Оккупанты выставили на продажу крымский винзавод "Коктебель"

Оккупационные власти Крыма выставили на аукцион завод марочных вин "Коктебель". Стартовая цена предприятия – $1,4 млн.

Всего собираются продать 73 принадлежащих винзаводу объекта в Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Наниково, а также земельные участки.

Проведение торгов запланировано на 26 января.

Завод марочных вин "Коктебель" был основан в 1879 году. Он обладает виноградниками на площади около 1070 гектар и емкостным парком не менее 5 миллионов литров для производства тихих вин и не менее 6 миллионов литров – для производства десертных вин и портвейнов.

Напомним, в прошлом году оккупационные власти Крыма продали винзавод Массандра. Его приобрела дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" за 5 млрд 327 млн рублей.​ В декабре 2017 года эта компания купила завод шампанских вин "Новый Свет" в Судаке за 1,5 млрд рублей.

ООО "Южный проект" принадлежит банку "Россия", основным акционером которого является Юрий Ковальчук. СМИ называют его "кассиром Путина".

