Трампу могут запретить баллотироваться в президенты в случае импичмента
Если Сенат утвердит импичмент президента Дональда Трампа, то будет подниматься вопрос о запрете ему баллотироваться снова на пост президента США.
Об этом заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
По его словам, судебный процесс в Сенате может начаться немедленно в случае одобрения лидера республиканцев в верхней палате Конгресса США Митча Макконнелла.
"В Сенате США состоится суд по импичменту, будет голосование по осуждению президента за серьезные преступления и проступки и, если президент будет осужден, состоится голосование о запрете ему баллотироваться снова", - заявил Шумер.
Топ комментарии
+10 Підлога Маккартні
показать весь комментарий14.01.2021 10:09 Ответить Ссылка
+8 Igor Bogolyubov
показать весь комментарий14.01.2021 10:11 Ответить Ссылка
+7 Філ Менко
показать весь комментарий14.01.2021 10:10 Ответить Ссылка
