РУС
Новости Коронавирус и карантин
2 646 19

Турция одобрила использование вакцины китайской компании Sinovac от COVID-19

Турция одобрила использование вакцины китайской компании Sinovac от COVID-19

Агентство фармацевтических препаратов Турции выдало разрешение на экстренное применение вакцины от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Это та же вакцина, которую закупает Украина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на турецкое информагентство "Анадолу".

Первым в стране прививку сделали министру здравоохранения Фахреттину Коджа. Он сообщил, что вакцинация сотрудников сферы здравоохранения в стране начнется 14 января.

"В результате научных оценок и всех инспекций Агентство одобрило экстренное использование указанной вакцины", - говорится в сообщении ведомства.

В турецких лабораториях образцы вакцины тестировались в течение 14 дней.

Напомним, изначально сообщалось, что эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Турция (3542) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+1
и где же, кстати,турецкие данные по эффективности вакцины?!
13.01.2021 22:53 Ответить
+1
https://mobile.twitter.com/azubinski

https://mobile.twitter.com/azubinski неочн удвлн прсхдщ https://mobile.twitter.com/azubinski @azubinski https://mobile.twitter.com/azubinski/status/1349379741728579584 5 ч

вакцина псиновак
13.01.2021 23:01 Ответить
+1
Він просто турок.
13.01.2021 23:06 Ответить
Турция тоже оч.коррумпированная страна
13.01.2021 22:53 Ответить
и где же, кстати,турецкие данные по эффективности вакцины?!
13.01.2021 22:53 Ответить
Там є відкат , а це головне !
13.01.2021 22:59 Ответить
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что промежуточные результаты испытаний третьей фазы показали эффективность вакцины против COVID-19 от китайской Sinovac на 91,25%.

НУ, так пишут...
13.01.2021 23:16 Ответить
Питання,Ердоган дурніший чи розумніший за Зелєбобу?
13.01.2021 22:53 Ответить
А хто тих людей рахує. Коли їх 40 або 80 млн. І буде гешефт.
показать весь комментарий
Він просто турок.
13.01.2021 23:06 Ответить
Питання, https://censor.net/ru/user/145656 дурніший чи розумніший за Зелєбобу?
13.01.2021 23:15 Ответить
Коли коту нема чого робити,він свої яйця лиже.
13.01.2021 23:25 Ответить
"на экстренное применение "
Це вже в екстренних випадках.
13.01.2021 22:55 Ответить
Грузія відмовилась від вакцини із Китаю !
Молодці !
13.01.2021 22:58 Ответить
https://mobile.twitter.com/azubinski

https://mobile.twitter.com/azubinski неочн удвлн прсхдщ https://mobile.twitter.com/azubinski @azubinski https://mobile.twitter.com/azubinski/status/1349379741728579584 5 ч

вакцина псиновак
13.01.2021 23:01 Ответить
Вакцина супер, стоит 40 баксов за 2 дозы, и при этом шанс 50% что она неподействует.))
13.01.2021 23:02 Ответить
Да забий краще Сватів подивитися...
показать весь комментарий
В Турции вакцина будет бесплатная для всех.
Но сначала - все медики.
А вакцинироваться или нет - каждый решает сам.
13.01.2021 23:43 Ответить
Закупочная цена известна ?
14.01.2021 02:35 Ответить
Пока что в новостях не услышала.
14.01.2021 08:19 Ответить
А где же вакцина с Индии, там же специ по этому делу.
14.01.2021 00:43 Ответить
хорошо. правильно.
14.01.2021 07:45 Ответить
 
 