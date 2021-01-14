Другий рік пандемії коронавірусу може виявитися складнішим за перший, - ВООЗ

Другий рік пандемії COVID-19 може виявитися складнішим за попередній. Тільки за останні два тижні поширення інфекції знову досягло піку.

Про це заявив директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майкл Раян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Ми вступаємо в другий рік пандемії, і він може виявитися навіть більш важким, з огляду на динаміку поширення коронавірусу", - зазначив Раян.

Найбільша кількість заражень припадає на Північну й Південну Америку та європейський регіон, додав він.

За останніми даними, у світі зареєстровано 91,9 млн випадків COVID-19, померли 1,97 млн ​​осіб.

У країнах Європейського Союзу розпочалася масова вакцинація проти COVID-19. Аналогічні кампанії минулого місяця почали Велика Британія, Канада, США, Росія та інші країни. Однак у ВООЗ попереджали про те, що тільки вакцинація не зможе зупинити пандемію.