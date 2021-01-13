Туреччина схвалила використання вакцини китайської компанії Sinovac проти COVID-19

Агентство фармацевтичних препаратів Туреччини видало дозвіл на екстрене застосування вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac. Це та сама вакцина, яку закуповує Україна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на турецьке інформагентство "Анадолу".

Першим у країні щеплення зробили міністру охорони здоров'я Фахреттіну Коджа. Він повідомив, що вакцинація співробітників сфери охорони здоров'я в країні розпочнеться 14 січня.

"В результаті наукових оцінок і всіх інспекцій Агентство схвалило екстрене використання зазначеної вакцини", - сказано в повідомленні відомства.

У турецьких лабораторіях зразки вакцини тестувалися впродовж 14 днів.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не купуватиме цю вакцину, якщо її ефективність становитиме менше 70%.