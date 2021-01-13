Оккупанты выставили на продажу крымский винзавод "Коктебель"
Оккупационные власти Крыма выставили на аукцион завод марочных вин "Коктебель". Стартовая цена предприятия – $1,4 млн.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
Всего собираются продать 73 принадлежащих винзаводу объекта в Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Наниково, а также земельные участки.
Проведение торгов запланировано на 26 января.
Завод марочных вин "Коктебель" был основан в 1879 году. Он обладает виноградниками на площади около 1070 гектар и емкостным парком не менее 5 миллионов литров для производства тихих вин и не менее 6 миллионов литров – для производства десертных вин и портвейнов.
Напомним, в прошлом году оккупационные власти Крыма продали винзавод Массандра. Его приобрела дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" за 5 млрд 327 млн рублей. В декабре 2017 года эта компания купила завод шампанских вин "Новый Свет" в Судаке за 1,5 млрд рублей.
ООО "Южный проект" принадлежит банку "Россия", основным акционером которого является Юрий Ковальчук. СМИ называют его "кассиром Путина".
Интересно, кто согласится отдать деньги за мертвый винзавод без ресурсов и перспектив в юрисдикции безправия и террора...