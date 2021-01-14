Трампу могут запретить баллотироваться в президенты в случае импичмента

Если Сенат утвердит импичмент президента Дональда Трампа, то будет подниматься вопрос о запрете ему баллотироваться снова на пост президента США.

Об этом заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По его словам, судебный процесс в Сенате может начаться немедленно в случае одобрения лидера республиканцев в верхней палате Конгресса США Митча Макконнелла.

"В Сенате США состоится суд по импичменту, будет голосование по осуждению президента за серьезные преступления и проступки и, если президент будет осужден, состоится голосование о запрете ему баллотироваться снова", - заявил Шумер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден призвал Сенат США решить вопрос с импичментом Трампу