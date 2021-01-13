РУС
4 705 31

В Литве приостановили вакцинацию из-за нарушения правил транспортировки вакцины

Власти Литвы временно приостановили кампанию по вакцинации населения от COVID-19 препаратом производства компании Pfizer. Причиной стало нарушение нормы температурного режима нескольких тысяч доз вакцины во время транспортировки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

В Министерстве здравоохранения Литвы сообщили, что во время транспортировки препаратов в клиники Каунаса и Паневежиса, где делают прививки, мог быть нарушен температурный режим хранения вакцины.

Минздрав страны немедленно проинформировал представительство Pfizer в Литве о временном приостановлении вакцинации этой партией вакцины. К координаторам также направили запрос с просьбой предоставить информацию о том, как на препарат повлияли обнаружены колебания температуры.

В указанной партии было 4680 доз вакцины против COVID-19. По предварительной оценке представительства Pfizer, отклонения температуры при транспортировке было в допустимых пределах и не повлияло на вакцины.

"На основании данных исследования стабильности, предоставленных производителем, было определено, что упомянутое выше температурное отклонение условий транспортировки находится в допустимом диапазоне. Вышеуказанные продукты подходят для дальнейшего использования", - заявил представитель производителя вакцины.

Сейчас ведомство ожидает заключения от Государственного агентства по контролю за лекарствами.

Вакцину от COVID-19 следует хранить при температуре не менее -70° C. Pfizer разработал специальную транспортную коробку размером с чемодан, с сухим льдом и GPS-трекерами. Если упаковку не открывать, она может хранить до 5 тыс. доз вакцины при правильной температуре в течение 10 дней.

+8
В Литве приостановили вакцинацию из-за нарушения правил транспортировки вакцины - Цензор.НЕТ 6066
13.01.2021 23:59 Ответить
+4
Вакцину из Китая в Украину доставят на АН-225 "Мрія", торжественно встречать самолёт будет сам Зеленский, бесплатную вакцину продавать будут в "Эпицентре".

В розділі "диряві носки, юзані гандони"
13.01.2021 23:58 Ответить
+4
Може у вас на ботофермі і так. Не було ще жодного гідного очільника країни.
14.01.2021 00:21 Ответить
Вакцину из Китая в Украину доставят на АН-225 "Мрія", торжественно встречать самолёт будет сам Зеленский, бесплатную вакцину продавать будут в "Эпицентре".

В розділі "диряві носки, юзані гандони"
13.01.2021 23:58 Ответить
Він сам юзаний.
В Литве приостановили вакцинацию из-за нарушения правил транспортировки вакцины - Цензор.НЕТ 1635
14.01.2021 00:06 Ответить
Да і до всього обКОНЧЕНИЙ
14.01.2021 08:10 Ответить
Бажаю на Старий Новий Рік
Старого Нового Президента
13.01.2021 23:58 Ответить
Шапкокрада ? Більше заплатить?
14.01.2021 00:05 Ответить
Президент в нас був один, це Порошенко.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:13 Ответить
Може у вас на ботофермі і так. Не було ще жодного гідного очільника країни.
14.01.2021 00:21 Ответить
докази твої галімі що я з ботоферми. чекаю.
14.01.2021 00:25 Ответить
В Литве приостановили вакцинацию из-за нарушения правил транспортировки вакцины - Цензор.НЕТ 6066
13.01.2021 23:59 Ответить
Ось показник Держави і піклування про громадян. Не фуфломіцин китайський або кацапський закупили. А зупинили вакцинацію через МОЖЛИВЕ недотримання норм доставки і зберігання.
14.01.2021 00:00 Ответить
В Литве приостановили вакцинацию из-за нарушения правил транспортировки вакцины - Цензор.НЕТ 4946
14.01.2021 00:03 Ответить
Албанія, Молдова, не кажучи вже про країни Європи, всі нормальні країни вже закупили і вакцинуються вакциною Pfizer. Всі крім України.
показать весь комментарий
А у нас є таке обладнання яке забезпечить мінус 70 при перевезенні і при зберіганні теж?
показать весь комментарий
Тюрция в течении 2 х недель готовится получить напрямую от китайцев вакцину 10 млн штук, и без Богатырьевой!
показать весь комментарий
Юзівську акушерку турки кинули як лоха? Нєпарадку.
показать весь комментарий
А в Албании и Молдове это оборудование на виноградниках растет? C вакцинами передают и в статье написано. Кстати в Украине есть такое оборудование, пока 1шт., в Борисполе.
показать весь комментарий
Читайте новину до кінця. Написано, що транспортна коробка вакциною має відсік для сухого льоду. Це запезпечує температуру у коробці -70°C.
Далі моя власна думка, що для подальшого зберігання досить перідично досипати у відсік сухий лід, (він зовсім не дефіцитний). Тобто не потрібно лікарням купувати холодильники, що дають -70°C, бо це великі трати.
показать весь комментарий
У нас і кисню було достатньо, але люди вмирали через його відсутність бо не було балонів.
показать весь комментарий
Надо КИТАЙСКОЙ ВАКЦИНОЙ- сначала кабмин , офис Зе , депутатов .
Причём в паспорте о вакцинации ставить отметку - какой именно вакциной
14.01.2021 00:11 Ответить
Щоб знати від якої вони врізали дуба.
показать весь комментарий
Важко уявити, що в паспорті (або у довідці) про вакцинацію не буде вказана назва вакцини та номер партії.
показать весь комментарий
Razresili potom ispolzyvat.
Moderna ecio segodnia kololi no tex bolse zakupat otkazalis izza ceni na 30% podorazali oni ,jesli podpisat novy kontrakt,resyli luce dokupit Pfizer ecio 1.5mln doz
14.01.2021 00:16 Ответить
Vsego uze 30 tysiac vkololi medikam,na sleducej nedeli uze i vtoroj ukol idiot
14.01.2021 00:24 Ответить
При температуре не ВЫШЕ -70, а не меньше, как указано в статье... Меньше -70 это -80...
14.01.2021 00:44 Ответить
меньше -70 это ниже. Например - 80
показать весь комментарий
26.12.20 00:51
В Молдове заявили, что не смогут обеспечить условия для транспортировки вакцины от коронавируса Pfizer: "Недостижимая мечта"..
14.01.2021 06:03 Ответить
 
 