В Литве приостановили вакцинацию из-за нарушения правил транспортировки вакцины
Власти Литвы временно приостановили кампанию по вакцинации населения от COVID-19 препаратом производства компании Pfizer. Причиной стало нарушение нормы температурного режима нескольких тысяч доз вакцины во время транспортировки.
В Министерстве здравоохранения Литвы сообщили, что во время транспортировки препаратов в клиники Каунаса и Паневежиса, где делают прививки, мог быть нарушен температурный режим хранения вакцины.
Минздрав страны немедленно проинформировал представительство Pfizer в Литве о временном приостановлении вакцинации этой партией вакцины. К координаторам также направили запрос с просьбой предоставить информацию о том, как на препарат повлияли обнаружены колебания температуры.
В указанной партии было 4680 доз вакцины против COVID-19. По предварительной оценке представительства Pfizer, отклонения температуры при транспортировке было в допустимых пределах и не повлияло на вакцины.
"На основании данных исследования стабильности, предоставленных производителем, было определено, что упомянутое выше температурное отклонение условий транспортировки находится в допустимом диапазоне. Вышеуказанные продукты подходят для дальнейшего использования", - заявил представитель производителя вакцины.
Сейчас ведомство ожидает заключения от Государственного агентства по контролю за лекарствами.
Вакцину от COVID-19 следует хранить при температуре не менее -70° C. Pfizer разработал специальную транспортную коробку размером с чемодан, с сухим льдом и GPS-трекерами. Если упаковку не открывать, она может хранить до 5 тыс. доз вакцины при правильной температуре в течение 10 дней.
