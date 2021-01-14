Другий рік пандемії коронавірусу може виявитися складнішим за перший, - ВООЗ
Другий рік пандемії COVID-19 може виявитися складнішим за попередній. Тільки за останні два тижні поширення інфекції знову досягло піку.
Про це заявив директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майкл Раян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
"Ми вступаємо в другий рік пандемії, і він може виявитися навіть більш важким, з огляду на динаміку поширення коронавірусу", - зазначив Раян.
Найбільша кількість заражень припадає на Північну й Південну Америку та європейський регіон, додав він.
За останніми даними, у світі зареєстровано 91,9 млн випадків COVID-19, померли 1,97 млн осіб.
У країнах Європейського Союзу розпочалася масова вакцинація проти COVID-19. Аналогічні кампанії минулого місяця почали Велика Британія, Канада, США, Росія та інші країни. Однак у ВООЗ попереджали про те, що тільки вакцинація не зможе зупинити пандемію.
Тобто в Азії та Африці небезпеки нема ?
Там - найкраща система охорони здоров*я, виходить. І умови.
Однако это правда, это было ТРЕБОВАНИЕ, равно как и определенное расстояние меджу столами в оффсах, что означает что ВСЕ оффисы в Сити должны были быть закрыты, аренда адова, столы всегда близко стояли.
Нє, у нас поки звіріють поліцаї.
Їм виділили підсилення для забезпечення комендантської години (з 20:00 до 5:00), то вони сотнями штрафи виписують.
Я тут постила, як народ уже дуріє і приколюється. Бо всьому є межа. Сміялася дуже, як один чоловік переодягнувся у костюм свині і гуляв. Ну, отримав штраф.
Люди штрафи за просто карантин оскаржували у судах (і виглядає, що успішно. Не скажу, що всі вигравали - я ж теж не все читаю, бо від суцільних новин про ковід і локдаун голова може поїхати - але ніби так, були прецеденти).
Так от перед комендантською годиною наші "борці" (влада) заявила: геть і не думайте, штрафи за порушення комендантської години вам не вийде оскаржити, все буде суворо.
Уявляєте ? Я це читаю і кажу собі: таке враження, що реально влада просто воює з народом.
Паралельна реальність. Уже майже рік. А я іноді все одно на секунду стану і думаю: блін, може це мені здається або все-таки якийсь дурний сон ...
Бо на голову не налазить.
У нас на всех парках в моем районе проживания (и прилегающих) повесили объвления "Мы не потерпим антисоциального поведения".
Вот не помню я, объявления эти появились ДО того, как я увидела выломанную дверь в самозакрывающемся туалете, или ПОСЛЕ.
За 30 лет жизни в Австралии я никогда раньше не видела ВЫЛОМАННОЙ двери в самозакрывающемся туалете (и вообще разгроммленного туалета не видела). Жалею, что не обратила я внимания, унитаз вандалы оставили или выломали, как в ЛДНР.
Бомжи появились на улицах дорогих районов Мельбурна, бомжи стационарные, с матрасами и подушками, у нас такой бомж пристроился прямо у входной двери банка ANZ (Australia and New Zealand Bank).
Я, собственно, к тому, что локдауны многомесячные просто так, бесследно, не проходят, и что у полиции будет скоро очень много дел, кроме как бабушек, выгуливающих вечером собачек, штрафовать.
Все еще только начинается.
Неделю назад сгорел дом с женшиной и ее тремя детьми (район среднего класса), не посмотрела, кто по национальности женщина, из какой страны Азии, а сегодня - женщина и трое детей в северном районе Мельбурна, у аэропорта, умерли вместе.
Поскольку раньше женщины одновременно с тремя детьми раз в неделю в Мельбурне не умирали каждую неделю, сдается мне, что это - самоубийства, и самоубийства по причинам финансовым, из-за локдауна и дурантина.
Если это так, то наш коммуняцкий премьер добился выдающихся результатов: "вакцинировать" население не нужно, само себе убьет.
Сдается мне, что это самоубийства по финансовым причинам из-за локдауна и дурантина..."
десь за півроку країни,що вакцинуються активно відізолюються від "країн третього світу" таких як Україна (варіант- будуть впускати після "відстоювання" у карантинних таборах )..
це логічно-антитіла "тримаються " до 9-ти місяців..у вакцинованих- менше..
