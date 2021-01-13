УКР
Новини Коронавірус і карантин
2 646 19

Туреччина схвалила використання вакцини китайської компанії Sinovac проти COVID-19

Туреччина схвалила використання вакцини китайської компанії Sinovac проти COVID-19

Агентство фармацевтичних препаратів Туреччини видало дозвіл на екстрене застосування вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac. Це та сама вакцина, яку закуповує Україна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на турецьке інформагентство "Анадолу".

Першим у країні щеплення зробили міністру охорони здоров'я Фахреттіну Коджа. Він повідомив, що вакцинація співробітників сфери охорони здоров'я в країні розпочнеться 14 січня.

"В результаті наукових оцінок і всіх інспекцій Агентство схвалило екстрене використання зазначеної вакцини", - сказано в повідомленні відомства.

Читайте також: Грузія "категорично" відмовилася від китайської вакцини, яку закуповує Україна

У турецьких лабораторіях зразки вакцини тестувалися впродовж 14 днів.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не купуватиме цю вакцину, якщо її ефективність становитиме менше 70%.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Туреччина (3681) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+1
и где же, кстати,турецкие данные по эффективности вакцины?!
показати весь коментар
13.01.2021 22:53 Відповісти
+1
https://mobile.twitter.com/azubinski

https://mobile.twitter.com/azubinski неочн удвлн прсхдщ https://mobile.twitter.com/azubinski @azubinski https://mobile.twitter.com/azubinski/status/1349379741728579584 5 ч

вакцина псиновак
показати весь коментар
13.01.2021 23:01 Відповісти
+1
Він просто турок.
показати весь коментар
13.01.2021 23:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Турция тоже оч.коррумпированная страна
показати весь коментар
13.01.2021 22:53 Відповісти
и где же, кстати,турецкие данные по эффективности вакцины?!
показати весь коментар
13.01.2021 22:53 Відповісти
Там є відкат , а це головне !
показати весь коментар
13.01.2021 22:59 Відповісти
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что промежуточные результаты испытаний третьей фазы показали эффективность вакцины против COVID-19 от китайской Sinovac на 91,25%.

НУ, так пишут...
показати весь коментар
13.01.2021 23:16 Відповісти
Питання,Ердоган дурніший чи розумніший за Зелєбобу?
показати весь коментар
13.01.2021 22:53 Відповісти
А хто тих людей рахує. Коли їх 40 або 80 млн. І буде гешефт.
показати весь коментар
13.01.2021 22:59 Відповісти
Він просто турок.
показати весь коментар
13.01.2021 23:06 Відповісти
Питання, https://censor.net/ru/user/145656 дурніший чи розумніший за Зелєбобу?
показати весь коментар
13.01.2021 23:15 Відповісти
Коли коту нема чого робити,він свої яйця лиже.
показати весь коментар
13.01.2021 23:25 Відповісти
"на экстренное применение "
Це вже в екстренних випадках.
показати весь коментар
13.01.2021 22:55 Відповісти
Грузія відмовилась від вакцини із Китаю !
Молодці !
показати весь коментар
13.01.2021 22:58 Відповісти
https://mobile.twitter.com/azubinski

https://mobile.twitter.com/azubinski неочн удвлн прсхдщ https://mobile.twitter.com/azubinski @azubinski https://mobile.twitter.com/azubinski/status/1349379741728579584 5 ч

вакцина псиновак
показати весь коментар
13.01.2021 23:01 Відповісти
Вакцина супер, стоит 40 баксов за 2 дозы, и при этом шанс 50% что она неподействует.))
показати весь коментар
13.01.2021 23:02 Відповісти
Да забий краще Сватів подивитися...
показати весь коментар
13.01.2021 23:13 Відповісти
В Турции вакцина будет бесплатная для всех.
Но сначала - все медики.
А вакцинироваться или нет - каждый решает сам.
показати весь коментар
13.01.2021 23:43 Відповісти
Закупочная цена известна ?
показати весь коментар
14.01.2021 02:35 Відповісти
Пока что в новостях не услышала.
показати весь коментар
14.01.2021 08:19 Відповісти
А где же вакцина с Индии, там же специ по этому делу.
показати весь коментар
14.01.2021 00:43 Відповісти
хорошо. правильно.
показати весь коментар
14.01.2021 07:45 Відповісти
 
 