интересует. Пропал завод, виноградники, погреба...
14.01.2021 01:12
То что делал крымский Коктебель последние годы вином назвать можно только с натяжкой глаза на жопу.
14.01.2021 01:56
В рашке ещё до войны приняли такие законы, что выпускать вино не выгодно. Проще выпускать винные напитки, которые не являются продуктами натурального брожения. Пробовал тогда ещё и убедился, что это суррогат, Вы правы.
14.01.2021 02:32
Полуостров краденный
В Чёрном море есть.
Весь покрыт он базами,
Абсолютно весь.
Там живут несчастные
Люди-дикари.
Лица беспристрастные,
Хмурые внутри.
Что они ни делают,
Не идут дела.
Рук для виноделия
Мама не дала.
14.01.2021 01:44
Збувають крадене.
14.01.2021 02:02
Логично. Нет воды - нет вина.

Интересно, кто согласится отдать деньги за мертвый винзавод без ресурсов и перспектив в юрисдикции безправия и террора...
14.01.2021 02:54
от дє баригі
14.01.2021 04:39
Завод ожидает ребрендинг, - будет называться "Боярышник".
14.01.2021 07:28
Интересно,как новые владельцы без воды будут делать качественное вино. Как говорится:без воды и не туда и не сюда....
14.01.2021 07:30
Недавно пил портвейн белый Коктебель 2002 года, очень даже неплохо, Португальский на фоне - фуфло, и такое гады угробили...
14.01.2021 08:29
вы можете сколько угодно продавать краденое - придет Украина, и всё вернётся собственникам
14.01.2021 08:48
 
 