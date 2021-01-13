Турция одобрила использование вакцины китайской компании Sinovac от COVID-19

Агентство фармацевтических препаратов Турции выдало разрешение на экстренное применение вакцины от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Это та же вакцина, которую закупает Украина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на турецкое информагентство "Анадолу".

Первым в стране прививку сделали министру здравоохранения Фахреттину Коджа. Он сообщил, что вакцинация сотрудников сферы здравоохранения в стране начнется 14 января.

"В результате научных оценок и всех инспекций Агентство одобрило экстренное использование указанной вакцины", - говорится в сообщении ведомства.

В турецких лабораториях образцы вакцины тестировались в течение 14 дней.

Напомним, изначально сообщалось, что эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.

