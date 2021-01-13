Турция одобрила использование вакцины китайской компании Sinovac от COVID-19
Агентство фармацевтических препаратов Турции выдало разрешение на экстренное применение вакцины от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Это та же вакцина, которую закупает Украина.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на турецкое информагентство "Анадолу".
Первым в стране прививку сделали министру здравоохранения Фахреттину Коджа. Он сообщил, что вакцинация сотрудников сферы здравоохранения в стране начнется 14 января.
"В результате научных оценок и всех инспекций Агентство одобрило экстренное использование указанной вакцины", - говорится в сообщении ведомства.
В турецких лабораториях образцы вакцины тестировались в течение 14 дней.
Читайте на Цензор.НЕТ: Грузия "категорически" отказалась от китайской вакцины, которую закупает Украина
Напомним, изначально сообщалось, что эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.
Также на Цензор.НЕТ: Украина не будет закупать вакцину Sinovac, если ее эффективность будет менее 70%, - Степанов
НУ, так пишут...
Це вже в екстренних випадках.
Молодці !
вакцина псиновак
Но сначала - все медики.
А вакцинироваться или нет - каждый решает сам.