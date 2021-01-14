РУС
Второй год пандемии коронавируса может оказаться сложнее первого, - ВОЗ

Второй год пандемии Covid-19 может оказаться сложнее предыдущего. Только за последние две недели распространение инфекции вновь достигло пика.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Мы вступаем во второй год пандемии, и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения коронавируса", - отметил Райан.

Наибольшее число заражений приходится на Северную и Южную Америку и европейский регион, добавил он.

По последним данным, в мире зарегистрировано 91,9 млн случаев COVID-19, умерли 1,97 млн человек.

В странах Европейского Союза началась массовая вакцинация от COVID-19. Аналогичные кампании в прошлом месяце начали Великобритания, Канада, США, Россия и другие страны. Однако в ВОЗ предупреждали о том, что только вакцинация не сможет остановить пандемию.

Автор: 

+19
ты забыл еще про танунахов с планеты Нибиру. Это они руководят Соросом и Гейтсом.
показать весь комментарий
14.01.2021 02:00 Ответить
+16
светочи свинособачей мысли на огонёк заходят)
показать весь комментарий
14.01.2021 02:09 Ответить
+14
Ага. Ще не все ...
Тобто в Азії та Африці небезпеки нема ?
Там - найкраща система охорони здоров*я, виходить. І умови.
показать весь комментарий
14.01.2021 02:57 Ответить
ты забыл еще про танунахов с планеты Нибиру. Это они руководят Соросом и Гейтсом.
показать весь комментарий
14.01.2021 02:00 Ответить
светочи свинособачей мысли на огонёк заходят)
показать весь комментарий
14.01.2021 02:09 Ответить
Пацак - это КАЦАП наоборот--дyмаешь слyчайно?))
показать весь комментарий
14.01.2021 02:30 Ответить
я аж проснулся! вот это тупорылое вломилось на кафедру и начало пробирки с пургеном жрать. где тебя из говна отлили, титан мысли *****?
показать весь комментарий
14.01.2021 02:31 Ответить
Так ведь оно так и задумано. Старик Дарвин рулит !
показать весь комментарий
14.01.2021 05:04 Ответить
Да!
Ой, как лохторату "бубочки" нужна "вакцина" то, ой, как нужна.
Исчезновение лохторатной базы за счет убыли оной.
показать весь комментарий
14.01.2021 05:13 Ответить
Да, работа по демонтажу глобалистской дьявольщины предстоит грандиозная.
показать весь комментарий
14.01.2021 05:05 Ответить
І хто ще цим возовцям вірить? Вони вже багато дурниць наговорили.
показать весь комментарий
14.01.2021 02:15 Ответить
Идиотов еще достаточно осталось, телевизор смотрят, и что поразительно, верят.
показать весь комментарий
14.01.2021 05:14 Ответить
Складнішим він буде для розвинутих країн. А ми будемо просто тихо вмирати. А від ковіду чи від китайської вакцини, та какая разніца.
показать весь комментарий
14.01.2021 02:21 Ответить
і від "безкоштовного, державного" лікування ковіду за наші немаленькі гроші (в кого вони ще зостануться) і від самодурства і пафосу тих, хто рулює...
показать весь комментарий
14.01.2021 08:56 Ответить
Ага. Ще не все ...
Тобто в Азії та Африці небезпеки нема ?
Там - найкраща система охорони здоров*я, виходить. І умови.
показать весь комментарий
14.01.2021 02:57 Ответить
"Наша песня хороша, заводи сначала" или "денег нет, но осталось много старых песен про ковид"
показать весь комментарий
14.01.2021 05:11 Ответить
У нас сегодня случилась ливаруция : наш премьер штата Виктория, коммуняка Эндрюс, с грустной мордой лица объявил, что оффисные работники могут вернуться в оффисы в Сити и ДАЖЕ НЕ НОСИТЬ МАСОК НА РАБОЧИХ МЕСТАХ.

Я все думала, что же наш коммуняка сожрал такого, что вдруг так то? Может. это у него несварение?
А потом вспомнила: вчера федеральный казначей сказал, что денег на ковидобесие больше не даст, хай премьеры штатов сами финансируют из бюджетов штатов, короче, "Денег нет, держитесь там".


Так что гоните в Канаде вашего бородатенького, папаня которого был хорошим другом СССР, и вирус сам уйдет, потому как это форма жизни разумная и без финансирования существовать не может.
показать весь комментарий
14.01.2021 05:50 Ответить
Выключи бредогенератор, пожалуйста.
показать весь комментарий
14.01.2021 06:00 Ответить
Про маски в оффисах?
Однако это правда, это было ТРЕБОВАНИЕ, равно как и определенное расстояние меджу столами в оффсах, что означает что ВСЕ оффисы в Сити должны были быть закрыты, аренда адова, столы всегда близко стояли.

Так что пшел вон, если не знаешь ситуации в шате Виктория, Австралия .
показать весь комментарий
14.01.2021 08:57 Ответить
Это про теорию заговора и "разумную форму жизни", дура.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:48 Ответить
Нічого собі !
Нє, у нас поки звіріють поліцаї.
Їм виділили підсилення для забезпечення комендантської години (з 20:00 до 5:00), то вони сотнями штрафи виписують.
Я тут постила, як народ уже дуріє і приколюється. Бо всьому є межа. Сміялася дуже, як один чоловік переодягнувся у костюм свині і гуляв. Ну, отримав штраф.

Люди штрафи за просто карантин оскаржували у судах (і виглядає, що успішно. Не скажу, що всі вигравали - я ж теж не все читаю, бо від суцільних новин про ковід і локдаун голова може поїхати - але ніби так, були прецеденти).

Так от перед комендантською годиною наші "борці" (влада) заявила: геть і не думайте, штрафи за порушення комендантської години вам не вийде оскаржити, все буде суворо.

Уявляєте ? Я це читаю і кажу собі: таке враження, що реально влада просто воює з народом.

Паралельна реальність. Уже майже рік. А я іноді все одно на секунду стану і думаю: блін, може це мені здається або все-таки якийсь дурний сон ...
Бо на голову не налазить.
показать весь комментарий
14.01.2021 06:06 Ответить
"Їм виділили підсилення для забезпечення комендантської години (з 20:00 до 5:00), то вони сотнями штрафи виписують."

Скоро полицейвским будет "весело", аж жуть.
У нас на всех парках в моем районе проживания (и прилегающих) повесили объвления "Мы не потерпим антисоциального поведения".
Вот не помню я, объявления эти появились ДО того, как я увидела выломанную дверь в самозакрывающемся туалете, или ПОСЛЕ.
За 30 лет жизни в Австралии я никогда раньше не видела ВЫЛОМАННОЙ двери в самозакрывающемся туалете (и вообще разгроммленного туалета не видела). Жалею, что не обратила я внимания, унитаз вандалы оставили или выломали, как в ЛДНР.

Бомжи появились на улицах дорогих районов Мельбурна, бомжи стационарные, с матрасами и подушками, у нас такой бомж пристроился прямо у входной двери банка ANZ (Australia and New Zealand Bank).
Я пот думаю, а можно покупателям банка использовать бомжа вместо машины для депозитов?

Я, собственно, к тому, что локдауны многомесячные просто так, бесследно, не проходят, и что у полиции будет скоро очень много дел, кроме как бабушек, выгуливающих вечером собачек, штрафовать.
Все еще только начинается.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:04 Ответить
У нас вторая смерть женщины и ее троих детей ЗА НЕДЕЛЮ.
Неделю назад сгорел дом с женшиной и ее тремя детьми (район среднего класса), не посмотрела, кто по национальности женщина, из какой страны Азии, а сегодня - женщина и трое детей в северном районе Мельбурна, у аэропорта, умерли вместе.

Поскольку раньше женщины одновременно с тремя детьми раз в неделю в Мельбурне не умирали каждую неделю, сдается мне, что это - самоубийства, и самоубийства по причинам финансовым, из-за локдауна и дурантина.
Если это так, то наш коммуняцкий премьер добился выдающихся результатов: "вакцинировать" население не нужно, само себе убьет.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:34 Ответить
Почитай официальную статистику о смертности и тяжёлых последствиях после COVIDa, и перестань, наконец, нести чушь про рептилоидов, устроивших тебе локдаун.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:51 Ответить
"У нас в Мельбурне уже вторая смерть женщины и ее троих(!) детей за НЕДЕЛЮ (!) (женщины с тремя детьми вместе умирают).
Сдается мне, что это самоубийства по финансовым причинам из-за локдауна и дурантина..."

А теперь пшел на три буквы.
показать весь комментарий
14.01.2021 14:17 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2021 06:33 Ответить
У нас в Мельбурне уже вторая смерть женщины и ее троих(!) детей за НЕДЕЛЮ (!) (женщины с тремя детьми вместе умирают).
Сдаеся мне, что это самоубийства по финансовым причинам из-за локдауна и дурантина...
показать весь комментарий
14.01.2021 09:36 Ответить
Жах...
показать весь комментарий
14.01.2021 10:20 Ответить
вимога масок на робочому місці НАДЛИШКОВА..,,де ймовірність заразитись у магазинах у десятки,а то й сотні разів більша..
показать весь комментарий
14.01.2021 09:38 Ответить
Маски они сами по себе дурь. Но на работе вероятность заразиться больше чисто по времени нахождения.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:10 Ответить
Если не закинуть на кичу эфиопского гоминида и его подельников - таки да, может быть и хуже.
показать весь комментарий
14.01.2021 05:03 Ответить
Руководство дял ВОЗовского эфиопа:

"Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны

Но нету время рыдать, рыдать когда
Сменим мы стремя на сталь, на сталь труда
На все вопросы один дадим ответ
И никакого другого нет

Промчалися страшные грозы
Победа настала кругом
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом"

Понял, эфиоп? Утри рукавом сопли и мотай на историческую родину.
показать весь комментарий
14.01.2021 05:10 Ответить
В Британии третий штамм барановируса, бразильский!
Иожкин кот, это не шутка.
Кизда Британии (с таким то премьером).
Британцы, гордые англосаксонцы, не выхоите из лохдауна, не надо сидите в дупе.
показать весь комментарий
14.01.2021 05:45 Ответить
Когда твой престарелый родственник откинется от цитокинового шторма, крикни ему (или ей) как Станиславский. Ну, ты в курсе.
показать весь комментарий
14.01.2021 06:03 Ответить
если так- то вам с вашим флагом повезло - у нас, в Украине, в большинстве своем более-менее адекватные врачи сьехали туда, где зп повыше и дибила не выбирают президентом - здесь большинстве случаев могут сделать укол анальгина.... ну и давление померять
показать весь комментарий
14.01.2021 07:35 Ответить
Эти протоколы международные, а копеечные кортикостероидные иммуносупрессоры есть в любой больнице. Для критических состояний вообще сложно придумать что-то новое и уникальное. По всему миру средняя реанимационная летальность около 30%. Где-то больше, где-то меньше, но не слишком далеко от этой цифры. В конце концов убогий Ирак потерял в 6 раз меньше умершими, чем Великобритания с продвинутой медициной. Я уже не говорю про ИВЛ - везде их в панике закупали, но мало где распаковали даже половину
показать весь комментарий
14.01.2021 08:01 Ответить
"а копеечные кортикостероидные иммуносупрессоры"

Тсссс, а то в аптеках безрецептурный кортизоновый крем раскупят дебилоиды и намажут им все тело "от ковида", как тогда с дерматитом из-за пыльцы растений бороться?
Не подавайте им мыслей ненужных, не так интерпретируют.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:39 Ответить
ШВЛ- це вже майже Вирок..(
показать весь комментарий
14.01.2021 09:43 Ответить
В Великобритании плотность населения высокая (переполненные квартиры) в основном за счет тех же иранцев, иракцев - мусульман, да еще сырой климат
показать весь комментарий
14.01.2021 11:05 Ответить
Мои родители (и родители моего мужа) мертвы.
Не понимаю, почему из-за смерти моей матери от пневмонии не был объявлен дурантин?
Объясни, ты ж грамотный?
показать весь комментарий
14.01.2021 09:37 Ответить
Ковидоистеричко? Бывает.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:11 Ответить
Это был тяжелый год
Был он тяжелей, чем тот
Неожиданно нам всем
Много он принес проблем
Но приходит новый год
Он нам счастья принесет
И я верю через год
Дружно скажет наш народ:...
(с)
показать весь комментарий
14.01.2021 06:22 Ответить
а до третьего года дотянем, братцы?
показать весь комментарий
14.01.2021 06:24 Ответить
есть надежда на ковид, что он почистит ряды тех 73% , которые прутся в переполненный общественный транспорт без маски подвергая опасности других, тех, кто привез это зеленое недоразумение и вместе с ним кучу абсолютных неадекватов, крадущих и наживающихся на пандемии, пирующих во время сотен смертей в день от вируса....
показать весь комментарий
14.01.2021 07:42 Ответить
неочевидний наслідок вакцинації,що розпочалася..

десь за півроку країни,що вакцинуються активно відізолюються від "країн третього світу" таких як Україна (варіант- будуть впускати після "відстоювання" у карантинних таборах )..
це логічно-антитіла "тримаються " до 9-ти місяців..у вакцинованих- менше..
показать весь комментарий
14.01.2021 09:34 Ответить
Доктор Барік як колгосп "Заповіт Ілліча! наробив штамів коронавірусів, яких вистачить ще на десяток років.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:44 Ответить
ВОЗ - это сборище бюрократов и никчемных бездельников. А т.к. претензий к деятельности ВОЗ все больше и больше, они решили нагонять на всех жути по поводу и без повода, что бы потом сказать: "Вот видите, мы говорили, мы предупреждали, а вы нас не слушали". А если все будет хорошо, то об этих "страшилках" ВОЗ никто не вспомнит.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:52 Ответить
лучше всего эпидемию остановят донаты в воз, закинет страна пару миллиардов и сразу у нее статистика улучшится
показать весь комментарий
14.01.2021 10:42 Ответить
ВОЗ это скопище жуликов и хочет запугивая население Земли страхами о короновирусе ограбить ее население заработав триллионы долларов, а может и взять власть над планетой. COVID это такая же болезнь как грипп, ветрянка или корь. И кончится он только тогда, когда будет выработан коллективный иммунитет, а до тех пор ВОЗ и МОЗ будут разорять экономику большинства стран, переростая в ужасающий кризис, последствия которого будут намного более разрушительны чем этот идиотский короновирус. Максимум что надо делать это маски, не допущение больших скоплений людей и обсервация.ВСЁ! Более чем достаочно
показать весь комментарий
14.01.2021 13:05 Ответить
Второй год пандемии коронавируса может оказаться сложнее первого, - ВОЗ



А третий год будет опаснее чем второй. Четвертый чем третий! И т д. И вообще надо всем закрыться в бункерах и общаться друг с другом только по телефону
показать весь комментарий
14.01.2021 13:16 Ответить
Да нам пофик! Это не новость. Мы неготовы ни к этому году, ни к следующему! Как оказалось, "зеленые" вообще ни к чему не готовы и уже второй год так живут.
показать весь комментарий
14.01.2021 14:41 Ответить
Когда в бушующем Мировом Океане больной человеческой глупости, появятся островки здорового благоразумия, вот тогда и наступит самое сложное -- шо б их волной не смыло...
показать весь комментарий
14.01.2021 14:55 Ответить
 
 