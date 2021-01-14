УКР
11 253 52

Другий рік пандемії коронавірусу може виявитися складнішим за перший, - ВООЗ

Другий рік пандемії COVID-19 може виявитися складнішим за попередній. Тільки за останні два тижні поширення інфекції знову досягло піку.

Про це заявив директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майкл Раян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Ми вступаємо в другий рік пандемії, і він може виявитися навіть більш важким, з огляду на динаміку поширення коронавірусу", - зазначив Раян.

Найбільша кількість заражень припадає на Північну й Південну Америку та європейський регіон, додав він.

За останніми даними, у світі зареєстровано 91,9 млн випадків COVID-19, померли 1,97 млн ​​осіб.

Також читайте: Два нові штами COVID-19 виявили в США

У країнах Європейського Союзу розпочалася масова вакцинація проти COVID-19. Аналогічні кампанії минулого місяця почали Велика Британія, Канада, США, Росія та інші країни. Однак у ВООЗ попереджали про те, що тільки вакцинація не зможе зупинити пандемію.

ВООЗ (775) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+19
ты забыл еще про танунахов с планеты Нибиру. Это они руководят Соросом и Гейтсом.
14.01.2021 02:00
+16
светочи свинособачей мысли на огонёк заходят)
14.01.2021 02:09
+14
Ага. Ще не все ...
Тобто в Азії та Африці небезпеки нема ?
Там - найкраща система охорони здоров*я, виходить. І умови.
14.01.2021 02:57
ты забыл еще про танунахов с планеты Нибиру. Это они руководят Соросом и Гейтсом.
14.01.2021 02:00
светочи свинособачей мысли на огонёк заходят)
14.01.2021 02:09
Пацак - это КАЦАП наоборот--дyмаешь слyчайно?))
14.01.2021 02:30
я аж проснулся! вот это тупорылое вломилось на кафедру и начало пробирки с пургеном жрать. где тебя из говна отлили, титан мысли *****?
14.01.2021 02:31
Так ведь оно так и задумано. Старик Дарвин рулит !
14.01.2021 05:04
Да!
Ой, как лохторату "бубочки" нужна "вакцина" то, ой, как нужна.
Исчезновение лохторатной базы за счет убыли оной.
14.01.2021 05:13
Да, работа по демонтажу глобалистской дьявольщины предстоит грандиозная.
14.01.2021 05:05
І хто ще цим возовцям вірить? Вони вже багато дурниць наговорили.
14.01.2021 02:15
Идиотов еще достаточно осталось, телевизор смотрят, и что поразительно, верят.
14.01.2021 05:14
Складнішим він буде для розвинутих країн. А ми будемо просто тихо вмирати. А від ковіду чи від китайської вакцини, та какая разніца.
14.01.2021 02:21
і від "безкоштовного, державного" лікування ковіду за наші немаленькі гроші (в кого вони ще зостануться) і від самодурства і пафосу тих, хто рулює...
14.01.2021 08:56
Ага. Ще не все ...
Тобто в Азії та Африці небезпеки нема ?
Там - найкраща система охорони здоров*я, виходить. І умови.
14.01.2021 02:57
"Наша песня хороша, заводи сначала" или "денег нет, но осталось много старых песен про ковид"
14.01.2021 05:11
У нас сегодня случилась ливаруция : наш премьер штата Виктория, коммуняка Эндрюс, с грустной мордой лица объявил, что оффисные работники могут вернуться в оффисы в Сити и ДАЖЕ НЕ НОСИТЬ МАСОК НА РАБОЧИХ МЕСТАХ.

Я все думала, что же наш коммуняка сожрал такого, что вдруг так то? Может. это у него несварение?
А потом вспомнила: вчера федеральный казначей сказал, что денег на ковидобесие больше не даст, хай премьеры штатов сами финансируют из бюджетов штатов, короче, "Денег нет, держитесь там".


Так что гоните в Канаде вашего бородатенького, папаня которого был хорошим другом СССР, и вирус сам уйдет, потому как это форма жизни разумная и без финансирования существовать не может.
14.01.2021 05:50
Выключи бредогенератор, пожалуйста.
14.01.2021 06:00
Про маски в оффисах?
Однако это правда, это было ТРЕБОВАНИЕ, равно как и определенное расстояние меджу столами в оффсах, что означает что ВСЕ оффисы в Сити должны были быть закрыты, аренда адова, столы всегда близко стояли.

Так что пшел вон, если не знаешь ситуации в шате Виктория, Австралия .
14.01.2021 08:57
Это про теорию заговора и "разумную форму жизни", дура.
14.01.2021 12:48
Нічого собі !
Нє, у нас поки звіріють поліцаї.
Їм виділили підсилення для забезпечення комендантської години (з 20:00 до 5:00), то вони сотнями штрафи виписують.
Я тут постила, як народ уже дуріє і приколюється. Бо всьому є межа. Сміялася дуже, як один чоловік переодягнувся у костюм свині і гуляв. Ну, отримав штраф.

Люди штрафи за просто карантин оскаржували у судах (і виглядає, що успішно. Не скажу, що всі вигравали - я ж теж не все читаю, бо від суцільних новин про ковід і локдаун голова може поїхати - але ніби так, були прецеденти).

Так от перед комендантською годиною наші "борці" (влада) заявила: геть і не думайте, штрафи за порушення комендантської години вам не вийде оскаржити, все буде суворо.

Уявляєте ? Я це читаю і кажу собі: таке враження, що реально влада просто воює з народом.

Паралельна реальність. Уже майже рік. А я іноді все одно на секунду стану і думаю: блін, може це мені здається або все-таки якийсь дурний сон ...
Бо на голову не налазить.
14.01.2021 06:06
"Їм виділили підсилення для забезпечення комендантської години (з 20:00 до 5:00), то вони сотнями штрафи виписують."

Скоро полицейвским будет "весело", аж жуть.
У нас на всех парках в моем районе проживания (и прилегающих) повесили объвления "Мы не потерпим антисоциального поведения".
Вот не помню я, объявления эти появились ДО того, как я увидела выломанную дверь в самозакрывающемся туалете, или ПОСЛЕ.
За 30 лет жизни в Австралии я никогда раньше не видела ВЫЛОМАННОЙ двери в самозакрывающемся туалете (и вообще разгроммленного туалета не видела). Жалею, что не обратила я внимания, унитаз вандалы оставили или выломали, как в ЛДНР.

Бомжи появились на улицах дорогих районов Мельбурна, бомжи стационарные, с матрасами и подушками, у нас такой бомж пристроился прямо у входной двери банка ANZ (Australia and New Zealand Bank).
Я пот думаю, а можно покупателям банка использовать бомжа вместо машины для депозитов?

Я, собственно, к тому, что локдауны многомесячные просто так, бесследно, не проходят, и что у полиции будет скоро очень много дел, кроме как бабушек, выгуливающих вечером собачек, штрафовать.
Все еще только начинается.
14.01.2021 09:04
У нас вторая смерть женщины и ее троих детей ЗА НЕДЕЛЮ.
Неделю назад сгорел дом с женшиной и ее тремя детьми (район среднего класса), не посмотрела, кто по национальности женщина, из какой страны Азии, а сегодня - женщина и трое детей в северном районе Мельбурна, у аэропорта, умерли вместе.

Поскольку раньше женщины одновременно с тремя детьми раз в неделю в Мельбурне не умирали каждую неделю, сдается мне, что это - самоубийства, и самоубийства по причинам финансовым, из-за локдауна и дурантина.
Если это так, то наш коммуняцкий премьер добился выдающихся результатов: "вакцинировать" население не нужно, само себе убьет.
14.01.2021 09:34
Почитай официальную статистику о смертности и тяжёлых последствиях после COVIDa, и перестань, наконец, нести чушь про рептилоидов, устроивших тебе локдаун.
14.01.2021 12:51
"У нас в Мельбурне уже вторая смерть женщины и ее троих(!) детей за НЕДЕЛЮ (!) (женщины с тремя детьми вместе умирают).
Сдается мне, что это самоубийства по финансовым причинам из-за локдауна и дурантина..."

А теперь пшел на три буквы.
14.01.2021 14:17
14.01.2021 06:33
У нас в Мельбурне уже вторая смерть женщины и ее троих(!) детей за НЕДЕЛЮ (!) (женщины с тремя детьми вместе умирают).
Сдаеся мне, что это самоубийства по финансовым причинам из-за локдауна и дурантина...
14.01.2021 09:36
Жах...
14.01.2021 10:20
вимога масок на робочому місці НАДЛИШКОВА..,,де ймовірність заразитись у магазинах у десятки,а то й сотні разів більша..
14.01.2021 09:38
Маски они сами по себе дурь. Но на работе вероятность заразиться больше чисто по времени нахождения.
14.01.2021 11:10
Если не закинуть на кичу эфиопского гоминида и его подельников - таки да, может быть и хуже.
14.01.2021 05:03
Руководство дял ВОЗовского эфиопа:

"Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны

Но нету время рыдать, рыдать когда
Сменим мы стремя на сталь, на сталь труда
На все вопросы один дадим ответ
И никакого другого нет

Промчалися страшные грозы
Победа настала кругом
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом"

Понял, эфиоп? Утри рукавом сопли и мотай на историческую родину.
14.01.2021 05:10
В Британии третий штамм барановируса, бразильский!
Иожкин кот, это не шутка.
Кизда Британии (с таким то премьером).
Британцы, гордые англосаксонцы, не выхоите из лохдауна, не надо сидите в дупе.
14.01.2021 05:45
Когда твой престарелый родственник откинется от цитокинового шторма, крикни ему (или ей) как Станиславский. Ну, ты в курсе.
14.01.2021 06:03
если так- то вам с вашим флагом повезло - у нас, в Украине, в большинстве своем более-менее адекватные врачи сьехали туда, где зп повыше и дибила не выбирают президентом - здесь большинстве случаев могут сделать укол анальгина.... ну и давление померять
14.01.2021 07:35
Эти протоколы международные, а копеечные кортикостероидные иммуносупрессоры есть в любой больнице. Для критических состояний вообще сложно придумать что-то новое и уникальное. По всему миру средняя реанимационная летальность около 30%. Где-то больше, где-то меньше, но не слишком далеко от этой цифры. В конце концов убогий Ирак потерял в 6 раз меньше умершими, чем Великобритания с продвинутой медициной. Я уже не говорю про ИВЛ - везде их в панике закупали, но мало где распаковали даже половину
14.01.2021 08:01
"а копеечные кортикостероидные иммуносупрессоры"

Тсссс, а то в аптеках безрецептурный кортизоновый крем раскупят дебилоиды и намажут им все тело "от ковида", как тогда с дерматитом из-за пыльцы растений бороться?
Не подавайте им мыслей ненужных, не так интерпретируют.
14.01.2021 09:39
ШВЛ- це вже майже Вирок..(
14.01.2021 09:43
В Великобритании плотность населения высокая (переполненные квартиры) в основном за счет тех же иранцев, иракцев - мусульман, да еще сырой климат
14.01.2021 11:05
Мои родители (и родители моего мужа) мертвы.
Не понимаю, почему из-за смерти моей матери от пневмонии не был объявлен дурантин?
Объясни, ты ж грамотный?
14.01.2021 09:37
Ковидоистеричко? Бывает.
14.01.2021 11:11
Это был тяжелый год
Был он тяжелей, чем тот
Неожиданно нам всем
Много он принес проблем
Но приходит новый год
Он нам счастья принесет
И я верю через год
Дружно скажет наш народ:...
(с)
14.01.2021 06:22
а до третьего года дотянем, братцы?
14.01.2021 06:24
есть надежда на ковид, что он почистит ряды тех 73% , которые прутся в переполненный общественный транспорт без маски подвергая опасности других, тех, кто привез это зеленое недоразумение и вместе с ним кучу абсолютных неадекватов, крадущих и наживающихся на пандемии, пирующих во время сотен смертей в день от вируса....
14.01.2021 07:42
неочевидний наслідок вакцинації,що розпочалася..

десь за півроку країни,що вакцинуються активно відізолюються від "країн третього світу" таких як Україна (варіант- будуть впускати після "відстоювання" у карантинних таборах )..
це логічно-антитіла "тримаються " до 9-ти місяців..у вакцинованих- менше..
14.01.2021 09:34
Доктор Барік як колгосп "Заповіт Ілліча! наробив штамів коронавірусів, яких вистачить ще на десяток років.
14.01.2021 09:44
ВОЗ - это сборище бюрократов и никчемных бездельников. А т.к. претензий к деятельности ВОЗ все больше и больше, они решили нагонять на всех жути по поводу и без повода, что бы потом сказать: "Вот видите, мы говорили, мы предупреждали, а вы нас не слушали". А если все будет хорошо, то об этих "страшилках" ВОЗ никто не вспомнит.
14.01.2021 09:52
лучше всего эпидемию остановят донаты в воз, закинет страна пару миллиардов и сразу у нее статистика улучшится
14.01.2021 10:42
ВОЗ это скопище жуликов и хочет запугивая население Земли страхами о короновирусе ограбить ее население заработав триллионы долларов, а может и взять власть над планетой. COVID это такая же болезнь как грипп, ветрянка или корь. И кончится он только тогда, когда будет выработан коллективный иммунитет, а до тех пор ВОЗ и МОЗ будут разорять экономику большинства стран, переростая в ужасающий кризис, последствия которого будут намного более разрушительны чем этот идиотский короновирус. Максимум что надо делать это маски, не допущение больших скоплений людей и обсервация.ВСЁ! Более чем достаочно
14.01.2021 13:05
А третий год будет опаснее чем второй. Четвертый чем третий! И т д. И вообще надо всем закрыться в бункерах и общаться друг с другом только по телефону
14.01.2021 13:16
Да нам пофик! Это не новость. Мы неготовы ни к этому году, ни к следующему! Как оказалось, "зеленые" вообще ни к чему не готовы и уже второй год так живут.
14.01.2021 14:41
Когда в бушующем Мировом Океане больной человеческой глупости, появятся островки здорового благоразумия, вот тогда и наступит самое сложное -- шо б их волной не смыло...
14.01.2021 14:55
 
 