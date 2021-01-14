Второй год пандемии коронавируса может оказаться сложнее первого, - ВОЗ

Второй год пандемии Covid-19 может оказаться сложнее предыдущего. Только за последние две недели распространение инфекции вновь достигло пика.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Мы вступаем во второй год пандемии, и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения коронавируса", - отметил Райан.

Наибольшее число заражений приходится на Северную и Южную Америку и европейский регион, добавил он.

По последним данным, в мире зарегистрировано 91,9 млн случаев COVID-19, умерли 1,97 млн человек.

В странах Европейского Союза началась массовая вакцинация от COVID-19. Аналогичные кампании в прошлом месяце начали Великобритания, Канада, США, Россия и другие страны. Однако в ВОЗ предупреждали о том, что только вакцинация не сможет остановить пандемию.