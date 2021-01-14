РУС
Новости
2 646 38

Трампу могут запретить баллотироваться в президенты в случае импичмента

Если Сенат утвердит импичмент президента Дональда Трампа, то будет подниматься вопрос о запрете ему баллотироваться снова на пост президента США.

Об этом заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По его словам, судебный процесс в Сенате может начаться немедленно в случае одобрения лидера республиканцев в верхней палате Конгресса США Митча Макконнелла.

"В Сенате США состоится суд по импичменту, будет голосование по осуждению президента за серьезные преступления и проступки и, если президент будет осужден, состоится голосование о запрете ему баллотироваться снова", - заявил Шумер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден призвал Сенат США решить вопрос с импичментом Трампу

импичмент США Трамп Дональд
украли у человека победу панимаишь
14.01.2021 10:09 Ответить
як у пальчевського перемогу?
14.01.2021 10:10 Ответить
Как у Думчева Если помните такого
14.01.2021 10:18 Ответить
Пан Пiдлога! Дякую! Люблю читати Ваши дописи!!! Мистер Дональд Трамп задумал «быковать» как питерский «гопник» Владимир Люциферович, но в итоге опозорил и себя и партию и войдет в историю, как один из самых плохих и бездарных президентов США. Он еще и брехло. Трамп подал иски в 8!!!! судов включая Верховный (кстати, там у него большинство) и все Иски были отклонены, как бездоказательные,хотя он и обещал представить доказательства фальсификаций выборов. Трамп решил идти по методике старика Кабаева и Лаврова: «ВЫ ВСЁ ВРЕТЕ!». Но США не московия и не СССР. Конституцию в Америке каждый день не пишут под себя (как это делал дорогой Ленид Ильич при СССР и донецкий шапкокрад (яйцепад) Виктор Янукович в Украине), не вносят в неё поправки Вали-обнуляшки» и не заполняют избирательные бюллетени на капотах «Жигулей». Первая в мире бабушка-космонавт Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки действующего главы государства Владимира Путина и человек-амфибия её поддержал.
14.01.2021 10:11 Ответить
Значит так, если всё пойдет по украинскому сценарию, то Трамп- Янукович2, Пенс - Порошенко2. И когда 17 января Трамп призовет силовиков взять его сторону и поддержать бастующих, а Пенс призовет против, то у силовиков в голове будет бардак, и одни поддержат действующего́ Президента, а другие - вице-президента. В результате Аляска наш и "гражданская война". Раздел пройдет по линиям: республиканцы- демократы; Трамп-Пенс ( Президент - вице-президент); черные- белые; эмигранты- неэмигранты- коренные; ну и конечно бедные- богатые.
14.01.2021 11:08 Ответить
А Аляска - это Арктика, газ, нефть. А США - конкурент на этом рынке.
14.01.2021 11:10 Ответить
о у силовиков в голове будет бардак, и одни поддержат действующего́ Президента, а другие - вице-президента. В результате Аляска наш и "гражданская война"

МАЯЧНЯ.
14.01.2021 11:28 Ответить
Ну там же стои́т слово "если". Теперь всё от простых американцев зависит. Ну и от грамотных действий властей и Байдена с командой. Пока Байден ещё не власть.
14.01.2021 11:48 Ответить
Ну ну))) Неужто напугал так?
14.01.2021 10:12 Ответить
Кусок дерьма не пугает,а вызывает отвращение. Точно как и путлер.
14.01.2021 10:14 Ответить
Ну вы то в дерьме разбираетесь)))
14.01.2021 10:16 Ответить
А что в тебе разбираться? Всё на виду.)
14.01.2021 10:30 Ответить
потлер отвращение вызывает? Скажи это хабаровчанам - патлер их просто проигнорировал, а они как бараны лазают по улицам и требуют шоб одного вора отпустили, вместо второго вора.
14.01.2021 10:16 Ответить
Плевал я на хабаровчан.
14.01.2021 10:31 Ответить
Да
14.01.2021 10:19 Ответить
А бубочку заодно не импичментнёте?)
14.01.2021 10:13 Ответить
При всем уважении к респ-цам, им надо забыть рыжего, как страшный сон...
14.01.2021 10:16 Ответить
Не понял... слово "трамп" произнесено, а пригожинских ********* еще нет. Хреново у них с оперативностью. Куратор, потыкай палкой в ушлепков, пусть похмеляются и лаять начинают. Где там Сева твой?
14.01.2021 10:16 Ответить
Трампу можуть заборонити балотуватися в президенти у разі імпічменту - Цензор.НЕТ 2537 https://censor.net/ru/user/474487

Есть один ублюдок. Он же активные обожатель ЗЕ.
14.01.2021 10:25 Ответить
Они все на Америку переброшены - гугль- переводчик и на украинский, и на американский сможет перевести.
14.01.2021 11:13 Ответить
Наехали на деда
Наложили на прическу
И санкции подкинули
На кого?
- На Дубинеску))
14.01.2021 10:17 Ответить
Другі е республіканці.
14.01.2021 10:17 Ответить
А этого за госизмену и подстрекательство к мятежам надо понять и простить.
14.01.2021 10:26 Ответить
Так воно і буде , і США буде як Россія.
14.01.2021 12:48 Ответить
Трампу могут запретить баллотироваться в президенты в случае импичмента - Цензор.НЕТ 7806
14.01.2021 10:18 Ответить
Фашистам немецким до сих пор срока́ дают, хотя им больше 90 лет
14.01.2021 11:16 Ответить
Кстати байдену захотели обьявить импичмент в первый его же день ололо
Чего этой новости нету на цензоре?
14.01.2021 11:02 Ответить
Здесь не принято об этом говорить, заклюют, забанят, объявят агентом кремля и будут долго смеяться.
14.01.2021 11:16 Ответить
ДЕ,В мОСКВІ?
14.01.2021 11:30 Ответить
так а не за что в первый день, это глупости пишут, сначала Байден должен что-то совершить недопустимое на должности президента.. много пишут глупостей трамписты
14.01.2021 17:26 Ответить
за трампа проголосовали 70 лямов американцев,если его начнут плющить,к стати совершенно справедливо,то он превратится в великомученика и страдальца за справедливость и превратится в икону,наподобии зеленского,когда вся чернь и плебеи блеют оды восторга,что бы он не сделал.
14.01.2021 11:19 Ответить
ЛАХТІ..У ТЕБЕ ГАЛЮНІКИ!
14.01.2021 11:29 Ответить
Штаты всё-таки грейт егейн или не фортануло с последнего срока?
14.01.2021 16:41 Ответить
то если демо повторно сядут в лужу. хорошо.
15.01.2021 03:47 Ответить
 
 