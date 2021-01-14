У Литві призупинили вакцинацію через порушення правил транспортування вакцини
Влада Литви тимчасово зупинила кампанію з вакцинації населення від COVID-19 препаратом виробництва компанії Pfizer. Причиною стало порушення норми температурного режиму кількох тисяч доз вакцини під час транспортування.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
У Міністерстві охорони здоров'я Литви повідомили, що під час транспортування препаратів в клініки Каунаса і Паневежиса, де роблять щеплення, міг бути порушений температурний режим зберігання вакцини.
МОЗ країни негайно поінформувало представництво Pfizer в Литві про тимчасове призупинення вакцинації цією партією вакцини. До координаторів також направили запит з проханням надати інформацію про те, як на препарат вплинули виявлені коливання температури.
У зазначеній партії було 4680 доз вакцини проти COVID-19: 2340 доз препарату для Каунаської і Паневезької областей. За попередньою оцінкою представництва Pfizer, відхилення температури при транспортуванні було в допустимих межах і не вплинуло на вакцини.
"На підставі даних дослідження стабільності, наданих виробником, було визначено, що згадане вище температурне відхилення умов транспортування знаходиться в допустимому діапазоні. Вищевказані продукти підходять для подальшого використання", — заявив представник виробника вакцини.
Наразі відомство очікує висновки від Державного агентства з контролю за ліками.
Вакцину від COVID-19 слід зберігати при температурі щонайменше -70°C. Pfizer розробив спеціальну транспортну коробку розміром з валізу, з сухим льодом та GPS-трекерами. Якщо пакування не відкривати, воно може зберігати до 5 тис. доз вакцини при правильній температурі протягом 10 днів.
