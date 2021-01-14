Трампу можуть заборонити балотуватися в президенти у разі імпічменту
Якщо Сенат затвердить імпічмент президента Дональда Трампа, то буде порушуватися питання про заборону йому балотуватися знову на пост президента США.
Про це заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
За його словами, судовий процес у Сенаті може початися негайно в разі схвалення лідера республіканців у верхній палаті Конгресу США Мітча Макконнелла.
"У Сенаті США відбудеться суд з імпічменту, буде голосування щодо засудження президента за серйозні злочини і проступки і, якщо президент буде засуджений, відбудеться голосування про заборону йому балотуватися знову", - заявив Шумер.
